Borsada yılı iyi kapatma çabası

Yılın son günlerine girerken daha çok da borsalarda hissedilen iyimserlik sürüyor.
Düşük faiz doğal olarak alternatif piyasa olması açısından hisse senetlerine yönelimi beraberinde getirdi. Dış ve iç piyasalarda düşük faiz ortamının bir süre daha korunacağı beklentileriyle birlikte borsalarda canlılık sürüyor. Ancak borsaların belli ölçüde olumlu fiyatlamaları yaptığını da göz ardı etmemek gerekir. Bu açıdan yorgunluk emareleri görülmesi ve kâr satışlarıyla teknik düzeltmeleri olağan karşılamak lazım. Bu noktada “yatırımcının en iyi dostu trenddir” sözünü hatırlamakta yarar var. Çıkış devamı için trendin korunması önemli olacak. Borsa İstanbul’u kısa dönem primli olarak değerlendirmek mümkün. Ama orta ve uzun dönem için veya dolar bazında aynı şeyleri söylemek zor. Önceki yazılarımızda da vurguladığımız üzere fiyat kazanç oranı gibi kriterleri dikkate alındığında temel açıdan pahalı olarak değerlendirmek de zor.
DESTEK GÖRÜLMÜYOR
Diğer yandan dış borsalara kıyasla Borsa İstanbul’daki çıkış hareketi daha zayıf kaldı. Bu durumu özel iç gündem ve döviz kurlarındaki yükselişin yansıması veya baskısı olarak görmek mümkün. Bir diğer dikkat çeken gelişme lokomotif hisselerde çok fazla hareket yok. Öncü ve lokomotif banka hisseleri son çıkışa henüz katılmadılar. Diğer yandan yabancı katkısı çok zayıf veya yok denecek kadar az. İşin daha çok trade (al-sat) tarafında görünüyorlar. Döviz kurlarında görülen çıkış hareketini ise borsa yükselirken alternatif piyasaların işleyişinde zaman zaman görülen uyumsuzluklardan biri olarak değerlendirmek gerekir. Bir süre sonra olağan denge kurulur. Kurlardaki yükseliş nedenlerine baktığımızda, faiz düşüşü, ABD yaptırımlarından duyulan rahatsızlık ve BDDK’nın son tebliği sonrası swap faiz düşüşü ve pozisyon ayarlamalarını saymak mümkün. Dış piyasalarda ABD Dolarında (dolar endeksi) düşüş sonrası hafif toparlanma görülse de halen zayıf konumda. Yani iç piyasalarda dolar/TL kurundaki yükselişe dış destek görülmüyor. Bankalardaki yabancı para mevduatında ise haftalık bazda 500 milyon dolar ile 1 milyar dolar arasında düşüş ve yükselişler görülüyor. Yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatında zirve seviyesi olan 22 Kasım haftasından itibaren düşüş yaşandı. 195.1 milyar dolardan 13 Aralık itibariyle 193.9 milyar dolara bir gerileme var. Özetle gündemde olağan dışı bir gelişme olmadığı takdirde döviz kurlarındaki yükseliş için bu aşamada sınırlı bir artış eğiliminden söz etmek mümkün.
AZİL SÜRECİ
Dış piyasalarda ise ABD-Çin anlaşmasına bağlı kutlama sürüyor. Düşük faiz üzerine gelen bu anlaşma haberiyle Dow Jones Endeksi (ABD) yeni rekorlar denedi. Başkan Trump’ın azil süreci ise devam ediyor. Temsilciler Meclisi’nden geçmesine rağmen Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Senato’dan nasıl olsa geçmeyeceği savıyla piyasalar bu yönde herhangi bir fiyatlama yapmadı. Gerek borsalar gerekse dolar ve altın üzerinde dava etkisi hissedilmedi. Altında (ons/dolar) son günlerde görülen hafif yükselişi tepki alımları olarak görmekte yarar var. Kısa dönemli kâr satışları ve düzeltme eğilimi korunuyor. Ancak düşük faiz nedeniyle altın fiyatında çok da aşağıları beklemek zor. ABD-Çin anlaşmasıyla azalan güvenli liman ihtiyacı ve artan risk iştahına rağmen geri çekilmelerde alıcı geliyor. Özetle piyasalarda bardağın dolu tarafını görme eğilimiyle birlikte iç ve dış piyasalarda hisse senedi ağırlıklı olumlu hava korunuyor. Olumsuz bir haber akışı olmazsa noel nedeniyle yabacı yatırımcıların etkin olmayacağı önümüzdeki hafta da yılı iyi kapatma çabası sürebilir.
