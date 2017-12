Sihirli Dilek Kutusu (Sizden gelenler – 4)

Bugün de 4. Posta.

Öncekileri okumak isterseniz diye, her seferinde bir öncekinin linkini de paylaşıyorum. Böylece arşivde de düzgün sırayla bulunur...

4 Yapraklı Yonca’nın Sihirli Dilek Kutusu (sizden gelenler -1) için:

4 Yapraklı Yonca’nın Sihirli Dilek Kutusu (sizden gelenler -2) için:

4 Yapraklı Yonca’nın Sihirli Dilek Kutusu (sizden gelenler -2) için:

Yarın 5. Posta yayında olacak....

Tüm dileklerimiz gerçek olsun diyerek bu postayı da salıyorum evrene.

Yonca

“sihircibaşı”

*****

24 yaşında iki kere lösemi kanserini yenmiş ve şimdilerde bacağımdaki tümör

nedeniyle bacağımın alınması tehlikesiyle karşı karşıya kalmış hayatı deli

dolu yaşayan, ruhu kalbiyle adeta dans eden birisiyim. Bundan sonraki

hayatımda sadece ve sadece sağlık diliyorum. Dünya için huzur, mutluluk ve

barış diliyorum.

****

Öncelikle içimde var ettiğim değersizlik, yetersizlik, başarısızlık prangasını çözeceğim boynumdan. Sonra mükemmelliyetçiliğin ipini salıvereceğim. Kendimden başka kimseyi değiştiremeyeceğim fikrini takacağım koluma. Nasıl asla derim! Hayat 'asla' dediğim yerden yakalayıveriyor sonra. Neticesinde Musa da benim, Firavun da. Bu yıl yargılama duvarımı tuz buz etmek istiyorum. Yeni yılda kendime, yaşadığım her olay ve duyguya güvenmeye ihtiyacım var. Düşsem de, olmaz desem de yürümeye, inanmaya. Bana verilen tek an'ın içinde özgürleşmek, üretmek, faydalı olmak 'beni' şifalandırıyor.

Biliyorum hayat, bana yeni yılda okul öncesi çocuklarla ilgili planım için yol gösterip doğanın kucağında; tertemiz yüreklerin, zihinlerin kendi doğalarını keşfettikleri; sevgi, saygı, güven, adalet, yardımlaşma, cömertlik gibi değerlerin yağmur gibi yüreklerine yağdığı bir çatı verecek. Bunun için başlamam, heves etmem, yılmamam, korkmamam, dinlemem, okumam, güvenmem ve coşmam gerek.

Yediğim şeylere dönüştüğümün farkındalığında, midemin kapısından nefsimin her istediğini sokmamaya niyetliyim. Her sabah kaslarımı esnetmek için zaman ayıracağım kendime. Dualarımı ve namazımı aksatmayacağım. Zihnimin vesveseye bulanmış iplerini ele geçirip idrakımı, imanımı arttırarak kalbimin sesini daha çok açacağım. El aleme fazla kulak kabarttığım ve özümden uzaklaştığım için, kendimi yetersiz gördüğüm için kendimi affediyorum. Merhamete, doğru ve yanlışı ayırt etme idrakına, sevmeye sevilmeye kendimi açabildiğim için seviyorum beni. Kalpten konuşan, faydalı olmak için emek veren tüm canlarla kucaklaşmak istiyorum. Maddenin, hırsın, öfkenin, gücün peşine düşen; yüze gülüp arkadan konuşan canlardan da sakınmayı planlıyorum. Ve hepsinden önemlisi tüm bu yazdıklarımı hayata geçirebilmem için Yaradan'ın elimi hep tutmasını İSTİYORUM.

Bu okurun coştu Yonca Abla; ama bir cümleyi atsam sanki samimiyetini yitirecek gibi.. Olduğu gibi olsun istedim. AA bir de yeni yılda yüreğimi daha çok açasım var.

****

Yonca hanım merhaba;

Ben 56 yaşında emekliyim. 28 yaşında bir kızım var, tek dileğim kızımın yuvasını kurmasıdır. Buna ilaveten; 2018'de elimde imkan olsaydı; sokakta kimsesiz ve evsiz dolaşan insanlara bir fabrika ve bakım evi kurardım. Fabrikamın yanına da sokak köpekleri için barınak yapardım.

Hayatta en çok, memleketim Niğde'de bahçeli ve meyve ağaçları bulunan bir taş evim olmasını isterim.

Her şeyden önce; kızımın evlenerek yuva kurması ve bir torunum olmasını isterim. 2018'de bir torunum olmasını çok ama çoooooooooooooooook isterim.

*****

Kısa,uzun yorucu seyahatlar yapabilecek sağlık. Bu seyahatleri karşılayacak

kadar para. Değişik lezzetleri tadabilecek kadar iştah. Döndüğümde bu

yaptıklarımı hatırlayacak kadar dimağ ver Allahım Amin Amin Amin.

