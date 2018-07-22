Piyasada gözler salı günkü Para Politikası Kurulu’nda: İlk kritik toplantı

Merkez Bankası’nın yeni hükümet sonrası ilk Para Politikası Kurulu toplantısı 24 Temmuz’da. Piyasa beklentisi 1 puanlık artış yönünde. Yüksek enflasyon ve bütçe açığı dışında Merkez Bankası’nın inisiyatif kullanma ve bağımsızlık mesajı vermesi açısından faiz artışı muhtemel görülüyor.
BORSADA tepki yükselişi, döviz kurları ve faiz tarafında daha sakin bir seyir var. Borsada lokomotif sektör olarak görülen bankalardaki satış baskısı yerini tepki alımlarına bıraktı. Yabancı yatırımcılar ağırlıklı olarak banka hisselerindeler. Bu açıdan Türkiye pozisyonunu azaltmaya başladıklarında daha likit ve derin olan banka hisselerinde satış yapıyorlar. Yüksek döviz kurları ile yüksek faizin yanında ekonomideki olası bir yavaşlama takipteki alacakları artıracağı, bunun da banka kârlarına olumsuz yansıyabileceği konusu sıkça dillendiriliyor.
Ayrıca dip not olarak vermek gerekirse finans sektörü genelde diğer sektörlere göre fiyatlamaları daha erken yapar, önceden alır satar. Bu aralar “ucuz etin yahnisi yavan olur” sözünün etkisi olsa gerek, banka hisseleri fiyat kazanç oranları borsa ortalamasının oldukça altında, borsaya göre daha ucuz. Bankalara tekrar alıcı gelmesi borsadaki tepki hareketinin güç kazanması için de önemli. Ayrıca 2008 yılından bu yana en düşük seviyelere gerileyen borsa yabancı payının yükselmesi gerekecek. Yabancı yatırımcılar 24 Haziran seçimi sonrası üç haftalık dönemde 453 milyon dolarlık hisse senedi satıp 527 milyon dolarlık tahvil bono almışlar. Yüksek faiz biraz alıcı çekmiş.
ARTIŞ BEKLENTİSİ
Yeni hükümet sonrası ilk merkez bankası toplantısı 24 Temmuz’da. Piyasa beklentisi 1 puanlık artış yönünde. Yüksek enflasyon ve bütçe açığı dışında Merkez Bankası’nın inisiyatif kullanma ve bağımsızlık mesajı vermesi açısından faiz artışı muhtemel görülüyor. Özellikle hazirandaki seçim ayında 46 milyar TL’ye ulaşan bütçe açığı, cari açık ile birlikte ikiz açık sorununu tekrar gündeme taşıdı. Bütçe açığını hafifletmek için bedelli askerlik ve imar affında hedeflenen rakamlara ulaşmak önemli. Diğer yandan hazırlandığı söylenen Orta Vadeli Program (OVP) hükümetin önümüzdeki döneme ilişkin ekonomideki yol haritasını verecek ve bu yöndeki belirsizlik azalacak. İçeriğini bilmiyoruz ama gelecek OVP’ye bir temkinli yaklaşım muhtemeledir. Hatırlanılırsa geçtiğimiz yıllarda hazırlanan beş yıllık programlar kısa bir süre sonra revize edilmişti.
FED VE TRUMP
Dış dünyada ne var diye baktığımızda ilk sırada tabii ki ABD Başkanı Donald Trump var. Ticaret savaşından sonra bir savaşta ABD Merkez Bankası (Fed) ile başlattı. Trump, “Fed’in faiz artırması konusunda mutlu değilim”diyerek Fed’i eleştirdi. Halbuki birkaç gün önce Fed başkanı Powell, “Kademeli faiz artışına devam” demişti. Fed kaynaklı açıklamalarda Trump’tan etkilenilmeyeceği görüşüne yer verildi. Trump’ın açıklamaları sonrası dolarda düşüş, bir süredir düşüşte olan altın fiyatlarında ise yükseliş görüldü. Hareketlenmeler tepki boyutunda kaldı. Fed Başkanı Powel da Trump’ın ticaret savaşına ilişkin hamlelerini eleştirmişti. Merkez bankalarıyla hükümetler arasında zaman zaman görüş ayrılığı olabiliyor. Yalnız Fed, Trump’a uyacak olursa buna en çok Türkiye gibi dış finansman ihtiyacındaki gelişen ülkeler sevinecektir.
