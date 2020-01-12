Borsaların İran molası kısa sürdü

Geçen haftanın en önemli gündem maddelerinin başında İran ve ABD arasındaki gerilim vardı. Yaşanan olaylar sonrası borsalarda düşüş, altın ve dövizde yükselişler yaşanmıştı. Ancak ABD ve İran arasındaki gerilimin yumuşamasıyla borsalar yükseldi, döviz kurları ve faizlerde düşüş yaşandı. Borsa İstanbul sert yükselişi ile dış borsalardan olumlu yönde ayrıştı.
ABD-İran arasındaki füzeleşme sonrası piyasalara tekrar iyimserlik hakim oldu. ABD’nin karşılık verip vermeyeceği konusunda ABD Başkanı Trump’ın müzakereden söz edip itidalli açıklamalar yapmasıyla tansiyon düştü, piyasalar rahatladı. Altın ve petrol fiyatları gerilerken borsalarda yükseliş görüldü. Bu gelişmeler Borsa İstanbul’a sert yükseliş, döviz kurları ve faiz oranlarına düşüş olarak yansıdı. Ancak en fazla Borsa İstanbul’da hissedildi, dış borsalardan olumlu yönde ayrıştı. Bu süreçte döviz kurlarının sakin seyri dikkat çekti. Kamu bankalarının daha çok satış tarafında görülmeleri ve dış piyasalarda ABD dolarının zayıf görünümü dışında yerli yatırımcının önemli ölçüde dövizde bulunması veya almaya niyetli olanların zaten almış olması ve cari açığın yerini cari fazlaya bırakmış olması gibi diğer önemli etkenler olarak sayılabilir.
GERİDE KALDI
ABD-İran arasında son yaşanan olaya piyasalar geride kalmış gözüyle bakıyor. Ancak gerilimi artıracak ABD-İran arasında yeni bir olay yaşanırsa bu yöndeki duyarlılık tekrar artacaktır haliyle. Dileriz yeni bir gelişme olmaz. Zira küresel ekonominin gerginliği taşıyabilecek hali pek yok. ABD dışındaki ekonomilerde durgunluk ve yavaşlama merkez bankalarının faiz düşürme ve parasal genişleme operasyonlarıyla aşılmaya çalışılıyor. Düşük faizin reel ekonomiyle birlikte sermaye piyasalarına da önemli katkıları oldu. Borsalardaki çıkışı en fazla destekleyen parametre düşük faiz olurken ekonomik toparlanmada da katkısı önemli. Ekonomideki büyüme beklentileri borsadaki çıkışı ayrıca destekleyen bir durum. Önümüzdeki haftanın dış gündeminde imzalanması beklenen ABD-Çin ticaret anlaşması var. Trump’tan yeni bir manevra gelmezse dünyanın en büyük iki ekonomisi arasında imzalanacak anlaşma ile bir rahatlama sağlayacaktır. Fakat piyasalar bu gelişmeyi belli ölçüde fiyatladı sayılır. İç gündemde ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararı ile konut satışları ve ödemeler dengesi tablosu var. Merkez bankasından bu aşamada yeni bir faiz indirimi pek beklenmiyor. Olursa da belki küçük bir adım.
CİDDİ HAREKETLENME
Enflasyon Aralık ayında tekrar çift hane taşındı. Merkez bankası faiz oranı ile enflasyon farkı kapandı. Yeni faiz indirimleri için enflasyonda bir düşüş hamlesi daha görülmek istenebilir. Faiz düşüşlerine karşı ilk tepki konut satışlarından gelmişti. Son aylarda satışların artışında ivme kaybıyla birlikte düşen faiz oranlarına duyarlılık zayıflamıştı. Ekonomideki toparlanma çabalarının etkisiyle cari dengede aylık bazda 300-350 milyon dolar bazında açık, yıllıkta ise biraz gerileme ile 1.5 milyar dolar civarında bir fazla beklentisi var. Ayrıca 130 milyar TL açık veren “hazine nakit dengesi”, 152 milyar TL’ye ulaşan bankaların “takipteki alacaklar” kalemi ve 734 milyon dolarlık artışla 194.3 milyar dolara ulaşan yurtiçi yerleşiklerin yabancı para mevduatı kayda değer veriler. Bankacılıkta krediler artarken takipteki alacaklar sorunu devam ediyor. Geçen hafta itibariyle borsada işlem gören banka hisselerinde ciddi bir hareketlenme oldu. Banka hisseleri uzun bir süredir hareketsizdi. Yabancı yatırımcıların son dönemdeki tavırları daha çok kısa vadeli trade (kısa dönemi al-sat) şeklindeydi. Bankalar öncülüğünde borsadaki yükselişe bakılırsa geçen hafta için alımda olmaları muhtemeldir. Özellikle borsada olumlu havanın devamında yabancı yatırımcıların katılımı önemli tabi ki. ABD-İran arasındaki gerilimin düşmesiyle piyasalar jeopolitik risklerden uzaklaşıp ekonomik gündeme geri dönerken olumlu havayı tekrar yakaladı.
