Dolara Merkez’den müdahale

Türkiye Merkez Bankası’nın faiz değişimine gitmemesi ve ‘Sıkı duruş sürecek’ açıklamasını yapması, ABD Merkez Bankası’nın da ‘kademeli faiz artışı’ ifadesini son toplantısında metinden çıkarılmasıyla doların zayıflaması TL’ye değer kazandırdı. Borsada da son yılların en parlak ocak ayı geride kaldı. Geçen ay borsa yüzde 14 primle ayı noktaladı.
BORSADA sert çıkış sonrası kâr satışları, döviz kurlarında ise düşüşün ardından hafif tepki alımları görülmesine rağmen piyasalarda iyimserlik korunuyor. Borsa yüzde 14 prim ile son yılların en parlak ocak ayını geçirdi. Bu açıdan çıkışın hazmedilmesi ve biraz kâr satışlarıyla yorgunluk normaldir. Döviz kurlarına ve özellikle dolar/TL kuruna darbe ise merkez bankalarından geldi. Hatırlanacağı üzere Türkiye Merkez Bankası son toplantısında faiz değişimine gitmemişti. Geçen hafta da Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya’nın “Enflasyonda ikna edici bir düşüş görülene kadar sıkı para politikasında sıkı duruş sürecek. Gerekirse ilave parasal sıkılaştırma yapılabilecek” açıklaması döviz kurlarında düşüşe ivme kazandırdı. Ardından ABD Merkez Bankası (Fed) son toplantısında ‘kademeli faiz artışı’ ifadesinin metinden çıkarılması ile faiz artırımlarına ara verileceği açıkça dillendirirken biraz da sürpriz sayılabilecek şekilde bilanço küçültme operasyona da ara vermekten söz etti. Bilanço daraltma toplantı öncesi bir olasılık olarak görülüyordu. Ancak Fed Başkanı Powell’in ifade etmesi resmiyet kazandırdı.
ÇİFT YÖNLÜ BASKI
Bilindiği üzere Fed olası politika değişikliklerini önceden gardını alması açısından piyasalara mesaj olarak verir. Gerçi son Fed kararlarını ‘geri vites’, ‘U dönüşü’ ve ABD Başkanı Trump’ın isteklerine uyum olarak görenler de var. Haklılık payları da yok değil. Fed kararları sonrası borsalarda yükseliş, ABD dolarında değer kaybı, petrol ve altın ile emtia fiyatlarında yükseliş görüldü. ABD tahvil faiz oranlarında ise düşüş vardı. Türkiye Merkez Bankası’nın ‘şahin’, Fed’in ‘güvercin’ tavrı Dolar/TL kuruna iç ve dış olmak üzere çift yönlü baskı yaptı ve TL değer kazandı. Ancak dış piyasalarda ABD dolarının değer kaybı fazla sürmedi. İtalya’nın -0.2 büyüme verisiyle üçüncü defa küçülerek resesyona girmesi, Euro Bölgesi ekonomilerinin zayıf seyrinin sürüyor olması ve diğer yandan Avrupa Merkez Bankası’nın düşük faiz ve parasal genişlemeye devam ediyor olması Euro’nun değer kazanımını engelledi. Euro/dolar paritesi tekrar 1.15 seviyesinin altına gerileyince iç piyasalarda dolar/TL kurunda tepki yükselişi görüldü. Fed’in politika değişikliğini piyasalar olumlu karşılasa da bu değişikliğe neden olan temel gelişmenin küresel ekonomideki durgunluk beklentileri olması bu yöndeki iyimserliği zayıflattı. ABD ekonomisi için durgunluk şu an çok geçerli değil belki. Ama Çin, Avrupa ve Türkiye ekonomisi için bu sorun kapıya dayandı.
