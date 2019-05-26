Japonya umudu... ABD-Çin geriliminin çözümü için hazirandaki G-20 bekleniyor

PİYASALARDA toparlanma çabaları görülüyor. Borsalarda sert düşüş sonrası gelen tepki alımları henüz güç kazanmış değil. Döviz kurlarında ise kâr satışlarına rağmen yükseliş eğilimi korunuyor.
Benzer görünüm öncü piyasalar olması açısından ABD ve Almanya için de geçerli sayılır. Dow Jones ve Dax Endekslerinde düşüş sonrası zayıf tepki alımları, düşüş eğilimindeki ABD tahvil bono faiz oranlarında hafif yükselişler var. Dış gündemin ilk sırasında ABD-Çin ticaret savaşı var. Karşılıklı hamle ve açıklamalarla çözüm konusundaki belirsizlik devam ediyor. Anlaşma için umutlar haziran sonunda Japonya’da yapılacak G-20 zirvesine kalmış görünüyor. İç gündemde ise Türkiye-ABD ilişkilerinde Türkiye’nin Rusya’dan S-400 füze sistemleri alımı konusu öne çıkıyor. ABD alınmaması için telkinde bulunurken, Türkiye ve Rusya bu olayı bitmiş bir anlaşma olarak görüyor. Haziran veya temmuz gibi netleşme bekleniyor.
CARİ FAZLA MÜMKÜN
İç gündemin diğer satır başlıklarına bakacak olursak ekonomik veriler ve siyasete değinmek gerekecek. 23 Haziran İstanbul seçimine yönelik bekleyiş sürüyor. Bu aşamada siyasetin piyasalar üzerindeki etkisini ‘nötr’ olarak görmek mümkün. Ancak seçim tarihi yaklaştıkça bu yöndeki duyarlılık artabilir. Ekonomideki gidişata yönelik veriler tarafında ise bazı toparlanma sinyalleri henüz güç kazanmadı. Tartışmalar daha çok en kötünün görülüp görülmediği konusunda yoğunlaşıyor. Bu açıdan 31 Mayıs’ta açıklanacak 2019 yılı ilk çeyrek büyüme verisi merakla bekleniyor. Piyasa beklentisi yüzde 2 veya biraz üzerinde bir küçülmenin olacağı yönünde. Ancak yine de gerçekleşmeleri görmek gerekecek. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından perşembe günü açıklanan ‘ivme finansman paketi’ sunumunda işsizlikte en kötünün geride kaldığı ve yaz aylarında cari fazla görülebileceği açıklamaları dikkat çekti. Yaz aylarında mevsimsellik etkisiyle işsizlik verilerinin gerilemesi olağan bir gelişme. Ekonomideki yavaşlamayı dikkate alırsak çok fazla bir düşüş beklememek gerekir. Yine ekonomideki yavaşlamaya bağlı olarak cari fazla mümkün görülüyor. İdeali cari fazlanın ekonomik aktivitelerin azalmasından değil, dış ticaret verilerinden kaynaklanıyor olması.
ALTINDA YÜKSELİŞ
Cari fazlanın döviz kurları üzerinde olumlu bir etkisi olur mu sorusu akla gelebilir. Dış borç ödemeleri, jeopolitik gelişmeler, yüksek seyrini koruyan Türkiye’nin CDS oranı (risk primi) ve güvenli liman arayışı dikkate alındığında bu katkının zayıf kalması muhtemeldir. Zira bankalardaki döviz mevduat hesaplarındaki artış sürüyor. ABD-Çin arasındaki ticaret savaşı, jeopolitik riskleri artırıp risk iştahını azaltınca altın fiyatlarında yükseliş görüldü. ABD tahvil faiz oranlarının son dönemde düşüş eğiliminde olması ve ABD dolarının hafif değer kaybı da altındaki yükselişe katkı yaptı. Petrol fiyatlarındaki düşüşte ise dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki ticaret savaşı ve bir parça da olsa artan ABD petrol stoklarının etkisi var. Borsa İstanbul’da olumsuz gelişmelerin belli ölçüde fiyatlanmasına bağlı tepki alımları görülüyor. Hisse senetleri fiyat kazanç oranları ve tahvil faiz oranları gibi bazı kriterler baz alındığında Türk mali varlıklarının ucuz kaldığı yönünde kabul gören bir görüş var. Eski bir borsacı sözü “Hisse fiyatı yükselecek diye alınır” der. Bu açıdan olağan fiyatlamaya geçebilmek için piyasaların beklenti ihtiyacının karşılanması veya zor gündemin rahatlaması önemli olacak. Temkinli görünümün dağıldığını söylemek için erken.
