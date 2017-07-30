1 haftada 1 yıllık para geldi

21 Temmuz haftasında yabancı yatırımcı 251 milyon dolarlık hisse senedi, 1.8 milyar dolarlık da tahvil ve bono alımı yaptı. 1 yılda giriş yapan sıcak para neredeyse 1 haftada girmiş oldu. Ancak piyasalardaki iyimserliğin sürmesi için para girişlerinin devam etmesi önemli.

PARA girişlerine bağlı iyimserlik sürüyor. Zorlaşan gündem, yeni beklenti ihtiyacı, primli borsa gibi bardağın boş tarafını görmezden gelen piyasalar ‘büyük para haklıdır’ diyen eski borsacı sözünü haklı çıkarırcasına olumlu seyrini sürdürüyor. Yabancı yatırımcılar 21 Temmuz haftasında 251 milyon doları hisse senetleri, 1.880 milyon doları tahvil bonoda olmak üzere toplamda 2.1 milyar doları aşkın alım yaptı. Geçtiğimiz dönemlerde ayda, hatta bazen bir yılda giriş yapan sıcak para nerede ise bir haftada girmiş. Temmuz’da üç haftalık giriş ise 2.5 milyar dolara yaklaşmış durumda. Bu görünüm piyasadaki iyimserliği izah ediyor. Piyasanın seyri açısından para giriş çıkışlarını yakından takibe devam edeceğiz.

GİRİŞLER SONSUZ DEĞİL



İyimserliğin sürmesi için para girişlerinin devamlılığı büyük öneme haiz. Şunun da altını çizmekte yarar var. Para girişleri sonsuz değil, bunun elbette çıkışı da olacak. Bir diğer dikkat çeken nokta, yerli yatırımcı temkinli davranırken yabancı yatırımcıların risk alma konusunda daha agresif olmaları. Bu biraz da mali güçten ve piyasada yön konusundaki hakimiyetlerinden kaynaklanıyor. Borsada yabancı yatırımcı takası halen yüzde 65’in üzerinde seyrediyor. Diğer yandan sermaye piyasalarındaki iyimserliğin aynı ölçüde para piyasalarına yansıdığını söylemek zor. Bu ölçüde dışarıdan sıcak para girişlerine ve doların dış piyasalarda değer kaybına rağmen dolar/TL kurunun 3.50’nin üzerinde kalması dikkat çekici. Demek ki alıcı geliyor. Bunu bir ölçüde bankalarda artan yabancı para mevduatlarından gözlemek mümkün. ABD Merkez Bankası (Fed) ve Türkiye merkez bankası toplantıları, Almanya ile yaşanan polemikler, yükseliş hareketleri ivme kaybeden dış borsalar, dolar ve bazı gelişen ülke para birimlerinin seyri, Hazine’nin borçlanma limitlerini artıracağı haberleri öne çıkan diğer konu başlıkları. Önümüzdeki hafta perşembe temmuz enflasyonu, cuma ABD tarım dışı istihdam, pazartesi günkü Türkiye dış ticaret verilerini de gündeme eklemek gerekecek.

Son Fed ve Türkiye Merkez Bankası toplantılarında beklendiği üzere faiz değişimine gidilmedi. Ancak Fed toplantı sonrası yapılan açıklamada, bilanço küçültme operasyonu için “bu yıl yerine yakında” ifadesinin kullanılması ve çapa olarak görülen düşük enflasyondan söz edilmesiyle faiz artırımı ve bilanço küçültmede yavaş davranılacağı beklentisi olumlu algılandı. Buna başkan Trump’a olan desteğin zayıflaması ve Avrupa Merkez Bankası Başkanı Draghi’nin genişlemeci para poltikasının sonbaharda gözden geçirileceğini ima etmesi eklenince dolarda değer kaybı, Euro’da ise değer kazanımı hızlandı. Bu durum dış piyasalarda altının ons/dolar fiyatını yukarı çekerken dolar/TL kurundaki baskı nedeniyle iç piyasalarda altının gram/TL fiyatına aynı ölçüde yansımadı. Fed piyasaları ürkütmeden ve hazırlayarak operasyonlarını yapmaya özen gösteriyor. Türkiye-Almanya arasında yaşanan polemiklere piyasalar tedirgin bakmakla birlikte bu yönde olumsuz bir fiyatlama yapmadı. Artan bütçe açığı ile birlikte Hazine’nin borçlanma limitlerini yukarı çekeceği yönündeki haberler bütçe açığı konusunda öngörülerin üzerine çıkılma olasılığı artırdı. Bu gelişme faiz düşüşünü zorlaştırabilir. Dış konjoktürdeki zayıflamaya rağmen olumlu hava korunuyor.

BORSADA YORGUNLUK SİNYALLERİ BAŞLADI





BORSADA çıkış trendi devam etsede önemli direnç seviyelerine yaklaştıkça yorgunluk emareleri gelmeye başladı. İlk dirençler 109.000-110.000 seviyelerinde. Çıkış kanal direnci olarak olması nedeniyle daha önemli görülen 110 bin seviyelerinde kâr satışları gelebilir. Geri çekilmelerde ilk destekler 107 bin-106 bin. Bu seviyenin üzerinde çıkış hareketi gücünü koruyacak. Aksi takdirde sonraki destek 104 bin seviyesinde. 110 bini geçemeyen çıkış denemeleri kâr satışlarıyla karşılaşabilir.

DOLAR/TL KURU, DESTEK SEVİYELERİNDE TUTUNUYOR

DOLAR/TL kurunda, tepki yükselişleri güç kazanmayınca tekrar destek bölgesine geri çekilme yaşandı. Yatay hareket sürüyor. 3.51-3.52 ilk destek noktaları olarak güç kazanmış durumda. Bu seviyelerde tepki alımları görülebilir. Sonraki destek 3.475 ve 3.44 seviyelerinde. Olası tepki çıkışının ilk direnci 3.58 seviyesinde görülürken sonraki ve daha önemli direnç 3.65 seviyesinde. Tepki çıkışlarının devamı için bu seviyenin geçilmesi gerekecek.