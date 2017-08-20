Dalgalandı durulmadı!

İçeride ve dışarıda yaşanan gelişmelerin de etkisiyle borsada dalgalı görünümün devam ettiği gözleniyor. Kâr satışlarına rağmen çıkış trendi sürüyor. Bu açıdan 105.000 seviyesinin üzerinde kalınması önemli. 105.000 seviyesinin altında ise düşüşün devamıyla sonraki destek noktaları 103.000-102.000 seviyelerinde bulunuyor.

YOĞUN gündeme bağlı olarak borsada dalgalı seyir gözleniyor. Buna karşılık para piyasaları yani döviz ve faiz cephesi çok daha sakin. Birbirine alternatif iki piyasa arasında işleyiş gereği “ters korelasyon” beklenirdi. Bazı dönemler bu tür kısa süreli uyumsuzluklar olabiliyor. Olasılık olarak, borsadaki düşüşe döviz kurları tepki vermediğine göre bir süre sonra borsa toparlanacak. Veya borsadaki gerginlik, döviz kurlarına da yansıyacak. Bir üçüncü şık, şu an için daha mümkün görülen mevcut görünüm en azından bir süre daha sürdürülecek. Bir diğer dikkat çeken konu, borsadaki düşüşte yabancı takas saklama oranlarında gerileme görülmemesi. Bu durum döviz kurlarının sakin seyrini de dikkate aldığımızda satışların yabancı kaynaklı olması olasılığını azaltıyor. Bu durum borsada çıkış trendinin korunması açısından dikkate değer. Borsanın yönü konusunda hisse takasının yüzde 65’ine sahip yabancı yatırımcıların tavrı önemli. Kesin bilgiyi önümüzdeki perşembe günü merkez bankasının açıklayacağı “yurtdışı yerleşiklerin hisse senedi ve tahvil bonodaki haftalık işlemleri” verecek. Borsada düşüşle birlikte işlem hacmin artması ki sert düşüşün gerçekleştiği salı günü işlem miktarı rekoru ve 7 milyar TL’yi aşkın işlem hacmi, borsacı deyimi ile mal dağıtımının başladığı şeklinde yorumlandı. Özetle piyasa dengeleri konusunda daha hassas bir döneme girildiği anlaşılıyor.

GÜNDEMDE ÖNE ÇIKANLAR

Gündeme baktığımızda Barcelona’daki terör saldırısı, Almanya ile bu defa da gümrük birliği üzerinden devam eden tatsız diyaloglar, siyasi gelişmeler, ABD merkez bankası (Fed) tutanakları, ABD-K.Kore gerilimi, merkez bankası kaynaklı gelişmeler, dış borsalar, makro ekonomik veriler, 21 Ağustos’ta yayımı tamamlanacak olan ilk yarı bilançoları, ABD doları ve bazı gelişen ülke para birimlerinin seyri öne çıkan gündem konuları. ABD-Kore konusu gündemde geriye düştü. Yeni bir gelişme olursa ancak bu yönde duyarlılık tekrar oluşabilir. Dış borsalarda çıkış tekrar zayıflamaya başlarken Barcelona’daki terör saldırısı dış piyasaları biraz gerdi. Son açıklanan Fed tutanaklarının piyasalar üzerindeki etkisi sınırlı kaldı. Tutanaklarda, üyelerin Fed’in faiz artırım ve bilanço küçültme operasyonları için çapa olarak kullanılan enflasyondaki zayıflamanın kalıcı mı, geçici mi olacağı konusunda tereddüt yaşandığı görülüyor.

Bilanço küçültme konusunda mutabakat görülürken faiz artırımı konusunda ikilem var. Bu durum doların bir daha zayıflamasına neden olurken asıl zafiyet başkan Trump’a olan güven kaybı. Dolardaki zayıflama, ABD uzun dönem bono faiz oranlarındaki gevşeme, ABD-K.Kore gerilimi ve Barcelona’daki terör saldırısı gibi gelişmelerle birleşince “güvenli liman” özelliği tekrar hatırlanan altın fiyatlarına yükseliş olarak yansıdı. Ons fiyatı bu yıl ilk defa 1.300 doları test etti. Dolardaki değer kaybına karşılık Euro’daki değerlenmeden duyulan rahatsızlık Avrupa tarafından dillendirilmeye başladı. Euro/dolar paritesi 1.20 seviyelerini aşarsa daha yüksek tonda yakınmalar gelebilir. Ancak gerçekleşmelere göre söyleyecek olursak ihracat verilerinin kur değişimlerine karşı duyarsızlaştığı söylenebilir. Reel ekonomiler ve dış ticaret verileri için döviz kurları tek parametre değil, başka değişkenler de var elbette. Dünyadaki genel ticaretin seyri, teknoloji, ihraç ürün yapısı gibi. Geçen haftaki düşüşe rağmen primli görünümünü koruyan borsada zorlaşan gündem ve yeni beklenti ihtiyacının sürüyor olması daha temkinli bir görünümü beraberinde getiriyor.

DOLAR/TL KURUNDA 3.50 ÖNEMİNİ KORUYOR

DOLAR/TL kurunda yatay hareket sürüyor. 3.51-3.50 ilk önemli destek noktaları olarak geçerliliğini koruyor. Sonraki destek noktaları 3.47.5 ve 3.42 seviyelerinde. Olası tepki çıkışının devamı için 3.57 seviyesinin geçilmesi gerekecek. Bu durumda sonraki direnç 3.65 seviyesi. Destek noktalarında tepki alımları görülse de direnç seviyelerinde satışla karşılaşma olasılığı yüksek.

BORSADA 105 BİN DESTEĞİ ÖNEMLİ

BORSADA kâr satışlarına rağmen çıkış trendi korunuyor. Bu açıdan 105.000 seviyesinin üzerinde kalınması önemli. 105.000 seviyesinin altında ise düşüşün devamıyla sonraki destek noktaları 103.000-102.000 seviyelerinde bulunuyor. 102.000 seviyesi ocak ayından başlayan çıkış trendinin destek noktası. Yukarı yönlü hareketlenmelerde 108.000 ve 110.300 direnç seviyeleri. 110.300 daha kuvvetli. Bu seviyelere hareketlenmelerde satışlar görülebilir. Birkaç kez 110.000 seviyesinin üzerinin test edilip satışla karşılaşılması, kısa dönemde düşüş formasyonlarından “çift tepe” görünümünü gündeme getirdi. Güç kaybeden endekste yukarı yönlü hareketlenmeler satışla karşılaşabilir.