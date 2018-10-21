Kaynak yabancıdan

Hazine geçen hafta içinde dış piyasalarda 2 milyar dolarlık tahvil ihracı gerçekleştirdi. 6 milyar dolarlık teklif gelmesi ayrıca olumlu. Tahvil satışının yüzde 60’ını ABD’li, yüzde 23’ünü İngiliz yatırımcılar aldı. Dış finansmanda yabancı kaynak girişi önemli. Diğer yandan Akbank’tan sonra İş Bankası’nın da sendikasyon kredi yenilemesi kayda değer. Dış borçlanmalarda vade kısalıp faiz oranı artsa da kaynak girişinin sürüyor olması önem taşıyor.
Piyasalarda uzun süredir yaşanan olumsuz seyir son birkaç aydır yerini daha ılıman bir havaya bıraktı. Bu durum yalancı bahar mı yoksa dip görüldü toparlanıyoruz mu ikilemlerini de beraberinde getirdi. Görünen ışığın nereye evrileceğini yorumlamak için daha fazla veriye ihtiyaç olacak. Net cevaplar için henüz erken. Ama Türk varlıklarında TL’nin değer kaybıyla ucuzlama olduğu bir gerçek. Hisse senetleri, tahvil bono, şirket değerleri, gayrimenkul dış piyasa değerlemelerine göre oldukça ucuz. Faiz yüksek, borsada fiyatlar ve değerler düşük. Gayrimenkuldeki ucuzlamaya ilk tepki birkaç aydır geliyor. Yabancılara yapılan konut satışları eylülde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 151.1 artarak 5 bin 615 oldu. Ağustostaki artış yüzde 129.6 idi. Gerçi Türk vatandaşlığına geçişte yatırım tutarının aşağıya çekilmesinin de bir parça payı olabilir. Ne diyelim darısı hisse senetleri ve tahvillerinin başına artık.
RAHİP İŞARET FİŞEĞİ OLDU
Bir diğer gelişme Hazine’nin geçen hafta içinde dış piyasalarda gerçekleştirdiği 2 milyar dolarlık tahvil ihracı. Deutsche Bank, Goldman Sachs gibi yabancı yatırım bankalarının aracılık ettiği tahvil satışının yüzde 60’ını ABD’li, yüzde 23’ünü İngiliz yatırımcılar aldı. Dış borçlanmalar yine yabancılardan sağlanan kaynaklarla çözülecek haliyle. Ayrıca Akbank’tan sonra İş Bankası’nın da sendikasyon kredi yenilemesi (rollover) önemliydi. Bardağın dolu tarafına bakacak olursak dış borçlanmalarda vade biraz daha kısalıp faiz oranı artsa da kaynak girişinin gerçekleşiyor olması önemli. Döviz kurları üzerinde diğer etkenlerin yanında bu gelişmenin de bir ölçüde katkısı olabilir. Piyasalardaki toparlanma çabalarının güç kazanmasında ABD’li rahibin serbest bırakılması işaret fişeği oldu sanki. Ancak Türkiye-ABD ilişkilerinde başka satır başlıkları var. İki bakanımızla ilgili yaptırım kararı, karşılıklı olarak demir çeliğe getirilen ek gümrük vergileri, 4 Kasım’da başlayacak İran ambargosu ve Rusya’dan alınan S-400 füze sistemleri konusu sayılabilir. Diğer yandan piyasalarda rahip Brunson olayının fiyatlanmasının önemli ölçüde tamamlandığı ve etkisinin azaldığı söylenebilir. İç ekonomik gündemde ise 25 Ekim Perşembe günkü Merkez Bankası toplantısı önemli. Faiz artışı beklenmiyor. Döviz kurlarındaki düşüşün yanında enflasyonda geri çekilme beklentisi mevcut. Enflasyon ekim ayında çift yönlü darbe ile karşı karşıya. Kur geçişkenliği ve yıl sonuna kadar etkili olacak enflasyon ile mücadele planını çerçevesinde yüzde 10’luk indirimlerin yansımaları olacaktır. Bu avantajların devamlılığı konusunda tereddüt olsa da kısa süreli bir duraksama mümkün. Hali hazırda mevcut enflasyon yüzde 24.52 iken merkez bankası gösterge faizi yüzde 24 seviyesinde. Enflasyonda önemli geri çekilmeler olmazsa bu görünüm çok sürdürülebilir görülmüyor.