Türkiye’nin 2018 yılı dış ticaret açığı ve ithalattaki daralma bunu gösterdi zaten. Dış ticaret ve cari açıktaki gerileme döviz kurlarına baskı yapan bir başka gelişme. Yüksek enflasyon sorunu devam ediyor. Çetinkaya, 15.2 olan 2019 enflasyon tahminini yüzde 14.6’ye çekti. Ancak Merkez Bankası 2019 enflasyon hedefi ise yüzde 5 olarak duruyor. Pazartesi ocak enflasyonu açıklanacak. Beklentiler aylık bazda 1-1.2, yıllıkta 20.50. 25 Ocak haftasında yabancı yatırımcılar 321 milyon dolarlık alım ile borsada hisse alımlarını sürdürdüler. Diğer yandan benzer ilgi artan risk iştahı ile gelişen piyasalar için de söz konusu. Bank of America Merrill Lynch, yatırımcıların ABD ve Avrupa hisse senetlerinden milyarlarca dolar çekerek tahvillere ve gelişmekte olan piyasalar ile Japonya hisse senetlerine yöneldikleri yönünde açıklama yaptı. Ağırlıklı olarak yabancı girişleri ve dış borsalardaki yükselişe bağlı devam eden iyimserlik korunuyor. Ancak borsada sert yükseliş sonrası görülen kâr satışlarıyla daha temkinli bir görünüm öne çıkabilir.
BORSADA YORGUNLUK SİNYALLERİ
BORSADA çıkış trendi devam etmekle birlikte direnç seviyelerinde kâr satışları görülüyor. İlk önemli destekler 101.000-100.000 seviyelerinde. Sonraki destekler 98.000-97.000 seviyelerinde bulunuyor. 105.000-106.000 ilk direnç noktaları. Bu seviyelere hareketlenmelerde tekrar satışlar görülebilir. Sonraki dirençler 107.000-107.500 seviyelerinde. Çıkış trendi korunmakla birlikte kâr satışlarının etkisinde kalınabilir.
DOLAR/TL KURUNDA DESTEKLERE DİKKAT
DOLAR/TL kurunda satış baskısı devam ediyor. İlk destekler 5.16-5.13 olarak görülürken bu seviyenin üzerinde tepki alımları görülebilir. Aksi takdirde düşüşün devamıyla sonraki destekler 5.00 ve 4.85 seviyelerinde. Olası tepki çıkışının devamı için 5.32 seviyesinin geçilmesi gerekecek. Sonraki dirençler 5.40 ve 5.54 seviyelerinde bulunuyor. Destek seviyelerine geri çekilmelerde tepki alımları görülebilir.
SAYFADA YER ALAN BİLGİLER TAVSİYE NİTELİĞİ TAŞIMAYIP YATIRIM DANIŞMANLIĞI KAPSAMINDA DEĞİLDİR, YATIRIMCI PROFİLİNİZE UYMAYABİLİR.
Dolara Merkez’den müdahale
Türkiye Merkez Bankası’nın faiz değişimine gitmemesi ve ‘Sıkı duruş sürecek’ açıklamasını yapması, ABD Merkez Bankası’nın da ‘kademeli faiz artışı’ ifadesini son toplantısında metinden çıkarılmasıyla doların zayıflaması TL’ye değer kazandırdı. Borsada da son yılların en parlak ocak ayı geride kaldı. Geçen ay borsa yüzde 14 primle ayı noktaladı.
BORSADA sert çıkış sonrası kâr satışları, döviz kurlarında ise düşüşün ardından hafif tepki alımları görülmesine rağmen piyasalarda iyimserlik korunuyor. Borsa yüzde 14 prim ile son yılların en parlak ocak ayını geçirdi. Bu açıdan çıkışın hazmedilmesi ve biraz kâr satışlarıyla yorgunluk normaldir. Döviz kurlarına ve özellikle dolar/TL kuruna darbe ise merkez bankalarından geldi. Hatırlanacağı üzere Türkiye Merkez Bankası son toplantısında faiz değişimine gitmemişti. Geçen hafta da Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya’nın “Enflasyonda ikna edici bir düşüş görülene kadar sıkı para politikasında sıkı duruş sürecek. Gerekirse ilave parasal sıkılaştırma yapılabilecek” açıklaması döviz kurlarında düşüşe ivme kazandırdı. Ardından ABD Merkez Bankası (Fed) son toplantısında ‘kademeli faiz artışı’ ifadesinin metinden çıkarılması ile faiz artırımlarına ara verileceği açıkça dillendirirken biraz da sürpriz sayılabilecek şekilde bilanço küçültme operasyona da ara vermekten söz etti. Bilanço daraltma toplantı öncesi bir olasılık olarak görülüyordu. Ancak Fed Başkanı Powell’in ifade etmesi resmiyet kazandırdı.
