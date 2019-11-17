Borsalarda canlılık sürüyor

Döviz bu hafta durgun seyrederken, altında da hareketlilik olmadı. 2019 yılı üçüncü çeyrek bilançolarının yayınlanmasıyla hisse senetlerinde hareketlilik ve primler önce çıktı. Borsa İstanbul’da da geçen hafta çıkış hareketi yaşanırken, bunun devamı için 106 bin seviyelerinin geçilmesi önemli olacak.
PİYASALARDA iyimserlik devam ediyor. Borsada önemli direnç seviyelerine hareket yaşanırken döviz kurları ise destek noktalarını test etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD ziyareti dışında yeni bir gündem yok. Küresel ekonomideki yavaşlama emarelerine karşılık merkez bankalarından gelen faiz düşüşlerinin yansımaları ve ABD-Çin ticaret görüşmeleri ana gündem konuları. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD Başkanı Trump ile görüşmesi öncesi piyasalar olumlu fiyatlama yapmıştı. Görüşmenin ardından “beklenti bitti” anlayışıyla düzeltme hareketleri görüldü. Görüşmeye ilişkin sonuçlar açısından önümüzdeki süreçte uygulamalar önem kazanacak gibi görünüyor. Dış piyasalarda ise anlaşma beklentileriyle birlikte ABD-Çin ticari görüşmelerine ilişkin tartışmalar güncelliğini koruyor. Uzun süredir devam eden görüşmelere rağmen sonuç çıkmış değil. ABD Başkanı Trump bu konuda işi ağırdan alıp bahaneler çıkarırken Çin de artık sessiz kalmıyor. Mevcut görünüm Anadolu deyişiyle “bu pilav daha su kaldırır” yani daha uzayacak gibi görünüyor. Ancak gel git’leri fazla olan bu konuda anlaştık denirse de sürpriz olmaz.
ALTIN FİYATI GERİLEDİ
Diğer yandan Fed tarafında yeni bir şey yok. Fed Başkanı Powell, ileriye yönelik de hali hazırdaki para politikasının devamına işaret etti. Ayrıca Trump tarafından dillendirilen negatif faizin ABD ekonomisi için uygun olmadığını söyledi. Dış piyasalarda en fazla dikkat çeken konu altın fiyatındaki (ons/dolar) gerileme oldu. Son dönemde kâr satışlarıyla gerileyen altın fiyatı ABD-Çin anlaşmasının erteleneceği beklentisiyle hafif tepki yükselişi yaşadı. Ancak ABD-Çin görüşmelerinde veya jeopolitik risklerde olumsuz bir gelişme olmazsa çok yukarıları beklemek şimdilik zor. Faiz, enflasyon, jeopolitik gelişmeler, fiziki alım satımlar, ABD Dolarındaki değişimlerin altının fiyatını etkileyen temel parametreler olduğunu dikkate alırsak faiz düşük kaldığı sürece çok da aşağıları beklemek doğru olmayacaktır. Bir süre daha belirli bir bantta kalacak gibi. Düşük faiz alternatif olması nedeniyle hisse senetlerini ve borsaları beslerken yıl sonu hareketliliği (rallisi) söylemleri artmaya başladı. Ayrıca düşük faizin iç piyasalarda döviz kurlarında düşüşü engelleyen bir yönü var. Negatif faizlerin olduğu veya tartışıldığı bir ortamda faiz oranları için en azından hatırı sayılır bir zaman diliminde buralarda kalacak demek çok yanlış olmayacaktır. Dahası düşük faizin reel ekonomilere olumlu etkileri üzerinde halen kabul gören bir görüş varken.
Türkiye özelinde bakacak olursak konut, otomobil ve beyaz eşyada hareketlenme verilere yansıyor. Geçen hafta da eylülde sanayi üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3.4 arttı. Ekonomide ciddi bir toparlanmadan söz etmek için erken olsa da bu veriler önemli. Reel sektörde toparlanmanın güç kazanması için gelecek ile ilgili beklentiler önemli olacak. Henüz o aşamada değiliz ama veriler bu yönde gelirse beklentiler de kuvvetlenebilir. Yabancı yatırımcıların Türkiye tavrında ise çok fazla bir değişim yok. Borsa takasında yabancı payı yüzde 64’ün altında ve gerilmeye devam ediyor. Tahvil bono ise son haftalarda trade (al-sat) ve satış tarafında görülüyorlar. 2019 yılı 3.çeyrek bilanço yayımı geçen hafta bitti. Görünüm olarak 2019 yılı 2. çeyreğe göre daha iyi, ancak geçen yılın aynı döneminin altında bir bilanço performansı hakim. Düşük faiz piyasalardaki olumlu havayı desteklemeye devam ediyor.
