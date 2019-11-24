Borsanın ‘yerli’ yükselişi

PİYASALARDA olumlu hava sürerken borsada kısa dönemde ciddi primler oluştu.
Döviz kurlarında düşüş eğilimi sürüyor. Borsada ise hisse seçimi önem kazanıyor. Bazı hisseler borsa performansının üzerinde değer kazanırken bazı hisseler çıkışa pek de uyum sağlayamadı. Borsada dikkat çeken diğer nokta bu çıkışta yabancı katkısının olmaması veya çok az olması. Yabancı yatırımcılara ait takas saklama oranlarında son günlerde biraz toparlanma görülse de yüzde 64’ün altında. Suriye nedeniyle gerilimin arttığı ve endeksin 93 bin seviyesini test ettiği 17 Ekim’de yabancı takası 64.80 seviyesindeydi.
RİSK ALAN KAZANDI
Borsa yükselirken yabancı takasının düşmesi dikkat çekti. Yerli bir yükseliş oldu denebilir. Ancak 15 Kasım haftasında hisse senetlerinde 300 milyon dolar yabancı yatırımcıların alımda olmaları çıkışa geç de olsa katılmaya başladıklarını gösteriyor. Bakalım alımların devamı gelecek mi? Citibank kaynaklı “yatırımcılar TL ve tahvillerde ralli fırsatını kaçırdıklarını kabul ediyor” şeklinde dış basında bir haber yer aldı. Faiz ve borsanın son aylarda nereden nereye geldiğine bakılırsa haksız da sayılmazlar. Çinlilerin dediği gibi, krizleri fırsat olarak görenler kazandı. Bir de risk
alanlar tabi ki. Borsada yükseliş yaşanırken döviz kurları ve gösterge faiz oranı da önemli sayılabilecek noktalara geri çekildiler.
Piyasalarda iyimserliğin kaynaklarına bakıldığında, ABD-Türkiye ilişkileri ve Suriye konusunda tansiyonun düşmesi, ekonomik verilerde toparlanmaya ilişkin sinyallerin artması, merkez bankalarından gelen faiz indirimleri, Türkiye’nin CDS (risk primi) oranlarındaki gerilme, Türkiye konusunda kredi derecelendirme kuruluşlarından gelen değerlendir-
meler, dış piyasalardaki olumlu hava, erteleneceği yönündeki açıklamalara rağmen ABD-Çin ticari görüşmelerinde anlaşma beklentilerinin halen korunması, dış piyasalardaki olumlu görünüm sayılabilir. Ancak piyasalarda en önemli sebep düşük faiz ve merkez bankalarının genişlemeci para politikaları. 2008 sonrası küresel krizden çıkış politikalarına tekrar dönüş, biraz da mecburiyetten tabi ki. Ekonomideki yavaşlamaya karşılık en etkili silah ne de olsa faiz.
İNDİRİMİN KARŞILIĞI GELİYOR
Türkiye’de de durum farklı değil. Merkez Bankası’nın 10 puanlık faiz indiriminin reel ekonomideki karşılığı gelmeye başladı. Konut, otomobil ve beyaz eşya gibi sektörlerde bir hareketlenme var. Tüketici güven endeksine bu durum yansımış görülüyor. Bankalardaki kredi artışı küçük adımlarla sürüyor. Bu aşamadan sonra toparlanmanın devamı konusu önemli olacak. Bunun için de talebin daha doğrusu efektif talebin, başka bir deyişle satın alma gücünün artışı önem kazanacak. Ertelenen talepler veya beklentilerin kuvvetlenmesiyle öncü sektörlerde bir hareketlenme yaşanıyor. Ancak sadece düşük faiz ile bu hareketin devamı sağlanabilir mi? Tek başına düşük faiz yetecek mi? Bu noktada satın alma gücünü artıracak gelişmelerin de sağlanması ve yatırımların artması önemli olacak. Bütçe, yüksek açık nedeniyle teşvikler için bu dönem çok müsait değil. Daha çok bankalar üzerinden destekler söz konusu. Diğer yandan bankalarda deyim yerinde ise bir bakıma bloke durumdaki toplam mevduatın yarısından fazlasını oluşturan döviz mevduatında çözülme de gerekecek. Hafif bir satış görülse de halen toplam mevduatın yüzde 52’si döviz mevduatı olarak tutulmaya devam ediliyor. Bunun için de güven ve gelecek ile ilgili beklentilerin iyileşmesi önem kazanıyor. Olumlu gelişmelerin belli ölçüde fiyatlara yansıdığını dikkate alacak olursak iyimserlik sürmekle birlikte borsada
kâr satışları ve düzeltmelerle daha kontrollü bir hareket görülebilir.
