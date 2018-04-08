128 milyar TL’lik beklenti

Dışarıda ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşlarının etkisi devam ederken, iç piyasada 128 milyar TL’lik teşvik paketi ve 40 milyar TL olacağı belirtilen faiz indirim paketi bekleniyor. Döviz kurları ve borsa üzerindeki etkileri ile birlikte doğru analiz yapabilmek için paketin içeriğini görmek gerekiyor.

YOĞUN gündeme bağlı olarak yön bulmaya çalışan borsaya karşılık gösterge faiz oranı ve döviz kurlarında yükseliş sürüyor. Para ve sermaye piyasaları arasındaki uyumsuzluklar son dönemde sıkça tekrarlanır oldu. Faiz ve dövizdeki yükseliş ile dış borsalardaki düşüşlere karşı Borsaistanbul biraz daha dirençli. Bu noktada borsa üzerinde etkili bazı lokomotif hisselerin katkısını göz ardı etmemek lazım. Dış piyasaların gündemi ise daha çok ABD başkanı Trump’ın icraat ve söylemleri. Adeta düelloya dönen ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşında son hamle yine Trump’dan geldi. Çin’in 50 milyar dolarlık bir düzenleme ile ABD’ye cevap vermesine Trump bu defa 100 milyar dolarlık yeni bir hamle ile karşılık verdi. ABD ve Çin yetkililerinin diyalog ve müzakere kapısının açık olduğu söylemleri gerçeklik kazanırsa yumuşamaya neden olabilir. Frene basma veya savaş baltalarının gömülmesi durumu piyasalara olumlu yansıyacaktır.

Hatırlanırsa son birkaç haftadır yazılarımızda, ABD’nin Çin’e karşı çelik ve alüminyum için getirdiği ek gümrük vergisinin diğer ürünlere sıçrama olasılığından bahsetmiştik. Sonraki aşama olarak da Çin tahvil silahını çeker mi olasılığını dillendirmiştik. Henüz uygulama olmazsa da ilk aşama gerçekleşti ve diğer ürünleri içine aldı. İkinci aşama yani Çin’in elinde ABD tahvillerini azaltma gibi bir yola girmesi yönünde şimdilik herhangi bir işaret yok. Ancak karşılıklı düello devam ederse bu olasılık daha ciddi olarak gündeme gelebilir. Bu arada Çin sakın en etkili silahını en sona saklıyor olmasın. Şüyuu, vukuundan beter, sözünden hareketle söylemi dahi piyasaları gerecektir. O zaman çarşı iyice bir karışır.

DALGALI SEYİR

İç gündemde neler var diye baktığımızda ise beklentilerin biraz üzerinde gelen mart enflasyonu, Ekonominden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek’in istifası yönündeki spekülasyonların yalanlanması, 11 Nisan’da ABD’deki Halkbank eski genel müdür yardımcısı Hakan Atilla’nın cezasının netleşmesi, pazartesi açıklanması beklenen 128 milyar TL’lik yatırım teşvik paketi ve yine hazırlığı devam eden 40 milyar TL olacağı söylenen faiz indirim paketi ilk sıralardaki yerini koruyor. Hemen herkesin en fazla yakındığı konuların başında gelen yüksek faiz nedeniyle faiz indirim paketi veya ‘tek hazine hesabı’ para ve sermaye piyasaları tarafından merakla bekleniyor. Kamunun ödeme ve tahsilat işlemelerinde daha etkin ve verimli bir uygulama ile borçlanma ihtiyacının azaltılması faiz üzerindeki baskıyı azaltacaktır. Bunun döviz kurları ve borsa üzerindeki etkileriyle birlikte daha doğru analizler için paketin içeriğini görmek gerekecek. Türkiye’nin 2018 bütçe açığı 65 milyar TL öngörülüyor. 2017’de 47 milyar TL’ydi. İç borçlar 2016’dan 2017’ye 468 milyar TL’den 538 milyar TL’ye kamunun dış borcu 123 milyar dolardan 136 milyar dolara yükseldi. Yani kamunun kaynak ihtiyacı malum. Faiz düşüşünde daha kalıcı çözümler için bütçe açığı ve enflasyonun aşağıya çekilmesi konusu ayrıca önemli. Temkinli görünümün korunduğu piyasalarda dalgalı bir seyir bizi bekliyor.

DOLAR/TL KURU YENİ ZİRVELER DENİYOR

DOLAR/TL kurunda bir süredir teknik ve psikolojik direnç olan 4.00 seviyesi geçildi. Ara dirençlere rağmen sonraki önemli dirençler 4.15 ve 4.25-4.30 seviyelerinde. 4.00 seviyesini artık destek olarak görmek gerekecek. Bu seviyenin altında ise sonraki destekler 3.93-3.90 seviyelerinde. 4.00 seviyesinin üzerinde çıkış hareketi gücünü koruyabilir.

TUTUNMA ÇABASI SÜRÜYOR

BORSADA tepki alım denemelerine rağmen düşüş hareketi sürüyor. Ancak geri çekilmelerde destek noktalarında tepki alımların gelmesi önemli. 113.300 seviyesi ilk destek olarak önemini koruyor. Sonraki destek seviyeleri 112.500-111.000 seviyelerinde. Tepki yükselişinin güç kazanması için 117.500 geçilmesi gerekecek. Sonraki dirençler 118.500-119.300. Destek seviyelerinde tepki alımlarının geldiği ancak direnç seviyelerinin geçilmekte zorlanıldığı görünüm sürebilir.