ÇİFT YÖNLÜ BASKI
Bilindiği üzere Fed olası politika değişikliklerini önceden gardını alması açısından piyasalara mesaj olarak verir. Gerçi son Fed kararlarını ‘geri vites’, ‘U dönüşü’ ve ABD Başkanı Trump’ın isteklerine uyum olarak görenler de var. Haklılık payları da yok değil. Fed kararları sonrası borsalarda yükseliş, ABD dolarında değer kaybı, petrol ve altın ile emtia fiyatlarında yükseliş görüldü. ABD tahvil faiz oranlarında ise düşüş vardı. Türkiye Merkez Bankası’nın ‘şahin’, Fed’in ‘güvercin’ tavrı Dolar/TL kuruna iç ve dış olmak üzere çift yönlü baskı yaptı ve TL değer kazandı. Ancak dış piyasalarda ABD dolarının değer kaybı fazla sürmedi. İtalya’nın -0.2 büyüme verisiyle üçüncü defa küçülerek resesyona girmesi, Euro Bölgesi ekonomilerinin zayıf seyrinin sürüyor olması ve diğer yandan Avrupa Merkez Bankası’nın düşük faiz ve parasal genişlemeye devam ediyor olması Euro’nun değer kazanımını engelledi. Euro/dolar paritesi tekrar 1.15 seviyesinin altına gerileyince iç piyasalarda dolar/TL kurunda tepki yükselişi görüldü. Fed’in politika değişikliğini piyasalar olumlu karşılasa da bu değişikliğe neden olan temel gelişmenin küresel ekonomideki durgunluk beklentileri olması bu yöndeki iyimserliği zayıflattı. ABD ekonomisi için durgunluk şu an çok geçerli değil belki. Ama Çin, Avrupa ve Türkiye ekonomisi için bu sorun kapıya dayandı.
Türkiye’nin 2018 yılı dış ticaret açığı ve ithalattaki daralma bunu gösterdi zaten. Dış ticaret ve cari açıktaki gerileme döviz kurlarına baskı yapan bir başka gelişme. Yüksek enflasyon sorunu devam ediyor. Çetinkaya, 15.2 olan 2019 enflasyon tahminini yüzde 14.6’ye çekti. Ancak Merkez Bankası 2019 enflasyon hedefi ise yüzde 5 olarak duruyor. Pazartesi ocak enflasyonu açıklanacak. Beklentiler aylık bazda 1-1.2, yıllıkta 20.50. 25 Ocak haftasında yabancı yatırımcılar 321 milyon dolarlık alım ile borsada hisse alımlarını sürdürdüler. Diğer yandan benzer ilgi artan risk iştahı ile gelişen piyasalar için de söz konusu. Bank of America Merrill Lynch, yatırımcıların ABD ve Avrupa hisse senetlerinden milyarlarca dolar çekerek tahvillere ve gelişmekte olan piyasalar ile Japonya hisse senetlerine yöneldikleri yönünde açıklama yaptı. Ağırlıklı olarak yabancı girişleri ve dış borsalardaki yükselişe bağlı devam eden iyimserlik korunuyor. Ancak borsada sert yükseliş sonrası görülen kâr satışlarıyla daha temkinli bir görünüm öne çıkabilir.
BORSADA YORGUNLUK SİNYALLERİ
BORSADA çıkış trendi devam etmekle birlikte direnç seviyelerinde kâr satışları görülüyor. İlk önemli destekler 101.000-100.000 seviyelerinde. Sonraki destekler 98.000-97.000 seviyelerinde bulunuyor. 105.000-106.000 ilk direnç noktaları. Bu seviyelere hareketlenmelerde tekrar satışlar görülebilir. Sonraki dirençler 107.000-107.500 seviyelerinde. Çıkış trendi korunmakla birlikte kâr satışlarının etkisinde kalınabilir.
DOLAR/TL KURUNDA DESTEKLERE DİKKAT
DOLAR/TL kurunda satış baskısı devam ediyor. İlk destekler 5.16-5.13 olarak görülürken bu seviyenin üzerinde tepki alımları görülebilir. Aksi takdirde düşüşün devamıyla sonraki destekler 5.00 ve 4.85 seviyelerinde. Olası tepki çıkışının devamı için 5.32 seviyesinin geçilmesi gerekecek. Sonraki dirençler 5.40 ve 5.54 seviyelerinde bulunuyor. Destek seviyelerine geri çekilmelerde tepki alımları görülebilir.
SAYFADA YER ALAN BİLGİLER TAVSİYE NİTELİĞİ TAŞIMAYIP YATIRIM DANIŞMANLIĞI KAPSAMINDA DEĞİLDİR, YATIRIMCI PROFİLİNİZE UYMAYABİLİR.