Son haftalarda vurguladığımız dış borsalardaki zayıflama devam ediyor. ABD ekonomisindeki güçlü görünüme bağlı olarak Fed’in faiz artırımının sürecek olması dış borsalar üzerinde baskıya neden oluyor. Son aylardaki primlere bağlı olarak kâr satışlarının etkisini de saymak gerekecek. Ticaret savaşları ve bununla ilişkilendirecek olursak Çin’in yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 6.5 ile 2009 yılından bu yana en zayıf büyüme verisi de dikkate değer. Avrupa ayağında ise İtalya’da bütçe ve borç sorunu sürüyor. İçeride hava yumuşamaya yüz tutmuşken dışarısının bozulması ve risk iştahının azalması talihsiz bir zamanlama. Dış piyasalardaki gelişmelere duyarlılık artışıyla birlikte temkinli bir piyasa görünümü ile karşılaşabiliriz.
BORSA DİRENÇLERDE ZORLANIYOR
BORSADA direnç seviyelerinde satış denemelerine rağmen kısa dönemli çıkış hareketi korunuyor. İlk destek 95.000 seviyesinde görülürken bu seviyenin üzerinde kalınması önemli. Aksi takdirde sonraki destekler 93.500 ve 91.000 seviyelerinde. Dirençler ise 99.500 ve 100.700 seviyelerinde. Çıkışın güç kazanması için 100.700 geçilmeli. Yükseliş denemeleri satışla karşılaşabilir.
DOLAR/TL’DE DESTEK ÇALIŞTI
DOLAR/TL kurunda kâr satışlarına bağlı düşüş sürüyor. İlk destekler 5.60 ve 5.50 seviyelerinde bulunurken 5.50 seviyesinin üzerinde tepki alımları görüldü. Sonraki destekler 5.30 ve 5.00-4.90 seviyelerinde. İlk dirençler ise 5.70 ve 5.90 seviyelerinde bulunuyor. Tepki alımlarının devamı ve güç kazanması için 5.90 seviyesinin geçilmesi gerekecek. Aksi takdirde satış baskısı sürecek. Tepki yükselişi etkisini sürdürebilir
Kaynak yabancıdan
Hazine geçen hafta içinde dış piyasalarda 2 milyar dolarlık tahvil ihracı gerçekleştirdi. 6 milyar dolarlık teklif gelmesi ayrıca olumlu. Tahvil satışının yüzde 60’ını ABD’li, yüzde 23’ünü İngiliz yatırımcılar aldı. Dış finansmanda yabancı kaynak girişi önemli. Diğer yandan Akbank’tan sonra İş Bankası’nın da sendikasyon kredi yenilemesi kayda değer. Dış borçlanmalarda vade kısalıp faiz oranı artsa da kaynak girişinin sürüyor olması önem taşıyor.
Piyasalarda uzun süredir yaşanan olumsuz seyir son birkaç aydır yerini daha ılıman bir havaya bıraktı. Bu durum yalancı bahar mı yoksa dip görüldü toparlanıyoruz mu ikilemlerini de beraberinde getirdi. Görünen ışığın nereye evrileceğini yorumlamak için daha fazla veriye ihtiyaç olacak. Net cevaplar için henüz erken. Ama Türk varlıklarında TL’nin değer kaybıyla ucuzlama olduğu bir gerçek. Hisse senetleri, tahvil bono, şirket değerleri, gayrimenkul dış piyasa değerlemelerine göre oldukça ucuz. Faiz yüksek, borsada fiyatlar ve değerler düşük. Gayrimenkuldeki ucuzlamaya ilk tepki birkaç aydır geliyor. Yabancılara yapılan konut satışları eylülde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 151.1 artarak 5 bin 615 oldu. Ağustostaki artış yüzde 129.6 idi. Gerçi Türk vatandaşlığına geçişte yatırım tutarının aşağıya çekilmesinin de bir parça payı olabilir. Ne diyelim darısı hisse senetleri ve tahvillerinin başına artık.
