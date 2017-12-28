Sihirli Dilek Kutusu (Sizden gelenler -5 ve son)

Okudum, yazdım, yaydım...

Seneye yeni dileklerle, belki aynılarını farklı şekilde yazabilmiş olmayı çalışarak hem de... Buluşmak üzere hepimize mutlu ve umutlu bir yıl olsun 2018...

Benim dileklerim de yarın Kelebek’de...

Sevgiyle,

Yonca

“şanslı”

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2016 da Sihirli Dilek Kutusuna yazarken 2017 bana bir bebek versin demiştim -ahh niye ağlıyorum şimdi- bin şükür 2017 de dünya tatlısı oğlumu aldım kucağıma. Tüm insanlığa bol kahkahalı yeni bir yıl dilerken bir gün seninle Türk kahvesi içmek nasip olsun 2018 de :) Seni çoooook seviyorum!!!

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Evrenin pozitif düşünce, pozitif davranışlar ve iyi niyet ile dolmasını,

Öncelikle çocukların ve kadınların güvenli, mutlu ümit dolu yaşantılarının olmasını,

Sokakta ki hayvanların sahiplenilmesini ve güvenli yaşamalarını,

Ülkemde laik, bilime, eğitime ve halkına önem veren bir iklimin hakim olmasını,

Aileme, dostlarıma sağlık, mutluluk, başarı, hayat doyumu,

Kendime, bol egzotik seyahat, golfte single oyuncu olmayı diliyorum.

Senin de bütün dileklerin, hayallerin gerçekleşsin sevgili Yonca.

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2018'de de huzurlu, yeterli ve dengedeyim. Seviyor ve seviliyorum. Bolluk ve

bereket içindeyim. Sakin ve affediciyim. Bütün mucizeler beni buluyor. Tüm

işlerim hızlıca halloluyor. Zamanın efendisiyim, her şeye kolaylıkla

yetişebiliyorum. Sağlıklı ve pozitif enerji doluyum. Bütün dileklerim

gerçekleşiyor. Sevgi ve anlayış doluyum. Cesur ve güçlüyüm. Anda ve

akıştayım, teslim oldum. Duruyorum, bekliyorum ve izliyorum.

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56yaşında iki çocuk annesiyim.2018 de sevgili eşimle, oğlum ve kızımla sağlıklı hep mutlu güzel günlerimiz olsun istiyorum. Oğlumun iş hayatında mutlu olacağı, yüksek makamlara ulaşacağı, iş hayatına kavuşmasını çoook istiyorum.

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Merhaba Yonca Hanım,

Yağmurlu bir havada Çanakkale İzmir yolculuğu ata toprağı Keşan'dan dönüş...

Dünyamıza Dirlik, düzgünlük

Yurdumuza Birlik, düzgünlük

Sevdiklerime, dostlarıma, aileme sağlık, mutluluk dolu 2018 günleri... Yüreklerimizde umut olsun

Zeytindostu eğitim merkezini hayata geçirmek, dünyayı gezmek.

Likya Yolu Maratonu Finişi’nde sizi davulla karşılamak dileğimi de evrene gönderiyorum...

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Dileğim; “Gözyaşı hep olur. Olur da nasıl olur Yoncam, kalpten olur, ağlayan milyonlarca kalpten biri olarak, mis gibi memleketimde havada uçurtmaların salındığı, berrak denizlerin de yıkandığımız -ki yıkanandır asıl eğlenen;), çocuk parklarında karın ortasında gülen çocukların bir gülümsemesinin aynısının tıpkısını Afrika bahçelerinde gördüğümüz, güzel bir yeni yıl gelsin mi bize yoncam:) gelsin be yoncam

Başlıyorum sevdiklerim sağlıklı olsun. Gülmeyi seven bir kocam olsun. Gülünce gözleri çizgi olsun. Severek yaptığım bir işim olsun. Ve hep umudum olsun.

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Yoncacığım, benim dileğim AŞK! "BİZ" olmayı seven o adam, severken de huzur ve güven versin veeee dolu dolu mutlu eden AŞK bu yıl bana gelsin!

AŞK olsun işte, hepimize AŞK olsun!

Şimdiden mutlu yıllar!

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Dileğim, 38 yaşında bu maili atan kişiyi, dileklerinde evlilik olan kızlarla buluşturması. Dilekleri yayımlamak kadar karşılamak da zevkli olsa gerek.

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Çizim kursuna gitmek istiyorum. Gidebilmek için de bu yıl yeterli parayı biriktirmem lazım. Aynı zaman da organik tarım öğrenmek için gönüllü çalışmaya gitmek istiyorum.

Arkadaşlarıma, aileme ve kendime daha fazla zaman ayırmak istiyorum. Sporumu hiç aksatmadan yapmak, vücuduma sağlık veren yiyeceklerden yemek istiyorum.

Enerjimi emen insanların hayatımdan uzak olmasını ve bana bir şeyler katan enerjimi yüksek tutan insanlarla birlikte olmak istiyorum.

Veee sizi çok seviyorum iyi ki varsınız hiç yüz yüze görüşmemiş olsak bile instagram da sayfanıza baktığımda enerjimi yükseltiyorsunuz mutluluk saçıyorsunuz resmen ve yazılarınızı da severek okuyorum. Laf olsun diye değil gerçekten iyi ki varsınız.

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Yeni yılda koşmak istiyorum. Bütün kötü düşüncelerden arınıp özgürce koşmak istiyorum. Sanırım bu istek hep senin sayende. Neşeli ve yaşama sevinci olan muhteşem bir insansın. İyi ki seninle karşılaşıp böyle bir karar vermişim. Bir gün hiç beklenmedik bir an da karşılaşmak dileyiğle...