Şu sıralar iç piyasalar dış kaynaklı gelişmelere duyarsız görülse de gelişen ülke piyasalarına ilgi ve görüşün olumlu yönde değiştiği yönünde bazı açıklamalar gelmiyor değil. Seçim sonraları piyasalar genelde yeni hükümetlere bir kredi tanır. Son günlerde daha olumlu seyreden piyasalar bunu gösteriyor. Olağan dışı olumsuz bir haber akışı olmaz ise kredi biraz daha genişleyebilir.
BORSADA TEPKİ ÇIKIŞI SÜRÜYOR
BORSADA dalgalı seyirle birlikte tepki yükselişi sürüyor. Dirençler 95.500-96.000 ve 98.000 seviyelerinde. 98.000 trend direnci olması açısından daha önemli. İlk destek ise 92.000 olarak görülürken bu seviyenin üzerinde tepki yükselişi gücünü koruyacak. Sonraki destekler 90.000 ve 88.000 seviyelerinde. Tepki çıkışı etkisini sürdürebilir.
DOLAR/TL KURU YATAY SEYREDİYOR
DOLAR/TL kurunda kâr satışlarına bağlı gerileme görülüyor. Ancak düşüş kontrollü. 4.77 ilk destek noktası olarak görülürken sonraki destekler 4.69-4.62 ve 4.52 seviyelerinde. Tepki çıkışının güç kazanması için ise 4.85 seviyesinin geçilmesi gerekecek. Sonraki dirençler 4.98-5.00 seviyelerinde. Bir süre kâr satışlarının etkisinde kalınabilir.
SAYFADA YER ALAN BİLGİLER TAVSİYE NİTELİĞİ TAŞIMAYIP YATIRIM DANIŞMANLIĞI KAPSAMINDA DEĞİLDİR, YATIRIMCI PROFİLİNİZE UYMAYABİLİR.
Piyasada gözler salı günkü Para Politikası Kurulu’nda: İlk kritik toplantı
Merkez Bankası’nın yeni hükümet sonrası ilk Para Politikası Kurulu toplantısı 24 Temmuz’da. Piyasa beklentisi 1 puanlık artış yönünde. Yüksek enflasyon ve bütçe açığı dışında Merkez Bankası’nın inisiyatif kullanma ve bağımsızlık mesajı vermesi açısından faiz artışı muhtemel görülüyor.
BORSADA tepki yükselişi, döviz kurları ve faiz tarafında daha sakin bir seyir var. Borsada lokomotif sektör olarak görülen bankalardaki satış baskısı yerini tepki alımlarına bıraktı. Yabancı yatırımcılar ağırlıklı olarak banka hisselerindeler. Bu açıdan Türkiye pozisyonunu azaltmaya başladıklarında daha likit ve derin olan banka hisselerinde satış yapıyorlar. Yüksek döviz kurları ile yüksek faizin yanında ekonomideki olası bir yavaşlama takipteki alacakları artıracağı, bunun da banka kârlarına olumsuz yansıyabileceği konusu sıkça dillendiriliyor.
Ayrıca dip not olarak vermek gerekirse finans sektörü genelde diğer sektörlere göre fiyatlamaları daha erken yapar, önceden alır satar. Bu aralar “ucuz etin yahnisi yavan olur” sözünün etkisi olsa gerek, banka hisseleri fiyat kazanç oranları borsa ortalamasının oldukça altında, borsaya göre daha ucuz. Bankalara tekrar alıcı gelmesi borsadaki tepki hareketinin güç kazanması için de önemli. Ayrıca 2008 yılından bu yana en düşük seviyelere gerileyen borsa yabancı payının yükselmesi gerekecek. Yabancı yatırımcılar 24 Haziran seçimi sonrası üç haftalık dönemde 453 milyon dolarlık hisse senedi satıp 527 milyon dolarlık tahvil bono almışlar. Yüksek faiz biraz alıcı çekmiş.
