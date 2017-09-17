DÖVİZ kurlarında tepki yükselişlerinin yanı sıra borsada kâr satışlarının görüldüğü bir hafta yaşandı. Ancak borsacıların ‘yatırımcının en iyi dostu trenddir’ sözünü hatırlayacak olursak mevcut trendler korundu, piyasa yatırım araçlarında makas değişimi anlamında bir değişim gerçekleşmedi. Fakat içeride ve dışarıda olmak üzere makro ekonomik veriler açısından yoğundu. Beklentilerin hafif altında fakat yüksek seyrini koruyan Türkiye’nin ikinci çeyrek büyümesi, merkez bankası faiz kararı, ödemeler dengesi, cari açık ve işsizlik oranlarının piyasalar üzerindeki etkisi sınırlı kaldı. K.Kore’den yeni füze denemesi, doların iç ve dış piyasalardaki seyri, K.Irak’ta 25 Eylül’de yapılması beklenen referandum, AB ile devam eden polemikler, Rusya’da füze alım anlaşmasının yansımaları, ABD’deki Halkbank ile ilgili dava, siyasi gelişmeler, dış borsaların seyri öne çıkan gündem konuları.

ETKİSİZ KALABİLİR





Türkiye merkez bankası beklendiği üzere faiz değişimine gitmedi. Yüksek enflasyon ve merkez bankasının sıkılaştırma politikası nedeniyle bir değişim beklenmiyordu zaten. Merkez bankasının faiz oranlarını koruduğu bir süreçte, bankalara faiz düşürülmesi yönünde yapılacak telkinler etkisiz kalabilir. Büyüme ve maliyetlerin aşağıya çekilmesi açısından faiz oranları keşke düşebilse. Ancak aynı ligde yer aldığımız gelişen ülkeler ve de gelişmiş ülkelere göre yüksek seyreden faiz oranının Türkiye’ye sıcak para çekmekte bir işlevi olduğu kabul gören bir durum. Faiz düşüşü ile Türkiye’nin bu yöndeki gardının zayıflaması ve döviz kurlarının tekrar yukarı hareketlenmesi gibi olasılıkları dikkate almak gerekecek. Bu durumda kur mu faiz mi, diğer anlatımla ‘kırk satır mı, kırk katır mı’ ikileminin tekrar gündeme gelmesi söz konusu olacak.

CİDDİ RAKAMLAR DEĞİL

K.Irak’ta 25 Eylül’de yapılması beklenen referandum ile ilgili erteleme veya iptal önerisinin Barzani tarafından reddedildiğine dair haberler geçti. Buna rağmen erteleme olursa bölgedeki gerilim bir süreliğine düşer ve olumlu algıya neden olabilir. Ancak referandum yapılırsa o zaman bölge ve Türkiye için farklı senaryoların gündeme gelmesi olasıdır. K.Kore’nin yaptığı füze denemeleri denize düştüğü sürece piyasalar tarafından kanıksanan bir gelişme olarak görüldüğü için eski duyarlılık yok. Yabancı işlemelerinde Eylül’ün ilk haftası itibariyle hisse senetlerinde 134, tahvil bonoda 49 milyon dolarlık satış gerçekleşti. Ocak ayından bu yana sıcak para girişlerini dikkate aldığımızda ciddi bir rakam değil. Satışların devamının gelip gelmeyeceği piyasaların seyri açısından önemli olacak. Borsa İstanbul iç gündeme bağlı olarak dış borsalara göre son günlerde biraz daha zayıf. Dış borsalar önemli referanslardan biriydi. En sıkı takip edilen yatırım araçlarının başında dolar geliyor. Doların dış piyasalarda hafif değer kazanması ve ABD uzun dönem tahvil faizlerindeki yükseliş iç piyasalarda dolar/TL kuruna da yansıdı. Fakat son aylardaki düşüş hareketine tepki olarak kaldı.

Gerek küresel risk iştahının korunuyor olması gerekse ABD merkez bankası (Fed) para politikalarında özellikle faiz artırım konusunda radikal bir değişim olacağına dair sinyaller gelmemesi dolardaki değer kazanımlarını sınırladı. Gerçi geçen hafta açıklanan ve Fed faiz kararı için referans görülen ABD enflasyon verisinin yüzde 2’ye yaklaşması biraz dikkat çekse de etkisi kısa süreli kaldı. 20 Eylül’de ise Fed toplantısında faiz artışı beklenmiyor. Toplantı sonrası yapılacak açıklamalar izlenecek. Beklentisizlik, zorlaşan gündem ile borsadaki yorgunluk ve döviz kurlarındaki düşüşün durması temkinli bir piyasa görünümü veriyor.

BORSADA 107.500 ÖNEMLİ





BORSADA kâr satışlarına rağmen çıkış trendi korunuyor. Ancak yükseliş denemelerinin satışla karşılaşması ve endeksin destek seviyelerine yakın seyretmesi güç kaybı olarak görülüyor. Bu açıdan 107.500 seviyesinin üzerinde kalınması önemli. Aksi takdirde satışların devamıyla sonraki destekler 105.000 ve 102.000 seviyelerinde. 110.000-110.500 direnç seviyeleri ise son dönemde bir çok defa denenip geçilmediği için kuvvetlenmiş durumda. Çıkışın devamı için bu seviyelerin geçilmesi gerekecek. Bu durumda sonraki direnç 112.000-113.000 seviyelerinde. Destek noktalarında tepki alımları görülse de yükseliş denemeleri satışla karşılaşabilir.

DOLAR/TL KURUNDA DESTEKLER ÇALIŞTI





DOLAR/TL kurunda, tepki alımları görüldü. Fakat direnç seviyelerini geçmekte zorlandı ve satışla karşılaştı. Destek noktalarının teyidi açısından dikkate değerdi. 3.40-3.35 seviyeleri kısa ve orta dönem için destek noktaları olarak önemini koruyor. 3.47 ve 3.52 satışla karşılaşması muhtemel direnç seviyeleri. Tepki çıkışının devamı ve düşüş trendinin kırılması için 3.52 seviyesinin geçilmesi gerekecek. Henüz teyit olmamakla birlikte 3.40 seviyesinin üzerinde çıkış formasyonlarından ‘alçalan takoz’ görünümü sürüyor. İşlerlik kazanması için 3.52 seviyesinin geçilmesi önemli olacak. Geri çekilmelerde tepki alımları görülebilir.

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