BORSADA 106 BİN SEVİYESİNE DİKKAT
BORSADA çıkış trendi devam ediyor. Çıkışın devamı için 106.000 seviyesinin üzerinde kalınması gerekecek. Aksi takdirde kâr
satışları derinlik kazanabilir. Sonraki destekler 105.000 ve 102.500-101.500 seviyelerinde. Dirençler ise 108.500 ve 110.000 olarak görülüyor. Çıkış hareketi sürmekle birlikte direnç seviyelerinde kâr satışları görülebilir.
DOLAR/TL KURU DESTEK SEVİYELERİNDE
DOLAR/TL kurunda düşüş eğilimi sürüyor. Ancak kısa dönem destek bölgesine geri çekilme yaşanmış görülüyor. İlk destekler 5.68 ve 5.63 seviyelerinde. Bu seviyelerde tepki alımları görülebilir. İlk direnç ise 5.79 seviyesinde bulunuyor. Olası tepki alımlarının devamı için ilk aşamada bu seviyenin geçilmesi gerekecek. Sonraki dirençler 5.86-5.93 seviyelerinde bulunuyor. Son dönemde yaşanan yatay hareket ve sıkışma ile birlikte kısa ve uzun dönem destek dirençler bir birine oldukça yaklaştı. Bu görünüm yön değişikliği açısından daha yakından izlenmesi gereken bir durum. Destek noktalarında tepki alım denemeleri görülse de satış baskısı korunuyor.
YER ALAN BİLGİLER TAVSİYE NİTELİĞİ TAŞIMAYIP YATIRIM DANIŞMANLIĞI KAPSAMINDA DEĞİLDİR, YATIRIMCI PROFİLİNİZE UYMAYABİLİR.
Borsanın ‘yerli’ yükselişi
PİYASALARDA olumlu hava sürerken borsada kısa dönemde ciddi primler oluştu.
Döviz kurlarında düşüş eğilimi sürüyor. Borsada ise hisse seçimi önem kazanıyor. Bazı hisseler borsa performansının üzerinde değer kazanırken bazı hisseler çıkışa pek de uyum sağlayamadı. Borsada dikkat çeken diğer nokta bu çıkışta yabancı katkısının olmaması veya çok az olması. Yabancı yatırımcılara ait takas saklama oranlarında son günlerde biraz toparlanma görülse de yüzde 64’ün altında. Suriye nedeniyle gerilimin arttığı ve endeksin 93 bin seviyesini test ettiği 17 Ekim’de yabancı takası 64.80 seviyesindeydi.
RİSK ALAN KAZANDI
Borsa yükselirken yabancı takasının düşmesi dikkat çekti. Yerli bir yükseliş oldu denebilir. Ancak 15 Kasım haftasında hisse senetlerinde 300 milyon dolar yabancı yatırımcıların alımda olmaları çıkışa geç de olsa katılmaya başladıklarını gösteriyor. Bakalım alımların devamı gelecek mi? Citibank kaynaklı “yatırımcılar TL ve tahvillerde ralli fırsatını kaçırdıklarını kabul ediyor” şeklinde dış basında bir haber yer aldı. Faiz ve borsanın son aylarda nereden nereye geldiğine bakılırsa haksız da sayılmazlar. Çinlilerin dediği gibi, krizleri fırsat olarak görenler kazandı. Bir de risk
alanlar tabi ki. Borsada yükseliş yaşanırken döviz kurları ve gösterge faiz oranı da önemli sayılabilecek noktalara geri çekildiler.
