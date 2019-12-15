Piyasalara düşük faiz desteği

Türkiye’de ve dünyada yaşanan son gelişmeler en çok borsaya yaradı. Merkez Bankası faiz indirimlerine devam ederken, indirimlerin reel ekonomi üzerindeki etkileri de hissedilmeye başlandı. Gelecek hafta açıklanacak konut satışları da ekonomide hareketliliğin seyrini görmek açısından önemli olacak.
PİYASALAR yılın son günlerine mutlu giriyor. Borsada yükseliş, faiz ve döviz kurlarında ise düşüş devam ediyor. İçeride Merkez Bankası (TCMB) faiz indirim kararı, dışarıda ise ABD-Çin ticari görüşmelerinin anlaşma noktasına gelmeleri iyimserliği artırdı. Ancak ABD Başkanı Trump’ın anlaşma haberinden bir gün geçtikten sonra yaptığı “yalanlama” dalgalanmalara neden oldu. Ardından Çin kaynaklı anlaşmayı doğrulayan açıklamalar gelince piyasalar rahatladı. Son gelişmeler en çok borsaya yaradı. TCMB faiz indirimlerine devam ederken reel ekonomi üzerinde de etkileri hissediliyor. Ekonomideki hareketlenmenin seyrini görmek açısından önümüzdeki hafta açıklanacak konut satışları önemli olacak. Yine açıklanacak işsizlik ve bütçe verileri de yakından izlenecek. İki puanlık faiz indirimi sonrası TCMB, önümüzdeki toplantılar için bekle gör veya çok daha düşük adımlarla faiz indirim politikaları öne çıkarabilir. Zira yıllık enflasyon ile TCMB faiz oranı arasındaki nerede ise fark kapanmış durumda. Önümüzdeki yıl Hazine’nin ciddi bir iç borç çevirme oranı var. Bu durumda hatırı sayılır bir reel faiz verilmesi için TCMB enflasyonun daha da düştüğünü görmek isteyecektir. Piyasalar bir süre bu veya buna yakın bir faiz oranı ile yetinmek zorunda kalabilir. Düşük faiz, sermaye ve para piyasaları ile reel sektör için en önemli dayanak ve referans noktası oldu.
KAYDA DEĞER GELİŞME
Dış bakışı göstermesi açısından yakından izlenen Türkiye’nin risk priminin (CDS) uzun bir aradan sonra 300’ün altına gelmesi de kayda değer bir gelişme. Bu aşamada piyasaların Türkiye-ABD ilişkileri ve yaptırımlar konusuna duyarsızlığı sürüyor. Ancak piyasaların seyri açısından bu gelişmelerin yakından izlenmesinde yarar var. Dış gündemde ise uzun süredir sürekli yön değiştiren ABD-Çin ticari görüşmelerinde anlaşmaya varıldığı haberleri ilk sırada. ABD dışında yavaşlayan küresel ekonomi için gerekli ve elzem olan bu anlaşma haberiyle; dış borsalarda yükseliş, artan risk iştahı ve azalan güvenli liman ihtiyacına binaen altın fiyatında düşüş, artacak ekonomik ivme ile talep ve enflasyon beklentilerine bağlı olarak ABD faiz oranları ile petrol fiyatlarında hafif artış görüldü. Son dakika gelişmesi olup anlaşmaya dair süreç bozulmazsa dış piyasalardaki olumlu hava iç piyasalara destek verecektir. Aksi takdirde kazanımlarının bir kısmını geri verebilir.
DEĞER KAZANDIRDI
Ayrıca İngiltere’deki seçimi Muhafazakâr Parti’nin kazanması sonrası Başbakan Boris Johnson, 31 Ocak itibariyle Brexit gerçekleşecek dedi. Bu gelişmeler Sterlin kadar Euro’ya da değer kazandırdı. Buna karşılık ABD Doları değer kaybetti. Geçen hafta gerçekleşen Avrupa Merkez Bankası toplantısında beklendiği üzere faiz değişmedi. Yeni başkan Lagarde’ın “yüksek derecede gevşek politikaya hala ihtiyaç var” açıklaması Euro Bölgesi ekonomilerindeki son durumu özetlerken faizlerin daha uzun bir süre düşük kalacağının sinyalini verdi. Yine geçen hafta gerçekleşen ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısında da faiz değişimi gelmedi. Beklentilere paralel faiz indirimlerine ara verildi. Toplantı sonrası yapılan açıklamalar “bir süre faiz bu seviyelerde kalacak” yorumlarını beraberinde getirdi. Fon sağlayan gelişmiş ülkelerdeki düşük faiz ortamı hem dış finansman ihtiyacındaki hem de sıcak para ilgisini bekleyen Türkiye’nin içinde bulunduğu gelişen ülkeler için önemli bir avantaj sunuyor. Bundan azami yararlanmak için özel gündemin de uygun olması gerekecek. Olumlu gelişmeleri belli ölçüde fiyatlayan piyasalarda iç ve dış gündemin yumuşaması ile düşük faiz ortamına bağlı iyimserlik sürüyor.
