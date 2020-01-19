Borsalarda rekorlu günler

Düşük faiz ortamının piyasalarda yarattığı iyimserlik artarak devam ediyor. Borsa İstanbul ve ABD’de Dow Jones endeksi yeni rekorlar denerken, Almanya’da Dax endeksinin tarihi zirvesini yakalaması an meselesi. Ayrıca Türkiye ve ABD ekonomilerindeki büyüme beklentileri iyimserliğe katkı yapan gelişmeler.
PİYASALARDA özellikle borsalarda yoğunluk kazanan iyimserlik devam ediyor. Borsa İstanbul ve ABD borsaları (Dow Jones Endeksi) yeni rekorlar denedi. Dax Endeksi’nin (Frankfurt, Almanya) 2018 tarihi zirvesini yakalamasına ramak kaldı. Borsalardaki coşkunun temel nedeni geçen yazılarımızda da sıkça vurguladığımız üzere düşük faiz. Türkiye özelinde ise ekonomideki toparlanma ve bu yıl için büyümenin daha yüksek olacağı beklentisi. ABD’de ekonomik büyüme zaten yüzde 2’nin üzerinde seyrediyor, işsizlik yüzde 3.5 ile yaklaşık son elli yılın en düşük seviyelerinde. Almanya ve Euro Bölgesi ekonomileri için aynı şeyleri söylemek zor. Almanya’da geçen yılki otomobil satışları son 23 yılın en düşük seviyesine gerilerken Alman Sanayi Federasyonu’nun (BDİ), ‘Alman sanayisi resesyonda ve sektörde dipten dönüş için işaret yok’ açıklaması durumu özetliyor. Çin’de ise yüzde 6 büyüme ile son otuz yılın en düşük seviyesine çekildi. Shanghai (Şanghay) borsası ise yatayda seyrediyor.
OLAĞAN KARŞILANMALI
ABD hariç reel ekonomilerde görülen yavaşlamaya rağmen borsaların ayakta kalmasının esas nedeni düşük faizin yanı sıra 2008 küresel krizine çare olarak verilen bolca likidite. Bu para kendisine yer aradı. Öyle ki negatif faizli tahvil stoku 11 trilyon doların üzerinde. Bir ara 17 trilyon dolara ulaşmıştı. Borsa İstanbul’da yeni hesap açılışlarındaki artış ve yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatının tekrar yükselmesi ve geçen hafta 1.6 milyar dolar artışla 196 milyar doları aşması bu arayışın bir sonucu. Yüksek getiri peşindeki paranın bir kısmı yönünü borsalara çevirmiş durumda. Borsa İstanbul da bu görünümden payını aldı. Diğer yandan ABD-Çin ticaret anlaşması ve ABD-İran geriliminin gündemde geri düşmesiyle jeopolitik risklerin zayıflaması borsalar üzerindeki baskıyı azalttı. VIX Endeksi (korku) tekrar taban seviyelere geri döndü. Altın (ons/dolar) ve petrol fiyatları düşüşte. Şimdi borsalar için sorular “çıkışa devam mı, tamam mı” noktasında yoğunlaşmış durumda. Borsalarda olumlu gelişmeler önemli ölçüde fiyatlandı. Bu açıdan yorgunluk ve kâr satışlarını olağan karşılamak gerekir. Ancak yukarıda vurguladığımız üzere ABD dışındaki ekonomik görünüm çok teyit etmezse de şimdilik piyasalardaki iyimserliği bozacak ekonomik ve siyasi, jeopolitik gündem görülmüyor. Bununla jeopolitik riskler veya paranın borsada mevcut kârı yeterli görüp yön değiştirmesi gibi risklerin piyasanın doğası gereği her zaman mevcut olabileceğini hatırlatmakta yarar var.
ADIM KÜÇÜLTTÜ
Piyasalar dinamik, parametreler değişkendir. İç gündemde ise Merkez Bankası, 0.75 puan indirim ile politika faizini yüzde 11.25’e çekerek uzun süredir ilk defa enflasyonun altına düşürdü. Daha çok ekonomideki toparlanmaya ivme kazandırmak amacına yönelik bu hamle ile önden yüklemeli faiz indirimleri adım küçülterek devam etti. Dışarıya göre faiz hala yüksek ve dış dünyadaki düşük faiz önemli bir referans olmakla birlikte 2020 yılı için Hazine’nin 300 milyar TL borçlanma ve 139 milyar TL bütçe açığı hedefleri var. Ekonomideki toparlanmaya bağlı cari dengede aylık bazda açık görülmesi(Kasımda 518 milyon dolar açık, yıllıkta 2.7 milyar dolar fazla), 123 milyarı bulan 2019 bütçe açığı, yüzde 13.4 işsizlik oranı, 5.1 seviyesine ulaşan sanayi üretimi ve son yılların en yüksek aralık satışı olarak gerçekleşen 202 bin konut satışı yine kayda değer veriler. Konut satışında düşük faiz temel etken olmakla birlikte geçen yılki harç ve vergi avantajının etkisini da dikkate almak gerekir. Piyasalarda olumlu hava korunmakla birlikte borsada sert ve dik açılı çıkışa bağlı olarak yorgunluk emareleri görülebilir.