BORSADA 112.500 DİRENCİ ÖNEMLİ
BORSADA çıkış trendi devam ediyor. İlk direnç 112.500. Bu seviyelerde kâr satışları görülebilir. Çıkışın devamı için bu seviyenin geçilmesi önemli. 115.000 ve 117.000 sonraki direnç seviyeleri. İlk destekler ise 110.500-110.000 seviyelerinde. 110.000 seviyesinin üzerinde çıkış trendi korunacak. Aksi takdirde kâr satışlarının devamıyla birlikte 108.000-107.500 sonraki destek seviyeleri. 112.500 seviyesi geçilmez ise düşüş formasyonlarından “yükselen takoz” olasılığı tekrar gündeme gelebilir. Direnç seviyelerinde görülen kâr satışlarına rağmen çıkış hareketi korunuyor.
DOLAR/TL’DE 5.95 SEVİYESİNE DİKKAT
DOLAR/TL kurunda 6.25 seviyesinden başlayan düşüş trendinin kırılmasıyla başlayan çıkış sürüyor. İlk direnci 5.95 seviyesinde. Yatay hareketin tamamlanması ve çıkışın devamı için bu seviyenin üzerinde kalınması önemli olacak. Bu durumda 6.00-6.05 ve 6.10 sonraki direnç seviyeleri olarak görülüyor. İlk destek ise 5.90 seviyesinde. Bu seviyenin altında verilecek destek noktaları ise 5.82-5.80 seviyelerinde bulunuyor. 5.95 seviyesini geçemeyen çıkış denemeleri satışla karşılaşabilir.
Borsada yılı iyi kapatma çabası
Yılın son günlerine girerken daha çok da borsalarda hissedilen iyimserlik sürüyor.
Düşük faiz doğal olarak alternatif piyasa olması açısından hisse senetlerine yönelimi beraberinde getirdi. Dış ve iç piyasalarda düşük faiz ortamının bir süre daha korunacağı beklentileriyle birlikte borsalarda canlılık sürüyor. Ancak borsaların belli ölçüde olumlu fiyatlamaları yaptığını da göz ardı etmemek gerekir. Bu açıdan yorgunluk emareleri görülmesi ve kâr satışlarıyla teknik düzeltmeleri olağan karşılamak lazım. Bu noktada “yatırımcının en iyi dostu trenddir” sözünü hatırlamakta yarar var. Çıkış devamı için trendin korunması önemli olacak. Borsa İstanbul’u kısa dönem primli olarak değerlendirmek mümkün. Ama orta ve uzun dönem için veya dolar bazında aynı şeyleri söylemek zor. Önceki yazılarımızda da vurguladığımız üzere fiyat kazanç oranı gibi kriterleri dikkate alındığında temel açıdan pahalı olarak değerlendirmek de zor.
