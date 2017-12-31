Piyasalar iyimser ama gündem zor

Dalgalı ve ilginç bir yılı geride bırakıyoruz. Piyasalar her şeye rağmen 2017’yi mutlu geçirdi, sıra 2018’de. Her ne kadar piyasaların bakışı iyimser olsa da 2018 yılında kolay bir gündem yok.

2017 piyasalar için iyi bitti. Dalgalı ve ilginç bir yıldı. Piyasa işleyişine aykırı belki ama yatırım araçlarının tamamına yakını yükseldi. Para ve sermaye piyasası yatırım araçları birbirinin alternatifi olması açısından ters korelasyon göstermesi beklenirdi. Borsa ve döviz kurları (dolar/TL, euro/TL) tarihi zirveler denerken gösterge tahvil bono faiz oranı son sekiz yılın en yükseğini gördü. Uzun dönem tahvil faiz oranı ise yeni zirve oluşturdu. 2017 yılından 2018 yılına devreden iyimser bir piyasa var ancak kolay bir gündem yok.

YILLIK ENFLASYON

Yeni yılın ilk haftasından itibaren ABD’de devam eden Zarrab davası yine gündemimizde olacak. Her ne kadar piyasaları olumlu etkileyen Türkiye-ABD arasındaki vize yasağının perşembe günü kalkmış olmasına ve hükümetin bankalara destek vereceğini açıklamasına rağmen davanın sonuçları bazı bankalar için önemli. Diğer yandan 3 Ocak’ta aralık enflasyonu var. Döviz kurlarının nispeten sakinleşmesinin yanında ekonomi yönetiminin beklentisi aralıktan itibaren enflasyonun düşeceği yönünde. Enflasyon, merkez bankası faiz kararları açısından en önemli parametrelerden biri. Sürekli olarak faizin düşmesi gerektiğine vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “faiz politikasını hükümetimizle oturup konuşup tekrar gözden geçirmemiz gerekiyor” sözünü de bu meyanda dikkate almak gerekecek.

Cuma günü ise ABD tarım dışı istihdam verileri var ki bu da yine Fed’in faiz kararı için izlenen verilerden biri. 2018 yıl bazında bugünden görünen olası gündem konuları arasında Fed başta olmak üzere merkez bankaları faiz kararları, borsalara kâr satışları gelip gelmeyeceği konusu, daha çok Ortadoğu ve Türkiye-ABD ilişkileri ekseninde jeopolitik gelişmeleri dış gündem olarak saymak mümkün. İç gündemde ise ekonomik büyümenin ne ölçüde korunacağı, yüksek faiz, cari açık, bütçe açığı, enflasyon, işsizlik gibi temel sorunlar, merkez bankasının faiz politikası ve siyasi gelişmeler ilk akla gelenler. Özellikle gerilen siyaset ve hükümet her ne kadar bu olasılığı yalanlasa da erken seçim tartışmaları önemli gündem konuları arasında olacak gibi görünüyor.

YABANCI GİRİŞİ

Piyasaların önemli oyuncularından yabancı yatırımcıların 2017 yılında Türkiye para ve sermaye piyasalarına ilgisi oldukça yüksekti. Ocak-ekim döneminde 24 milyar dolarlık hisse senedi ve tahvil bonoya giriş yapmışlar. 21 milyar doları yüksek faiz nedeniyle tahvil bonoya olmuş. Özetle, 2018’e zirveler deneyen borsa ve yüksek kur ve faizle giriyoruz. Gelecek yılda dış konjoktürde para politikalarının sıkılaşması yanında içeride piyasayı taşıyacak güçlü beklentilere ihtiyaç olacak. Kısa süreli iyimserlik korunsa da siyaset ve jeopolitik ağırlıklı gündem nedeniyle 2018 yılında zor bir piyasa öngörüsü öne çıkıyor.

BORSA TEKRAR ZİRVEDE

BORSADA tekrar zirve seviyeleri test ediliyor. Endekste çıkışın devamı için son zirvesi olan 115.000 seviyesinin üzerinde kalması önemli. İlk direnç ise 116.000 olarak görülürken bu seviyelerde kâr satışları görülebilir Sonraki dirençler 118.000 ve 120.000 seviyelerinde bulunuyor. Geri çekilmelerde ilk destekler 113.000-112.500 seviyelerinde. Endekste kâr satış denemelerine rağmen çıkış hareketi gücünü koruyor.

DOLAR/TL KURU KÂR SATIŞLARININ ETKİSİNDE

DOLAR/TL kurunda görülen düşüşle, çıkış trend desteği kırıldı. Diğer yandan 3.84 seviyesinin altında düşüş formasyonlarından “omuz baş omuz” işlerlik kazandı. Geri çekilmelerde destek noktaları 3.76 ve 3.69 olarak görülürken olası tepki çıkışlarının güç kazanması için 3.82 seviyesinin üzerinde kalınması gerekecek. Sonraki dirençler 3.84 ve 3.89 seviyelerinde. Destek seviyelerinde tepki alımları beklense de satış baskısı sürüyor.