BORSADA 'ÇİFT TEPE Mİ ÇANAK MI' İKİLEMİ
BORSADA çıkış trendi sürüyor. Kâr satışları ve düzletmeler gün içinde kalıyor. Çıkışın devamı açısından Ocak/2018 yılı zirvesi olan 121.531 seviyesinin üzerinde kalınması önemli olacak. Bu seviyenin üzerini birkaç defa test etmesine rağmen kâr satışlarıyla karşılaştı. 121.531 kısa ve uzun dönem için de izlenmesi gereken bir nokta. Bu seviyelerde satışlar gelip aşağılara çekilirse düşüş formasyonlarından “çift tepe” olasılığı öne çıkacak. Yoksa kâr satışı ve düzletmelerle geri çekilme yaşayıp “ters omuz baş veya çanak” formasyonu ile yeni çıkış için güç mü kazanacak? Yol ayrımı gibi. Önümüzdeki günlerde endekse bu açıdan bakmak gerekecek. Çıkışın devamında 122.500-123.000 ve 125.000-127.000 kısa dönemli direnç seviyeleri olarak görülürken ilk destekler 119.500-119.000 seviyelerinde. Bu seviyelerin üzerinde çıkış hareketi gücünü koruyacak. Aksi takdirde 116.000-115.000 sonraki destek noktaları. Endekste çıkış hareketi sürmekle birlikte yükseliş denemeleri kâr satışlarıyla karşılaşabilir.
DOLAR/TL KURUNDA YATAY HAREKET SÜRÜYOR
DOLAR/TL kurunda tepki çıkışının direnç seviyeleri geçilemedi, yatay seyir devam ediyor. 5.84-5.82 ilk destek noktaları. Bu seviyelerde tepki alımları görülebilir. Sonraki destekler 5.68 ve 5.63 seviyelerinde bulunuyor. İlk dirençler ise 5.90 ve 5.98 seviyelerinde. Düşüş trendinin kırılması için 5.98 seviyesinin geçilmesi gerekecek. Destek seviyelerinde tepki alımları görülse de satış baskısı korunuyor.
Borsalarda rekorlu günler
Düşük faiz ortamının piyasalarda yarattığı iyimserlik artarak devam ediyor. Borsa İstanbul ve ABD’de Dow Jones endeksi yeni rekorlar denerken, Almanya’da Dax endeksinin tarihi zirvesini yakalaması an meselesi. Ayrıca Türkiye ve ABD ekonomilerindeki büyüme beklentileri iyimserliğe katkı yapan gelişmeler.
PİYASALARDA özellikle borsalarda yoğunluk kazanan iyimserlik devam ediyor. Borsa İstanbul ve ABD borsaları (Dow Jones Endeksi) yeni rekorlar denedi. Dax Endeksi’nin (Frankfurt, Almanya) 2018 tarihi zirvesini yakalamasına ramak kaldı. Borsalardaki coşkunun temel nedeni geçen yazılarımızda da sıkça vurguladığımız üzere düşük faiz. Türkiye özelinde ise ekonomideki toparlanma ve bu yıl için büyümenin daha yüksek olacağı beklentisi. ABD’de ekonomik büyüme zaten yüzde 2’nin üzerinde seyrediyor, işsizlik yüzde 3.5 ile yaklaşık son elli yılın en düşük seviyelerinde. Almanya ve Euro Bölgesi ekonomileri için aynı şeyleri söylemek zor. Almanya’da geçen yılki otomobil satışları son 23 yılın en düşük seviyesine gerilerken Alman Sanayi Federasyonu’nun (BDİ), ‘Alman sanayisi resesyonda ve sektörde dipten dönüş için işaret yok’ açıklaması durumu özetliyor. Çin’de ise yüzde 6 büyüme ile son otuz yılın en düşük seviyesine çekildi. Shanghai (Şanghay) borsası ise yatayda seyrediyor.