BORSA ÇIKIŞ TRENDİNDE
BORSADA çıkış trendi devam ediyor. İlk dirençler 112.000 ve 113.500-114.000 seviyelerinde. 113.500-114.000 daha önemli. Bu seviyelerde kâr satışları görülebilir. Çıkışın devamı için bu seviyelerin geçilmesi önemli olacak. İlk destekler ise 109.500-110.000. Bu seviyenin üzerinde çıkış hareketi gücünü koruyacak. Aksi takdirde kâr satışlarının devamıyla sonraki destek noktaları 108.000-107.500. Çıkış trendi devam ederken direnç seviyelerinde kâr satışları görülebilir.
DOLAR/TL’DE 5.82 ÖNEMLİ
DOLAR/TL kurunda tepki alım denemelerine rağmen yatay hareket sürüyor. İlk destek 5.74 seviyesinde görülürken ilk direnç noktası 5.82 seviyesinde. Tepki çıkışının devamı için bu seviyenin geçilmesi önemli olacak. Sonraki direnç 5.93 seviyesinde. 5.74 seviyesinin altında kalınması durumunda ise satış baskısının devamıyla daha alt destek noktaları gündeme gelebilir. Sonraki destekler 5.68-5.64 seviyelerinde. Kısa dönem yön tayini için 5.74-5.82 destek direnç bandı
izlenebilir.
YER ALAN BİLGİLER TAVSİYE NİTELİĞİ TAŞIMAYIP YATIRIM DANIŞMANLIĞI KAPSAMINDA DEĞİLDİR, YATIRIMCI PROFİLİNİZE UYMAYABİLİR.
Piyasalara düşük faiz desteği
Türkiye’de ve dünyada yaşanan son gelişmeler en çok borsaya yaradı. Merkez Bankası faiz indirimlerine devam ederken, indirimlerin reel ekonomi üzerindeki etkileri de hissedilmeye başlandı. Gelecek hafta açıklanacak konut satışları da ekonomide hareketliliğin seyrini görmek açısından önemli olacak.
PİYASALAR yılın son günlerine mutlu giriyor. Borsada yükseliş, faiz ve döviz kurlarında ise düşüş devam ediyor. İçeride Merkez Bankası (TCMB) faiz indirim kararı, dışarıda ise ABD-Çin ticari görüşmelerinin anlaşma noktasına gelmeleri iyimserliği artırdı. Ancak ABD Başkanı Trump’ın anlaşma haberinden bir gün geçtikten sonra yaptığı “yalanlama” dalgalanmalara neden oldu. Ardından Çin kaynaklı anlaşmayı doğrulayan açıklamalar gelince piyasalar rahatladı. Son gelişmeler en çok borsaya yaradı. TCMB faiz indirimlerine devam ederken reel ekonomi üzerinde de etkileri hissediliyor. Ekonomideki hareketlenmenin seyrini görmek açısından önümüzdeki hafta açıklanacak konut satışları önemli olacak. Yine açıklanacak işsizlik ve bütçe verileri de yakından izlenecek. İki puanlık faiz indirimi sonrası TCMB, önümüzdeki toplantılar için bekle gör veya çok daha düşük adımlarla faiz indirim politikaları öne çıkarabilir. Zira yıllık enflasyon ile TCMB faiz oranı arasındaki nerede ise fark kapanmış durumda. Önümüzdeki yıl Hazine’nin ciddi bir iç borç çevirme oranı var. Bu durumda hatırı sayılır bir reel faiz verilmesi için TCMB enflasyonun daha da düştüğünü görmek isteyecektir. Piyasalar bir süre bu veya buna yakın bir faiz oranı ile yetinmek zorunda kalabilir. Düşük faiz, sermaye ve para piyasaları ile reel sektör için en önemli dayanak ve referans noktası oldu.