Güzel yüreğinden ne geçiyorsa yeni yılda mucizelerle gerçekleşmesi ümidiyle! Seni çok seviyorum!

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Allah’ım; bana, çok sevdiğim eşime, kardeşlerime bu dünyada ve öte dünya keyfi alem versin, ömür boyu sağlık, iç huzuru versin.

Kimseye muhtaç olmayalım, zihin, ruh, beden sağlığımız hep yerinde olsun, sevdiklerimle birbirimizin yaşlılığını görelim. Kız kardeşlerim kalbi güzel olan insanlarla tez zamanda karşılaşıp çok güzel bir aşk yaşasın. Geceleri gözüne uyku girmeyen kız kardeşim tatlı rüyalar görerek güzel uykular uyusun. Bir de bu sene yılbaşı milli piyangosu talihlisi ben olayım. İyi yıllar

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MERHABALAR SEVGİLİ YONCA DOĞA, YONCA SİHİR,YONCA UMUT, YONCA HERKESE ÖRNEK, YONCA OLDU...

Tabii ki yalnızca sıkı bir takipçiniz değil, destekleyiciniz ve gerçekleştiremediğim rüyalarımı, siz gerçekleştirebildiğiniz için sizi daha bir çok seveninizim. Bu günlerde sayısız e-mail aldığınızı bildiğimden yazmak istediklerimi bir yana bırakıp AİLECEK HEPİNİZİN KORUYUCU VE YARDIMCI MELEKLERİ BOL OLSUN diyor ve 2018 o Sihirli Değneğin Siz dahil tüm aile bireylerinizin dileklerinin üzerine sihrini akıtmasını diliyorum.

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SAĞLIK, SIHAT,SEVGİ, MUTLULUK VE BARIŞ OLSUN.

Sevgili Yonca umarım ve dilerim Sihirli Dilek Kutunuzda iki dileklik yer daha kalmıştır. Kim bilir belki de son gönderilen dilekler ilk gerçekleşenler olur :) Hele de evrenle ilgilisi.

Almanca harfli klavyede Türkçe karakterlerle yazdım, umarım sizde de öyle çıkar.

Sihirli dilek kutusuna iki ayrı dilek gönderiyorum: birisi üniversite sonda ve beş yıldan beri bilinmeyen bir hastalığa mustarip olan kızım ve kendim için, diğeri Dünyamız ve evren için. İki ayrı dilek, lakin birbirilerinin olmazsa olmazları.

Sevgilerimle, ailecek hayatın sihirlerinde kalmanızı dilerim.

KIZIM VE KENDİ ADIMA OLAN DİLEKLERİM

2018 yılında dört yapraklı Yoncanın sihirli değneği kızçeme ve bana öyle güçlü dokunsun ki, her ikimiz de mucizevi şekilde fiziki ve ruhsal sağlıklarımıza kavuşalım. Evladım sağlıkla kemanını çalabilsin.

Kızçem üniversite bitirme tezini kolaylıkla hazırlayıp, kolaylıkla savunsun.

Hayatımıza şelale gibi kazanç, para, bolluk, bereket aksın ki, 60 doğum günümü, bireysel ve sosyal projelerimizi kendi maddi gücümüzle hayata geçirelim.

Yürüyüşlerime zevkle sarılarak, doğum günümde NU resim çektirmek nasip olsun!

DOĞA VE EVEREN İÇİN DİLEKLERİM

SEVGİLİ ALLAHIM LÜTFEN 2018’de İNSAN denilen varlığı aklıselim kıl ki, DOĞAYI, KENDİ HEMCİNSLERİNİ, HAYVANLARI, tek kelimeyle yerzüzündeki tüm varlıkları katletmekten vazgeçsin!

Afrikalı çocuklar da karınlarını doyurup, doya doya su içebilsinler, onların da güzel okulları olsun.

DÖRT YAPRAKLI YONCANIN SİHİRLİ DEĞNEĞİ tüm dünyadaki kız çocuklarını sevgiyle sarıp sarmalasın ki, kötülükler onlardan uzak dursun , yaşamları sevgi ve mutluk ışısın

EVRENİ SEVGİ VE AYDINLIK ŞELALESİ SARSIN

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2018 dilek kutusuna benimde dileklerim var. Öncelikle sağlık ve tabi ki huzulu bir yıl olsun. Sonra kızıma bir kardeş gelsin 2018 de inşallah. Araba (bunu yıllardır diliyorum ama bir türlü olmadı:) alayım ve trafiğe çıkabileyim. Kredi borcum var bir an önce bitsin de rahatlayayım. Son dileğim de eşimin işlerinin düzelmesi. Karlı ve bereketli olsun artık. Son bi şey de çok çok kitap okumak istiyorum. Seneye bu zaman evettt başardım demek istiyorum.

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Öncekileri okumak isterseniz diye, her seferinde bir öncekinin linkini de paylaşıyorum. Böylece arşivde de düzgün sırayla bulunur...

4 Yapraklı Yonca’nın Sihirli Dilek Kutusu (sizden gelenler -1) için:

http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/yonca-tokbas-kelebek/sihirli-dilek-kutusu-sizden-gelenler-1-40685627

4 Yapraklı Yonca’nın Sihirli Dilek Kutusu (sizden gelenler -2) için:

http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/yonca-tokbas-kelebek/sihirli-dilek-kutusu-sizden-gelenler-2-40688751

4 Yapraklı Yonca’nın Sihirli Dilek Kutusu (sizden gelenler -3) için:

http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/yonca-tokbas/sihirli-dilek-kutusu-sizden-gelenler-3-40689980

4 Yapraklı Yonca’nın Sihirli Dilek Kutusu (sizden gelenler -4) için:

http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/yonca-tokbas/sihirli-dilek-kutusu-sizden-gelenler-4-40691108