BORSADA KÂR SATIŞLARINA DİKKAT
BORSADA kısa bir düzeltme ve kâr satışlarının ardından çıkış trendi tekrar ivme kazandı. İlk dirençler 119.500 ve 121.500 seviyesinde. 121.500 tarihi zirve olması açısından daha önemli. Bu seviyelerde kâr satışları görülebilir. Çıkışın devamı için bu seviyenin üzerinde kalınması önemli olacak. Sonraki kısa dönemli dirençler 125.000-127.000 seviyelerinde. İlk destek ise 116.000 seviyesinde. Bu seviyenin üzerinde çıkış trendi korunacak. Sonraki destekler 115.000 ve 112.500 seviyelerinde. Çıkış hareketi gücünü korumakla birlikte direnç seviyelerinde kâr satışları görülebilir.
DOLAR/TL KURUNDA YATAY SEYRE DEVAM
DOLAR/TL kurunda kısa dönemli yükseliş sonrası kâr satışlarıyla birlikte geri çekilme yaşandı ve yatay hareket bandına geri dönüldü. İlk destekler 5.85-5.80 seviyelerinde. 5.80 daha önemli. İlk dirençler ise 5.94 ve 6.00 seviyelerinde. Çıkışın devamı ve güç kazanması için 6.00 seviyesinin geçilmesi gerekecek. Destek noktalarında tepki alımları görülebilir.
YER ALAN BİLGİLER TAVSİYE NİTELİĞİ TAŞIMAYIP YATIRIM DANIŞMANLIĞI KAPSAMINDA DEĞİLDİR, YATIRIMCI PROFİLİNİZE UYMAYABİLİR.
Borsaların İran molası kısa sürdü
Geçen haftanın en önemli gündem maddelerinin başında İran ve ABD arasındaki gerilim vardı. Yaşanan olaylar sonrası borsalarda düşüş, altın ve dövizde yükselişler yaşanmıştı. Ancak ABD ve İran arasındaki gerilimin yumuşamasıyla borsalar yükseldi, döviz kurları ve faizlerde düşüş yaşandı. Borsa İstanbul sert yükselişi ile dış borsalardan olumlu yönde ayrıştı.
ABD-İran arasındaki füzeleşme sonrası piyasalara tekrar iyimserlik hakim oldu. ABD’nin karşılık verip vermeyeceği konusunda ABD Başkanı Trump’ın müzakereden söz edip itidalli açıklamalar yapmasıyla tansiyon düştü, piyasalar rahatladı. Altın ve petrol fiyatları gerilerken borsalarda yükseliş görüldü. Bu gelişmeler Borsa İstanbul’a sert yükseliş, döviz kurları ve faiz oranlarına düşüş olarak yansıdı. Ancak en fazla Borsa İstanbul’da hissedildi, dış borsalardan olumlu yönde ayrıştı. Bu süreçte döviz kurlarının sakin seyri dikkat çekti. Kamu bankalarının daha çok satış tarafında görülmeleri ve dış piyasalarda ABD dolarının zayıf görünümü dışında yerli yatırımcının önemli ölçüde dövizde bulunması veya almaya niyetli olanların zaten almış olması ve cari açığın yerini cari fazlaya bırakmış olması gibi diğer önemli etkenler olarak sayılabilir.
