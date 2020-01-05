Borsalardaki yükselişe İran molası

Yeni yılın ilk günlerinde dalgalı seyreden piyasalar ABD-İran arasındaki gerginliği yakından izliyor. Borsa İstanbul ve ABD borsaları başta olmak üzere dış borsalar İran olayını zirve seviyelerinde karşıladı. Bu yüzden düşüş yönlü ilk tepkileri biraz sert oldu. İran’dan karşı bir hamle gelecek mi? Piyasalar şimdi bu konuya odaklanmış durumda.
PİYASALAR 2020 yılının ilk günlerini dalgalı karşıladı. 2019 yılında merkez bankası kararları ve faiz düşüşü ile ABD-Çin ticaret anlaşma beklentileriyle ekonomideki toparlanma piyasalara olumlu yansımıştı. Ancak Perşembe gecesi İran Devrim Muhafızları’nın Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin Irak’ta ABD güçleri tarafından öldürmesi gerilimi arttırdı. Bu gelişme, borsalarda kâr satışlarına bağlı düşüş, altın (ons/dolar) ve petrol fiyatlarına ise yükseliş olarak yansıdı. Piyasalar jeopolitik riskleri tekrar hatırladı.
Diğer yandan Libya’da devam eden iç savaş ve TBMM’de kabul edilen Türkiye’nin Libya’ya asker gönderme kararı var. ABD Dışişleri Bakanlığı vatandaşlarına acilen Irak’ı terk etmeleri çağrısında bulundu. Bu görünüm jeopolitik gelişmelerin bir süre daha gündemimizde olacağını gösteriyor. Bu durum risk iştahının azalması ve güvenli liman ihtiyacının artması gibi bir yatırımcı refleksini öne çıkarıyor. Güvenli liman denince de akla ilk altın (ons/dolar) geliyor. Hatırlanırsa önceki yazılarımızda altındaki yükselişin düşük faizden güç aldığını birkaç kez vurgulamıştık. Şimdi jeopolitik riskler de eklenince yükseliş hareketi ivme kazandı.
İRAN’DAN KARŞI HAMLE
Söz konusu Körfez Ülkeleri ve Ortadoğu olunca haliyle petrol de bu gelişmeden payını aldı ve brent petrol 70 dolar sınırına yaklaştı. Petrol fiyatındaki yükseliş devamlılık kazanırsa ithalatçı konumdaki Türkiye için enerji maliyeti ve enflasyonda artış demek. Bu durumda enflasyonu ve buna bağlı olarak faizi düşürme çabasındaki ekonomi yönetiminin işi biraz daha zorlaşacak. Gerek Borsa İstanbul gerekse ABD borsaları başta olmak üzere dış borsalar İran olayını zirve seviyelerinde karşıladı. Bu yüzden düşüş yönlü ilk tepkileri biraz sert oldu. Borsalarda oluşan kârların önemli kısmı henüz kağıt üzerinde, realize edilmiş yani cebe atılmış değil. İran’dan karşı bir hamle gelecek mi? Piyasalar şimdi bu konuya odaklanmış durumda. İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, gerekse İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani yaptıkları intikam vurgulu açıklamalarında niyetlerini açıkça beyan ettiler. Bu durumda olaylar nasıl gelişecek ne yönlere evirilecek bunu göreceğiz.
Küresel ekonomideki yavaşlama ve durgunluk, parasal genişleme ve düşük faiz ile aşılmaya çalışılırken gerilimin artması daha kötüsü çatışmaya dönüşmesi ihtimali piyasalar için hiç iyi olmayacak.
ABD-ÇİN TİCARET ANLAŞMASI
Şu an için zayıf olasılık ama olayın kısa sürede sonlanması durumunda piyasalar rahatlar, borsalar çıkışa devam eder, altın gevşer. İç ekonomik gündeme dönecek olursak, Cuma günü açıklanan Aralık 2019 enflasyonu (TÜFE) aylıkta yüzde 0.74, yıllıkta yüzde 11.84 olarak gerçekleşti. Yıllıkta yüzde 11.5-12 bandında bekleniyordu. Mevsimsellik etkisinin geçmesiyle gıda fiyatlarındaki yüzde 2.93’lük artış dikkat çekti. Döviz kurlarındaki düşüşün yerini yükselişe bırakması da enflasyona katkı yapmış olabilir. Son veriyle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz indirimlerine ara vermesi olasılığı arttı. TCMB politika faizinin yüzde 12 olduğunu dikkate alırsak faiz enflasyon marjı kapanmak üzere. İran olayı haricinde en önemli dış gündem ise ABD-Çin ticaret anlaşması olacak. ABD Başkanı Trump, 15 Ocak’ta imzalanacağını söyledi. Umarız bir değişiklik olmaz. Zira ertelenmesi gündemi daha da ağırlaştırır. Türkiye-ABD ilişkileri, 8 Ocaktaki Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin görüşmesi, önümüzdeki hafta açıklanacak Hazine nakit dengesi, işsizlik verileri ve ABD tarım dışı istihdam verileri diğer konu başlıkları olacak. Temkinli görünümün öne çıkmasıyla piyasaları önümüzdeki hafta dalgalı bir seyir bekliyor.
