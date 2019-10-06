Faiz indiriminin yolu açık

Yıllık enflasyonun tek haneye düşmesi Merkez Bankası’nın elini daha da rahatlattı. 24 Ekim’deki Para Politikaları Kurulu toplantısı için faiz indirimi olasılığı yükseldi. Sadece Türkiye değil dünya merkez bankalarında da gündem faiz indirimleri. Fed’in 30 Ekim toplantısında 25 baz puanlık indirime gitmesi yüzde 75 olasılık olarak değerlendiriliyor.
PİYASALARDA merkez bankaları faiz kararları yine öne çıkmaya başladı. İç piyasalarda eylül enflasyonun beklentilerin altında kalması ve baz etkisiyle yıllık enflasyonun tek haneye düşmesi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın 24 Ekim toplantısı için faiz indirim olasılığı artırdı. Ancak öncekilere göre daha sınırlı bir faiz indirimi beklentisi hakim. Dış piyasalarda ise ABD-Çin ticaret savaşına şimdi de ABD-Avrupa Birliği’nin yeni bir cephe olarak eklenmesi, zayıflayan ABD imalat, hizmet ve istihdam verileri, Euro Bölgesi’nde gerileyen enflasyon ve PMI (satın alma yöneticileri endeksi) yeni faiz indirimleri olasılığını artırdı.
Piyasalar 30 Ekim toplantısında ABD Merkez Bankası’nın (Fed) üçüncü kez 25 baz puan faiz indirimine gitmesini yüzde 75 olasılık olarak değerlendiriyor. İçerinde ve dışarıda yeni faiz indirimlerinin reel ekonomiye ve para piyasalarına yansımaları olacaktır. Ancak geçmişe kıyasla daha sınırlı bir etki bekleyenler çoğunlukta. Alternatif olması açısından beklentilerin önceden fiyatlanması nedeniyle para ve sermaye piyasalarına yansımalar belli ölçüde hissedildi.
Küresel ekonomide yavaşlama olunca borsalar daha seçici davrandı. İç piyasalarda TCMB faiz indirimleri kredi ve mevduat oranlarını aşağıya çekince konut satışları başta olmak üzere reel ekonomide canlanma gözleniyor. Otomobil satışlarında da eylülde bir artış var. Yine baz etkisinin katkısıyla eylülde otomobil pazarı yüzde 101, hafif ticari araç pazarı yüzde 23 arttı. 2019 dokuz aylık dönemde ise yıllık yüzde 39’luk azalma var. Bu rakam geçen aylarda yüzde 50 azalma şeklinde idi. Ekonomik aktivitedeki artışı PMI verileri ve biraz da bankaların kredi artışlarında görmek mümkün. Enflasyon ve büyümede yıl sonu tahminleri de iyileşmeye başladı. Faiz düşünce para “su akar yolunu bulur” hesabı yeni limanlar bulacaktır.
Bankalardaki yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatı 193 milyar doları geçti, toplam mevduatın yüzde 54’üne ulaştı. Haftada ortalama bir milyar dolar artıyor. Borsadaki yabancı payında hafif artış görülürken tahvil bono ve hisse senetlerine haftalık yabancı giriş çıkışları 50-100 milyon dolar söz konusu. Bu verilerden anlaşılan yabancılar da bu dönem işin daha çok trade (al-sat) tarafındalar. Faiz düşüşleri sürecek ise önümüzdeki dönemde borsalar zor iç ve dış ekonomik gündemin rahatlamasıyla daha fazla pay alabilir
BORSADA 106 BİN GEÇİLMEDİ
Borsada 106.000 direnci geçilmeyince “çıkamayan borsa düşer” mantalitesi işlerlik kazandı ve satışlar görüldü. İlk destek 102.000. Bu seviyenin üzerinde çıkış hareketi gücünü koruyacak. Aksi takdirde düşüşün devamıyla birlikte düşüş formasyonlarından “yükselen takoz” etkisiyle 100.000-99.500 ve 97.500 sonraki destek seviyeleri. 106.000 direnci ise geçerliliğini koruyor. Çıkışın devamı için bu seviyenin geçilmesi gerekecek.
KURDA TEPKİ ÇIKIŞI
Dolar/TL kurunda tepki çıkışı direnç seviyelerinde satışla karşılaştı ve yatay harekete döndü. İlk dirençler 5.73-5.75. Çıkışın devamı için 5.75 seviyesinin geçilmesi önemli. Sonraki dirençler 5.85-5.93 seviyelerinde görülürken 5.64 ve 5.55 destek noktaları. Kısa dönem yön tayini için 5.64-5.75 bandı izlenebilir.
