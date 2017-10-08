Dolarda kritik seviye 3.65 TL

Düşüş trendinin kırılmasıyla birlikte dolardaki çıkış hareketi sürüyor. Burada kritik seviye 3.65 TL olarak karşımıza çıkıyor. Bu hareketin devamında 3.68 ve 3.75 ile 3.79 TL gündeme gelebilir. Destek noktası ise 3.60-3.57 TL.

SERMAYA piyasalarının zayıfladığı buna karşılık para piyasalarının daha hareketli göründüğü bir hafta yaşadık. Borsadaki toparlanma çabalarına karşılık, döviz kurları hareketlendi. Gündem biraz zorlaşınca “güvenli liman” gibi görülüp dövize sığınılıyor. Dolar/TL kurundaki yükselişe, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz artırım ve bilanço küçültme beklentileri nedeniyle doların değer kazanması, K.Irak ve jeopolitik riskler ile iç siyasi gelişmeler destek verdi. Dolardaki değerlenme ve ABD uzun dönem tahvil faizlerinin yükselmesi diğer yandan dış piyasalarda altın fiyatlarını aşağıya çekti. Ama dolar/TL’deki artış nedeniyle altının gram/TL fiyatına yansımadı.

321 MİLYON DOLAR SATTI

Dip not olarak vermek gerekirse, Şubat 2018 tarihinde görev süresi dolacak olan Fed başkanı Yellen’in yerine dillendirilen yeni adaylar konusundaki fiyatlamalar için henüz çok erken. Dip notlara, İspanya’da Katalonya’nın bağımsızlık referandumunun Euro’ya bir miktar güç kaybettirmesini ekleyebiliriz.

Tepki alımlarına rağmen borsa tarafında zayıf görünüm korunuyor. Ancak son aylarda küçük yatırımcıların ilgisi artmış durumda. Ağustos sonrası on bine yakın yeni hesap açılmış. “Ucuz malın alıcısı çok” olur sözünün aksine borsada fiyatlar yükselince yeni alıcılar gelmiş. Tipik borsa hareketi. Genelde böyle olur, fiyatlar yükseldikçe ilgi artar. Ama sonrası malum. Siyasetteki son gelişmeleri bazı çevreler erken seçim hazırlığı olarak yorumlarken bu iddia iktidar partisi tarafından yalanlandı. İç gündem ve bulunduğumuz coğrafyadaki gelişmeler nedeniyle Borsa İstanbul uyum sağlamasa da Dow Jones (ABD) başta olmak üzere dış borsalarda yükseliş hareketleri sürüyor. Zaten bu zayıflık yabancı işlemlerine yansımış durumda. Yılbaşından bu yana alımlarına alışık olduğumuz yabancı yatırımcılar Borsa İstanbul’da eylül ayında 321 milyon dolarlık hisse senedi satmışlar. Bu satışlar eylülde borsadaki düşüşü izah ediyor. 321 milyon dolar önemli sayılabilecek bir tutar. Ama devamının gelip gelmeyeceği daha önemli. Devamı gelirse yabancı yatırımcı için bir tavır değişikliğinden söz edebileceğiz ve kâr satışları olarak görülebilir.

PİYASADA ETKİSİ AZALDI

Türkiye’nin de içinde bulunduğu “gelişen ülke” piyasalarının geneline bakıldığında ise eylül ayında giriş ve teveccüh borçlanma senetlerine (14.5 milyar dolar). Hisse senetlerinden küçük bir miktar çıkış var. Bu durum Borsa İstanbul’a da aynı ölçüde yansımış. Daha önceki yazılarımızda rakam olarak da yer verdiğimiz üzere yüksek faiz etkisiyle yabancı girişlerinde ağırlık tahvil ve bonolarında olmuştu. K.Irak konusunun piyasalar üzerindeki etkileri azalmaya başladı. Türkiye, Irak ve İran tarafından kısmen hayata geçirilen yaptırımlarla referandumun iptali için yapılan telkin ve baskılar henüz sonuç vermiş değil. Yaptırımların bu aşamada ekonomik düzeyde olması, diplomasinin öne çıkarılması piyasalar üzerindeki etkisinin zayıflamasına neden oldu. Ancak yeni bir gelişme olması halinde piyasaların duyarlılık tekrar artacaktır. Zorlaşan gündem zayıf piyasa koşullarını beraberinde getirdi. Bu görünüm bir süre daha korunabilir.

ÇIKIŞ HAREKETİ GÜCÜNÜ KORUYABİLİR

Dolar/TL kurunda düşüş trendinin kırılmasıyla başlayan çıkış hareketi sürüyor. 3.65 ilk direnç seviyesi. Bu seviyelerde satışlar görülebilir. 3.65 üzerinde kalınması durumunda ise çıkışın devamı ve 3.68 ve 3.75-3.79 seviyeleri gündeme gelebilir. Destek noktaları ise 3.60-3.57 ve 3.52-3.50 seviyelerinde.

BORSA 105.000 DİRENCİ ÖNEMİNİ KORUYOR

BORSADA tepki çıkışı geçen hafta öne çıkardığımız 105.000 direncini geçmekte zorlandı ve satışlar karşılaştı. Tepki çıkışının devamı ve kaybedilen çıkış trendinin tekrar yakalanması açısından 105.000-105.500 direnç seviyelerinin geçilmesi önemli. Aksi takdirde satış baskısı sürecek. Sonraki dirençler 107.000-107.500 seviyelerinde. Geri çekilmelerde 102.500 ve 101.000-100.000 tutunma noktaları. 101.000-100.000 daha önemli. 105.500 seviyesini geçemeyen yükseliş denemeleri satışla karşılaşabilir.

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