GERİDE KALDI
ABD-İran arasında son yaşanan olaya piyasalar geride kalmış gözüyle bakıyor. Ancak gerilimi artıracak ABD-İran arasında yeni bir olay yaşanırsa bu yöndeki duyarlılık tekrar artacaktır haliyle. Dileriz yeni bir gelişme olmaz. Zira küresel ekonominin gerginliği taşıyabilecek hali pek yok. ABD dışındaki ekonomilerde durgunluk ve yavaşlama merkez bankalarının faiz düşürme ve parasal genişleme operasyonlarıyla aşılmaya çalışılıyor. Düşük faizin reel ekonomiyle birlikte sermaye piyasalarına da önemli katkıları oldu. Borsalardaki çıkışı en fazla destekleyen parametre düşük faiz olurken ekonomik toparlanmada da katkısı önemli. Ekonomideki büyüme beklentileri borsadaki çıkışı ayrıca destekleyen bir durum. Önümüzdeki haftanın dış gündeminde imzalanması beklenen ABD-Çin ticaret anlaşması var. Trump’tan yeni bir manevra gelmezse dünyanın en büyük iki ekonomisi arasında imzalanacak anlaşma ile bir rahatlama sağlayacaktır. Fakat piyasalar bu gelişmeyi belli ölçüde fiyatladı sayılır. İç gündemde ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararı ile konut satışları ve ödemeler dengesi tablosu var. Merkez bankasından bu aşamada yeni bir faiz indirimi pek beklenmiyor. Olursa da belki küçük bir adım.
CİDDİ HAREKETLENME
Enflasyon Aralık ayında tekrar çift hane taşındı. Merkez bankası faiz oranı ile enflasyon farkı kapandı. Yeni faiz indirimleri için enflasyonda bir düşüş hamlesi daha görülmek istenebilir. Faiz düşüşlerine karşı ilk tepki konut satışlarından gelmişti. Son aylarda satışların artışında ivme kaybıyla birlikte düşen faiz oranlarına duyarlılık zayıflamıştı. Ekonomideki toparlanma çabalarının etkisiyle cari dengede aylık bazda 300-350 milyon dolar bazında açık, yıllıkta ise biraz gerileme ile 1.5 milyar dolar civarında bir fazla beklentisi var. Ayrıca 130 milyar TL açık veren “hazine nakit dengesi”, 152 milyar TL’ye ulaşan bankaların “takipteki alacaklar” kalemi ve 734 milyon dolarlık artışla 194.3 milyar dolara ulaşan yurtiçi yerleşiklerin yabancı para mevduatı kayda değer veriler. Bankacılıkta krediler artarken takipteki alacaklar sorunu devam ediyor. Geçen hafta itibariyle borsada işlem gören banka hisselerinde ciddi bir hareketlenme oldu. Banka hisseleri uzun bir süredir hareketsizdi. Yabancı yatırımcıların son dönemdeki tavırları daha çok kısa vadeli trade (kısa dönemi al-sat) şeklindeydi. Bankalar öncülüğünde borsadaki yükselişe bakılırsa geçen hafta için alımda olmaları muhtemeldir. Özellikle borsada olumlu havanın devamında yabancı yatırımcıların katılımı önemli tabi ki. ABD-İran arasındaki gerilimin düşmesiyle piyasalar jeopolitik risklerden uzaklaşıp ekonomik gündeme geri dönerken olumlu havayı tekrar yakaladı.
BORSADA KÂR SATIŞLARINA DİKKAT
BORSADA kısa bir düzeltme ve kâr satışlarının ardından çıkış trendi tekrar ivme kazandı. İlk dirençler 119.500 ve 121.500 seviyesinde. 121.500 tarihi zirve olması açısından daha önemli. Bu seviyelerde kâr satışları görülebilir. Çıkışın devamı için bu seviyenin üzerinde kalınması önemli olacak. Sonraki kısa dönemli dirençler 125.000-127.000 seviyelerinde. İlk destek ise 116.000 seviyesinde. Bu seviyenin üzerinde çıkış trendi korunacak. Sonraki destekler 115.000 ve 112.500 seviyelerinde. Çıkış hareketi gücünü korumakla birlikte direnç seviyelerinde kâr satışları görülebilir.
DOLAR/TL KURUNDA YATAY SEYRE DEVAM
DOLAR/TL kurunda kısa dönemli yükseliş sonrası kâr satışlarıyla birlikte geri çekilme yaşandı ve yatay hareket bandına geri dönüldü. İlk destekler 5.85-5.80 seviyelerinde. 5.80 daha önemli. İlk dirençler ise 5.94 ve 6.00 seviyelerinde. Çıkışın devamı ve güç kazanması için 6.00 seviyesinin geçilmesi gerekecek. Destek noktalarında tepki alımları görülebilir.
YER ALAN BİLGİLER TAVSİYE NİTELİĞİ TAŞIMAYIP YATIRIM DANIŞMANLIĞI KAPSAMINDA DEĞİLDİR, YATIRIMCI PROFİLİNİZE UYMAYABİLİR.