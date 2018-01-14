Gözler Merkez’de

Euro’nun güç kazanmasıyla darbe yiyen dolar, piyasaların da dalgalanmasına neden oldu. Dış piyasalardaki gelişmeler önümüzdeki günlerde takip edilecek konuların başında geliyor. Ancak 18 Ocak’taki Merkez Bankası toplantısı ve faiz kararı gündemin ana maddesi olacak.

GEÇEN hafta piyasalarda dalgalı bir seyir vardı. Sonradan yalanlanan Çin’in ABD tahvillerinde alımları durduracağı veya azaltacağı haberi borsada kâr satışlarına ivme kazandırırken faiz ve döviz kurlarında yukarı yönlü hareketlenmelere sebep oldu. Yalanlama haberiyle piyasalar tekrar eski seyrine dönmeye çalıştı. Bilindiği üzere Çin 1.1 trilyon dolar ile en fazla ABD tahvili bulunduran ülke. Yine dip not olarak vermek gerekirse onu yine 1 trilyon doların üzerinde ABD tahvili taşıyan Japonya izliyor. İç piyasalardakine benzer görünüm dış piyasalar için de geçerliydi. Özellikle yükseliş eğilimindeki ABD uzun vadeli tahvil faiz oranında yüzde 2.60 sınırına yaklaşılması, iki yıllık tahvilde ise 2009’dan sonra ilk defa yüzde 2’nin üzerine çıkılması önemli görüldü.

ALTIN YÜKSELDİ

Bu çerçevede “güvenli liman” özelliğinin hatırlanması doların değer kaybıyla da birleşince altın fiyatları yükseldi. Bu durum iç piyasalarda altının gram/TL fiyatına da yansıdı. Çin ve ABD tahvilleriyle ilgili haber akışı dolarda biraz aşınmaya neden olmadı değil. Ancak dolar asıl darbeyi Euro’nun güç kazanmasından yedi. Son açıklanan Avrupa Merkez Bankası tutanaklarında 2018’de para politika değişikliğinden söz edilmesi “şahin” olarak değerlendirildi. Ayrıca Almanya’da hükümetin kısa sürede kurulma olasılığının artması ile Euro değer kazanarak Euro/dolar paritesi 1.21 seviyesini geçince iç piyasalarda Euro/TL kuru da yükseldi. Beklentilerin üzerinde gelen cari açık, petrol fiyatlarındaki yükseliş, kredi alacaklısı Türk bankalarının Telekom’un ana ortağı Otaş kredisini yakın izlemeye alması ve siyasi gelişmeler diğer gündem konuları. 18 Ocak’taki Merkez Bankası toplantısı ve faiz kararını da gündeme eklemek gerekecek. Ekonomideki büyüme ve petrol fiyatlarındaki artışın da etkisiyle cari açık yıllık bazda 40 milyar doların üzerine yerleşti. Önümüzdeki yıl da bu seviyesini koruması muhtemeldir. Yüksek enflasyon, yüksek cari açık ve bütçe açığına ABD tahvil faiz oranları başta olmak üzere dış piyasalardaki faiz yükselişi eklendi.

İLGİ DEVAM EDİYOR

ABD Merkez Bankası (Fed) zaten faiz artırım sürecinde. İçeride döviz kurlarındaki düşüşün yerini tepki yükselişine bırakmaya başladığını da dikkate alırsak 18 Ocak’ta faiz kararı konusunda Merkez Bankası’nın işi biraz daha zorlaştı. Türk bankalarının Türk Telekom’daki 4.7 milyar dolarlık krediyi takibe almaları dışında Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek’in ABD’deki Zarrab davası ile ilgili “Halkbank’a bir ceza gelirse bunu Halkbank öder, Halkbank için borçlanmayız” açıklaması daha önce “Bankaların yanındayız” söyleminin ardından dikkat çekti. Yabancı yatırımcılar 5 Ocak haftasında hisse senetlerinde 205 milyon dolar, tahvil bono tarafında 35 milyon dolar alımda çıktılar. Dışarıdaki olumlu hava ve risk iştahıyla birlikte yabancı yatırımcıların Türkiye’ye ilgisi devam ediyor. Çin’in ABD tahvillerinin alımını azaltacağı haberi bir yönü ile gündeme olan duyarlılığın çok yükseldiğini gösterdi. Hatırlanırsa geçen hafta, olumlu gelişmelerin önemli ölçüde fiyatlandığı, borsada yükseklik korkusuyla kâr satışları, döviz kurlarında ise tepki alım olasılığını dikkate almak gerekecek” ifadesini kullanmıştık. Bu beklenti işlerlik kazandı. Ancak piyasalar bu aşamada olumlu havayı koruma çabasıyla birlikte artık daha temkinli.

DOLAR/TL KURUNDA TEPKİ ALIMLARI GÖRÜLDÜ

DOLAR/TL kurunda tepki alım denemeleri henüz güç kazanmış değil. Düşüş trendi korunuyor. İlk dirençler 3.80-3.82 seviyelerinde. Çıkışın devamı açısında 3.82 seviyesinin üzerinde kalınması önemli olacak. Sonraki dirençler 3.84 ve 3.89 seviyelerinde. Geri çekilmelerde ise 3.73 ilk destek olarak görülüyor. Sonraki ve daha önemli destek noktaları 3.70-3.68 seviyelerinde bulunuyor. Geri çekilmelerde tepki alımları görülebilir.

BORSADA DİRENÇLERE DİKKAT

BORSA kâr satışlarının ardından tepki alımlarıyla karşılaştı. Tepki çıkışının dirençleri 117.000 ve 118.400 seviyelerinde. Bu seviyelerde satışlar görülebilir. Çıkışın devamı için 118.400’ün geçilmesi önemli. Bu durumda sonraki dirençler 122.000-123.000 seviyelerinde. Geri çekilmelerde ilk destekler 112.800-112.000 seviyelerinde bulunuyor. Sonraki destek 110.000’de. Geçen hafta vurgu yaptığımız düşüş formasyonlarından “yükselen takoz” çalışırken 117.000 geçilmediği sürece formasyon baskısı hissedilebilir.