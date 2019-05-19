Piyasalar ticaret savaşının gölgesinde

İÇ ve dış yoğun gündem arasında piyasalar yön bulmaya çalışıyor. Borsada düşüş, döviz kurları ve tahvil bono faiz oranlarında yükseliş eğilimi sürüyor.
İç gündemden çok geçen hafta dış ekonomik gelişmeler öne çıktı. ABD-Çin arasındaki ticaret savaşı karşılıklı hamlelerle biraz daha kızıştı. ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan şirketlerinin ‘ulusal güvenlik riski teşkil eden’ firmalardan telekomünikasyon ekipmanı almasını yasaklayan bir kararnameyi imzalayarak Çin’li telekomünikasyon şirketi Huawei’ye sert tedbirler getirdi. Buna karşılık Çin, Huawei’ye yönelik yaptırımlara karşı çıkarlarımızı korumak için gerekli tedbirleri alacağız, dedi. Ardından ABD’nin AB ve Japonya’ya otomobil ithalatına yapmayı düşündüğü yaptırımları altı aya kadar erteleme haberi geldi. Ancak ABD-Çin arasındaki ticaret savaşının etkilerini azaltmış değil. Küresel ekonomiyle ilgili durgunluk beklentileri mevcutken dünyanın en büyük iki ekonomisinin ticari bir savaşa girmesi endişeleri daha da artırdı.
KİMSE KAZANMIYOR
IMF Başkanı Christine Lagarde, ABD ile Çin arasındaki ticari savaşa ilişkin, “Hiç kimse ticari savaşta kazanmıyor, hepimiz bundan kaybediyoruz, açıklamasıyla bu kaygıya ortak oldu. Bunlar olurken kapitalizmin ruhunu oluşturan “bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler” felsefesine ne oldu sorusu da akla gelmiyor değil. Benzer sorular şirket kurtarmalarının ve kamulaştırmaların yaşandığı 2008 yılındaki küresel krizde de akla gelmişti. Hatta o zamanlarda ünlü Amerikalı yatırımcı Jim Rogers’in “ABD Çin’den daha fazla komünist oldu” demişti. ABD’nin geçen yıl 950 milyar dolar dış ticaret açığı vermesi ayrıca Çin ile ticarette 400 milyar doların üzerinde aleyhte açık oluşması Trump’ın çok da geri adım atmayacağı tezini kuvvetlendiriyor. IMF başkanının söylediği gibi bu gerginlikten küresel ekonomi ve tabi ki Türkiye’de olumsuz etkilenecek haliyle. Bir de ABD-Türkiye ve ABD-İran arasında yaşanan gerginlikler var tabi ki. Jeopolitik gelişmelere bağlı olarak dış dünyadan gelen haberler pek iyi değil. ABD Merkez Bankası’nın faiz indirim olasılığının azalması ve güçlü ABD ekonomik verileri dolara değer kazandırırken bu durum Türkiye’nin dahil olduğu gelişen ülke para birimlerine ve altına değer kaybı olarak yansıdı. İç ekonomik gündemde ise İstanbul’daki seçim beklenirken siyaset biraz geriye düştü. Seçim tarihi yaklaşırken bu yöndeki fiyatlamalar biraz daha artabilir. Makro ekonomik veriler daha yakından izleniyor. Sanayi üretiminde geçen aylardan başlayan toparlanma eğilimi devam ediyor. Ekonomideki yavaşlamaya bağlı olarak cari açıktaki gerilme sürerken konut satışında nisan ayındaki düşüş, işsizlik ve bütçe açığının yüksek seyrini koruması dikkat çekti. Moody’s’ten gelen uyarı niteliğindeki hatta not düşürme tehdidi olarak algılanan açıklamalar objektiflikten uzak bulunurken piyasalar pek umursamadı. İç piyasalar son aylarda yaşanan olumsuz gelişme ve riskleri belli ölçüde fiyatladı. Borsa düştü, tahvil bono faiz oranları ve döviz kurları yükseldi. Bu çerçevede yüksek faiz ve düşük fiyat kazanç oranlarıyla Türk mali varlıklarının ucuz olduğu konusunda genel kabul gören bir görüş mevcut. Ancak beklenti ve hikâye tarafı doldurulmayınca bu aşamada çok fazla satın alınmış değil. 10 Mayıs haftasında tahvil bono ağırlıklı olmak üzere yabancı yatırımcı çıkışı devam ediyor. Fakat geçen hafta henüz piyasalardaki trendi değiştirecek güçte olmazsa da bir miktar alıcı geldiğini söylemek yanlış olmaz. Piyasalarda destek ve denge arayışı sürebilir.