BORSA TREND DESTEĞİNDE TEPKİ VERDİ
BORSA son dönemdeki düşüşle birlikte uzun dönemli trend desteğini test edince tepki alımlarıyla karşılaştı. Tepki alımlarının ilk dirençleri 87.400 ve 88.600 olarak görülürken tepki çıkışının devamı için bu seviyelerin geçilmesi gerekecek. Sonraki dirençler 90.500 ve 92.000 seviyelerinde. Destekler ise 84.600-83.500 seviyelerinde. Kısa ve uzun dönem için önemli görülen bu seviyelere geri çekilmelerde tekrar tepki alımları görülebilir. Aksi takdirde düşüşün devamıyla yeni destek arayışı gündeme gelebilir. Tepki yükselişi direnç seviyelerini geçmekte zorlanabilir.
DOLAR/TL KURU YÜKSELİŞ SATIŞLA KARŞILAŞTI
DOLAR/TL kurunda yükseliş denemeleri satışla karşılaştı. İlk destekler 6.00-5.96 bandında görülürken sonraki destek
5.84-5.82 seviyelerinde bulunuyor. İlk dirençler ise 6.15-6.24 seviyelerinde. Bu noktalarda satışlar görülebilir. Sonraki direnç ise 6.40 seviyesinde. Çıkış trendi korunmakla birlikte kısa dönem kâr satışları etkisini sürdürebilir.
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Japonya umudu... ABD-Çin geriliminin çözümü için hazirandaki G-20 bekleniyor
PİYASALARDA toparlanma çabaları görülüyor. Borsalarda sert düşüş sonrası gelen tepki alımları henüz güç kazanmış değil. Döviz kurlarında ise kâr satışlarına rağmen yükseliş eğilimi korunuyor.
Benzer görünüm öncü piyasalar olması açısından ABD ve Almanya için de geçerli sayılır. Dow Jones ve Dax Endekslerinde düşüş sonrası zayıf tepki alımları, düşüş eğilimindeki ABD tahvil bono faiz oranlarında hafif yükselişler var. Dış gündemin ilk sırasında ABD-Çin ticaret savaşı var. Karşılıklı hamle ve açıklamalarla çözüm konusundaki belirsizlik devam ediyor. Anlaşma için umutlar haziran sonunda Japonya’da yapılacak G-20 zirvesine kalmış görünüyor. İç gündemde ise Türkiye-ABD ilişkilerinde Türkiye’nin Rusya’dan S-400 füze sistemleri alımı konusu öne çıkıyor. ABD alınmaması için telkinde bulunurken, Türkiye ve Rusya bu olayı bitmiş bir anlaşma olarak görüyor. Haziran veya temmuz gibi netleşme bekleniyor.
