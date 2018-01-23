“Zeytin Dalı” ve savaş

Mitolojide, efsanelerde, masallarda zeytin barışı temsil etmiş.

Ölmez ağaç adını almış gücünden, kudretinden, dayanıklılığından, insana olduğu sonsuz dermandan; kesip atılmalara, kökünden sökülüp ölüme terk-i diyarlara dayanıp hala daha filizlenip meyve verebilme gücü bulmasından.

Binlerce yılı aşıp, asırlara meydan okumasından..

Dallarını budarken bile masalsı bir dileği var insan denen -kendini her şeye hükmederim ben diyici- aciz türden.

Zeytin der ki; “Beni budarken öyle bir buda ki, güneş geçsin içimden dibimdeki toprağı aydınlatsın. Öyle bir buda ki dallarımı, kuşlar içimden uçarak geçerken kanatları dallarıma değip tek zede almasın. Öyle bir buda ki yani beni, benim içimden kuş da güneş de özgürce, barış içinde geçip, hayatın devamına aksın.”

“Zeytin kadındır” dedim, farkındalık kampanyası başlattım.

“Nereden çıktı zeytinin kadınlığı?” dediler, “meyvesini 9 ay 10 günde verir, ondan kadındır” diye cevapladım.

Anavatanı buralar.

Anadolu.

Biziz evi, yuvası, anası babası. Toprağımızın evladı Zeytin diyeceğim, esasında bizim anamız zeytin.

Zeytin, sizin benim hiç geçmediğimiz en ıssız koylarda, dağlarda var. Sen ve ben ona bakmasak da, kendi kendini yaşatıyor. Kurda kuşa aş oluyor…

Gölgesinde nice mazi anı sır saklıyor.

Fırtınalara direniyor. Susuzluğa katlanıyor. İnsanlığın bütün ayıplarını, zorbalığını kirini görüp yine de barış için yaşıyor, yaşatıyor.

Uğruna şiirler, masallar, methiyeler, destanlar yazılıyor.

Nice zeytin aşığı, evladına adını “zeytin” adını veriyor. Aşık kişi sevgilisine “zeytin gözlüm” diyor, bakmaya doyamıyor, kıyamıyor.

Dualar ediliyor kimi zaman “zeytin ol” diye…

Ben de zeytinli dualar ediyorum tüm sevdiklerime.

Zeytinler büyütüyorum bahçemde. Kolluyorum, koruyorum. Evladımdan ayırmıyorum. Kendi canım neyse, zeytin odur diyorum.

Her yıkıldığımda zeytin ağacı olduğumu düşünerek, yeniden ayağa kalkıp hayata tutunuyorum.

Zeytin dalı uzatmış insanlık tarih boyu, savaşlar son bulsun, ölüm dursun, hayat sürsün diye.

Ve bir savaşın içine çekildik, adını duyunca bulunduğum yere yığılmak istedim; “Zeytin Dalı” konmuş diye.

Bir savaşın adını “Zeytin dalı” koymak... Zeytin’i savaşla yan yana anmak...

Biz kimiz ki Zeytin’e asırlarca, ömürce karşı durduğu bir kelimeye yakıştırıp savaşla nikah kıyalım?

Biz kimiz ki, barışın sembolünü, dalına kanadı değerse incinir diye düşünen Zeytin Dalını, bomba sesine kalbi dayanamadığı için ölen kuşlarla anmaya karar kılalım?

Ancak insan bunca tezat, bunca zalim, bunca haksız ve hadsiz.

Ancak politika, siyaset, silah, para, petrol ve basın hepsi benim olsun ben gibi olsun algısı bu kadar hain.

Kimi neyle kandırıp, kendimizi neyle aldatıp gencecik erlerimiz, askerlerimizle, onların hayatta kalmasını ümid etmekten başka çaresi kalmamış canım ana-babalarını alkışlar türküler goygoylarla “zeytin dalı” diye diye savaşa evet elleri sallıyoruz ki?

Ancak oturduğun yerden bu kadar kolay olabilir ölüme gönderilişe alkış tutmak.

Ancak izlediğin, izletildiğin yerden bu kadar anlı şanlı durabilir savaşa haklı nedenler bulmak.

Ancak sevgisizlik bombalarıyla büyümek/büyütülmekle mümkün kılınır bu kadar işe yarar algı yönetimi içinde yaşadığının farkında bile olamamak.

Kendi evladı değilse savaşan, her savaş mubahtır kimine.

Tercihlerin hep 4 seçenekten biri olarak seçilmeye mahkum edilerek büyütüldüysen, ve doğrularını yanlışlar götürebilir diye eğitildiysen; elbet mübah olan tek seçenek barış için ölmek ve öldürebilmektir, yaşamak ve yaşatmak sana ilk ve tek hak görülmüşken.

Ben Yonca, barış için savaş istemiyorum.

Barış için ölmeyi, öldürmeyi, öldürtmeyi; dilimiz varken silahlar ile konuşmayı, şu Dünya hepimize yetecek kadar toprak su hava ateş bahşetmişken birileri daha eşit, daha zengin daha üst olmak istedi diye öldürmek için yaşamayı ve yaşatmayı ömrümce kabul etmiyorum.

Barış için savaş istemiyorum.

Savaş istemiyorum.

Savaş istemiyorum.

Zeytin’in ve dallarının, hiçbir şekilde insan eliyle savaşarak ölüme yakıştırılmasını, adının verilmesini; tarihe barışla hayatla mal olmuş bu kutsal ağacın adını sanını kökünü dalını meyvesini, savaşla anmaya, andırmaya;

Ölüme ve savaşa tüm gücümle hayır diyerek, kabul etmiyorum.

Savaşarak ölüm değil, yaşayarak barış istiyorum.

Yonca

“zeytin”