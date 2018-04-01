4 lira kritik

GEREK iç gerekse dış piyasalarda oldukça dalgalı bir seyir izleniyor. Borsa düşüş sonrası tekrar toparlanmaya çalışırken faiz ve dövizde yükselişin ardından gevşeme görüldü. İç ekonomik gündemde beklentilere uygun gerçekleşen 2017 ekonomi büyümesi vardı. Dış gündemde ise dozajı düşen ABD-Çin ticaret savaşı tartışmaları, ABD’de Facebook’un sahibi Zuckerberg’in ifadeye çağrılmasına şimdi de ABD başkanı Trump’ın çok düşük vergi verdiği söylemleriyle perakende devi Amazon’a sataşması eklendi. 2017 yılı büyümesinin yüzde 7.4 ile beklenen düzeyde olması piyasalar üzerindeki etkisini sınırladı. Büyüme konusunda Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek’in kredi garanti fonunun büyümeye katkısını vurgulayan açıklamaları kayda değer. Dış dünyada ticaretin canlanması ve ihracat artışını da dikkate almak gerekecek. Büyümenin bu yıl da sürdürebilirliği tartışmaları yanında enflasyonu, cari açık ve bütçe açıklarını yukarı çekmesi “her nimetin bir külfeti olur” sözünü hatırlattı. Bu çerçevede büyümenin sürdürülebilirliği açısından piyasa 128 milyar TL’lik teşvik paketini bekliyor.

GÖZLER KURLARDA

Sadece piyasaları değil hemen her kesimi ilgilendirdiği için gözler yeni rekorlar deneyen döviz kurlarında. Döviz kurlarının yükselmesi enflasyon, finansman giderleri, döviz cinsi borçların TL karşılığının yükselmesi, satın alma gücünün zayıflaması gibi bir çok olumsuz etkiyi barındırıyor. Örneğin 2017 milli geliri geçen yıla göre TL bazında 2.6 trilyon TL’den 3.1 trilyon TL’ye çıkarken 7.4’lik büyümeye rağmen döviz kurlarındaki yükselişe bağlı olarak 862 milyar dolardan 851 milyar dolara geriledi. Sanılanın aksine döviz kurlarındaki artışın ihracata olumlu yansıyacağı varsayımının gerçekleşmelere bakıldığında doğru olmadığı görülecektir. TL’nin geçen hafta sonuna doğru hafif değer kazanmasında dış piyasalardaki gerilimin azalması, diğer gelişen ülke para birimlerinin dolara karşı değer kazanımı, kâr satışları, Türkiye’nin CDS oranlarında (risk primi) gerileme, dolar/TL kurunun psikolojik seviye olan 4 TL’ye ulaşmasıyla Merkez Bankası’ndan hamle gelebilir beklentisi, hisse senetleri ve tahvilde yabancı yatırımcıların satışlarının yerini alıma bırakması etkisi var. Ancak yükseliş trendleri korunuyor.

Dövizdeki gevşeme mart sonu ilk çeyrek bilanço bağlama dönemi olması nedeniyle dövizde açık pozisyon taşıyan banka ve şirketler için de bir ölçüde fena olmadı. Dolar/TL kurundaki gerileme ve ABD dolarının dış piyasalarda değer kazanımı altın fiyatlarına (ons/dolar ve gram/TL) düşüş olarak yansıdı haliyle. Bir çoğu ABD başkanı Trump’a bağlı olmak üzere her gün sanki yeni bir gündem oluşuyor. Önümüzdeki hafta yine döviz kurları ve dış piyasaların seyriyle ek gündem olarak yüzde 0.60 civarı beklenen mart enflasyonu ve ABD tarım dışı istihdam izlenecek. Dış piyasalardaki yumuşamaya rağmen bu aşamada henüz ciddi bir toplanmadan söz etmek zor. Ancak borsalardaki son tepki alımlarını dikkate aldığımızda olumsuz gelişmelerin belli ölçüde fiyatlandığı kabul edilebilir. Piyasalarda olumlu havayı tekrar yakalama çabasına karşılık temkinli görünümün dağıldığını söylemek için henüz erken.

BORSADA TEPKİ YÜKSELİŞİ

BORSADA yükselişin güç kazanması için 118.000 seviyenin aşılması önemli olacak. 119.300 ve 121.500 sonraki direnç noktaları. İlk destek son tepki alımlarının geldiği 113.400 seviyesinde görülürken sonraki destek noktaları 112.500-111.000 seviyelerinde. Destek seviyelerinde tepki alımları görülse de direnç seviyelerinde satışla karşılaşma olasılığı yüksek.

DOLAR/ TL KURUNA DİKKAT

DOLAR/TL kurunda 4.00 seviyesinin üzerinde görülen kâr satışlarının ilk destekleri 3.94 ve 3.90 seviyelerinde. İlk direnç ise 4.00 seviyesinde bulunuyor. Çıkışın devamı için bu seviyenin üzerinde kalınması gerekecek. Bu durumda 4.15 ve 4.25 sonraki direnç seviyeleri. Çıkış hareketi gücünü korumakla birlikte 4.00 seviyesini geçemeyen çıkış denemeleri satışla karşılaşabilir.