KAYDA DEĞER GELİŞME
Dış bakışı göstermesi açısından yakından izlenen Türkiye’nin risk priminin (CDS) uzun bir aradan sonra 300’ün altına gelmesi de kayda değer bir gelişme. Bu aşamada piyasaların Türkiye-ABD ilişkileri ve yaptırımlar konusuna duyarsızlığı sürüyor. Ancak piyasaların seyri açısından bu gelişmelerin yakından izlenmesinde yarar var. Dış gündemde ise uzun süredir sürekli yön değiştiren ABD-Çin ticari görüşmelerinde anlaşmaya varıldığı haberleri ilk sırada. ABD dışında yavaşlayan küresel ekonomi için gerekli ve elzem olan bu anlaşma haberiyle; dış borsalarda yükseliş, artan risk iştahı ve azalan güvenli liman ihtiyacına binaen altın fiyatında düşüş, artacak ekonomik ivme ile talep ve enflasyon beklentilerine bağlı olarak ABD faiz oranları ile petrol fiyatlarında hafif artış görüldü. Son dakika gelişmesi olup anlaşmaya dair süreç bozulmazsa dış piyasalardaki olumlu hava iç piyasalara destek verecektir. Aksi takdirde kazanımlarının bir kısmını geri verebilir.
DEĞER KAZANDIRDI
Ayrıca İngiltere’deki seçimi Muhafazakâr Parti’nin kazanması sonrası Başbakan Boris Johnson, 31 Ocak itibariyle Brexit gerçekleşecek dedi. Bu gelişmeler Sterlin kadar Euro’ya da değer kazandırdı. Buna karşılık ABD Doları değer kaybetti. Geçen hafta gerçekleşen Avrupa Merkez Bankası toplantısında beklendiği üzere faiz değişmedi. Yeni başkan Lagarde’ın “yüksek derecede gevşek politikaya hala ihtiyaç var” açıklaması Euro Bölgesi ekonomilerindeki son durumu özetlerken faizlerin daha uzun bir süre düşük kalacağının sinyalini verdi. Yine geçen hafta gerçekleşen ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısında da faiz değişimi gelmedi. Beklentilere paralel faiz indirimlerine ara verildi. Toplantı sonrası yapılan açıklamalar “bir süre faiz bu seviyelerde kalacak” yorumlarını beraberinde getirdi. Fon sağlayan gelişmiş ülkelerdeki düşük faiz ortamı hem dış finansman ihtiyacındaki hem de sıcak para ilgisini bekleyen Türkiye’nin içinde bulunduğu gelişen ülkeler için önemli bir avantaj sunuyor. Bundan azami yararlanmak için özel gündemin de uygun olması gerekecek. Olumlu gelişmeleri belli ölçüde fiyatlayan piyasalarda iç ve dış gündemin yumuşaması ile düşük faiz ortamına bağlı iyimserlik sürüyor.
BORSA ÇIKIŞ TRENDİNDE
BORSADA çıkış trendi devam ediyor. İlk dirençler 112.000 ve 113.500-114.000 seviyelerinde. 113.500-114.000 daha önemli. Bu seviyelerde kâr satışları görülebilir. Çıkışın devamı için bu seviyelerin geçilmesi önemli olacak. İlk destekler ise 109.500-110.000. Bu seviyenin üzerinde çıkış hareketi gücünü koruyacak. Aksi takdirde kâr satışlarının devamıyla sonraki destek noktaları 108.000-107.500. Çıkış trendi devam ederken direnç seviyelerinde kâr satışları görülebilir.
DOLAR/TL’DE 5.82 ÖNEMLİ
DOLAR/TL kurunda tepki alım denemelerine rağmen yatay hareket sürüyor. İlk destek 5.74 seviyesinde görülürken ilk direnç noktası 5.82 seviyesinde. Tepki çıkışının devamı için bu seviyenin geçilmesi önemli olacak. Sonraki direnç 5.93 seviyesinde. 5.74 seviyesinin altında kalınması durumunda ise satış baskısının devamıyla daha alt destek noktaları gündeme gelebilir. Sonraki destekler 5.68-5.64 seviyelerinde. Kısa dönem yön tayini için 5.74-5.82 destek direnç bandı
izlenebilir.
YER ALAN BİLGİLER TAVSİYE NİTELİĞİ TAŞIMAYIP YATIRIM DANIŞMANLIĞI KAPSAMINDA DEĞİLDİR, YATIRIMCI PROFİLİNİZE UYMAYABİLİR.