BORSADA KÂR SATIŞLARI GÖRÜLDÜ
- BORSADA son aylardaki yükseliş kâr satışlarıyla karşılaştı. İlk destekler 113.500 ve 112.600 seviyelerinde. Çıkış trendinin korunması için 113.500 seviyesinin üzerinde kalınması önemli olacak. Aksi takdirde sonraki destek noktaları 111.000-110.000 seviyelerinde. İlk dirençler ise 116.000-116.500 seviyelerinde. Bu seviyelerde satışlar görülebilir. Çıkışın devamı için 116.500 seviyesinin geçilmesi gerekecek. Sonraki dirençler 119.000 ve 121.000 seviyelerinde. Yükseliş denemeleri kâr satışlarıyla karşılaşabilir.
DOLAR/TL’DE 6.00 TL SEVİYESİ ÖNEMLİ
- DOLAR/TL kurunda kısa dönemli çıkış hareketi sürüyor. İlk direnç 6.00 seviyesinde görülürken bu seviyelerde satışlar görülebilir. 6.00 seviyesinin üzerinde verilecek dirençler ise 6.10-6.15 seviyelerinde. Geri çekilmelerde verilecek destek noktaları ise 5.95-5.94 seviyelerinde bulunuyor. 5.94 seviyesinin üzerinde tepki çıkışı gücünü koruyabilir. Sonra destek 5.90 seviyesinde. 5.95 seviyesinin üzerinde çanak formasyonu işlerlik kazanmış görüyor. Kısa dönem 5.94-6.00 destek direnç bandı önem kazanmış durumda.
YER ALAN BİLGİLER TAVSİYE NİTELİĞİ TAŞIMAYIP YATIRIM DANIŞMANLIĞI KAPSAMINDA DEĞİLDİR, YATIRIMCI PROFİLİNİZE UYMAYABİLİR.
Borsalardaki yükselişe İran molası
Yeni yılın ilk günlerinde dalgalı seyreden piyasalar ABD-İran arasındaki gerginliği yakından izliyor. Borsa İstanbul ve ABD borsaları başta olmak üzere dış borsalar İran olayını zirve seviyelerinde karşıladı. Bu yüzden düşüş yönlü ilk tepkileri biraz sert oldu. İran’dan karşı bir hamle gelecek mi? Piyasalar şimdi bu konuya odaklanmış durumda.
PİYASALAR 2020 yılının ilk günlerini dalgalı karşıladı. 2019 yılında merkez bankası kararları ve faiz düşüşü ile ABD-Çin ticaret anlaşma beklentileriyle ekonomideki toparlanma piyasalara olumlu yansımıştı. Ancak Perşembe gecesi İran Devrim Muhafızları’nın Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin Irak’ta ABD güçleri tarafından öldürmesi gerilimi arttırdı. Bu gelişme, borsalarda kâr satışlarına bağlı düşüş, altın (ons/dolar) ve petrol fiyatlarına ise yükseliş olarak yansıdı. Piyasalar jeopolitik riskleri tekrar hatırladı.
Diğer yandan Libya’da devam eden iç savaş ve TBMM’de kabul edilen Türkiye’nin Libya’ya asker gönderme kararı var. ABD Dışişleri Bakanlığı vatandaşlarına acilen Irak’ı terk etmeleri çağrısında bulundu. Bu görünüm jeopolitik gelişmelerin bir süre daha gündemimizde olacağını gösteriyor. Bu durum risk iştahının azalması ve güvenli liman ihtiyacının artması gibi bir yatırımcı refleksini öne çıkarıyor. Güvenli liman denince de akla ilk altın (ons/dolar) geliyor. Hatırlanırsa önceki yazılarımızda altındaki yükselişin düşük faizden güç aldığını birkaç kez vurgulamıştık. Şimdi jeopolitik riskler de eklenince yükseliş hareketi ivme kazandı.
