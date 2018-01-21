Gündem Suriye

Suriye Afrin’e yönelik harekâtın başlamasıyla piyasalar da bu yöne kilitlendi. Kısa sürede tamamlanacak başarılı bir operasyon piyasaları da rahatlatacaktır, ancak operasyonun uzaması ve zorlaşması baskıyı da arttıracak. Diğer gündem konularına önümüzdeki hafta da duyarsızlık sürebilir.

AFRİN operasyonunun başlamasıyla artık gündemin ilk sırasında Suriye var. Geçen haftaiçinde Suriye’ye müdahale olasılığı bu aşamada piyasalar üzerinde dalgalanma dışında çok belirgin tahribata neden olmamıştı. Ancak operasyonun gerçekleşmesiyle daha temkinli bir görünümün öne çıkması bekleniyor. Burada piyasaları rahatlatacak unsur, kısa sürede bitecek başarılı bir operasyon olması. Buna karşılık zorluk derecesi yüksek görünen operasyonun uzaması piyasalar üzerinde baskıya neden olacaktır. Diğer gündem konuları ise bu aşamada çok da etkili olmayacak.

SINIRLI HAREKETLİLİK

Hafta içerisinde ABD’deki Zarrab davasında olduğu gibi geri çekilmeler alım fırsatı olarak görüldü. Yatırımcılar tedirgin iken teşbihte hata olmaz sanki görünmez bir el, bankalar başta olmak üzere lokomotif hisselerde alım yaptı ve 111 bini gören endeksi 117 binin üzerine taşıdı. Borsadaki yükselişte fazlaca genele yaygınlık görülmedi. Döviz kurları ise yatay seyrini sürdürdü. Ancak geçen haftanın kapanışında cuma günü borsada kâr satışları döviz kurlarında ise yukarı sınırlı bir hareketlilik görüldü.

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch’in Türkiye’nin kredi notu konusundaki değerlendirmeleri, beklendiği üzere faiz oranlarının sabit tutulduğu merkez bankası toplantısı, çıkış trendlerini sürdüren dış borsalar öne çıkan gündem konuları. Enflasyondaki artıştan güç alan ABD uzun vadeli tahvil faiz oranının kritik seviye olarak görülen yüzde 2.60 seviyesini geçerek yükselişini sürdürmesi önemli.

304 MİLYON DOLAR

Sadece Türkiye değil gelişen ülkeler açısından da yakından izlenecek bir konu. ABD tahvil faiz yükselişlerine rağmen son günlerde altın fiyatının da yükselmesi ve dolarının eş zamanlı değer kaybı, ABD hükümetinin kapanma belirsizliği (bütçenin senatoda onay almaması) ve altının “güvenli liman” özelliğinden kaynaklanan bir durum. Yabancı yatırımcıların 12 Ocak haftasındaki işlemlerine bakıldığında hisse senetlerinde 304 milyon dolarlık satışa karşılık bonoda 253 milyon dolarlık alım yapmışlar.

Bu açıdan Türkiye pozisyonlarında değişim daha çok piyasa araçları arasında olmuş, pozitif görünüm sürüyor. Bu durumda dış piyasalarda Türkiye’nin de içinde bulunduğu gelişen ülkelere miktarı artıp azalmakla birlikte fon akışının sürmesi ve risk iştahının korunuyor olması önemli paya sahip. Türkiye’de borsanın 11 fiyat kazanç oranı ve yüksek faizi dikkate aldığımızda bu durumdan yararlanması çok doğal bir durum. Türkiye’nin sıkça değişkenlik gösteren özel gündemi nedeniyle yeterli ölçüde pay almadığını söylemek yerinde olacaktır. Piyasalarda olumlu hava zayıflarken artık gözler Suriye’deki operasyonda olacak.

BORSA DİRENÇLERE TAKILDI

BORSADA devam çıkış hareketi direnç seviyelerini geçmekte zorlandı. 118.400 ve 119.500 önemli direnç noktaları. Bu seviyelere hareketlenmelerde satışlar görülebilir. 119.500 seviyesinin üzerinde çıkışın devamıyla birlikte verilecek direnç seviyeleri ise 123.000-125.000 olarak görülüyor. Geri çekilmelerde ilk destek 113.000 seviyesinde. Bu seviyenin üzerinde tepki çıkış gücünü koruyacaktır. Aksi takdirde sonraki destekler 111.000-110.000 seviyelerinde görülüyor. Kâr satışları etkisini sürdürebilir.

DOLAR/TL KURUNDA 3.83 SEVİYESİ ÖNEMLİ

BORSADA tepki alımları henüz güç kazanmış değil, düşüş trendi sürüyor. 3.98 seviyesinden başlayan düşüş trendinin kırılması ve çıkışın devamı açısından 3.83 seviyesinin üzerinde kalınması gerekecek. Bu durumda 3.89 ve 3.98 sonraki direnç seviyeleri olarak görülürken geri çekilmelerde tutunma noktaları 3.76-3.73 ve 3.69 seviyelerinde bulunuyor. 3.83 seviyesini geçemeyen çıkış denemeleri satışla karşılaşabilir.

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