Merkez’in kritik kararı

Yıl sonu için Yeni Ekonomik Programda belirlenen yüzde 20.80’lik enflasyonu hedefi açıklanan son verilerle tutturulmuş oldu. Yıl sonu enflasyon yüzde 20.30 olarak açıklanmıştı. Şimdi de Merkez Bankası faiz indirir mi sorusu gündeme geldi. Faiz inerse döviz kurlarını tutmak zorlaşabilir. Diğer yandan indirim kararıyla ekonomiye bir can suyu da verilebilir mi? Cevabı 16 Ocak’taki Merkez Bankası toplantısında göreceğiz.
PİYASALAR yeni yıla dalgalı başladı. Dış kaynaklı gelişmeler iç piyasaları da etkisine aldı. Aralık enflasyonu beklentilere paralel gelirken 2018 hedefi yakalandı. Yeni Ekonomik Programda yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 20.80 olarak konulmuştu, yüzde 20.30 olarak gerçekleşti. Aralık ayında enflasyondaki yüzde -0.40’lık düşüşü, Merkez Bankası enerji ve petrol fiyatları, dövizdeki olumlu gelişmelerle zayıf talep koşullarına bağladı. Şimdi Merkez Bankası faiz indirir mi tartışmaları başladı. Malum Merkez Bankası gösterge faizi yüzde 24. Para piyasaları (döviz) istikrar kazanmadan bir faiz indirimi erken olabilir. Faiz inerse muhtemelen döviz kurlarını tutmak zorlaşacaktır. Acaba seçim öncesi soğumaya yüz tutmuş ekonomiye bir can suyu vermek adına indirim gelebilir mi, bunu 16 Ocak’taki Merkez Bankası toplantısında göreceğiz. Bu çerçevede Merkez Bankası’nın genel kurulunun öne çekilmesi Hazine’ye daha erken kâr aktarma olarak görüldü.
PİYASA GÖZLEYECEK
İç gündemin diğer konu başlığı da Suriye’ye Fırat’ın doğusuna operasyon hazırlığı. Piyasa bu operasyonda Türkiye-ABD arasındaki uyumu gözlemeye devam edecek. Ama asıl iç piyasaları rahatsız eden dalga dışarıdan gelmişti. Küresel ekonomideki durgunluk beklentilerine bağlı olarak borsalarda sert düşüş görüldü. Piyasaların yakından izlediği PMI verilerinin düşmesi, ABD’li Apple’nin ciro beklentisini düşürmesi, Çin Merkez Bankası zorunlu karşılıkları düşürmesi durgunluk beklentilerinin göstergeleri. Bu gelişmelere karşı ABD Merkez Bankası’nın faiz artırım sürecinin yavaşlaması konusu daha da güç kazanmıştı. Fakat cuma günü gelen ABD tarım dışı istihdam verilerinin beklentilerin oldukça üzerinde gelmesi ekonomideki durgunluk endişelerini biraz hafifletirken, Fed faiz artırım politikasını destekledi. Bu defa borsalar bu yönde fiyatlama yapmaya başladı. Borsalarda tepki yükselişleri, ABD dolarında değer kazanımı, emtia ve petrol fiyatlarında yükseliş, altın fiyatında güvenli liman özelliği zayıflayınca düşüş görüldü. Her ne kadar çok önemli bir veri olsa da bir verinin tek başına küresel ekonomiyle ilgili beklentileri değiştirmesi zor. Aynı şekilde Fed faiz politikasını da. Ancak devamlılık arz eder güçlü ekonomik görünüm korunursa o zaman tekrar değerlendirmek gerekecek.
TÜRKİYE İÇİN ÖNEMLİ
Borsaların sert tepki yükselişini biraz da bir süredir düşüşte olmaları ve zirvelerinden oldukça uzaklaşmış olmalarına vermek gerekecek. Fed faiz politikası Türkiye gibi dış finansman ihtiyacındaki ülkeler için önemli. Türkiye önümüzdeki bir yıl içinde 173 milyar dolar dış borç ödeyecek. Üzerine tahmini 30 milyar dolar cari açığı eklersek 200-210 milyar dolar gibi bir dış finansman ihtiyacı olacak. Düşük faiz daha ucuz kaynak maliyeti demek. Ancak son dönemlerde gerek sıcak para gerekse doğrudan yatırım olarak Türkiye girişler zayıf. Aksine çıkışlarda bir artış görülüyor. Önümüzdeki hafta ABD ile Çin heyetleri arasında 7-8 Ocak’ta Pekin’de yapılması beklenen görüşme ticaret savaşları konusunda bir umut olabilir mi?
