Borsa ‘yabancı’ ile yükseldi

GEÇEN yılı iyi kapatan piyasalar yeni yıla da iyi bir başlangıç yaptı. Geçen haftanın gündeminde ilk sırada ABD’deki Zarrab davasının yansımaları vardı. Jüri, Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla’yı, altı suçun beşinde suçlu buldu. Alacağı ceza ise 11 Nisan’da açıklanacak. Piyasalar dava nedeniyle adı geçen bankaya olası bir ceza için bu tarihin bekleneceği veya zaman alacağı varsayımı nedeniyle kararı sakin karşıladı, etkileri de bu aşamada çok sınırlı kaldı. Piyasalar için çok önemli bir gündemin geride kalmasının etkisi de vardı. Ancak önümüzdeki dönemde dava ile ilgili gelişmeler takip edilecek. Somut bir gelişme olana kadar piyasalar üzerindeki etkileri zayıf kalacaktır.

Aralık ayı enflasyonu (TÜFE) beklentilere uygun geldi. Döviz kurlarındaki gevşemenin etkisi hissedilirken ekonomi yönetiminin beklentisi de Aralık’tan itibaren enflasyonun düşmeye başlayacağı yönünde idi. Fakat üretici ve çekirdek enflasyonun yüksek olması maliyet enflasyonu açısından önümüzdeki dönemlerde düşüşü zorlaştırıyor. Bu da faiz düşüşüne engel bir gelişme. İran’daki gösteriler konusunda piyasalar herhangi bir fiyatlama yapmadı. Ama İran’ın önemli petrol üreticilerinden biri olması nedeniyle petrol fiyatları etkilendi. Dış piyasalarda ise uzun soluklu iyimserlik ve risk iştahı devam ediyor. İç piyasalar son dönemde dış piyasalara daha fazla uyum gösteriyor. Altın fiyatlarındaki yükselişte ABD dolarının değer kaybıyla birlikte yine İran ve Ortadoğu etkisi var. İç piyasalarda altının gram/TL fiyatına dolar/TL kurundaki gevşeme nedeniyle dışarıdaki yükselişin etkileri daha zayıftı. Fed tutanaklarında 2018 faiz artışı konusunda üyelerin tartışması ve görüş ayrılıkları içinde olması sonrası ABD doları biraz değer kaybetti.

EN DÜŞÜK SEVİYE

Yabancı yatırımcının Türkiye’ye ilgisi sürüyor. Aralık’ta Borsa İstanbul’da yabancı yatırımcılar 180 milyon dolarlık net hisse alımı yaparken yabancı takas oranı tekrar yüzde 65’in üzerine çıktı. Türkiye’ye yabancı bakışını gösteren parametrelerden biri olan 5 yıllık CDS oranları (risk primi) 160 seviyesinin altına gerileyerek son dönemlerin en düşük seviyesine indi. Bu göstergeleri yan yana koyduğumuzda zor gündem ve güçlü beklentiler olmamasına rağmen piyasaların gösterdiği performans oldukça önemli. Ancak son dönemdeki olumlu gelişmelerin önemli ölçüde fiyatlandığı söylenebilir. Borsa yeni zirveler deneyerek önemli direnç seviyelerine yaklaşırken, döviz kurları zirve seviyelerinden uzaklaştı. Bu açıdan borsada yükseklik korkusu ve kâr satış beklentilerini, döviz kurlarında ise tepki alım olasılıklarını dikkate almak yerinde olacak. Piyasalarda iyimserlik korunuyor.





BORSADA ÇIKIŞ TRENDİ SÜRÜYOR

BORSADA yeni zirve denemeleriyle çıkış trendi devam ediyor. İlk dirençler 118.300-119.000 seviyelerinde. Bu seviyelerde kâr satışları görülebilir. 119.000 seviyesinin üzerinde çıkış hareketinin devamıyla sonraki dirençler 122.000-123.000 olarak görülüyor. 123.000 trend direnci olması açısından uzun dönem için önemli. 115.000 seviyesini bir önceki zirve olması açısından artık destek olarak görmek gerekecek. Bu seviyenin üzerinde çıkış hareketinin devamı beklenebilir. Sonraki destekler 113.000-112.500 seviyelerinde. Endekste 119.000 seviyesi geçilemezse düşüş formasyonlarından “yükselen takoz” gündeme gelebilir. Çıkış trendi sürmekle birlikte direnç seviyelerinde kâr satışları görülebilir.

DOLAR/TL KURUNDA SATIŞ BASKISI SÜRÜYOR

DOLAR/TL kurunda kâr satışlarına bağlı düşüş sürüyor. Geçtiğimiz haftalarda bahsettiğimiz düşüş formasyonlarından “omuz baş omuz” formasyonun da etkisi de var. İlk önemli destekleri 3.70-3.69 olarak görülüyor. Bu seviyelerde tepki alımları görülebilir. Sonraki destekler 3.65-3.62 seviyelerinde. Olası tepki alımlarının ilk direnci ise 3.78 seviyesinde bulunuyor. Tepki çıkışın devamı ve güç kazanması için bu seviyenin geçilmesi önemli olacak. Sonraki dirençler 3.84 ve 3.89 seviyelerinde. Destek seviyelerine geri çekilmeler tepki alımlarıyla karşılaşabilir.

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