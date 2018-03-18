Dövizi cari açık ateşledi

PİYASALAR döviz kurlarının etkisinde. Sermaye piyasaları daha sakin görülürken para piyasalarında gergin bir görünüm var. Borsa özellikle THY gibi bazı lokomotif hisselerin katkısıyla çok fazla değer kaybı yaşamazken döviz kurları ve gösterge faiz oranları yükselişte. Ancak THY başta olmak üzere öncü hisseler irtifa kaybetmeye başlarsa borsanın da direnci düşer. Döviz kurlarının yükselmesine etki eden nedenlere bakıldığında ilk göze çarpan ocak ayı cari denge verileri olacaktır. Cari açığın beklentilerin üzerinde gerçekleşerek aylık 7.1 milyar dolar, yıllık 51.5 milyar dolar ulaşması ve milli gelire oranının yüzde 6’ya yaklaşması sanki işaret fişeği gibi oldu. Ardından finansman kalitesinin bozulduğuna dair değerlendirmeler geldi. Cari açığın finansmanının 5.2 milyar dolarlık portföy yatırımlarıyla (sıcak para) karşılanması önemli ayrıntılardan biri.

800 MİLYON DOLAR

Her ne kadar dış piyasalarda henüz risk iştahı korunuyor olsa da gelecek aylarda aynı ölçüde sıcak para girişi olacak mı? Veya nemalandıktan sonra bunun çıkışı olmayacak mı, soruları akla geliyor haliyle. Moody’s’in Türkiye’nin kredi notunu düşürmesine ilk aşamada piyasalar tepki vermezse de döviz kurlarının yükselmesiyle bu da vardı türünden hatırlatmalar oldu. Dış bakışı göstermesi açısından Türkiye’nin CDS oranlarının (risk pirimi) yükselmesi ve 11 Nisan’da ABD’deki Halkbank davasına ilişkin kararın açıklanacak olması, yabancı yatırımcıların son haftalarda hisse senetleri ve tahvilde satışta olmaları döviz kurlarındaki yükselişe ilişkin sayılabilecek diğer gelişmeler. Yabancı yatırımcılar 9 Mart haftasında hisse senetlerinde 222 milyon dolar, tahvil bonoda 476 milyon dolar satıştalar. Son iki haftalık satış 800 milyon doların üzerinde. Şubat ayından bu yana genelde satıştalar. Döviz kurlarındaki yükselişe bakılırsa Ocak ayında giren sıcak paranın bu satışlarla birlikte dövize yöneldiğini tahmin etmek zor değil.

TEPKİSİZ KALIYOR

Dış borsaların seyri, faiz artışı beklenen 21 Mart ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısı, ABD Başkanı Trump tarafından getirilen alüminyum ve çeliğe ek gümrük vergi uygulamasının yansımaları, Türkiye’nin Afrin harekatı yakından izlenen diğer gündem konuları. Dış borsalardaki toparlanma çabaları güç kazanamadı. Dow Jones (ABD) ve Dax (Almanya) gibi öncü endekslerin zirve seviyelerine ulaşma çabaları yeterli olmadı ve son günlerde tekrar zirveden uzaklaşmaya başladılar. Ancak ABD Doları (dolar endeksi), altın fiyatları ve ABD uzun dönem tahvil faiz oranları sakin ve az da olsa geriliyor. İç piyasalarda özellikle döviz ve faiz tarafı olmazsa da Borsaistanbul dış borsalara ve dışarıdaki havaya daha uyumlu hareket ediyor. Doların dışarıda değer kaybına bağlı olarak dolar/TL kuru henüz 3.98 zirvesini geçemedi ancak Euro/TL kuru ve döviz sepetinde zirveler geçilip rekorlar tazelendi. Döviz kurlarındaki bu hareketin borsa üzerindeki baskısı hissediliyor. Diğer yandan piyasaların Türkiye’nin Afrin harekatına tepkisizliği sürüyor. Ancak Afrin merkezine girişin an meselesi olduğu açıklamaları bu yöndeki haber akışına duyarlılığı artırabilir. Piyasalarda temkinli görünüm korunabilir.

BORSADA SIKIŞMA SÜRÜYOR

Borsada yatay hareket ve sıkışma devam ediyor. 116.800 ilk destek olarak görülürken bu seviyenin üzerinde kalınamaz ise düşüşün devamı beklenebilir. Sonraki destekler 115.900-115.000 ve 113.200 seviyelerinde. İlk dirençler ise 118.800-119.300 seviyelerinde. Çıkışın devamı ve güç kazanması için 119.300 seviyesinin geçilmesi gerekecek. Sonraki direnç 121.500 seviyesinde. 119.300 seviyesini geçemeyen çıkış denemeleri satışla karşılaşabilir.

DOLAR/TL KURU ZİRVEYE DOĞRU

Dolar/TL kurunda 3.85 seviyesinin geçilmesiyle yatay hareket yerini yükselişe bıraktı. İlk dirençler 3.95-3.98 seviyelerinde. Zirve olması açısından 3.98 daha önemli. Bu seviyelerde satışlar görülebilir. 3.98 seviyesinin geçilmesi durumunda bu aşamada bilgi olarak vermek gerekirse sonraki direnç 4.15 seviyesinde. Geri çekilmelerde ilk destek 3.90 olarak görülüyor. Ancak sonraki ve daha önemli destek noktaları 3.85-3.83 seviyelerinde. Çıkış hareketi gücünü koruyabilir.