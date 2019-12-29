2019 borsa yılı oldu, darısı 2020’nin başına

2019 hem içeride hem dışarıda borsalar açısından verimli bir yıl olarak nitelendirilebilir. 2020 için de beklentiler olumlu. Borsalar yeni yıla mutlu girerken piyasalarda iyimserlik korunuyor.
BORSA İstanbul ve dış borsalar açısından 2019 oldukça verimli geçti. Hisse bazında ciddi getiriler söz konusu. Bu görünümde en önemli etken düşük faiz oldu. Merkez bankalarından gelen faiz indirim kararları alternatif piyasa olması açısından hisse senetlerini öne çıkardı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 12 puanlık faiz indirimine giderken ABD gerekse Avrupa merkez bankaları da düşük faiz politikasını benimsediler. Türkiye ekonomisinde küçülmenin ardından zayıf da olsa büyümeye geçilmesine bağlı olarak şirket bilançolarında satış ve kârlılık artışı önemli bir fiyatlama konusu oldu. Diğer yandan kısa dönem primli görülse de 8.6 fiyat kazanç oranıyla (BIST100) Borsa İstanbul gelişen ve gelişmiş bir çok ülke borsalarından temel olarak pahalı sayılmaz. Ancak özel iç gündem ve ekonomideki zayıf büyüme eğilimi Borsa İstanbul’u 2019 yılının ilk on ayında baskı altında tuttu. Suriye ve Türkiye-ABD ilişkileri ilk akla gelen konu başlıkları. Siyasi gelişmeler ve jeopolitik risklere bağlı düşüşler alım fırsatı olarak görüldü. Krizi fırsat bilenler ve risk alanlar borsada iyi bir prim yakaladı.
İVME VE CANLILIK
Önümüzdeki haftanın iç gündemine bakacak olursak, yılın son enflasyon verisi olan aralık enflasyonu var. Merkez Bankası faiz kararı için referans olması nedeniyle önemli olacak. Muhtemelen yıllık yüzde 11-12 aralığında tamamlanacak. TCMB politika faiz oranının yüzde 12 olduğunu dikkate alırsak enflasyon faiz makası kapanmış görülüyor. Faiz konusunda en azından bu aşamada yeni indirimler için pek marj görünmüyor. TCMB faiz indirimlerini takip eden bankalarda ise kredi büyümesi sürüyor. 26 Aralık haftasında bir önceki haftaya göre 21 milyar artışla 2.632 milyar TL’ye çıktı. Kredi büyümesi iyi de bununla birlikte takipteki krediler rakamı 2.1 milyar TL’lik haftalık artışla 147 milyar TL’ye yükseldi. Haftalık bazda 1-2 milyar TL artışlar söz konusu. Kayda değer ve sıkıntı veren bir durum. Faiz düşüşleri ve ekonomideki toparlanma eğilimi henüz bu görünümü değiştirmiş değil. Daralan ekonomilerde borç ödemek zordur. Ekonomi ivme ve canlılık kazandıkça borç ödeme kapasitesi artar.
Dış piyasalara baktığımızda yine borsalar öne çıkmış durumda. Dow Jones Endeksi (ABD) yeni rekorlar deneyerek çıkış trendini sürdürüyor. ABD ile Çin arasındaki ticaret anlaşmasının verdiği moralle yeni zirveler deneniyor. Borsalar kadar dikkat çeken diğer yatırım aracı altın (ons/dolar) oldu. Altının yükselişini destekleyen kısa dönemli çok fazla parametre görülmüyor. ABD-Çin ticari anlaşmasıyla güvenli liman ihtiyacı azalırken risk iştahı artmış durumda. Merkez bankalarından yeni faiz indirimleri yok, ABD 10 yıllık bono faiz oranlarında yükseliş eğilimi var. Ancak daha uzun vadeli bakışta faizlerin düşük kalacağı beklentisi dışında bazı merkez bankalarını alımlarının (Rusya) altındaki yükselişte payı olabilir. Ayrıca sadece altın değil diğer bazı emtia fiyatlarındaki (enerji, maden, tarım) yükselişleri de dikkate almak gerekir. Bu durumda düşük faiz ve ABD-Çin ticari anlaşmasının tetiklemesiyle 2020 yılında küresel ekonomide daha yüksek bir büyüme beklentisi mi satın alınıyor diye bir soru da akla gelmiyor değil. Veya sermaye akışkanlığı açısından uzun süredir baskı altında kalan emtialar yoğun ilgi alanı mı olacak? Bunu zamanla göreceğiz. Eylül 2011 yılında 1.900 seviyesini gören altın önümüzdeki yıl da yakından izlenmeye devam edilecek gibi görünüyor. Kısa dönem olumlu gelişmeleri belli ölçüde fiyatlayan borsalar yeni yıla mutlu girerken piyasalarda iyimserlik korunuyor.
