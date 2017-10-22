Borsanın zirve yolculuğu

Vize krizi sonrası Kuzey Irak’ta gerilimin azalması, Türkiye ve çevre ülkelerin işbirliği içinde olması gibi olumlu gelişmelerle Borsa İstanbul, sorunların ortaya çıktığı seviyeleri yakaladı. Burada ilk direnç zirve seviyesi olan 110 bin 500. Üst seviyelere hareketlenmelerde satışlar görülebilir.

KAYIPLARIN telafi edildiği, iyimserliğin tekrar yakalandığı bir hafta yaşadık. Bunu destekleyen gelişmelere bakacak olursak, Kuzey Irak’ta tansiyonun düşmesi, vize yasağı konusunda Türkiye ve ABD heyetleri arasındaki görüşmelerden sorunun çözümüne yönelik beklentiler, dış piyasalardaki olumlu havanın sürüyor olması gibi ana başlıklarda toplamak mümkün. Kuzey Irak’ta gerilimi azaltan gelişme olarak Irak ordusunun Kerkük ve çevresinde hakimiyeti sağlaması, bölge ülkeleri Türkiye, İran, Irak hükümetlerinin işbirliği içinde olması, önemliydi. Türkiye-ABD arasındaki vize sorunun aşılması yönünde açıklamalar gelmesine rağmen henüz sonuca ulaşılmış değil.

Borsa gerek Kuzey Irak gerekse Türkiye-ABD ilişkilerindeki sorunların baş gösterdiği seviyeleri yakaladı. Ancak para piyasaları yani faiz ve döviz tarafı için aynı şeyleri söylemek zor.

600 MİLYON $’lık SATIŞ

Borsaya göre daha sınırlı bir geri kazanım var. Gösterge tahvil bono faiz oranlarındaki yükseliş eğiliminin korunmasının nedenlerine bakılacak olunursa, 13 ekim haftasında yabancı yatırımcılardan gelen 600 milyon dolarlık satış dışında enflasyonda yükselişin korunması ve önümüzdeki hafta Hazine’nin yapacağı yüklü miktarda itfa ve borçlanma ihalelerini dikkate almak gerekecek. Döviz kurlarının eski seviyelerine çekilmeme nedenleri olarak ise düşüşlerde alıcı gelmesi ve dış piyasalarda ABD dolarının değer kazanımının payı var. ABD dolarının Euro başta olmak üzere altı ülkenin para birimine karşı değerini gösteren dolar endeksinde taban seviyelerde oluşan bazı çıkış formasyonları izlenmesi gereken bir durum. Yeni Fed başkan adayları konusundaki değerlendirmeler, AB liderler zirvesi, siyasi gelişmeler gündemin diğer satır başları.

YENİ BEKLENTİ İHTİYACI

Faiz değişiminin beklenmediği 26 ekim merkez bankası toplantısını da önümüzdeki haftanın gündemine eklemek gerekecek. Yeni Fed başkan adayları konusunda çok belirgin olmazsa da fiyatlamalar yapılmaya başladı. Piyasalarda “Taylor etkisi” diye adlandırılan John Taylor’ın başkan olması halinde daha yüksek ve hızlı faiz artışı yapması öngörüsü dolara bir miktar değer kazandırdı. Başkanlık değişimi Şubat 2018’de. Ancak önümüzdeki hafta veya Kasım ayının ilk haftası gibi yeni Fed başkanının açıklanması bekleniyor. Bu tarihlerde fiyatlamalar daha da netlik kazanabilir. Dış piyasalardaki iyimserlik risk iştahının sürdüğünü gösteriyor. Diğer yandan dış borsalarda rekor tazeleyerek devam eden yükseliş hareketleri kâr satışı olasılığını da artıyor. Gündemdeki olumsuzlukların etkisini kaybetmesine bağlı olarak yaşanan iyimserliğin devamı için piyasaları taşıyacak yeni beklenti ihtiyacı karşılanmış değil. Bu açıdan Eylül dengelerini tekrar yakalayan piyasalardaki olumlu hava görünüme biraz temkinli yaklaşmakta yarar var.

YÜKSELİŞ HAREKETİ SÜRÜYOR





BORSADA yükseliş hareketi sürüyor. İlk direnç, zirve seviyesi olan 110.500 olarak görülürken bu seviyelere hareketlenmelerde satışlar görülebilir. 110.500 seviyesinin üzerinde kalınması durumunda ise çıkışın devamıyla birlikte 111.500 ve 114.000-115.000 sonraki direnç seviyeleri. Geri çekilmelerde 107.000-106.000 ilk destek noktaları. Bu seviyelerin üzerinde çıkış hareketi gücünü koruyacak. Aksi takdirde sonraki destekler 105.000-102.500 seviyelerinde. 110.500 seviyesinin geçemeyen çıkış denemeleri satışla karşılaşabilir.

DOLAR/TL KURU DESTEKLERDE





DOLAR/TL kurunda dalgalı seyir devam ediyor. İlk destek noktaları 3.65-3.63 seviyelerinde. Bu seviyelerin üzerinde tepki alımları görülebilir. Sonraki destekler 3.59 ve 3.54-3.50 seviyelerinde. Yukarı yönlü hareketlenmelerde 3.69-3.71 ilk direnç seviyeleri. Tepki çıkışının devamı ve güç kazanması için 3.71 seviyesinin geçilmesi önemli olacak. Sonraki direnç 3.79 seviyesinde bulunuyor. Geri çekilmelerde tepki alımları görülebilir.