BORSADA TEPKİ ZAYIF KALDI
- BORSADA son dönemdeki düşüşle birlikte uzun dönemli önemli destek seviyeleri test edilince tepki alımları görüldü. Ancak tepki alımları henüz güç kazanmış değil. İlk destekler 85.400-84.600 seviyelerinde. Bu seviyelere geri çekilmeler tekrar tepki alımlarıyla karşılaşabilir. Aksi takdirde düşüş hareketinin devamı beklenebilir. İlk dirençler ise 88.500-90.500 seviyelerinde. Tepki yükselişinin devamı için 90.500 seviyesinin geçilmesi gerekecek. Destek seviyelerinde tepki alımları
görülse de satış baskısı korunuyor.
DOLAR/TL KURU KÂR SATIŞLARININ ETKİSİNDE
- DOLAR/TL kurunda kâr satışlarına rağmen çıkış trendi sürüyor. İlk destek 6.00 seviyesinde. Çıkış hareketinin devamı açısından bu seviyenin üzerinde tutunması önemli. Sonraki destekler 5.92 ve 5.84 seviyelerinde bulunuyor. İlk dirençler ise 6.09-6.13 seviyelerinde görülürken sonraki direnç 6.24 seviyesinde. 6.24 seviyesinin geçemeyen çıkış denemeleri kâr satışlarıyla karşılaşabilir.
Piyasalar ticaret savaşının gölgesinde
İÇ ve dış yoğun gündem arasında piyasalar yön bulmaya çalışıyor. Borsada düşüş, döviz kurları ve tahvil bono faiz oranlarında yükseliş eğilimi sürüyor.
İç gündemden çok geçen hafta dış ekonomik gelişmeler öne çıktı. ABD-Çin arasındaki ticaret savaşı karşılıklı hamlelerle biraz daha kızıştı. ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan şirketlerinin ‘ulusal güvenlik riski teşkil eden’ firmalardan telekomünikasyon ekipmanı almasını yasaklayan bir kararnameyi imzalayarak Çin’li telekomünikasyon şirketi Huawei’ye sert tedbirler getirdi. Buna karşılık Çin, Huawei’ye yönelik yaptırımlara karşı çıkarlarımızı korumak için gerekli tedbirleri alacağız, dedi. Ardından ABD’nin AB ve Japonya’ya otomobil ithalatına yapmayı düşündüğü yaptırımları altı aya kadar erteleme haberi geldi. Ancak ABD-Çin arasındaki ticaret savaşının etkilerini azaltmış değil. Küresel ekonomiyle ilgili durgunluk beklentileri mevcutken dünyanın en büyük iki ekonomisinin ticari bir savaşa girmesi endişeleri daha da artırdı.