Faiz indiriminin yolu açık
Yıllık enflasyonun tek haneye düşmesi Merkez Bankası’nın elini daha da rahatlattı. 24 Ekim’deki Para Politikaları Kurulu toplantısı için faiz indirimi olasılığı yükseldi. Sadece Türkiye değil dünya merkez bankalarında da gündem faiz indirimleri. Fed’in 30 Ekim toplantısında 25 baz puanlık indirime gitmesi yüzde 75 olasılık olarak değerlendiriliyor.
PİYASALARDA merkez bankaları faiz kararları yine öne çıkmaya başladı. İç piyasalarda eylül enflasyonun beklentilerin altında kalması ve baz etkisiyle yıllık enflasyonun tek haneye düşmesi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın 24 Ekim toplantısı için faiz indirim olasılığı artırdı. Ancak öncekilere göre daha sınırlı bir faiz indirimi beklentisi hakim. Dış piyasalarda ise ABD-Çin ticaret savaşına şimdi de ABD-Avrupa Birliği’nin yeni bir cephe olarak eklenmesi, zayıflayan ABD imalat, hizmet ve istihdam verileri, Euro Bölgesi’nde gerileyen enflasyon ve PMI (satın alma yöneticileri endeksi) yeni faiz indirimleri olasılığını artırdı.
Piyasalar 30 Ekim toplantısında ABD Merkez Bankası’nın (Fed) üçüncü kez 25 baz puan faiz indirimine gitmesini yüzde 75 olasılık olarak değerlendiriyor. İçerinde ve dışarıda yeni faiz indirimlerinin reel ekonomiye ve para piyasalarına yansımaları olacaktır. Ancak geçmişe kıyasla daha sınırlı bir etki bekleyenler çoğunlukta. Alternatif olması açısından beklentilerin önceden fiyatlanması nedeniyle para ve sermaye piyasalarına yansımalar belli ölçüde hissedildi.
Küresel ekonomide yavaşlama olunca borsalar daha seçici davrandı. İç piyasalarda TCMB faiz indirimleri kredi ve mevduat oranlarını aşağıya çekince konut satışları başta olmak üzere reel ekonomide canlanma gözleniyor. Otomobil satışlarında da eylülde bir artış var. Yine baz etkisinin katkısıyla eylülde otomobil pazarı yüzde 101, hafif ticari araç pazarı yüzde 23 arttı. 2019 dokuz aylık dönemde ise yıllık yüzde 39’luk azalma var. Bu rakam geçen aylarda yüzde 50 azalma şeklinde idi. Ekonomik aktivitedeki artışı PMI verileri ve biraz da bankaların kredi artışlarında görmek mümkün. Enflasyon ve büyümede yıl sonu tahminleri de iyileşmeye başladı. Faiz düşünce para “su akar yolunu bulur” hesabı yeni limanlar bulacaktır.
Bankalardaki yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatı 193 milyar doları geçti, toplam mevduatın yüzde 54’üne ulaştı. Haftada ortalama bir milyar dolar artıyor. Borsadaki yabancı payında hafif artış görülürken tahvil bono ve hisse senetlerine haftalık yabancı giriş çıkışları 50-100 milyon dolar söz konusu. Bu verilerden anlaşılan yabancılar da bu dönem işin daha çok trade (al-sat) tarafındalar. Faiz düşüşleri sürecek ise önümüzdeki dönemde borsalar zor iç ve dış ekonomik gündemin rahatlamasıyla daha fazla pay alabilir
BORSADA 106 BİN GEÇİLMEDİ
Borsada 106.000 direnci geçilmeyince “çıkamayan borsa düşer” mantalitesi işlerlik kazandı ve satışlar görüldü. İlk destek 102.000. Bu seviyenin üzerinde çıkış hareketi gücünü koruyacak. Aksi takdirde düşüşün devamıyla birlikte düşüş formasyonlarından “yükselen takoz” etkisiyle 100.000-99.500 ve 97.500 sonraki destek seviyeleri. 106.000 direnci ise geçerliliğini koruyor. Çıkışın devamı için bu seviyenin geçilmesi gerekecek.
KURDA TEPKİ ÇIKIŞI
Dolar/TL kurunda tepki çıkışı direnç seviyelerinde satışla karşılaştı ve yatay harekete döndü. İlk dirençler 5.73-5.75. Çıkışın devamı için 5.75 seviyesinin geçilmesi önemli. Sonraki dirençler 5.85-5.93 seviyelerinde görülürken 5.64 ve 5.55 destek noktaları. Kısa dönem yön tayini için 5.64-5.75 bandı izlenebilir.