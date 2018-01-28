Piyasalara banka ve zayıf dolar dopingi

PİYASALARDA iyimserlik devam ediyor. Borsada yükseliş, faiz ve döviz kurlarında düşüş eğilimi hakimdi. Borsada çıkışta banka hisseleri lokomotif işlevi gördü. Bir süredir hareketsiz kalan banka hisseleri borsayı yeni zirvelere taşıyor. Döviz kurlarında ise dışarıdaki parite hareketleri etkiliydi. Dolar/TL’de düşüş, Euro/TL’de ise yükseliş vardı. Türkiye’nin Afrin (Suriye) harekâtı sürüyor. Harekât öncesi görülen tedirginlik harekatın başarılı olacağı ve kısa sürede tamamlanacağı ayrıca ABD ile karşı karşıya gelinmeyeceği beklentileriyle yerini olumlu havaya bıraktı. Ancak harekâtın uzaması ve mevcut görünümün değişimi söz konusu olursa piyasalar üzerinde baskıya neden olabilir.

KAFA KARIŞTIRDI

Diğer yandan Erdoğan-Trump telefon görüşmesinden sonra yapılan açıklamalara bakılırsa Suriye konusunda çok da uyum çıkmadığı anlaşılıyor. Gerek ABD’deki Zarrab davası gerekse Suriye konusunda piyasaların verdiği tepkiler deyim yerinde ise “şüyuu vukuundan beter” görünümü. Önce olumsuz olasılıklar satılıp olayın gerçekleşmesiyle bu defa olumlu tarafı öne çıkarılıp fiyatlanıyor. Geçen hafta Suriye dışında dış piyasalardaki gelişmeler de etkili oldu. ABD Hazine Bakanı Mnuchin, zayıf dolar, başkan Trump’ın ise güçlü dolardan yana olduğunu söylemesi kafa karışıklığına neden oldu. ABD Merkez Bankası (Fed) faiz artırıp bilanço küçültürken hükümetin ekonomide büyüme ve zayıf dolar politikası uygulaması biraz tanıdık geldi. Bizde de hükümet kredi garanti fonu (KGF) gibi teşviklerle ile büyümeyi teşvik ederken merkez bankası parasal sıkılaştırmaya devam ediyor. ABD dolarındaki zayıflama kur savaşları tartışmalarını akla getirdi. Geçen haftaki Avrupa Merkez Bankası toplantısında mevcut gevşek para politikasına devam kararı çıktı. Euro güç kazanırken başka bir hamle de beklenmezdi zaten. Aksi bir söylem Euro’ya daha fazla değer kazandıracaktı. Ağırlıklı olarak Euro ile ihracat yapıp dolar ile borçlanan Türkiye için son kur hareketleri avantaj sağlıyor.

BÜTÇE YÜKÜ

Ayrıca dolardaki zayıflama carry trade uygulamaları yönünden Türkiye’nin de yer aldığı gelişen ülke piyasaları için katkı yapan bir durum. Bir diğer konu Suriye operasyonunun Türkiye bütçesine yükünün ne olacağı konusu. Hükümet kaynaklı açıklamalar bütçeye ve piyasalara olumsuz bir etkisinin olmayacağı yönünde. Hazine geçen yıl bütçe açığının ve limitlerinin üzerinde borçlanmıştı. Başbakan yardımcısı Mehmet Şimşek 2017 yılında fazladan borçlanma için 2018 yılı Hazine’nin ilk çeyrek yüklü ödemeleri var demişti. Ocak-Mart döneminde 57 milyar TL’lik borç ödeme var. Hatırlanırsa geçen yıl bütçe açığı 61 milyar TL beklenirken 47 milyar TL olarak gerçekleşti. Belki farklı bir amaç içindi ama bütçe ek maliyetlere hazırlıklı. Bu durum Hazine’nin yapacağı borçlanmalarda faiz üzerinde yukarı yönlü baskı olasılığını zayıflatıyor. Ayrıca dış kaynak bulma kolaylığı yönünden dış dünyada ucuz ve bol likidite ortamı korunuyor. Dış borsalardaki çıkış hareketleriyle birlikte bardağın dolu tarafını görme eğilimindeki iç piyasalarda olumlu hava sürüyor.

DOLAR/TL KURU DÜŞÜŞ TRENDİNDE

Dolar/TL kurunda kısa dönem düşüş trendi devam ediyor. İlk destekler 3.70-3.68 seviyelerinde görülürken bu seviyelerde tepki alımları görülebilir. Sonraki destek 3.62 seviyesinde. Yukarı yönlü hareketlenmelerde ise ilk direnç 3.76 seviyesinde. Bu seviyenin üzerinde sonraki ve daha önemli direnç noktaları 3.83-3.85 seviyelerinde bulunuyor. Geri çekilmelerde tepki alımları görülebilir.

YENİ ZİRVELER DENENİYOR

Borsada çıkış trendi yeni rekorlar ve zirve denemeleriyle devam ediyor. 124.000 uzun dönem trend direnci olması açısından önemli. Bu seviyelerde satışlar görülebilir. Sonraki direnç 130.000 seviyesinde. Geri çekilmelerde ilk destek bir önceki zirve olan 118.400 seviyesinde bulunuyor. Bu seviyenin üzerinde çıkış hareketi gücünü koruyacak.