RAHİP İŞARET FİŞEĞİ OLDU
Bir diğer gelişme Hazine’nin geçen hafta içinde dış piyasalarda gerçekleştirdiği 2 milyar dolarlık tahvil ihracı. Deutsche Bank, Goldman Sachs gibi yabancı yatırım bankalarının aracılık ettiği tahvil satışının yüzde 60’ını ABD’li, yüzde 23’ünü İngiliz yatırımcılar aldı. Dış borçlanmalar yine yabancılardan sağlanan kaynaklarla çözülecek haliyle. Ayrıca Akbank’tan sonra İş Bankası’nın da sendikasyon kredi yenilemesi (rollover) önemliydi. Bardağın dolu tarafına bakacak olursak dış borçlanmalarda vade biraz daha kısalıp faiz oranı artsa da kaynak girişinin gerçekleşiyor olması önemli. Döviz kurları üzerinde diğer etkenlerin yanında bu gelişmenin de bir ölçüde katkısı olabilir. Piyasalardaki toparlanma çabalarının güç kazanmasında ABD’li rahibin serbest bırakılması işaret fişeği oldu sanki. Ancak Türkiye-ABD ilişkilerinde başka satır başlıkları var. İki bakanımızla ilgili yaptırım kararı, karşılıklı olarak demir çeliğe getirilen ek gümrük vergileri, 4 Kasım’da başlayacak İran ambargosu ve Rusya’dan alınan S-400 füze sistemleri konusu sayılabilir. Diğer yandan piyasalarda rahip Brunson olayının fiyatlanmasının önemli ölçüde tamamlandığı ve etkisinin azaldığı söylenebilir. İç ekonomik gündemde ise 25 Ekim Perşembe günkü Merkez Bankası toplantısı önemli. Faiz artışı beklenmiyor. Döviz kurlarındaki düşüşün yanında enflasyonda geri çekilme beklentisi mevcut. Enflasyon ekim ayında çift yönlü darbe ile karşı karşıya. Kur geçişkenliği ve yıl sonuna kadar etkili olacak enflasyon ile mücadele planını çerçevesinde yüzde 10’luk indirimlerin yansımaları olacaktır. Bu avantajların devamlılığı konusunda tereddüt olsa da kısa süreli bir duraksama mümkün. Hali hazırda mevcut enflasyon yüzde 24.52 iken merkez bankası gösterge faizi yüzde 24 seviyesinde. Enflasyonda önemli geri çekilmeler olmazsa bu görünüm çok sürdürülebilir görülmüyor.
Son haftalarda vurguladığımız dış borsalardaki zayıflama devam ediyor. ABD ekonomisindeki güçlü görünüme bağlı olarak Fed’in faiz artırımının sürecek olması dış borsalar üzerinde baskıya neden oluyor. Son aylardaki primlere bağlı olarak kâr satışlarının etkisini de saymak gerekecek. Ticaret savaşları ve bununla ilişkilendirecek olursak Çin’in yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 6.5 ile 2009 yılından bu yana en zayıf büyüme verisi de dikkate değer. Avrupa ayağında ise İtalya’da bütçe ve borç sorunu sürüyor. İçeride hava yumuşamaya yüz tutmuşken dışarısının bozulması ve risk iştahının azalması talihsiz bir zamanlama. Dış piyasalardaki gelişmelere duyarlılık artışıyla birlikte temkinli bir piyasa görünümü ile karşılaşabiliriz.
BORSA DİRENÇLERDE ZORLANIYOR
BORSADA direnç seviyelerinde satış denemelerine rağmen kısa dönemli çıkış hareketi korunuyor. İlk destek 95.000 seviyesinde görülürken bu seviyenin üzerinde kalınması önemli. Aksi takdirde sonraki destekler 93.500 ve 91.000 seviyelerinde. Dirençler ise 99.500 ve 100.700 seviyelerinde. Çıkışın güç kazanması için 100.700 geçilmeli. Yükseliş denemeleri satışla karşılaşabilir.
DOLAR/TL’DE DESTEK ÇALIŞTI
DOLAR/TL kurunda kâr satışlarına bağlı düşüş sürüyor. İlk destekler 5.60 ve 5.50 seviyelerinde bulunurken 5.50 seviyesinin üzerinde tepki alımları görüldü. Sonraki destekler 5.30 ve 5.00-4.90 seviyelerinde. İlk dirençler ise 5.70 ve 5.90 seviyelerinde bulunuyor. Tepki alımlarının devamı ve güç kazanması için 5.90 seviyesinin geçilmesi gerekecek. Aksi takdirde satış baskısı sürecek. Tepki yükselişi etkisini sürdürebilir