BORSADA DİRENÇLERE DİKKAT
BORSADA çıkış trendi devam ediyor. İlk direnç 114.500 seviyesinde. Bu seviyelerde kâr satışları görülebilir. Çıkışın devamı için 114.500 seviyesinin üzerinde kalınması önemli olacak. Sonraki dirençler 117.000-118.000 ve 121.500 seviyelerinde. İlk destekler ise 113.000-112.000 seviyelerinde bulunuyor. 112.000 seviyesinin üzerinde çıkış hareketi gücünü koruyacak. Aksi takdirde 110.000-109.000 sonraki destek seviyeleri. Direnç seviyelerinde kâr satışlarına dikkat.
DOLAR/TL KURUNDA 5.95 ÖNEMİNİ KORUYOR
Dolar/TL kurunda kısa dönemli çıkış hareketi devam ediyor. Çıkışın devamı açısından 5.95 seviyesinin üzerinde kalınması gerekecek. Bu durumda 6.00 ve 6.10-6.20 sonraki direnç seviyeleri olarak görülüyor. İlk destek ise 5.90 seviyesinde. Bu seviyenin altında verilecek destek noktaları 5.82-5.80 seviyelerinde. Satış denemelerine rağmen tepki çıkışı gücünü koruyor.
2019 borsa yılı oldu, darısı 2020’nin başına
2019 hem içeride hem dışarıda borsalar açısından verimli bir yıl olarak nitelendirilebilir. 2020 için de beklentiler olumlu. Borsalar yeni yıla mutlu girerken piyasalarda iyimserlik korunuyor.
BORSA İstanbul ve dış borsalar açısından 2019 oldukça verimli geçti. Hisse bazında ciddi getiriler söz konusu. Bu görünümde en önemli etken düşük faiz oldu. Merkez bankalarından gelen faiz indirim kararları alternatif piyasa olması açısından hisse senetlerini öne çıkardı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 12 puanlık faiz indirimine giderken ABD gerekse Avrupa merkez bankaları da düşük faiz politikasını benimsediler. Türkiye ekonomisinde küçülmenin ardından zayıf da olsa büyümeye geçilmesine bağlı olarak şirket bilançolarında satış ve kârlılık artışı önemli bir fiyatlama konusu oldu. Diğer yandan kısa dönem primli görülse de 8.6 fiyat kazanç oranıyla (BIST100) Borsa İstanbul gelişen ve gelişmiş bir çok ülke borsalarından temel olarak pahalı sayılmaz. Ancak özel iç gündem ve ekonomideki zayıf büyüme eğilimi Borsa İstanbul’u 2019 yılının ilk on ayında baskı altında tuttu. Suriye ve Türkiye-ABD ilişkileri ilk akla gelen konu başlıkları. Siyasi gelişmeler ve jeopolitik risklere bağlı düşüşler alım fırsatı olarak görüldü. Krizi fırsat bilenler ve risk alanlar borsada iyi bir prim yakaladı.