OLAĞAN KARŞILANMALI
ABD hariç reel ekonomilerde görülen yavaşlamaya rağmen borsaların ayakta kalmasının esas nedeni düşük faizin yanı sıra 2008 küresel krizine çare olarak verilen bolca likidite. Bu para kendisine yer aradı. Öyle ki negatif faizli tahvil stoku 11 trilyon doların üzerinde. Bir ara 17 trilyon dolara ulaşmıştı. Borsa İstanbul’da yeni hesap açılışlarındaki artış ve yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatının tekrar yükselmesi ve geçen hafta 1.6 milyar dolar artışla 196 milyar doları aşması bu arayışın bir sonucu. Yüksek getiri peşindeki paranın bir kısmı yönünü borsalara çevirmiş durumda. Borsa İstanbul da bu görünümden payını aldı. Diğer yandan ABD-Çin ticaret anlaşması ve ABD-İran geriliminin gündemde geri düşmesiyle jeopolitik risklerin zayıflaması borsalar üzerindeki baskıyı azalttı. VIX Endeksi (korku) tekrar taban seviyelere geri döndü. Altın (ons/dolar) ve petrol fiyatları düşüşte. Şimdi borsalar için sorular “çıkışa devam mı, tamam mı” noktasında yoğunlaşmış durumda. Borsalarda olumlu gelişmeler önemli ölçüde fiyatlandı. Bu açıdan yorgunluk ve kâr satışlarını olağan karşılamak gerekir. Ancak yukarıda vurguladığımız üzere ABD dışındaki ekonomik görünüm çok teyit etmezse de şimdilik piyasalardaki iyimserliği bozacak ekonomik ve siyasi, jeopolitik gündem görülmüyor. Bununla jeopolitik riskler veya paranın borsada mevcut kârı yeterli görüp yön değiştirmesi gibi risklerin piyasanın doğası gereği her zaman mevcut olabileceğini hatırlatmakta yarar var.
ADIM KÜÇÜLTTÜ
Piyasalar dinamik, parametreler değişkendir. İç gündemde ise Merkez Bankası, 0.75 puan indirim ile politika faizini yüzde 11.25’e çekerek uzun süredir ilk defa enflasyonun altına düşürdü. Daha çok ekonomideki toparlanmaya ivme kazandırmak amacına yönelik bu hamle ile önden yüklemeli faiz indirimleri adım küçülterek devam etti. Dışarıya göre faiz hala yüksek ve dış dünyadaki düşük faiz önemli bir referans olmakla birlikte 2020 yılı için Hazine’nin 300 milyar TL borçlanma ve 139 milyar TL bütçe açığı hedefleri var. Ekonomideki toparlanmaya bağlı cari dengede aylık bazda açık görülmesi(Kasımda 518 milyon dolar açık, yıllıkta 2.7 milyar dolar fazla), 123 milyarı bulan 2019 bütçe açığı, yüzde 13.4 işsizlik oranı, 5.1 seviyesine ulaşan sanayi üretimi ve son yılların en yüksek aralık satışı olarak gerçekleşen 202 bin konut satışı yine kayda değer veriler. Konut satışında düşük faiz temel etken olmakla birlikte geçen yılki harç ve vergi avantajının etkisini da dikkate almak gerekir. Piyasalarda olumlu hava korunmakla birlikte borsada sert ve dik açılı çıkışa bağlı olarak yorgunluk emareleri görülebilir.
BORSADA 'ÇİFT TEPE Mİ ÇANAK MI' İKİLEMİ
BORSADA çıkış trendi sürüyor. Kâr satışları ve düzletmeler gün içinde kalıyor. Çıkışın devamı açısından Ocak/2018 yılı zirvesi olan 121.531 seviyesinin üzerinde kalınması önemli olacak. Bu seviyenin üzerini birkaç defa test etmesine rağmen kâr satışlarıyla karşılaştı. 121.531 kısa ve uzun dönem için de izlenmesi gereken bir nokta. Bu seviyelerde satışlar gelip aşağılara çekilirse düşüş formasyonlarından “çift tepe” olasılığı öne çıkacak. Yoksa kâr satışı ve düzletmelerle geri çekilme yaşayıp “ters omuz baş veya çanak” formasyonu ile yeni çıkış için güç mü kazanacak? Yol ayrımı gibi. Önümüzdeki günlerde endekse bu açıdan bakmak gerekecek. Çıkışın devamında 122.500-123.000 ve 125.000-127.000 kısa dönemli direnç seviyeleri olarak görülürken ilk destekler 119.500-119.000 seviyelerinde. Bu seviyelerin üzerinde çıkış hareketi gücünü koruyacak. Aksi takdirde 116.000-115.000 sonraki destek noktaları. Endekste çıkış hareketi sürmekle birlikte yükseliş denemeleri kâr satışlarıyla karşılaşabilir.
DOLAR/TL KURUNDA YATAY HAREKET SÜRÜYOR
DOLAR/TL kurunda tepki çıkışının direnç seviyeleri geçilemedi, yatay seyir devam ediyor. 5.84-5.82 ilk destek noktaları. Bu seviyelerde tepki alımları görülebilir. Sonraki destekler 5.68 ve 5.63 seviyelerinde bulunuyor. İlk dirençler ise 5.90 ve 5.98 seviyelerinde. Düşüş trendinin kırılması için 5.98 seviyesinin geçilmesi gerekecek. Destek seviyelerinde tepki alımları görülse de satış baskısı korunuyor.