Piyasalar baharı bekliyor

ABD’de uzun vadeli faiz oranlarının yükseldiği günlerde Türkiye Merkez Bankası 75 baz puanlık faiz arttırımına gitti. ABD’deki uzun vadeli faiz oranlarının yükselmesinin yanına dış piyasalardaki olumsuz hava da eklenince Merkez’in aldığı kararın etkisi sınırlı kaldı. Ancak Merkez’in gerektiğinde faiz hamlesini yapabileceğini göstermesi ve elinin rahatlaması önem taşıyor. Havalar ısındı şimdi piyasalar bahar bekliyor.

BAHAR gelmesine rağmen piyasalarda henüz hissedilemedi. Dışarıda ABD tahvil faiz oranları ve petrol fiyatındaki yükseliş, dış borsalardaki zayıflama, içeride erken seçim, yükselen döviz kurları sanki kendi aralarında sözleşmiş gibi bir biri ardına gelen haberler. ABD 10 yıllık bono faizinin kritik nokta olarak görülen yüzde 3 seviyesinin üzerini test etmesine bağlı olarak ABD doları değer kazanırken altın fiyatı düştü. Hafta sonuna doğru 3 seviyesinin altına gerileme ise biraz rahatlama sağladı. ABD dolarının değer kazanması, faiz artışı ve petrol fiyatında yükselişler Türkiye için can sıkıcı gelişmeler. Türkiye petrol ithalatçısı bir ülke. Petrol fiyatındaki yükselişin enerji faturasına, cari açık ve enflasyona olumsuz etkileri malum. Faiz artışı desek, Türkiye için ekonomisini çevirmede dış finansmanın önemi büyük. Daha yüksek faiz ile borçlanma, ek kaynak maliyeti demek. Ayrıca ABD dolarında değer kazanımı sürerse sıcak para akışı açısından carry trade uygulamalarına olumsuz yansıyacak bir durum.

ETKİYİ GÖRMEK MÜMKÜN

Bazı ekonomik kırılganlıkların üzerine içeride seçim havası ve borç yapılandırmaları gibi gelişmeler var. Yatırımcı önünü görmek ister. Bu açıdan Türk ekonomisine ilişkin yeni tavır oluşturma konusunda seçim sonuçlarını görmek istemelerini olağan karşılamak gerekir. İç ve dış piyasalarda tablo şimdilik pek iç açıcı görülmese de döviz kurlarındaki yükseliş, borsadaki düşüşleri dikkate alırsak bu gelişmelerin belli ölçüde fiyatlandığını söylemek mümkün.

Geçen hafta Türkiye Merkez Bankası’nın 75 baz puanlık faiz artırımının dış piyasalardaki olumsuz hava ve ABD uzun vadeli faiz oranlarının yükseldiği günlere denk gelmesi nedeniyle etkisi zayıf kaldı. Ancak Merkez Bankası’nın faiz konusunda gerektiğinde önümüzdeki dönemde de hamle yapabileceğini göstermesi ve elinin rahatlaması önemli. Merkez Bankası toplantı sonrası yaptığı açıklamada gerekirse ek sıkılaştırma yapabileceği vurgusunu yeniledi. Bazı yabancı yatırım bankası raporlarında haziran için yeni faiz artışı öngörüleri var. Faiz artırımı ve yeni artırım beklentisinin döviz kurları üzerinde baskısı hissedilebilir. Son günlerde ABD dolarının dışarıda değer kazanmasına rağmen içeride dolar/TL kurundaki zayıflamada bu etkiyi görmek mümkün.

İLK BİLANÇOLAR İYİ SAYILIR

Diğer yandan erken seçim kararının ardından önümüzdeki hafta cumhurbaşkanı adaylarının netleşmesi bekleniyor. Erken seçim ve siyasi gelişmelerin şimdilik piyasa üzerindeki etkisi zayıfladı. Seçim tarihi yaklaştıkça bu yöndeki duyarlılık tekrar artacaktır. Yine önümüzdeki hafta kur etkisiyle yüzde 1’in üzerinde beklenen nisan enflasyonu ve ABD tarım dışı istihdam verileri var. Bugünlerde 2018 ilk çeyrek bilançoları yayınlanmaya başladı. Henüz az sayıda bilanço yayınlanmasına rağmen başta bankalar ve bazı lokomotif sanayi şirketleri olmak üzere ilk bilançolar genelde iyi sayılır.

Enflasyon ile faiz arasındaki korelasyon son dönemde zayıfladı. Enflasyon düşerken hem gösterge faiz hem de Merkez Bankası faizi artışı gerekçeleri ne olabilir? Enflasyon artacak beklentisi? Döviz kurlarındaki yükselişi zayıflatma? Reel faiz artışıyla sıcak para girişlerine ivme kazandırmak? Hangisi veye hepsi.

Avrupa Merkez Bankası geçen haftaki toplantısında faizi sabit tutarken en azından eylüle kadar parasal genişlemeye devam dedi. Bu karar sonrası ABD dolarında değer kazanımı, Euro’da ise değer kayıpları sürdü. Ancak dış piyasalarda zayıf da olsa olumlu algılandı. Dış borsalarda görülen tepki yükselişleri ve ABD tahvil faiz oranlarında yükselişin ivme kaybedip gevşemesi, iç piyasalardaki olumsuz havayı yumuşatmasına rağmen henüz temkinli görünüm korunuyor.

BORSA TUTUNMA ÇABASINDA





BORSADA düşüş hareketi ve destek arayışı devam ediyor. İlk destekler 106.200-105.500 seviyelerinde. Bu seviyeye geri çekilmelerde tepki alımları görülebilir. Sonraki destekler 101.500-99.200 seviyelerinde. Tepki alımlarının dirençleri ise 110.000 ve 112.500 olarak görülüyor. Destek noktalarında görülecek tepki alımlarının direnç seviyelerinde satışla karşılaşma olasılığı yüksek.

4.00 SEVİYESİ ÖNEMİNİ KORUYOR





DOLAR/TL kurunda kâr satışlarına bağlı geri çekilme görüldü. 4.04-4.00 ilk destek noktaları. Daha önemli görülen 4.00 seviyesinin üzerinde çıkış hareketi gücünü koruyacaktır. Aksi takdirde sonraki tutunma noktaları 3.95-3.90 seviyelerinde. İlk dirençler ise 4.08-4.11 seviyelerinde. Tepki çıkışının devamı için 4.11 seviyesinin geçilmesi gerekecek. Sonraki direnç 4.19 zirvesi. Yükseliş denemeleri satışla karşılaşabilir.