Bunu toplantı sonrası görebileceğiz. Ticaret savaşını Trump’ın Çin’den ithal edilen çeliğe ek vergi kararı tetiklemişti. Sonra diğer ekonomilere de bulaştı. Şimdi de nasıl kurtuluruz onun çareleri aranıyor. Çünkü tetiklediği kurşunun ABD’yi de vurması riski baş gösterdi. Türkiye varlıklarının ucuzluğu konusunda genel bir fikir var. Ancak son düşüşlerle birlikte dış borsalar da ucuzlamaya başladı. Azalan risk iştahı ile birlikte bu durum dikkate değer. İç ve dış piyasalarda olumsuz gelişmeler belli ölçüde fiyatlanıp tepki hareketleri görülse de temkinli görünüm henüz dağılmış değil.
BORSADA 87.400 DESTEĞİ ÖNEMLİ
- BORSADA düşüş trendi sürmekle birlikte tepki alımları görüldü. İlk destek 87.400 seviyesinde. Bu seviye trend desteği olması açısından önemli. Sonraki destek noktaları ise 84.000-83.000 seviyelerinde. İlk direnç 90.000 seviyesinde. Sonraki ve daha önemli dirençler ise 92.500 ve 94.500 olarak görülüyor. Bu seviyede satışlar görülebilir. Düşüş trendinin kırılması için 94.500 seviyesinin geçilmesi gerekecek. Tepki alımları etkisini sürdürebilir.
DOLAR/TL KURUNDA TEPKİ YÜKSELİŞİ GÜÇ KAZANAMADI
DOLAR/TL kurunda bir süredir devam eden yatay hareket yerini tepki yükselişine bıraktı. İlk destekler 5.30-5.27 seviyelerinde görülürken direnç seviyeleri 5.49-5.60 ve 5.83-5.93 seviyelerinde. Geri çekilmeler tepki alımlarıyla karşılaşabilir.
SAYFADA YER ALAN BİLGİLER TAVSİYE NİTELİĞİ TAŞIMAYIP YATIRIM DANIŞMANLIĞI KAPSAMINDA DEĞİLDİR, YATIRIMCI PROFİLİNİZE UYMAYABİLİR.
Merkez’in kritik kararı
Yıl sonu için Yeni Ekonomik Programda belirlenen yüzde 20.80’lik enflasyonu hedefi açıklanan son verilerle tutturulmuş oldu. Yıl sonu enflasyon yüzde 20.30 olarak açıklanmıştı. Şimdi de Merkez Bankası faiz indirir mi sorusu gündeme geldi. Faiz inerse döviz kurlarını tutmak zorlaşabilir. Diğer yandan indirim kararıyla ekonomiye bir can suyu da verilebilir mi? Cevabı 16 Ocak’taki Merkez Bankası toplantısında göreceğiz.
PİYASALAR yeni yıla dalgalı başladı. Dış kaynaklı gelişmeler iç piyasaları da etkisine aldı. Aralık enflasyonu beklentilere paralel gelirken 2018 hedefi yakalandı. Yeni Ekonomik Programda yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 20.80 olarak konulmuştu, yüzde 20.30 olarak gerçekleşti. Aralık ayında enflasyondaki yüzde -0.40’lık düşüşü, Merkez Bankası enerji ve petrol fiyatları, dövizdeki olumlu gelişmelerle zayıf talep koşullarına bağladı. Şimdi Merkez Bankası faiz indirir mi tartışmaları başladı. Malum Merkez Bankası gösterge faizi yüzde 24. Para piyasaları (döviz) istikrar kazanmadan bir faiz indirimi erken olabilir. Faiz inerse muhtemelen döviz kurlarını tutmak zorlaşacaktır. Acaba seçim öncesi soğumaya yüz tutmuş ekonomiye bir can suyu vermek adına indirim gelebilir mi, bunu 16 Ocak’taki Merkez Bankası toplantısında göreceğiz. Bu çerçevede Merkez Bankası’nın genel kurulunun öne çekilmesi Hazine’ye daha erken kâr aktarma olarak görüldü.
