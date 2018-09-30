Bankaların yükselişi

Borsada yaşanan yükseliş ve döviz kurlarındaki düşüş sonrası piyasalarda olumlu bir hava oluştu. Henüz güçlü bir trendden bahsetmek zor olsa da borsadaki yükselişin ana kaynağı banka hisseleri oldu. Borsada lokomotif konumdaki banka hisseleri geçen hafta ortaya çıkan bazı haberlerin de etkisiyle hareketlendi.
Döviz kurlarındaki düşüş, borsada banka hisseleri öncülüğündeki çıkış ile uzun bir aradan sonra daha olumlu bir havadan söz etmek mümkün. Deyim yerinde ise kış güneşi gibi. Henüz güçlü bir trend oluşumundan söz etmek için erken, temkinli görünümün tamamen dağıldığını söylemek bu aşamada zor tabi ki. Yatırımcılarda borsacı tabiriyle ‘kapıya yakın’ durumu hissediliyor. Türk varlıklarının ucuzluğu kadar dışarıdan ilginin biraz arttığı yönünde emareler oluşmaya başladı. Türkiye’de varlıklar uzun süredir ucuz. Ama ‘ucuz etin yahnisi yavan olur’ sözü gereği olsa gerek alıcı çekmekte zorlanılıyor. Umarız bu anlayış bundan sonra değişir. Özellikle Çin kaynaklı haberler, Türkiye ile Almanya arasında son dönemdeki yakınlaşma ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Almanya ziyareti bu açından yakından izlendi.
DARALMANIN GÖSTERGELERİ
Henüz teyit edilmeyen Çin’li Tatwah şirketinin Türk Telekom’daki yüzde 55 SPV hissesine talip olduğu haberi ilgili banka hisselerine (Akbank, Garanti ve İş Bankası) hareket getirdi. Haber belki de spekülasyondur, bilemiyoruz. Banka hisseleri lokomotif olduğu için piyasa geneline yansıdı. Döviz kurlarındaki gerilemeye de katkı yaptı. Döviz kurlarında daha belirgin kırılma perşembe günü Akbank’ın sendikasyon kredi yenilemesiyle geldi. Sendikasyonun faiz oranı öncekilere göre oldukça yüksek olsa da diğer bankalar için de referans oldu. İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, bankacılık sektöründe sermaye yeterlilik rasyosunun 13’e inmesine ve “topladığımız kaynağın çok ötesinde kredi verdik” derken de yüksek kredi/mevduat oranına dikkat çekti. Bankalara reel sektördeki sıkıntı yansıyor haliyle. Sıkça vurguladığımız güven sorunu ise önemini koruyor. TÜİK’in yayınladığı ekonomik ve tüketici güven endeksleri yılın en düşük seviyesinde. Otomobil satışlarının yarı yarıya gerilemesi, ithalat ve ihracattaki düşüş, bazı önemli şirketlerde piyasa şartlarını gerekçe göstererek üretime ara verme ve kapasite düşürmeler, konkordato haberleri ekonomideki daralmanın göstergeleri.
ENFLASYON BEKLENİYOR
Bir tartışma da en kötü geri kaldı mı sorusu. Bunu söylemek için henüz erken. Merkez Bankası faiz artışı, yeni ekonomik program sonrası piyasalar şimdi de bankacılık kredilerine (kötü kredi) ilişkin düzenleme bekliyor. Önümüzdeki hafta iç gündemde çarşamba günü eylül enflasyonu var. Piyasa beklentisi aylıkta yüzde 3, yıllıkta yüzde 21’in üzerinde. Bu rakamlar gerçekleşirse enflasyona bağlı Merkez Bankası’ndan yeni bir faiz artışı gelir mi? Cuma günü ise ABD tarım dışı istihdam verisi var. Fed 26 Eylül’de 25 baz puan ile faiz artışına ve parasal sıkılaştırmaya devam mesajı verince ABD doları dışarıda değer kazandı. 12 Ekim’de ise tutuklu ABD’li rahibin duruşması var. ABD kaynaklı açıklamalarda serbest kalabileceği dillendirilse de Cumhurbaşkanı Erdoğan, rahip davasının ekonomiyle ilgisinin olmadığını ve kararı mahkemenin vereceğini söyledi. ABD’li rahip serbest bırakılırsa döviz kurlarında gevşeme devam eder öngörülerine de bir bakıma cevap vermiş oldu. Ağustosta dış ticaret açığının yüzde 59 düşmesi cari açığa olumlu yansıyacak. Ancak 66 milyar dolar ile son yılların en düşüğüne gerileyen Merkez Bankası rezervindeki erime sürüyor. Döviz yatırımcısında yukarı yönlü beklenti henüz kırılmadı. Ayrıca ekim ayındaki 11 milyar dolarlık dış borç ödemesinin döviz talebini canlı tutması muhtemeldir. Dövizdeki düşüşün kontrollü olmasını biraz da bu gerekçelerde aramak yerinde olur. Piyasalarda temkinli iyimserlik sürüyor.
