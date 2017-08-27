Dolarda düşüş sürer mi?

Sert dalgalanmaların görüldüğü 18 Ağustos haftasında Merkez Bankası’nın açıkladığı kayıtlara göre 220 milyon dolarla yabancı alımları devam etti. Piyasalardaki iyimserlik dolar/TL kuruna da yansıdı. Düşüş sürerse önce 3.42 sonrasında 3.35 TL görülebilir. Yükselişte ise ilk durak 3.47 TL.

PİYASALARDA olumlu hava korunmakla birlikte bir süredir 3.50’nin üzerinde kalmakta ısrar eden dolar/TL kurunun bu seviyenin altına salınım göstermesi önemli bir gelişme. Gerekçe olarak birçok etken görülürken daha ağırlıklı ve öne çıkan görüş, yüksek faiz nedeniyle dışarıdan artan sıcak para girişleri.

Bir diğer bakışla, sermaye piyasalarındaki iyimserlik dolar/TL kuruna nihayet yansıdı. Ancak Merkez Bankası’nın sıkılaştırma politikası, bütçe açığı ve henüz hedeflenen seviyelere çekilmeyen enflasyon faktörünün de etkisiyle faiz ise düşmüyor ya da düşemiyor.

YATAY HAREKET SÜREBİLİR

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) genişlemeci para politikasını sıkılaştırmaya başlaması ve diğer öncü merkez bankalarının da mevcut para politikalarını sorgulamaları, bu aşamada çok hissedilemese de bölgedeki jeopolitik riskler (K.Irak, Suriye), ekonomideki büyüme ile artan cari açık, Türkiye’ye doğrudan yabancı sermaye girişlerinin zayıflaması, bu yılki artışlara rağmen turizmdeki kayıpların telafi edilmekte zorlanılması gibi bazı etkenler döviz kurlarındaki yükselişi besleyebilecek gelişmeler. Buna karşılık içeride yüksek faiz ve Fed’in faiz artırımının devamı konusundaki tereddütler ile Trump’a olan güven kaybına bağlı olarak doların dışarıda değer kaybı dolar/TL kurunu zayıflatan etkenler olarak geçerliliğini koruyor. Bu açıdan özellikle sonbahar gündemine bakınca 3.50’nin altında bir süre daha işlem görse de kalıcı olması zor olasılık olarak görülüyor.

İçeride ve dışarıda zayıflayan dolar altının gram/TL fiyatını da aşağıya çekti. Altında yükselişlerin ciddiyet kazanması için ons fiyatının 1.300 doları geçmesi ve dolar/TL kurunun yükselmesi gerekecek. Yoksa yatay hareket 139-147 TL bandında bir süre daha devam edebilir.

220 MİLYON DOLAR

Borsada ise çıkış hareketi ve yabancı takas saklama oranındaki yükseliş sürüyor. Ancak yükseliş denemelerinde kâr satışlarının sıklaşması endeksin önemli direnç bölgesinde olduğunu gösteriyor. Sert dalgalanmaların görüldüğü 18 Ağustos haftasında Merkez Bankası’nın açıkladığı kayıtlara göre 220 milyon dolarla yabancı alımları devam etti. Önümüzdeki hafta bayram tatili rehaveti çökecek piyasanın gündeminde, ikinci Kredi Garanti Fonu (KGF) tartışmaları, Cuma günü açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verileri, dış borsalar ve ABD dolarının seyri öne çıkabilir. Merkez Bankası başkanlarının bir araya geldiği Jackson Hole toplantısından Merkez Bankası politikalarına ilişkin ileriye dönük değerlendirmeler bekleniyordu. Fed Başkanı Yellen ve Avrupa Merkez Bankası Başkanı Draghi para politikasına değinmeyince piyasalar aradığını bulamadı. Geçen hafta yılın ilk yarısına ait bilançoların yayımı tamamlandı. Piyasalarda bayram arifesinde iyimserlik sürüyor.

DOLAR/TL DÜŞÜŞÜ SÜRERSE 3.35 GÖRÜLEBİLİR

Dolar/TL kurunda düşüş eğilimi devam ediyor. 3.42 ilk destek olarak görülüyor.

Bu seviyelerde tepki alımları gelebilir. 3.42 seviyesinin altında ise sonraki tutunma noktaları 3.38-3.35 seviyelerinde. Olası tepki alımlarının ilk dirençleri 3.47 ve 3.50 seviyelerinde görülüyor. Tepki çıkışının devamı için 3.50 seviyesinin geçilmesi gerekecek. Sonraki dirençler 3.55-3.56 seviyelerinde bulunuyor. Destek seviyelerinde tepki alım denemeleri görülse de satış baskısı bir süre daha korunabilir.

BORSADA 110 BİN İZLENİYOR

BORSADA çıkış trendi devam ediyor. Ancak endeks 110.000 seviyesinin üzerini her defasında azalan işlem hacmiyle birkaç defa denemesine rağmen kâr satışlarıyla karşılaştı. Bu durum 110.300 seviyesindeki direncin önemini artırdı.

Çıkışın devamı için bu seviyenin geçilmesi gerekecek. Sonraki direnç 112.500-113.000 seviyelerinde görülüyor. Geri çekilmelerde ise muhtemel tutunma noktaları 107.000 ve 105.000 seviyelerinde. 110.000 seviyelerinin üzerinde kalınamaz ise düşüş formasyonlarından “üçlü-çoklu tepe” olasılığı gündeme gelebilir. Endekste kâr satışları görülse de çıkış hareketi gücünü koruyor.