DESTEK GÖRÜLMÜYOR
Diğer yandan dış borsalara kıyasla Borsa İstanbul’daki çıkış hareketi daha zayıf kaldı. Bu durumu özel iç gündem ve döviz kurlarındaki yükselişin yansıması veya baskısı olarak görmek mümkün. Bir diğer dikkat çeken gelişme lokomotif hisselerde çok fazla hareket yok. Öncü ve lokomotif banka hisseleri son çıkışa henüz katılmadılar. Diğer yandan yabancı katkısı çok zayıf veya yok denecek kadar az. İşin daha çok trade (al-sat) tarafında görünüyorlar. Döviz kurlarında görülen çıkış hareketini ise borsa yükselirken alternatif piyasaların işleyişinde zaman zaman görülen uyumsuzluklardan biri olarak değerlendirmek gerekir. Bir süre sonra olağan denge kurulur. Kurlardaki yükseliş nedenlerine baktığımızda, faiz düşüşü, ABD yaptırımlarından duyulan rahatsızlık ve BDDK’nın son tebliği sonrası swap faiz düşüşü ve pozisyon ayarlamalarını saymak mümkün. Dış piyasalarda ABD Dolarında (dolar endeksi) düşüş sonrası hafif toparlanma görülse de halen zayıf konumda. Yani iç piyasalarda dolar/TL kurundaki yükselişe dış destek görülmüyor. Bankalardaki yabancı para mevduatında ise haftalık bazda 500 milyon dolar ile 1 milyar dolar arasında düşüş ve yükselişler görülüyor. Yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatında zirve seviyesi olan 22 Kasım haftasından itibaren düşüş yaşandı. 195.1 milyar dolardan 13 Aralık itibariyle 193.9 milyar dolara bir gerileme var. Özetle gündemde olağan dışı bir gelişme olmadığı takdirde döviz kurlarındaki yükseliş için bu aşamada sınırlı bir artış eğiliminden söz etmek mümkün.
AZİL SÜRECİ
Dış piyasalarda ise ABD-Çin anlaşmasına bağlı kutlama sürüyor. Düşük faiz üzerine gelen bu anlaşma haberiyle Dow Jones Endeksi (ABD) yeni rekorlar denedi. Başkan Trump’ın azil süreci ise devam ediyor. Temsilciler Meclisi’nden geçmesine rağmen Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Senato’dan nasıl olsa geçmeyeceği savıyla piyasalar bu yönde herhangi bir fiyatlama yapmadı. Gerek borsalar gerekse dolar ve altın üzerinde dava etkisi hissedilmedi. Altında (ons/dolar) son günlerde görülen hafif yükselişi tepki alımları olarak görmekte yarar var. Kısa dönemli kâr satışları ve düzeltme eğilimi korunuyor. Ancak düşük faiz nedeniyle altın fiyatında çok da aşağıları beklemek zor. ABD-Çin anlaşmasıyla azalan güvenli liman ihtiyacı ve artan risk iştahına rağmen geri çekilmelerde alıcı geliyor. Özetle piyasalarda bardağın dolu tarafını görme eğilimiyle birlikte iç ve dış piyasalarda hisse senedi ağırlıklı olumlu hava korunuyor. Olumsuz bir haber akışı olmazsa noel nedeniyle yabacı yatırımcıların etkin olmayacağı önümüzdeki hafta da yılı iyi kapatma çabası sürebilir.
BORSADA 112.500 DİRENCİ ÖNEMLİ
BORSADA çıkış trendi devam ediyor. İlk direnç 112.500. Bu seviyelerde kâr satışları görülebilir. Çıkışın devamı için bu seviyenin geçilmesi önemli. 115.000 ve 117.000 sonraki direnç seviyeleri. İlk destekler ise 110.500-110.000 seviyelerinde. 110.000 seviyesinin üzerinde çıkış trendi korunacak. Aksi takdirde kâr satışlarının devamıyla birlikte 108.000-107.500 sonraki destek seviyeleri. 112.500 seviyesi geçilmez ise düşüş formasyonlarından “yükselen takoz” olasılığı tekrar gündeme gelebilir. Direnç seviyelerinde görülen kâr satışlarına rağmen çıkış hareketi korunuyor.
DOLAR/TL’DE 5.95 SEVİYESİNE DİKKAT
DOLAR/TL kurunda 6.25 seviyesinden başlayan düşüş trendinin kırılmasıyla başlayan çıkış sürüyor. İlk direnci 5.95 seviyesinde. Yatay hareketin tamamlanması ve çıkışın devamı için bu seviyenin üzerinde kalınması önemli olacak. Bu durumda 6.00-6.05 ve 6.10 sonraki direnç seviyeleri olarak görülüyor. İlk destek ise 5.90 seviyesinde. Bu seviyenin altında verilecek destek noktaları ise 5.82-5.80 seviyelerinde bulunuyor. 5.95 seviyesini geçemeyen çıkış denemeleri satışla karşılaşabilir.