BORSADA ÇIKIŞ SÜRÜYOR
BORSADA düşüş trendinin kırılmasıyla çıkış hareketi güç kazanmış görülüyor. 97.500 ilk destek olarak görülürken bu seviyenin üzerinde çıkış trendi korunacak. İlk direnç ise 100.800 seviyesinde. Bu seviyelerde kâr satışları görülebilir. Bu seviyenin üzerinde çıkışın devamıyla birlikte sonraki dirençler 103.000 ve 106.500 seviyelerinde. Direnç seviyelerinde satış denemeleri görülse de çıkış hareketi gücünü koruyor.
DOLAR/TL KURU KÂR SATIŞLARININ ETKİSİNDE
DOLAR/TL kurunda üçgen formasyon desteği kırıldı. İlk destek 5.98-5.96 seviyelerinde. Bu seviyenin altında düşüşün devamıyla verilecek destek 5.70 olarak görülürken ilk dirençler ise 6.05-6.20 seviyelerinde bulunuyor. Olası tepki çıkışının güç kazanması için 6.20 seviyesinin geçilmesi gerekecek. Destek noktalarında tepki alımları görülse de kâr satışlarının etkisinde kalınabilir.
Bankaların yükselişi
Borsada yaşanan yükseliş ve döviz kurlarındaki düşüş sonrası piyasalarda olumlu bir hava oluştu. Henüz güçlü bir trendden bahsetmek zor olsa da borsadaki yükselişin ana kaynağı banka hisseleri oldu. Borsada lokomotif konumdaki banka hisseleri geçen hafta ortaya çıkan bazı haberlerin de etkisiyle hareketlendi.
Döviz kurlarındaki düşüş, borsada banka hisseleri öncülüğündeki çıkış ile uzun bir aradan sonra daha olumlu bir havadan söz etmek mümkün. Deyim yerinde ise kış güneşi gibi. Henüz güçlü bir trend oluşumundan söz etmek için erken, temkinli görünümün tamamen dağıldığını söylemek bu aşamada zor tabi ki. Yatırımcılarda borsacı tabiriyle ‘kapıya yakın’ durumu hissediliyor. Türk varlıklarının ucuzluğu kadar dışarıdan ilginin biraz arttığı yönünde emareler oluşmaya başladı. Türkiye’de varlıklar uzun süredir ucuz. Ama ‘ucuz etin yahnisi yavan olur’ sözü gereği olsa gerek alıcı çekmekte zorlanılıyor. Umarız bu anlayış bundan sonra değişir. Özellikle Çin kaynaklı haberler, Türkiye ile Almanya arasında son dönemdeki yakınlaşma ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Almanya ziyareti bu açından yakından izlendi.
