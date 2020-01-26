Borsada 'yorgunluk' sinyalleri

ABD-Çin ve ABD-İran arasındaki jeopolitik gerginliklerin yerini daha sakin bir seyre bırakması piyasalar üzerindeki baskıyı azalttı. Artan risk iştahıyla hisse senetleri öne çıktı. Piyasalardaki olumlu havayı bozacak bir gündem şimdilik görülmese de olumlu gelişmelerin fiyatlanmasına bağlı olarak borsalarda yorgunluk görülmeye başladı.
Piyasalarda olumlu hava yeni yılın ilk ayında da devam ediyor. Borsada daha çok hissedilen iyimserliğin devamında sıkça vurguladığımız üzere faiz oranlarındaki düşüş ve düşük kalacağı beklentisi var. Türkiye-ABD, ABD-Çin ve ABD-İran arasındaki jeopolitik gerginliklerin yerini daha sakin bir seyre bırakması piyasalar üzerindeki baskıyı azalttı. Artan risk iştahıyla hisse senetleri öne çıktı.
Piyasalardaki olumlu havayı bozacak bir gündem şimdilik görülmese de olumlu gelişmelerin fiyatlanmasına bağlı olarak borsalarda yorgunluk görülmeye başladı. Bu görünümde yeni beklenti ihtiyacının da biraz payı var. Borsalarda son aylarda devam eden ralli sürecinde gündem çok fazla değişmedi. Bu aşamada bardağın dolu tarafını görme eğilimi ağır basıyor. Oluşan ciddi primler nedeniyle memnuniyet var. Çin’de başlayıp yayılmaya başlayan Korona virüsü biraz tedirginlik yaratmadı değil. Ancak borsalardaki etkisi bu aşamada sınırlı. Borsa İstanbul’a etkileri de kısa süreli ve oldukça zayıf.
BORSA İSTANBUL’DA HAREKETLİLİK
Yine Borsa İstanbul özelinde bakacak olursak hisse bazlı hareketlilik ve seçicilik her zaman olduğu gibi önem kazanmış durumda. Doğru hissede olmak önemli. Eski borsacıların “fiyatı yükselmeyen bütün hisseler kötüdür” sözüne atıfta bulunmak gerekecek. Borsada geçmişte yaşanan ralli ve çıkış hareketlerinde önce yabancı payı ve piyasa değeri ile endeks üzerinde ağırlığı yüksek lokomotif hisseler yükselir, sonra ikinci, üçüncü grup diye tabir edilen hisseler onu izlerdi. Son yaşanan çıkışta ise tam tersi oldu. Yıllardır yatayda bekleyen, daha sığ, piyasa değeri düşük, bilançosu daha zayıf hisselerde çok yüksek primler oluştu. Spekülasyon değerlendirmeleri de beraberinde geldi tabi ki. Buna karşılık lokomotif hisse olarak bilenen yabancı yatırımcıların etkin olduğu birçok hisse prim tablosunda geride kaldı. Bunu biraz da yabancı yatırımcıların Türkiye ile ilgili son dönemdeki tavrına bağlamak mümkün. Merkez Bankası tarafından açıklanan haftalık portföy yatırımları (sıcak para hareketleri) tablosuna bakıldığında daha çok trade (al-sat) tarafında oldukları görülüyor. 17 Ocak haftasında yabancı yatırımcılar 200 milyon dolarlık hisse alımı yaptılar. Ancak ondan önceki iki haftalık dönemde 107 ve 12 milyon dolar tutarında satışta görüldüler. Bu süreçte BIST100 Endeksi ve bahsettiğimiz ikinci üçüncü grup hisseler diye bilinen hisselerde ralli devam ediyordu. Diğer yandan yine 17 Ocak haftasında 325 milyon dolarlık tahvil bono satışı gerçekleştirdiler. Yani tahvil bono satıp bir bölümü ile hisse almışlar gibi bir görünüm ortaya çıktı. Bir transfer başlamış görülüyor. Bakalım devamı gelecek mi? Son bir aylık tahvil bono satışı ise 800 milyon doları buldu. Tahvil faizlerindeki düşüşü dikkate aldığımızda kârlı bir işlem yapmamışlar diyebiliriz. Son haftalarda dikkat çekici gelişmelerden biri yurtiçi yerleşiklerin bankalardaki yabancı para mevduatlarında oluyor. Döviz kurları pek yükselmiyor ama geçen hafta da 1 milyar dolardan fazla artarak 197.1 milyar dolara ulaştı. Gerekçe olarak akla ilk faiz düşüşü geliyor tabi ki.