CARİ FAZLA MÜMKÜN
İç gündemin diğer satır başlıklarına bakacak olursak ekonomik veriler ve siyasete değinmek gerekecek. 23 Haziran İstanbul seçimine yönelik bekleyiş sürüyor. Bu aşamada siyasetin piyasalar üzerindeki etkisini ‘nötr’ olarak görmek mümkün. Ancak seçim tarihi yaklaştıkça bu yöndeki duyarlılık artabilir. Ekonomideki gidişata yönelik veriler tarafında ise bazı toparlanma sinyalleri henüz güç kazanmadı. Tartışmalar daha çok en kötünün görülüp görülmediği konusunda yoğunlaşıyor. Bu açıdan 31 Mayıs’ta açıklanacak 2019 yılı ilk çeyrek büyüme verisi merakla bekleniyor. Piyasa beklentisi yüzde 2 veya biraz üzerinde bir küçülmenin olacağı yönünde. Ancak yine de gerçekleşmeleri görmek gerekecek. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından perşembe günü açıklanan ‘ivme finansman paketi’ sunumunda işsizlikte en kötünün geride kaldığı ve yaz aylarında cari fazla görülebileceği açıklamaları dikkat çekti. Yaz aylarında mevsimsellik etkisiyle işsizlik verilerinin gerilemesi olağan bir gelişme. Ekonomideki yavaşlamayı dikkate alırsak çok fazla bir düşüş beklememek gerekir. Yine ekonomideki yavaşlamaya bağlı olarak cari fazla mümkün görülüyor. İdeali cari fazlanın ekonomik aktivitelerin azalmasından değil, dış ticaret verilerinden kaynaklanıyor olması.
ALTINDA YÜKSELİŞ
Cari fazlanın döviz kurları üzerinde olumlu bir etkisi olur mu sorusu akla gelebilir. Dış borç ödemeleri, jeopolitik gelişmeler, yüksek seyrini koruyan Türkiye’nin CDS oranı (risk primi) ve güvenli liman arayışı dikkate alındığında bu katkının zayıf kalması muhtemeldir. Zira bankalardaki döviz mevduat hesaplarındaki artış sürüyor. ABD-Çin arasındaki ticaret savaşı, jeopolitik riskleri artırıp risk iştahını azaltınca altın fiyatlarında yükseliş görüldü. ABD tahvil faiz oranlarının son dönemde düşüş eğiliminde olması ve ABD dolarının hafif değer kaybı da altındaki yükselişe katkı yaptı. Petrol fiyatlarındaki düşüşte ise dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki ticaret savaşı ve bir parça da olsa artan ABD petrol stoklarının etkisi var. Borsa İstanbul’da olumsuz gelişmelerin belli ölçüde fiyatlanmasına bağlı tepki alımları görülüyor. Hisse senetleri fiyat kazanç oranları ve tahvil faiz oranları gibi bazı kriterler baz alındığında Türk mali varlıklarının ucuz kaldığı yönünde kabul gören bir görüş var. Eski bir borsacı sözü “Hisse fiyatı yükselecek diye alınır” der. Bu açıdan olağan fiyatlamaya geçebilmek için piyasaların beklenti ihtiyacının karşılanması veya zor gündemin rahatlaması önemli olacak. Temkinli görünümün dağıldığını söylemek için erken.
BORSA TREND DESTEĞİNDE TEPKİ VERDİ
BORSA son dönemdeki düşüşle birlikte uzun dönemli trend desteğini test edince tepki alımlarıyla karşılaştı. Tepki alımlarının ilk dirençleri 87.400 ve 88.600 olarak görülürken tepki çıkışının devamı için bu seviyelerin geçilmesi gerekecek. Sonraki dirençler 90.500 ve 92.000 seviyelerinde. Destekler ise 84.600-83.500 seviyelerinde. Kısa ve uzun dönem için önemli görülen bu seviyelere geri çekilmelerde tekrar tepki alımları görülebilir. Aksi takdirde düşüşün devamıyla yeni destek arayışı gündeme gelebilir. Tepki yükselişi direnç seviyelerini geçmekte zorlanabilir.
DOLAR/TL KURU YÜKSELİŞ SATIŞLA KARŞILAŞTI
DOLAR/TL kurunda yükseliş denemeleri satışla karşılaştı. İlk destekler 6.00-5.96 bandında görülürken sonraki destek
5.84-5.82 seviyelerinde bulunuyor. İlk dirençler ise 6.15-6.24 seviyelerinde. Bu noktalarda satışlar görülebilir. Sonraki direnç ise 6.40 seviyesinde. Çıkış trendi korunmakla birlikte kısa dönem kâr satışları etkisini sürdürebilir.
Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir, yatırımcı profilinize uymayabilir.