Kur-faiz el ele yükseliyor

Piyasalarda dikkat çeken gelişme, faiz oranlarının ve döviz kurlarının eşzamanlı yükselmesi oldu. Yükselen faizin döviz kurlarını baskılaması beklenirdi. Ancak bu olmadı. Dolar/TL kurunda yükseliş hareketi de sürüyor. Dirençler 3.85 ve 3.91-3.94. Geri çekilmelerde ilk destek ise 3.75 TL.

PİYASALARDA uyumsuz bir süreç var. Uyumsuzluğu izah etmek gerekirse, para piyasalarında yani faiz ve döviz tarafında yükseliş, borsada ise daha sakin ve iyimser bir görünüm var. Ters korelasyon olması gereken sermaye ve para piyasalarındaki gelişmeler son günlerde birbirini desteklemiyor. Bazen bu tür kısa süreli uyumsuzluklar olsa da sonra olağan denge tekrar kuruluyor. Ancak faiz ve dövizde yükseliş devam ederse borsanın bu görünümünü koruması elbette zor olacak. Bir başka bakış açısı ya da soru, faiz oranı ve döviz kurlarındaki yükseliş Türkiye’ye yeni sıcak para girişleri için zemin oluşturur mu?

İYİMSERLİK OLUR

Faiz makası gelişmiş ve gelişen ülkelerle daha da açılmasına rağmen bunu söylemek için erken ve bu aşamada fazlaca iyimserlik olur. Veya, en azından kur ve faizde gerileme, borsada çıkışın tekrar ivme kazanması gibi emareleri görmek gerekecek. Gündemde olarak, Türkiye ve Avrupa merkez bankası toplantı sonuçları, siyasi gelişmeler, Türkiye’nin ABD, Almanya ve AB ilişkileri, yeni Fed başkanı konusundaki bekleyiş, yayınlanmaya başlanan üçüncü çeyrek bilançoları, beklentilerin üzerinde gelen ABD üçüncü çeyrek büyümesi izlenen konu başlıkları. Ayrıca önümüzdeki cuma TUİK’in açıklayacağı Ekim enflasyonu ile ABD tarım dışı istihdam verileri var.

Türkiye ve Avrupa merkez bankası beklendiği üzere faiz değişimine gitmedi. Avrupa merkez bankası, Ocak ayından itibaren varlık alımlarını yarı yarıya düşürecek olmasına rağmen varlık alım programının Eylül 2018’e uzayacağı açıklaması ‘güvercin’ tonda bulundu. Bu durum zaten bir parça İspanya Katalonya konusu ile aşınan Euro’ya dış piyasalarda değer kaybettirirken ayrıca güçlü ABD büyümesinin desteğini de alan doların değerlenmesine neden oldu. ABD dolarındaki değerlenme, altının dış piyasalardaki ons/dolar fiyatına düşüş olarak yansıdı. İçeride ise dolar/TL kurundaki artış nedeniyle altının gram/TL fiyatındaki yükseliş sürdü. Uzun vadede Avrupa merkez bankası ABD merkez bankasını (Fed) izleyeceğinin sinyalini verdi. Yakında açıklanması beklenen Fed başkanlığı için daha hızlı ve yüksek faiz artırımından yana olan Taylor’ın gelmesi halinde doların değer kazanımının devamı beklentiler dahilinde. Türkiye-ABD arasındaki vize yasağı konusunda iki ülke heyetleri arasında bir süredir yapılan görüşmelerden şimdiye kadar sonuç çıkmadı. ABD’de devam eden davaya bağlı spekülasyonlar sürüyor.

ZOR PİYASA KOŞULLARI

Dış borsalarda rekorlar tazeleyerek devam eden çıkış trendlerine Borsa İstanbul iç gündem nedeniyle uyum sağlayamadı. Ayrıca iç piyasalarda faiz oranı ve döviz kurlarının eş zamanlı yükselmesi dikkate değer bir başka gelişme. Piyasa işleyişi gereği yükselen faiz oranlarının döviz kurlarını baskılaması, TL’nin değerlenmesine katkı yapması beklenirdi. Bunun açılımı ise tahvil ve bonoya gelen satışlar, dövize gelen talep. Bu açıdan önümüzdeki perşembe günü Merkez Bankası’nın açıklayacağı yabancı işlemlerinde tahvil, bono pozisyonlarındaki değişime dikkat etmek gerekecek. Tekrar yüksek kur yüksek faiz sürecine girildi. Faiz ve döviz kurlarında yükseliş sürerse, finansman giderlerinde artış, banka ve şirket kârlarında zayıflama, maliyet enflasyonu, döviz borçlarının TL karşılığında artış gibi bir çok sonucu beraberinde getirecek haliyle. Yani makro ekonomik verileri de etkileyecek. Geçen haftaki borçlanma ihalelerine ilgi azdı. Geçtiğimiz haftalarda tahvil bonoda yabancıların daha çok satış yönünde görülmesi sinyaldi bir bakıma. Cuma günü akşam biraz gerilemesine rağmen Türkiye’nin CDS oranlarındaki (risk primi) son günlerdeki yükseliş yabancı bakışını izah ediyor. Bardağın dolu tarafı ise yıl sonuna kadar yüklü itfa ve borçlanma ihalesi olmayacak. Piyasalardaki görünümü özetleyecek olursak, zor piyasa koşulları bir süre daha devam edecek gibi görünüyor.

DİRENÇLERE DİKKAT

BORSADA zirve seviyelerine yaklaştıkça satışlar görülüyor. Geri çekilmelerde destek noktaları 106.500-106.000 ve 105.000 seviyelerinde. Bu seviyelerde tutunmazsa sonraki destekler 103.000-102.000 olarak görülüyor. Yükselişin devamında direnç noktası 110.500 zirvesinde. Bu seviyelerde satışlar görülebilir. Çıkışın devamı için 110.500 seviyesinin geçilmesi gerekecek. Bu durumda sonraki dirençler 112.000-113.000 seviyelerinde. Yukarı yönlü hareketlenmeler satışla karşılaşabilir.

DOLARDA 3.94 TL ÖNEMLİ

DOLAR/TL kurunda, yükseliş hareketi sürüyor. Dirençler 3.85 ve 3.91-3.94 seviyelerinde. 3.94 zirve olması nedeniyle daha önemli. Geri çekilmelerde ilk destek 3.75 seviyesinde. Sonraki destekler 3.71-3.65 seviyelerinde bulunuyor. Direnç seviyelerinde satış denemeleri görülse de çıkış hareketi gücünü koruyabilir.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.