ARTIŞ BEKLENTİSİ
Yeni hükümet sonrası ilk merkez bankası toplantısı 24 Temmuz’da. Piyasa beklentisi 1 puanlık artış yönünde. Yüksek enflasyon ve bütçe açığı dışında Merkez Bankası’nın inisiyatif kullanma ve bağımsızlık mesajı vermesi açısından faiz artışı muhtemel görülüyor. Özellikle hazirandaki seçim ayında 46 milyar TL’ye ulaşan bütçe açığı, cari açık ile birlikte ikiz açık sorununu tekrar gündeme taşıdı. Bütçe açığını hafifletmek için bedelli askerlik ve imar affında hedeflenen rakamlara ulaşmak önemli. Diğer yandan hazırlandığı söylenen Orta Vadeli Program (OVP) hükümetin önümüzdeki döneme ilişkin ekonomideki yol haritasını verecek ve bu yöndeki belirsizlik azalacak. İçeriğini bilmiyoruz ama gelecek OVP’ye bir temkinli yaklaşım muhtemeledir. Hatırlanılırsa geçtiğimiz yıllarda hazırlanan beş yıllık programlar kısa bir süre sonra revize edilmişti.
FED VE TRUMP
Dış dünyada ne var diye baktığımızda ilk sırada tabii ki ABD Başkanı Donald Trump var. Ticaret savaşından sonra bir savaşta ABD Merkez Bankası (Fed) ile başlattı. Trump, “Fed’in faiz artırması konusunda mutlu değilim”diyerek Fed’i eleştirdi. Halbuki birkaç gün önce Fed başkanı Powell, “Kademeli faiz artışına devam” demişti. Fed kaynaklı açıklamalarda Trump’tan etkilenilmeyeceği görüşüne yer verildi. Trump’ın açıklamaları sonrası dolarda düşüş, bir süredir düşüşte olan altın fiyatlarında ise yükseliş görüldü. Hareketlenmeler tepki boyutunda kaldı. Fed Başkanı Powel da Trump’ın ticaret savaşına ilişkin hamlelerini eleştirmişti. Merkez bankalarıyla hükümetler arasında zaman zaman görüş ayrılığı olabiliyor. Yalnız Fed, Trump’a uyacak olursa buna en çok Türkiye gibi dış finansman ihtiyacındaki gelişen ülkeler sevinecektir.
Şu sıralar iç piyasalar dış kaynaklı gelişmelere duyarsız görülse de gelişen ülke piyasalarına ilgi ve görüşün olumlu yönde değiştiği yönünde bazı açıklamalar gelmiyor değil. Seçim sonraları piyasalar genelde yeni hükümetlere bir kredi tanır. Son günlerde daha olumlu seyreden piyasalar bunu gösteriyor. Olağan dışı olumsuz bir haber akışı olmaz ise kredi biraz daha genişleyebilir.
BORSADA TEPKİ ÇIKIŞI SÜRÜYOR
BORSADA dalgalı seyirle birlikte tepki yükselişi sürüyor. Dirençler 95.500-96.000 ve 98.000 seviyelerinde. 98.000 trend direnci olması açısından daha önemli. İlk destek ise 92.000 olarak görülürken bu seviyenin üzerinde tepki yükselişi gücünü koruyacak. Sonraki destekler 90.000 ve 88.000 seviyelerinde. Tepki çıkışı etkisini sürdürebilir.
DOLAR/TL KURU YATAY SEYREDİYOR
DOLAR/TL kurunda kâr satışlarına bağlı gerileme görülüyor. Ancak düşüş kontrollü. 4.77 ilk destek noktası olarak görülürken sonraki destekler 4.69-4.62 ve 4.52 seviyelerinde. Tepki çıkışının güç kazanması için ise 4.85 seviyesinin geçilmesi gerekecek. Sonraki dirençler 4.98-5.00 seviyelerinde. Bir süre kâr satışlarının etkisinde kalınabilir.
SAYFADA YER ALAN BİLGİLER TAVSİYE NİTELİĞİ TAŞIMAYIP YATIRIM DANIŞMANLIĞI KAPSAMINDA DEĞİLDİR, YATIRIMCI PROFİLİNİZE UYMAYABİLİR.