İRAN’DAN KARŞI HAMLE
Söz konusu Körfez Ülkeleri ve Ortadoğu olunca haliyle petrol de bu gelişmeden payını aldı ve brent petrol 70 dolar sınırına yaklaştı. Petrol fiyatındaki yükseliş devamlılık kazanırsa ithalatçı konumdaki Türkiye için enerji maliyeti ve enflasyonda artış demek. Bu durumda enflasyonu ve buna bağlı olarak faizi düşürme çabasındaki ekonomi yönetiminin işi biraz daha zorlaşacak. Gerek Borsa İstanbul gerekse ABD borsaları başta olmak üzere dış borsalar İran olayını zirve seviyelerinde karşıladı. Bu yüzden düşüş yönlü ilk tepkileri biraz sert oldu. Borsalarda oluşan kârların önemli kısmı henüz kağıt üzerinde, realize edilmiş yani cebe atılmış değil. İran’dan karşı bir hamle gelecek mi? Piyasalar şimdi bu konuya odaklanmış durumda. İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, gerekse İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani yaptıkları intikam vurgulu açıklamalarında niyetlerini açıkça beyan ettiler. Bu durumda olaylar nasıl gelişecek ne yönlere evirilecek bunu göreceğiz.
Küresel ekonomideki yavaşlama ve durgunluk, parasal genişleme ve düşük faiz ile aşılmaya çalışılırken gerilimin artması daha kötüsü çatışmaya dönüşmesi ihtimali piyasalar için hiç iyi olmayacak.
ABD-ÇİN TİCARET ANLAŞMASI
Şu an için zayıf olasılık ama olayın kısa sürede sonlanması durumunda piyasalar rahatlar, borsalar çıkışa devam eder, altın gevşer. İç ekonomik gündeme dönecek olursak, Cuma günü açıklanan Aralık 2019 enflasyonu (TÜFE) aylıkta yüzde 0.74, yıllıkta yüzde 11.84 olarak gerçekleşti. Yıllıkta yüzde 11.5-12 bandında bekleniyordu. Mevsimsellik etkisinin geçmesiyle gıda fiyatlarındaki yüzde 2.93’lük artış dikkat çekti. Döviz kurlarındaki düşüşün yerini yükselişe bırakması da enflasyona katkı yapmış olabilir. Son veriyle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz indirimlerine ara vermesi olasılığı arttı. TCMB politika faizinin yüzde 12 olduğunu dikkate alırsak faiz enflasyon marjı kapanmak üzere. İran olayı haricinde en önemli dış gündem ise ABD-Çin ticaret anlaşması olacak. ABD Başkanı Trump, 15 Ocak’ta imzalanacağını söyledi. Umarız bir değişiklik olmaz. Zira ertelenmesi gündemi daha da ağırlaştırır. Türkiye-ABD ilişkileri, 8 Ocaktaki Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin görüşmesi, önümüzdeki hafta açıklanacak Hazine nakit dengesi, işsizlik verileri ve ABD tarım dışı istihdam verileri diğer konu başlıkları olacak. Temkinli görünümün öne çıkmasıyla piyasaları önümüzdeki hafta dalgalı bir seyir bekliyor.
BORSADA KÂR SATIŞLARI GÖRÜLDÜ
- BORSADA son aylardaki yükseliş kâr satışlarıyla karşılaştı. İlk destekler 113.500 ve 112.600 seviyelerinde. Çıkış trendinin korunması için 113.500 seviyesinin üzerinde kalınması önemli olacak. Aksi takdirde sonraki destek noktaları 111.000-110.000 seviyelerinde. İlk dirençler ise 116.000-116.500 seviyelerinde. Bu seviyelerde satışlar görülebilir. Çıkışın devamı için 116.500 seviyesinin geçilmesi gerekecek. Sonraki dirençler 119.000 ve 121.000 seviyelerinde. Yükseliş denemeleri kâr satışlarıyla karşılaşabilir.
DOLAR/TL’DE 6.00 TL SEVİYESİ ÖNEMLİ
- DOLAR/TL kurunda kısa dönemli çıkış hareketi sürüyor. İlk direnç 6.00 seviyesinde görülürken bu seviyelerde satışlar görülebilir. 6.00 seviyesinin üzerinde verilecek dirençler ise 6.10-6.15 seviyelerinde. Geri çekilmelerde verilecek destek noktaları ise 5.95-5.94 seviyelerinde bulunuyor. 5.94 seviyesinin üzerinde tepki çıkışı gücünü koruyabilir. Sonra destek 5.90 seviyesinde. 5.95 seviyesinin üzerinde çanak formasyonu işlerlik kazanmış görüyor. Kısa dönem 5.94-6.00 destek direnç bandı önem kazanmış durumda.
YER ALAN BİLGİLER TAVSİYE NİTELİĞİ TAŞIMAYIP YATIRIM DANIŞMANLIĞI KAPSAMINDA DEĞİLDİR, YATIRIMCI PROFİLİNİZE UYMAYABİLİR.