DARALMANIN GÖSTERGELERİ
Henüz teyit edilmeyen Çin’li Tatwah şirketinin Türk Telekom’daki yüzde 55 SPV hissesine talip olduğu haberi ilgili banka hisselerine (Akbank, Garanti ve İş Bankası) hareket getirdi. Haber belki de spekülasyondur, bilemiyoruz. Banka hisseleri lokomotif olduğu için piyasa geneline yansıdı. Döviz kurlarındaki gerilemeye de katkı yaptı. Döviz kurlarında daha belirgin kırılma perşembe günü Akbank’ın sendikasyon kredi yenilemesiyle geldi. Sendikasyonun faiz oranı öncekilere göre oldukça yüksek olsa da diğer bankalar için de referans oldu. İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, bankacılık sektöründe sermaye yeterlilik rasyosunun 13’e inmesine ve “topladığımız kaynağın çok ötesinde kredi verdik” derken de yüksek kredi/mevduat oranına dikkat çekti. Bankalara reel sektördeki sıkıntı yansıyor haliyle. Sıkça vurguladığımız güven sorunu ise önemini koruyor. TÜİK’in yayınladığı ekonomik ve tüketici güven endeksleri yılın en düşük seviyesinde. Otomobil satışlarının yarı yarıya gerilemesi, ithalat ve ihracattaki düşüş, bazı önemli şirketlerde piyasa şartlarını gerekçe göstererek üretime ara verme ve kapasite düşürmeler, konkordato haberleri ekonomideki daralmanın göstergeleri.
ENFLASYON BEKLENİYOR
Bir tartışma da en kötü geri kaldı mı sorusu. Bunu söylemek için henüz erken. Merkez Bankası faiz artışı, yeni ekonomik program sonrası piyasalar şimdi de bankacılık kredilerine (kötü kredi) ilişkin düzenleme bekliyor. Önümüzdeki hafta iç gündemde çarşamba günü eylül enflasyonu var. Piyasa beklentisi aylıkta yüzde 3, yıllıkta yüzde 21’in üzerinde. Bu rakamlar gerçekleşirse enflasyona bağlı Merkez Bankası’ndan yeni bir faiz artışı gelir mi? Cuma günü ise ABD tarım dışı istihdam verisi var. Fed 26 Eylül’de 25 baz puan ile faiz artışına ve parasal sıkılaştırmaya devam mesajı verince ABD doları dışarıda değer kazandı. 12 Ekim’de ise tutuklu ABD’li rahibin duruşması var. ABD kaynaklı açıklamalarda serbest kalabileceği dillendirilse de Cumhurbaşkanı Erdoğan, rahip davasının ekonomiyle ilgisinin olmadığını ve kararı mahkemenin vereceğini söyledi. ABD’li rahip serbest bırakılırsa döviz kurlarında gevşeme devam eder öngörülerine de bir bakıma cevap vermiş oldu. Ağustosta dış ticaret açığının yüzde 59 düşmesi cari açığa olumlu yansıyacak. Ancak 66 milyar dolar ile son yılların en düşüğüne gerileyen Merkez Bankası rezervindeki erime sürüyor. Döviz yatırımcısında yukarı yönlü beklenti henüz kırılmadı. Ayrıca ekim ayındaki 11 milyar dolarlık dış borç ödemesinin döviz talebini canlı tutması muhtemeldir. Dövizdeki düşüşün kontrollü olmasını biraz da bu gerekçelerde aramak yerinde olur. Piyasalarda temkinli iyimserlik sürüyor.
BORSADA ÇIKIŞ SÜRÜYOR
BORSADA düşüş trendinin kırılmasıyla çıkış hareketi güç kazanmış görülüyor. 97.500 ilk destek olarak görülürken bu seviyenin üzerinde çıkış trendi korunacak. İlk direnç ise 100.800 seviyesinde. Bu seviyelerde kâr satışları görülebilir. Bu seviyenin üzerinde çıkışın devamıyla birlikte sonraki dirençler 103.000 ve 106.500 seviyelerinde. Direnç seviyelerinde satış denemeleri görülse de çıkış hareketi gücünü koruyor.
DOLAR/TL KURU KÂR SATIŞLARININ ETKİSİNDE
DOLAR/TL kurunda üçgen formasyon desteği kırıldı. İlk destek 5.98-5.96 seviyelerinde. Bu seviyenin altında düşüşün devamıyla verilecek destek 5.70 olarak görülürken ilk dirençler ise 6.05-6.20 seviyelerinde bulunuyor. Olası tepki çıkışının güç kazanması için 6.20 seviyesinin geçilmesi gerekecek. Destek noktalarında tepki alımları görülse de kâr satışlarının etkisinde kalınabilir.