KİMSE KAZANMIYOR
IMF Başkanı Christine Lagarde, ABD ile Çin arasındaki ticari savaşa ilişkin, “Hiç kimse ticari savaşta kazanmıyor, hepimiz bundan kaybediyoruz, açıklamasıyla bu kaygıya ortak oldu. Bunlar olurken kapitalizmin ruhunu oluşturan “bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler” felsefesine ne oldu sorusu da akla gelmiyor değil. Benzer sorular şirket kurtarmalarının ve kamulaştırmaların yaşandığı 2008 yılındaki küresel krizde de akla gelmişti. Hatta o zamanlarda ünlü Amerikalı yatırımcı Jim Rogers’in “ABD Çin’den daha fazla komünist oldu” demişti. ABD’nin geçen yıl 950 milyar dolar dış ticaret açığı vermesi ayrıca Çin ile ticarette 400 milyar doların üzerinde aleyhte açık oluşması Trump’ın çok da geri adım atmayacağı tezini kuvvetlendiriyor. IMF başkanının söylediği gibi bu gerginlikten küresel ekonomi ve tabi ki Türkiye’de olumsuz etkilenecek haliyle. Bir de ABD-Türkiye ve ABD-İran arasında yaşanan gerginlikler var tabi ki. Jeopolitik gelişmelere bağlı olarak dış dünyadan gelen haberler pek iyi değil. ABD Merkez Bankası’nın faiz indirim olasılığının azalması ve güçlü ABD ekonomik verileri dolara değer kazandırırken bu durum Türkiye’nin dahil olduğu gelişen ülke para birimlerine ve altına değer kaybı olarak yansıdı. İç ekonomik gündemde ise İstanbul’daki seçim beklenirken siyaset biraz geriye düştü. Seçim tarihi yaklaşırken bu yöndeki fiyatlamalar biraz daha artabilir. Makro ekonomik veriler daha yakından izleniyor. Sanayi üretiminde geçen aylardan başlayan toparlanma eğilimi devam ediyor. Ekonomideki yavaşlamaya bağlı olarak cari açıktaki gerilme sürerken konut satışında nisan ayındaki düşüş, işsizlik ve bütçe açığının yüksek seyrini koruması dikkat çekti. Moody’s’ten gelen uyarı niteliğindeki hatta not düşürme tehdidi olarak algılanan açıklamalar objektiflikten uzak bulunurken piyasalar pek umursamadı. İç piyasalar son aylarda yaşanan olumsuz gelişme ve riskleri belli ölçüde fiyatladı. Borsa düştü, tahvil bono faiz oranları ve döviz kurları yükseldi. Bu çerçevede yüksek faiz ve düşük fiyat kazanç oranlarıyla Türk mali varlıklarının ucuz olduğu konusunda genel kabul gören bir görüş mevcut. Ancak beklenti ve hikâye tarafı doldurulmayınca bu aşamada çok fazla satın alınmış değil. 10 Mayıs haftasında tahvil bono ağırlıklı olmak üzere yabancı yatırımcı çıkışı devam ediyor. Fakat geçen hafta henüz piyasalardaki trendi değiştirecek güçte olmazsa da bir miktar alıcı geldiğini söylemek yanlış olmaz. Piyasalarda destek ve denge arayışı sürebilir.
BORSADA TEPKİ ZAYIF KALDI
- BORSADA son dönemdeki düşüşle birlikte uzun dönemli önemli destek seviyeleri test edilince tepki alımları görüldü. Ancak tepki alımları henüz güç kazanmış değil. İlk destekler 85.400-84.600 seviyelerinde. Bu seviyelere geri çekilmeler tekrar tepki alımlarıyla karşılaşabilir. Aksi takdirde düşüş hareketinin devamı beklenebilir. İlk dirençler ise 88.500-90.500 seviyelerinde. Tepki yükselişinin devamı için 90.500 seviyesinin geçilmesi gerekecek. Destek seviyelerinde tepki alımları
görülse de satış baskısı korunuyor.
DOLAR/TL KURU KÂR SATIŞLARININ ETKİSİNDE
- DOLAR/TL kurunda kâr satışlarına rağmen çıkış trendi sürüyor. İlk destek 6.00 seviyesinde. Çıkış hareketinin devamı açısından bu seviyenin üzerinde tutunması önemli. Sonraki destekler 5.92 ve 5.84 seviyelerinde bulunuyor. İlk dirençler ise 6.09-6.13 seviyelerinde görülürken sonraki direnç 6.24 seviyesinde. 6.24 seviyesinin geçemeyen çıkış denemeleri kâr satışlarıyla karşılaşabilir.