S&P’NİN NOT DEĞERLENDİRMESİ
Önümüzdeki haftanın gündemleri arasında faiz değişikliği beklenmeyen çarşamba günkü ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısı ve yine eğer cuma günü açıklanırsa kredi not değişikliği beklenmeyen S&P’nin Türkiye’nin kredi notu konusundaki değerlendirmesi var. ABD Başkanı Trump’in Çin’den sonra Avrupa Birliği’ne de otomobil ithalatı üzerinden yeni tehditlerine pek aldırış eden olmadı. Piyasalarda iyimserlik korunmakla birlikte borsada sıklaşan kâr satışları devam eden rallide bir soluklanmaya işaret ediyor.
BORSADA DİRENÇLERE DİKKAT
Borsada direnç seviyelerinde kâr satışları görüldü. İlk destekler 121.500 ve 120.000-119.500 seviyelerinde. 119.500 seviyesinin üzerinde çıkış trendi korunacak. Aksi takdirde satışlar derinlik kazanabilir. İlk dirençler ise 124.500-125.500 seviyelerinde. Çıkışın devamı için bu seviyenin geçilmesi önemli olacak. Sonraki direnç 130.000 seviyesinde. Endekste çıkış trendi gücünü korunmakla birlikte yükseliş denemeleri satışla karşılaşabilir.
DOLAR/TL KURUNDA TEPKİ ÇIKIŞI
DOLAR/TL kurunda tepki alımları görülüyor. İlk direnç 5.97 seviyesinde bulunuyor. Çıkışın devamı için bu seviyenin geçilmesi önemli olacak. Bu durumda sonraki dirençler 6.00-6.04 ve 6.17 seviyelerinde. İlk destekler ise 5.90 ve 5.84 seviyelerinde bulunuyor. 5.97 seviyesini geçemeyen çıkış denemeleri satışla karşılaşabilir.
Borsada 'yorgunluk' sinyalleri
ABD-Çin ve ABD-İran arasındaki jeopolitik gerginliklerin yerini daha sakin bir seyre bırakması piyasalar üzerindeki baskıyı azalttı. Artan risk iştahıyla hisse senetleri öne çıktı. Piyasalardaki olumlu havayı bozacak bir gündem şimdilik görülmese de olumlu gelişmelerin fiyatlanmasına bağlı olarak borsalarda yorgunluk görülmeye başladı.
Piyasalarda olumlu hava yeni yılın ilk ayında da devam ediyor. Borsada daha çok hissedilen iyimserliğin devamında sıkça vurguladığımız üzere faiz oranlarındaki düşüş ve düşük kalacağı beklentisi var. Türkiye-ABD, ABD-Çin ve ABD-İran arasındaki jeopolitik gerginliklerin yerini daha sakin bir seyre bırakması piyasalar üzerindeki baskıyı azalttı. Artan risk iştahıyla hisse senetleri öne çıktı.
Piyasalardaki olumlu havayı bozacak bir gündem şimdilik görülmese de olumlu gelişmelerin fiyatlanmasına bağlı olarak borsalarda yorgunluk görülmeye başladı. Bu görünümde yeni beklenti ihtiyacının da biraz payı var. Borsalarda son aylarda devam eden ralli sürecinde gündem çok fazla değişmedi. Bu aşamada bardağın dolu tarafını görme eğilimi ağır basıyor. Oluşan ciddi primler nedeniyle memnuniyet var. Çin’de başlayıp yayılmaya başlayan Korona virüsü biraz tedirginlik yaratmadı değil. Ancak borsalardaki etkisi bu aşamada sınırlı. Borsa İstanbul’a etkileri de kısa süreli ve oldukça zayıf.
