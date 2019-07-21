Ara
MENÜ
Haberler>Yazarlar>Zeynel Balcı>Faiz indirim coşkusu
"Zeynel Balcı" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Zeynel Balcı" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Zeynel Balcı

Zeynel Balcı

Faiz indirim coşkusu

21 Temmuz 2019

Bu hafta Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısı var. Yeni başkan Murat Uysal’ın ilk kez başkanlık yapacağı toplantıda faiz indirimine kesin gözüyle bakılıyor. Beklentiler 2 ile 4 puan arasında değişirken faiz indirimini destekleyen önemli faktörler de bir araya gelmiş bulunuyor.

Piyasalarda faiz iyimserliği devam sürüyor. ABD (Fed) ve Avrupa Merkez bankalarında beklenti aşamasında ama G.Kore, Endonezya, G.Afrika ve Şili gibi Türkiye’nin de yer aldığı gelişen ülke merkez bankaları geçen hafta faiz indirimlerine gittiler. 25 Temmuz’da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’ndan da faiz indirimi bekleniyor. Beklentiler 2 ile 4 puan arasında değişiyor. Geçen yazılarımızda da vurgu yaptığımız üzere faiz indirimini destekleyen bazı önemli faktörler bir araya gelmiş durumda. Dış dünyadaki faiz indirim trendi, enflasyon ile merkez bankası faiz oranı arasındaki farkın oldukça açılması, küçülen ekonomiye canlılık kazandırmak gibi etkenler faiz düşüşünü gerekli kılıyor.

Merkezi yönetim bütçe açığı ocak-haziran dönemi 78 milyar TL olarak açıklandı. 80 milyar TL’lik 2019 yılı açık hedefine ulaşıldı sayılır. Gerçi merkez bankası yedek akçe aktarımı ile bu rakam düşebilir. Giderlerdeki artış dışında gelir kalemlerinde dahası vergi gelirlerinde ciddi bir yavaşlama var. Vergi indirimlerinin de etkisini dikkate almak gerekecek. Vergi gelirlerinde ana kalemin dolaylı vergi (KDV, ÖTV) olduğunu dikkate alırsak ayrıca ekonomideki sıkıntılar nedeniyle tahsilat zorluklarını da eklersek ekonomik aktiviteye bir can suyu vermek gerekliliği ortaya çıkar. Ayrıca bankalardaki kredi büyümesi dururken takipteki sorunlu kredilerdeki artış sürüyor. 5 Temmuz itibariyle bankacılık sektörü takipteki krediler tutarı 116 milyar TL’ye ulaştı. Küçülen ekonomide borç ödemek zordur.

İVME KAZANDIRABİLİR

Geçen hafta açıklanan verilere göre, haziran ayında konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 48.6 azalarak 61.355 seviyesine kadar geriledi. Son zamanların en düşük satış rakamı. Otomotiv sektöründe de durum çok farklı değil. Faiz düşüşü başta bankacılık olmak üzere inşaat, otomobil, beyaz eşya gibi lokomotif sektörlere ivme kazandırmak adına ilk akla gelen hamlelerden biri. Faiz düşer ekonomide ivme artarsa zaman içinde bu defa gerileyen cari açık ve talep artışıyla ile enflasyonda yükseliş görülebilir. Ayrıca sert bir faiz düşüşü gerçekleşirse döviz kurlarında artışın yanı sıra tahvil bonoda kâr satışları olasıdır. Ancak artı ve eksilerini değerlendirdiğimizde bu dönem için faiz düşüşünün gerekçeleri daha sağlam duruyor. Yüksek faizin maliyeti daha ağır. Bütçe açığını ve yüzde yüzün çok üzerinde seyreden iç borç çevirme oranlarını dikkate aldığımızda kamu borçlanma gereği oldukça yüksek. Bu faiz indirim seviyesini sınırlayacak bir durum. Türkiye yüksek faizin de cazibesini kullanarak düşen kredi notu ve yüksek CDS oranlarına (risk primi) rağmen borçlanmada sorun yaşamadı. Faizdeki düşüş bu yönde bir zafiyet oluşturur mu, gardını zayıflatır mı bunu zaman içinde göreceğiz.

DUYARSIZ KALDI

Gerçi dış dünyada da eş zamanlı bir faiz düşüş trendi var. Bu açıdan çok sorun olmayabilir. Global ekonomideki faiz düşüşü en çok altına yaradı. Jeopolitik riskler de eklenince altının ons fiyatı son altı yılın zirvesini test etti. Piyasaların bir diğer önemli konu başlığı Türkiye-ABD ilişkileri tabi ki. Rusya’dan S-400 füze sistemleri teslimatı fiilen devam ediyor. ABD’den ilk yaptırım olarak F-35 programı üzerinden geldi. Çok konuşulan ve beklenen bir hamle idi. Piyasa bu açıdan duyarsız kaldı. Başka hamle gelmezse çok sorun olmaz. Ancak yaptırımların devamı geldiği takdirde piyasalara etkileri açısından tekrar değerlendirmek gerekecek. İç ve dış piyasalarda faiz indirim beklentileri önemli ölçüde fiyatlandı. Bu açıdan olumlu hava korunmakla birlikte yorgunluk emareleri görebiliriz.

Faiz indirim coşkusu

BORSA 100 BİNİN ÜZERİNDE

BORSADA Borsada çıkış trendi devam ediyor. İlk destek 101.000-100.500 seviyelerinde görülürken bu seviyelerin üzerinde çıkış hareketi gücünü koruyacak. Ayrıca 100.500 seviyesinin üzerinde çıkış formasyonlarından “ters omuz baş omuz” formasyon olasılığı sürecek. İlk dirençler ise 105.000-106.000 seviyelerinde bulunurken bu seviyelerde kâr satışları görülebilir. Çıkışın devamı için 106.000 seviyesinin geçilmesi önemli olacak. Direnç seviyelerinde kâr satışlarına dikkat.

Faiz indirim coşkusu

DOLAR/TL KURUNDA DÜŞÜŞ EĞİLİMİ SÜRÜYOR

DOLAR/TL kurunda düşüş hareketi sürmekle birlikte simetrik üçgen formasyonu içinde sıkışma sürüyor. 5.62 destek seviyesi olarak görülürken ilk direnç 5.77 seviyesinde bulunuyor. Düşüşün devamı için 5.62 seviyesinin altında kalınması önemli olacak. Sonraki destekler 5.50-5.40 seviyelerinde. Düşüş trendinin kırılması için ise 5.77 seviyesinin geçilmesi gerekecek. Yön tayini için 5.62-5.77 bandı izlenebilir.

Faiz indirim coşkusu

X
Zeynel Balcı Zeynel BalcıTüm yazıları
DİĞER YENİ YAZILAR
Alıcılarınız açık olsunSusan MillerAlıcılarınız açık olsun21.07.2019
İspanyanın sevimli kasabasında baştan çıkaran lezzetlerVedat MİLORİspanya'nın sevimli kasabasında baştan çıkaran lezzetler21.07.2019
Eski sanayici yeni zeytinyağcıJale ÖzgentürkEski sanayici yeni zeytinyağcı21.07.2019
AK Parti il başkanı, bu valiye tepki göstermeliAhmet HAKANAK Parti il başkanı, bu valiye tepki göstermeli21.07.2019
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2019
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.