İVME VE CANLILIK
Önümüzdeki haftanın iç gündemine bakacak olursak, yılın son enflasyon verisi olan aralık enflasyonu var. Merkez Bankası faiz kararı için referans olması nedeniyle önemli olacak. Muhtemelen yıllık yüzde 11-12 aralığında tamamlanacak. TCMB politika faiz oranının yüzde 12 olduğunu dikkate alırsak enflasyon faiz makası kapanmış görülüyor. Faiz konusunda en azından bu aşamada yeni indirimler için pek marj görünmüyor. TCMB faiz indirimlerini takip eden bankalarda ise kredi büyümesi sürüyor. 26 Aralık haftasında bir önceki haftaya göre 21 milyar artışla 2.632 milyar TL’ye çıktı. Kredi büyümesi iyi de bununla birlikte takipteki krediler rakamı 2.1 milyar TL’lik haftalık artışla 147 milyar TL’ye yükseldi. Haftalık bazda 1-2 milyar TL artışlar söz konusu. Kayda değer ve sıkıntı veren bir durum. Faiz düşüşleri ve ekonomideki toparlanma eğilimi henüz bu görünümü değiştirmiş değil. Daralan ekonomilerde borç ödemek zordur. Ekonomi ivme ve canlılık kazandıkça borç ödeme kapasitesi artar.
Dış piyasalara baktığımızda yine borsalar öne çıkmış durumda. Dow Jones Endeksi (ABD) yeni rekorlar deneyerek çıkış trendini sürdürüyor. ABD ile Çin arasındaki ticaret anlaşmasının verdiği moralle yeni zirveler deneniyor. Borsalar kadar dikkat çeken diğer yatırım aracı altın (ons/dolar) oldu. Altının yükselişini destekleyen kısa dönemli çok fazla parametre görülmüyor. ABD-Çin ticari anlaşmasıyla güvenli liman ihtiyacı azalırken risk iştahı artmış durumda. Merkez bankalarından yeni faiz indirimleri yok, ABD 10 yıllık bono faiz oranlarında yükseliş eğilimi var. Ancak daha uzun vadeli bakışta faizlerin düşük kalacağı beklentisi dışında bazı merkez bankalarını alımlarının (Rusya) altındaki yükselişte payı olabilir. Ayrıca sadece altın değil diğer bazı emtia fiyatlarındaki (enerji, maden, tarım) yükselişleri de dikkate almak gerekir. Bu durumda düşük faiz ve ABD-Çin ticari anlaşmasının tetiklemesiyle 2020 yılında küresel ekonomide daha yüksek bir büyüme beklentisi mi satın alınıyor diye bir soru da akla gelmiyor değil. Veya sermaye akışkanlığı açısından uzun süredir baskı altında kalan emtialar yoğun ilgi alanı mı olacak? Bunu zamanla göreceğiz. Eylül 2011 yılında 1.900 seviyesini gören altın önümüzdeki yıl da yakından izlenmeye devam edilecek gibi görünüyor. Kısa dönem olumlu gelişmeleri belli ölçüde fiyatlayan borsalar yeni yıla mutlu girerken piyasalarda iyimserlik korunuyor.
BORSADA DİRENÇLERE DİKKAT
BORSADA çıkış trendi devam ediyor. İlk direnç 114.500 seviyesinde. Bu seviyelerde kâr satışları görülebilir. Çıkışın devamı için 114.500 seviyesinin üzerinde kalınması önemli olacak. Sonraki dirençler 117.000-118.000 ve 121.500 seviyelerinde. İlk destekler ise 113.000-112.000 seviyelerinde bulunuyor. 112.000 seviyesinin üzerinde çıkış hareketi gücünü koruyacak. Aksi takdirde 110.000-109.000 sonraki destek seviyeleri. Direnç seviyelerinde kâr satışlarına dikkat.
DOLAR/TL KURUNDA 5.95 ÖNEMİNİ KORUYOR
Dolar/TL kurunda kısa dönemli çıkış hareketi devam ediyor. Çıkışın devamı açısından 5.95 seviyesinin üzerinde kalınması gerekecek. Bu durumda 6.00 ve 6.10-6.20 sonraki direnç seviyeleri olarak görülüyor. İlk destek ise 5.90 seviyesinde. Bu seviyenin altında verilecek destek noktaları 5.82-5.80 seviyelerinde. Satış denemelerine rağmen tepki çıkışı gücünü koruyor.