BORSADA 106 BİNE DİKKAT
BORSADA çıkış hareketi sürüyor. İlk önemli direnç 106.000 seviyesinde. Bu seviyelerde kâr satışları görülebilir. Çıkışın devamı ve yatay hareketin tamamlanması için 106.000 seviyesinin geçilmesi gerekecek. Bu durumda çıkış formasyonlarından “ters omuz baş omuz” işlerlik kazanmakla birlikte sonraki dirençler 107.500 ve 110.000 seviyelerinde bulunuyor. 110.000 hedef olabilir. İlk destek ise 102.500 seviyesinde. Bu seviyenin üzerinde çıkış trendi korunabilir. Sonraki destekler 101.000-100.000 seviyelerinde. Kâr satışlarına rağmen çıkış hareketi gücünü koruyor.
DOLAR/TL KURUNDA YATAY SEYİR SÜRÜYOR
DOLAR/TL kurunda yatay hareket sürüyor. İlk destekler 5.72-5.68 seviyelerinde görülürken bu seviyeye geri çekilmelerde tepki alımları görülebilir. Sonraki destek 5.60 seviyesinde. İlk direnç ise 5.80 seviyesinde bulunuyor. Tepki çıkışının devamı için bu seviyenin geçilmesi önemli olacak. Sonraki ve daha önemli direnç 5.87 seviyesinde bulunuyor. Yatay hareketin tamamlanması için bu seviyenin geçilmesi gerekecek. Tepki alım denemelerine rağmen satış baskısı korunuyor.
YUKARIDA YER ALAN BİLGİLER TAVSİYE NİTELİĞİ TAŞIMAYIP YATIRIM DANIŞMANLIĞI KAPSAMINDA DEĞİLDİR, YATIRIMCI PROFİLİNİZE UYMAYABİLİR.
Borsalarda canlılık sürüyor
Döviz bu hafta durgun seyrederken, altında da hareketlilik olmadı. 2019 yılı üçüncü çeyrek bilançolarının yayınlanmasıyla hisse senetlerinde hareketlilik ve primler önce çıktı. Borsa İstanbul’da da geçen hafta çıkış hareketi yaşanırken, bunun devamı için 106 bin seviyelerinin geçilmesi önemli olacak.
PİYASALARDA iyimserlik devam ediyor. Borsada önemli direnç seviyelerine hareket yaşanırken döviz kurları ise destek noktalarını test etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD ziyareti dışında yeni bir gündem yok. Küresel ekonomideki yavaşlama emarelerine karşılık merkez bankalarından gelen faiz düşüşlerinin yansımaları ve ABD-Çin ticaret görüşmeleri ana gündem konuları. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD Başkanı Trump ile görüşmesi öncesi piyasalar olumlu fiyatlama yapmıştı. Görüşmenin ardından “beklenti bitti” anlayışıyla düzeltme hareketleri görüldü. Görüşmeye ilişkin sonuçlar açısından önümüzdeki süreçte uygulamalar önem kazanacak gibi görünüyor. Dış piyasalarda ise anlaşma beklentileriyle birlikte ABD-Çin ticari görüşmelerine ilişkin tartışmalar güncelliğini koruyor. Uzun süredir devam eden görüşmelere rağmen sonuç çıkmış değil. ABD Başkanı Trump bu konuda işi ağırdan alıp bahaneler çıkarırken Çin de artık sessiz kalmıyor. Mevcut görünüm Anadolu deyişiyle “bu pilav daha su kaldırır” yani daha uzayacak gibi görünüyor. Ancak gel git’leri fazla olan bu konuda anlaştık denirse de sürpriz olmaz.