PİYASA GÖZLEYECEK
İç gündemin diğer konu başlığı da Suriye’ye Fırat’ın doğusuna operasyon hazırlığı. Piyasa bu operasyonda Türkiye-ABD arasındaki uyumu gözlemeye devam edecek. Ama asıl iç piyasaları rahatsız eden dalga dışarıdan gelmişti. Küresel ekonomideki durgunluk beklentilerine bağlı olarak borsalarda sert düşüş görüldü. Piyasaların yakından izlediği PMI verilerinin düşmesi, ABD’li Apple’nin ciro beklentisini düşürmesi, Çin Merkez Bankası zorunlu karşılıkları düşürmesi durgunluk beklentilerinin göstergeleri. Bu gelişmelere karşı ABD Merkez Bankası’nın faiz artırım sürecinin yavaşlaması konusu daha da güç kazanmıştı. Fakat cuma günü gelen ABD tarım dışı istihdam verilerinin beklentilerin oldukça üzerinde gelmesi ekonomideki durgunluk endişelerini biraz hafifletirken, Fed faiz artırım politikasını destekledi. Bu defa borsalar bu yönde fiyatlama yapmaya başladı. Borsalarda tepki yükselişleri, ABD dolarında değer kazanımı, emtia ve petrol fiyatlarında yükseliş, altın fiyatında güvenli liman özelliği zayıflayınca düşüş görüldü. Her ne kadar çok önemli bir veri olsa da bir verinin tek başına küresel ekonomiyle ilgili beklentileri değiştirmesi zor. Aynı şekilde Fed faiz politikasını da. Ancak devamlılık arz eder güçlü ekonomik görünüm korunursa o zaman tekrar değerlendirmek gerekecek.
TÜRKİYE İÇİN ÖNEMLİ
Borsaların sert tepki yükselişini biraz da bir süredir düşüşte olmaları ve zirvelerinden oldukça uzaklaşmış olmalarına vermek gerekecek. Fed faiz politikası Türkiye gibi dış finansman ihtiyacındaki ülkeler için önemli. Türkiye önümüzdeki bir yıl içinde 173 milyar dolar dış borç ödeyecek. Üzerine tahmini 30 milyar dolar cari açığı eklersek 200-210 milyar dolar gibi bir dış finansman ihtiyacı olacak. Düşük faiz daha ucuz kaynak maliyeti demek. Ancak son dönemlerde gerek sıcak para gerekse doğrudan yatırım olarak Türkiye girişler zayıf. Aksine çıkışlarda bir artış görülüyor. Önümüzdeki hafta ABD ile Çin heyetleri arasında 7-8 Ocak’ta Pekin’de yapılması beklenen görüşme ticaret savaşları konusunda bir umut olabilir mi?
Bunu toplantı sonrası görebileceğiz. Ticaret savaşını Trump’ın Çin’den ithal edilen çeliğe ek vergi kararı tetiklemişti. Sonra diğer ekonomilere de bulaştı. Şimdi de nasıl kurtuluruz onun çareleri aranıyor. Çünkü tetiklediği kurşunun ABD’yi de vurması riski baş gösterdi. Türkiye varlıklarının ucuzluğu konusunda genel bir fikir var. Ancak son düşüşlerle birlikte dış borsalar da ucuzlamaya başladı. Azalan risk iştahı ile birlikte bu durum dikkate değer. İç ve dış piyasalarda olumsuz gelişmeler belli ölçüde fiyatlanıp tepki hareketleri görülse de temkinli görünüm henüz dağılmış değil.
BORSADA 87.400 DESTEĞİ ÖNEMLİ
- BORSADA düşüş trendi sürmekle birlikte tepki alımları görüldü. İlk destek 87.400 seviyesinde. Bu seviye trend desteği olması açısından önemli. Sonraki destek noktaları ise 84.000-83.000 seviyelerinde. İlk direnç 90.000 seviyesinde. Sonraki ve daha önemli dirençler ise 92.500 ve 94.500 olarak görülüyor. Bu seviyede satışlar görülebilir. Düşüş trendinin kırılması için 94.500 seviyesinin geçilmesi gerekecek. Tepki alımları etkisini sürdürebilir.
DOLAR/TL KURUNDA TEPKİ YÜKSELİŞİ GÜÇ KAZANAMADI
DOLAR/TL kurunda bir süredir devam eden yatay hareket yerini tepki yükselişine bıraktı. İlk destekler 5.30-5.27 seviyelerinde görülürken direnç seviyeleri 5.49-5.60 ve 5.83-5.93 seviyelerinde. Geri çekilmeler tepki alımlarıyla karşılaşabilir.
SAYFADA YER ALAN BİLGİLER TAVSİYE NİTELİĞİ TAŞIMAYIP YATIRIM DANIŞMANLIĞI KAPSAMINDA DEĞİLDİR, YATIRIMCI PROFİLİNİZE UYMAYABİLİR.