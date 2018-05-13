Döviz kurlarındaki yükselişe set vurmak için faiz artışı bekleyenler çoğunluktaydı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Faiz enflasyonun sebebidir, faizi aşağı çekmemiz lazım” dedi. Bu noktada ‘faiz mi, kur mu’ ikilemi tekrar gündeme geldi. Açıklamanın ardından faiz artışı beklentisi azaldı. Ama yine de Merkez Bankası’nın hamlesini beklemek lazım.

PİYASALARDA toparlanma çabası görülse de henüz ciddi bir iyileşmeden söz etmek zor. Hareketlenmeler daha çok tepki ve düzeltme boyutunda, trendler korunuyor. Piyasalardaki gerilimin yumuşamasında ekonomi yönetiminin toplantıların önemli etkisi vardı. Toplantılar bir bakıma “sözlü yönlendirme” işlevi gördü. Ancak toplantı sonrası yapılan genel bir açıklamanın dışında piyasalar somut hamleler bekledi. Döviz kurlarındaki yükselişin hızını kesmek adına faiz artırımı bekleyenler çoğunlukta idi. Cuma günü Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “faiz enflasyonun sebebidir, faizi aşağı çekmemiz lazım” açıklaması bu yöndeki beklentileri azalttı.

Yine de Merkez Bankası’nın tavrını bir görmek gerekecek. Faiz artışı döviz kurlarına set vurmak için akla ilk gelen önlemlerden. Yani faiz mi kur mu ikilemi tekrar gündemde. Her ikisi de maliyet ve finansman gideri. Özel sektörünün döviz borçları ve reel sektörün 223 milyar doları bulan döviz açığı malum. Yılbaşından bu yana 3.79-4.30 TL kur farkı üzerinden yapılacak kaba bir hesapla 223 milyar doların ek maliyeti 113 milyar TL olarak hesaplanıyor.

KAMUDA FAİZ İNDİRİMİ

Diğer yandan ekonomi yönetiminin ekonomiyi canlı tutmak için faizi düşürme düşüncesini çok açık eden gelişme kamu bankalarının konut kredilerindeki faiz indirimi oldu. İnşaat ana sektörlerden. Konuttaki stokları eritmek dışında bir çok sektöre de hitap ettiği için inşaat sektöründeki durgunluğu aşarak ekonomideki büyüme temposunu korumak amacı taşıyor. Ekonomide büyüme korunuyor ama enflasyon, döviz kurları, cari açık sorun olmaya devam ediyor. Geçen hafta dış piyasaların desteği de önemliydi. ABD enflasyon ve istihdam verileri beklentilerin altında gelince dolardaki değerlenme ve tahvil faizindeki yükseliş ivme kaybetti. Bu durum içeriye ilaç gibi geldi. ABD Başkanı Trump’ın İran ile ilgili nükleer anlaşmadan çekilmesi petrol ve altın fiyatları dışında piyasalarda pek etkili olmadı. Trump’ın çıkışları kanıksadı artık. Fakat Trump’ın açıklamaları sonrası İran ve İsrail’in Suriye üzerinden füzeleşmesi Ortadoğu’yu yine ısıtmaya yetti. Zayıf ABD enflasyon verisi altın fiyatlarını biraz daha destekledi. Önümüzdeki hafta pazartesi ödemeler dengesi tablosu, çarşamba ABD’de Halkbank eski genel müdür yardımcısı Hakan Atilla’nın cezası dışında 21 Mayıs’ta milletvekilleri listeleri açıklanacak. Şubattaki çıkışlar sonrası ödemeler dengesi tablosunda doğrudan sermaye giriş çıkışları ilk bakılacak kalemlerden biri olacak. Piyasa bir süredir spekülasyonlara konu olan Mehmet Şimşek’in durumunu da merak ediyor. Her ne kadar seçim öncesi piyasaları canlı tutuma isteği ve seçim sonuçlarına ilişkin fiyatlamalar olabileceği hafiften dillendirilse de piyasalarda yeni bir hikaye oluşması ve mevcut eğilimlerin değişmesi için en azından seçim sonuçlarının bir netlik kazanması gerekecek. Bu açıdan dalgalı seyrin devamı beklenebilir.

DOLAR/TL KURU DESTEKLERİNDE TUTUNDU





DOLAR/TL kurunda görülen kâr satışlarının ilk desteği 4.22-4.19 seviyelerinde. 4.19 seviyesinin üzerinde çıkış hareketi gücünü koruyacak. Aksi takdirde sonraki destekler 4.12-4.10 seviyelerinde. Geçen hafta verdiğimiz 4.35-4.40 bandı direnç olarak geçerliliğini koruyor. Bu seviyelere hareketlenmelerde satışlar görülebilir. Sonraki dirençler 4.50-4.60 seviyelerinde. Destek seviyelerinde tepki alımlarının görüldüğü ancak direnç seviyelerinin geçilmekte zorlanıldığı görünüm öne çıkabilir.

BORSADA TEPKİ YÜKSELİŞİ





BORSADA sert düşüş sonrası tepki alımları görüldü. İlk dirençler 103.500-105.000 seviyelerinde. Tepki alımlarının güç kazanması için 105.000 seviyesinin geçilmesi gerekecek. Sonraki dirençler 107.000-108.000 seviyelerinde. İlk destekler ise 99.000-97.800 seviyelerinde. Bu seviyelere dip demek için henüz erken. Yükseliş denemeleri satışla karşılaşabilir.

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