Piyasalarda iyimserliğin kaynaklarına bakıldığında, ABD-Türkiye ilişkileri ve Suriye konusunda tansiyonun düşmesi, ekonomik verilerde toparlanmaya ilişkin sinyallerin artması, merkez bankalarından gelen faiz indirimleri, Türkiye’nin CDS (risk primi) oranlarındaki gerilme, Türkiye konusunda kredi derecelendirme kuruluşlarından gelen değerlendir-
meler, dış piyasalardaki olumlu hava, erteleneceği yönündeki açıklamalara rağmen ABD-Çin ticari görüşmelerinde anlaşma beklentilerinin halen korunması, dış piyasalardaki olumlu görünüm sayılabilir. Ancak piyasalarda en önemli sebep düşük faiz ve merkez bankalarının genişlemeci para politikaları. 2008 sonrası küresel krizden çıkış politikalarına tekrar dönüş, biraz da mecburiyetten tabi ki. Ekonomideki yavaşlamaya karşılık en etkili silah ne de olsa faiz.
İNDİRİMİN KARŞILIĞI GELİYOR
Türkiye’de de durum farklı değil. Merkez Bankası’nın 10 puanlık faiz indiriminin reel ekonomideki karşılığı gelmeye başladı. Konut, otomobil ve beyaz eşya gibi sektörlerde bir hareketlenme var. Tüketici güven endeksine bu durum yansımış görülüyor. Bankalardaki kredi artışı küçük adımlarla sürüyor. Bu aşamadan sonra toparlanmanın devamı konusu önemli olacak. Bunun için de talebin daha doğrusu efektif talebin, başka bir deyişle satın alma gücünün artışı önem kazanacak. Ertelenen talepler veya beklentilerin kuvvetlenmesiyle öncü sektörlerde bir hareketlenme yaşanıyor. Ancak sadece düşük faiz ile bu hareketin devamı sağlanabilir mi? Tek başına düşük faiz yetecek mi? Bu noktada satın alma gücünü artıracak gelişmelerin de sağlanması ve yatırımların artması önemli olacak. Bütçe, yüksek açık nedeniyle teşvikler için bu dönem çok müsait değil. Daha çok bankalar üzerinden destekler söz konusu. Diğer yandan bankalarda deyim yerinde ise bir bakıma bloke durumdaki toplam mevduatın yarısından fazlasını oluşturan döviz mevduatında çözülme de gerekecek. Hafif bir satış görülse de halen toplam mevduatın yüzde 52’si döviz mevduatı olarak tutulmaya devam ediliyor. Bunun için de güven ve gelecek ile ilgili beklentilerin iyileşmesi önem kazanıyor. Olumlu gelişmelerin belli ölçüde fiyatlara yansıdığını dikkate alacak olursak iyimserlik sürmekle birlikte borsada
kâr satışları ve düzeltmelerle daha kontrollü bir hareket görülebilir.
BORSADA 106 BİN SEVİYESİNE DİKKAT
BORSADA çıkış trendi devam ediyor. Çıkışın devamı için 106.000 seviyesinin üzerinde kalınması gerekecek. Aksi takdirde kâr
satışları derinlik kazanabilir. Sonraki destekler 105.000 ve 102.500-101.500 seviyelerinde. Dirençler ise 108.500 ve 110.000 olarak görülüyor. Çıkış hareketi sürmekle birlikte direnç seviyelerinde kâr satışları görülebilir.
DOLAR/TL KURU DESTEK SEVİYELERİNDE
DOLAR/TL kurunda düşüş eğilimi sürüyor. Ancak kısa dönem destek bölgesine geri çekilme yaşanmış görülüyor. İlk destekler 5.68 ve 5.63 seviyelerinde. Bu seviyelerde tepki alımları görülebilir. İlk direnç ise 5.79 seviyesinde bulunuyor. Olası tepki alımlarının devamı için ilk aşamada bu seviyenin geçilmesi gerekecek. Sonraki dirençler 5.86-5.93 seviyelerinde bulunuyor. Son dönemde yaşanan yatay hareket ve sıkışma ile birlikte kısa ve uzun dönem destek dirençler bir birine oldukça yaklaştı. Bu görünüm yön değişikliği açısından daha yakından izlenmesi gereken bir durum. Destek noktalarında tepki alım denemeleri görülse de satış baskısı korunuyor.
YER ALAN BİLGİLER TAVSİYE NİTELİĞİ TAŞIMAYIP YATIRIM DANIŞMANLIĞI KAPSAMINDA DEĞİLDİR, YATIRIMCI PROFİLİNİZE UYMAYABİLİR.