ALTIN FİYATI GERİLEDİ
Diğer yandan Fed tarafında yeni bir şey yok. Fed Başkanı Powell, ileriye yönelik de hali hazırdaki para politikasının devamına işaret etti. Ayrıca Trump tarafından dillendirilen negatif faizin ABD ekonomisi için uygun olmadığını söyledi. Dış piyasalarda en fazla dikkat çeken konu altın fiyatındaki (ons/dolar) gerileme oldu. Son dönemde kâr satışlarıyla gerileyen altın fiyatı ABD-Çin anlaşmasının erteleneceği beklentisiyle hafif tepki yükselişi yaşadı. Ancak ABD-Çin görüşmelerinde veya jeopolitik risklerde olumsuz bir gelişme olmazsa çok yukarıları beklemek şimdilik zor. Faiz, enflasyon, jeopolitik gelişmeler, fiziki alım satımlar, ABD Dolarındaki değişimlerin altının fiyatını etkileyen temel parametreler olduğunu dikkate alırsak faiz düşük kaldığı sürece çok da aşağıları beklemek doğru olmayacaktır. Bir süre daha belirli bir bantta kalacak gibi. Düşük faiz alternatif olması nedeniyle hisse senetlerini ve borsaları beslerken yıl sonu hareketliliği (rallisi) söylemleri artmaya başladı. Ayrıca düşük faizin iç piyasalarda döviz kurlarında düşüşü engelleyen bir yönü var. Negatif faizlerin olduğu veya tartışıldığı bir ortamda faiz oranları için en azından hatırı sayılır bir zaman diliminde buralarda kalacak demek çok yanlış olmayacaktır. Dahası düşük faizin reel ekonomilere olumlu etkileri üzerinde halen kabul gören bir görüş varken.
Türkiye özelinde bakacak olursak konut, otomobil ve beyaz eşyada hareketlenme verilere yansıyor. Geçen hafta da eylülde sanayi üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3.4 arttı. Ekonomide ciddi bir toparlanmadan söz etmek için erken olsa da bu veriler önemli. Reel sektörde toparlanmanın güç kazanması için gelecek ile ilgili beklentiler önemli olacak. Henüz o aşamada değiliz ama veriler bu yönde gelirse beklentiler de kuvvetlenebilir. Yabancı yatırımcıların Türkiye tavrında ise çok fazla bir değişim yok. Borsa takasında yabancı payı yüzde 64’ün altında ve gerilmeye devam ediyor. Tahvil bono ise son haftalarda trade (al-sat) ve satış tarafında görülüyorlar. 2019 yılı 3.çeyrek bilanço yayımı geçen hafta bitti. Görünüm olarak 2019 yılı 2. çeyreğe göre daha iyi, ancak geçen yılın aynı döneminin altında bir bilanço performansı hakim. Düşük faiz piyasalardaki olumlu havayı desteklemeye devam ediyor.
BORSADA 106 BİNE DİKKAT
BORSADA çıkış hareketi sürüyor. İlk önemli direnç 106.000 seviyesinde. Bu seviyelerde kâr satışları görülebilir. Çıkışın devamı ve yatay hareketin tamamlanması için 106.000 seviyesinin geçilmesi gerekecek. Bu durumda çıkış formasyonlarından “ters omuz baş omuz” işlerlik kazanmakla birlikte sonraki dirençler 107.500 ve 110.000 seviyelerinde bulunuyor. 110.000 hedef olabilir. İlk destek ise 102.500 seviyesinde. Bu seviyenin üzerinde çıkış trendi korunabilir. Sonraki destekler 101.000-100.000 seviyelerinde. Kâr satışlarına rağmen çıkış hareketi gücünü koruyor.
DOLAR/TL KURUNDA YATAY SEYİR SÜRÜYOR
DOLAR/TL kurunda yatay hareket sürüyor. İlk destekler 5.72-5.68 seviyelerinde görülürken bu seviyeye geri çekilmelerde tepki alımları görülebilir. Sonraki destek 5.60 seviyesinde. İlk direnç ise 5.80 seviyesinde bulunuyor. Tepki çıkışının devamı için bu seviyenin geçilmesi önemli olacak. Sonraki ve daha önemli direnç 5.87 seviyesinde bulunuyor. Yatay hareketin tamamlanması için bu seviyenin geçilmesi gerekecek. Tepki alım denemelerine rağmen satış baskısı korunuyor.
YUKARIDA YER ALAN BİLGİLER TAVSİYE NİTELİĞİ TAŞIMAYIP YATIRIM DANIŞMANLIĞI KAPSAMINDA DEĞİLDİR, YATIRIMCI PROFİLİNİZE UYMAYABİLİR.