BORSA İSTANBUL’DA HAREKETLİLİK
Yine Borsa İstanbul özelinde bakacak olursak hisse bazlı hareketlilik ve seçicilik her zaman olduğu gibi önem kazanmış durumda. Doğru hissede olmak önemli. Eski borsacıların “fiyatı yükselmeyen bütün hisseler kötüdür” sözüne atıfta bulunmak gerekecek. Borsada geçmişte yaşanan ralli ve çıkış hareketlerinde önce yabancı payı ve piyasa değeri ile endeks üzerinde ağırlığı yüksek lokomotif hisseler yükselir, sonra ikinci, üçüncü grup diye tabir edilen hisseler onu izlerdi. Son yaşanan çıkışta ise tam tersi oldu. Yıllardır yatayda bekleyen, daha sığ, piyasa değeri düşük, bilançosu daha zayıf hisselerde çok yüksek primler oluştu. Spekülasyon değerlendirmeleri de beraberinde geldi tabi ki. Buna karşılık lokomotif hisse olarak bilenen yabancı yatırımcıların etkin olduğu birçok hisse prim tablosunda geride kaldı. Bunu biraz da yabancı yatırımcıların Türkiye ile ilgili son dönemdeki tavrına bağlamak mümkün. Merkez Bankası tarafından açıklanan haftalık portföy yatırımları (sıcak para hareketleri) tablosuna bakıldığında daha çok trade (al-sat) tarafında oldukları görülüyor. 17 Ocak haftasında yabancı yatırımcılar 200 milyon dolarlık hisse alımı yaptılar. Ancak ondan önceki iki haftalık dönemde 107 ve 12 milyon dolar tutarında satışta görüldüler. Bu süreçte BIST100 Endeksi ve bahsettiğimiz ikinci üçüncü grup hisseler diye bilinen hisselerde ralli devam ediyordu. Diğer yandan yine 17 Ocak haftasında 325 milyon dolarlık tahvil bono satışı gerçekleştirdiler. Yani tahvil bono satıp bir bölümü ile hisse almışlar gibi bir görünüm ortaya çıktı. Bir transfer başlamış görülüyor. Bakalım devamı gelecek mi? Son bir aylık tahvil bono satışı ise 800 milyon doları buldu. Tahvil faizlerindeki düşüşü dikkate aldığımızda kârlı bir işlem yapmamışlar diyebiliriz. Son haftalarda dikkat çekici gelişmelerden biri yurtiçi yerleşiklerin bankalardaki yabancı para mevduatlarında oluyor. Döviz kurları pek yükselmiyor ama geçen hafta da 1 milyar dolardan fazla artarak 197.1 milyar dolara ulaştı. Gerekçe olarak akla ilk faiz düşüşü geliyor tabi ki.
S&P’NİN NOT DEĞERLENDİRMESİ
Önümüzdeki haftanın gündemleri arasında faiz değişikliği beklenmeyen çarşamba günkü ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısı ve yine eğer cuma günü açıklanırsa kredi not değişikliği beklenmeyen S&P’nin Türkiye’nin kredi notu konusundaki değerlendirmesi var. ABD Başkanı Trump’in Çin’den sonra Avrupa Birliği’ne de otomobil ithalatı üzerinden yeni tehditlerine pek aldırış eden olmadı. Piyasalarda iyimserlik korunmakla birlikte borsada sıklaşan kâr satışları devam eden rallide bir soluklanmaya işaret ediyor.
BORSADA DİRENÇLERE DİKKAT
Borsada direnç seviyelerinde kâr satışları görüldü. İlk destekler 121.500 ve 120.000-119.500 seviyelerinde. 119.500 seviyesinin üzerinde çıkış trendi korunacak. Aksi takdirde satışlar derinlik kazanabilir. İlk dirençler ise 124.500-125.500 seviyelerinde. Çıkışın devamı için bu seviyenin geçilmesi önemli olacak. Sonraki direnç 130.000 seviyesinde. Endekste çıkış trendi gücünü korunmakla birlikte yükseliş denemeleri satışla karşılaşabilir.
DOLAR/TL KURUNDA TEPKİ ÇIKIŞI
DOLAR/TL kurunda tepki alımları görülüyor. İlk direnç 5.97 seviyesinde bulunuyor. Çıkışın devamı için bu seviyenin geçilmesi önemli olacak. Bu durumda sonraki dirençler 6.00-6.04 ve 6.17 seviyelerinde. İlk destekler ise 5.90 ve 5.84 seviyelerinde bulunuyor. 5.97 seviyesini geçemeyen çıkış denemeleri satışla karşılaşabilir.