Kısacası; yaşam çoşkum, sevdiklerimin varlığı ve sağlığı, hayallerim, seyahatlerim, bolluk, bereketim, neşem huzurum....Gerisi olur.

****

-Beni mutsuz eden her kim ve ne varsa uzak durmaya devam

-En önemli dileğim çocuklarımın karşısına iyi insanlar çıksın ve lütfen büyük oğlum apolitik olsun babasıyla arasını düzeltsin.

-Bu yıl da koşabileyim hatta 15k olsun İstanbul'da bu defa ve daha çok bağış toplayayım.

-Kendimi zorlayıp sakatlamayayım 2018'de şu an olduğu gibi... (bkz. adım adım)

-Daha çok çiçek olsun hayatımda ve doğa-deniz-koşu.

-Yılın sonunda doktora tezim bitmiş olsun ama çok güzel bir tez olarak.

-Dostlarım yanımda olsun ve tüm sevdiklerim sağlıklı...

-Bir de keyifli sofralar olsun bol kahkahalı.

Özetle: Huzur+sağlık+spor+keyif ve başarı...

Bu mudur? Bence budur!!!

Sevgi ve selamlar bir de tü tüt tü tü maşallahlar...





***

Kim bilir hangi dilekler gerçekleşti de yeniden sana yazmak istediler.

Ben çoğalmayı dilemiştim bir sürü şey yanında, dünya tatlısı bir oğlumuz daha oldu. Yaşını bekliyoruz heyecanla...

Ve dileklerim yeni yıl için;

Önce sağlık. Sonra huzur, mutluluk. Çok klişe belki ama bunlar bir araya gelince sırtımız yere gelmez, biliyorum.

İstanbul'dan çok uzaklara gitmek. Mavinin, yeşilin, sakinliğin olduğu çok uzaklar..

Yepyeni başlangıçlar; yeni şehir, yeni ev, belki yeniden üniversite hayatı, yeni bir kariyer, ailemle yeni bir yaşam, yeni seyahatler, yeni keşifler... İyi insanlar hep yanı başımızda olsun, nerede olursak olalım.

Gel 2018 neşenle, mutluluğunla. Heyecanlıyız, umut doluyuz.

Bekliyoruz.

****

Emekli olmak ve yeni iş anlamında atölye açmak. Ahşap boyama yapmak,

kafesinde sohbet etmek. Can dostlarımız hayvanlara faydalı olmak. Karman

çormanlık içinde faydalı olabilmek.

Oğlumun üniversiteyi bir an önce bitirmesi hayata olumlu bakmasını, kızımın

yürüdüğü yolda daha çok başarılı olmasını, yarattığı karekterin tüm

dünyada sevilmesi ve hayallerine uygun eş karşılaşmasını istiyorum 2018’den.

***

Daha çok okumak ve bilgi sahibi olmak istiyorum. Biliyorum ki ne kadar öğrenirsem o kadar kendimi iyi ve mutlu hissedeceğim. 2018 yılında da inşallah öğretmen olurum ve ülkemize hizmet ederim.

***

Yazmalara okumalara doyamayan ben

İçindekini dökerken noktalama işaretlerini bile unutan ben konu dilekler niyetler arzular gönülden geçenler olunca nedense bir kal gelme durumu yaşıyorum her daim

Çok uzun yıllar yaradan’ dan bile arsızca her şeyi isteyenleri algılamakta zorlandım sırf bu sebeple

Haddi bilmek lazım para para para ne ya derdi benden al ne diye birde etrafıma kızarak

Sonra bir olgunlaşma zamanı vardır ya hani meyvenin, sanıyorum benimde çekirdek zamanlarımda beynimde daha çekirdek kadarmış ve yaradan’ la ne istiyorsan nasıl istiyorsan konuşabileceğini anlamaya başladım meyve olmaya doğru olan zamanlarımda.

Ve yıllar içinde aslında insanların epey bir kısmının bildiği fakat bilgiyi isteyenlerin bilmeye hazır oldukça arayarak bulabildiği başka şeyler olduğunu da öğrenmeye başladım

İyi olacaksın kardeşim düşüncende dilinde kalbinde İYİ olacak

İyi sözler ne kadar çoksa yanlışlıkla söylenen diğerlerinin etkisini azaltma gücü o kadar fazla

Ve hatta evrende hiçbir şey kaybolmuyormuş meğer o boşluk zannettiğimiz yerde meğer adına enerji dediğimiz görünmez bir bulut topuna dönüşüyormuş ve bu balonu neyle beslersek üzerimize de onlar yağıyormuş (farkındayım yine noktalamaları unuttuğumun yollamadan bakıcam birazdan ama gerçekten konuşur gibi yazmam gerek sana umarım ve dilerim beni anlamakta zorlanmazsın ben kendimi iyi ifade etmek isterim sana çünkü)

Şimdi bu bilgiler bu kadar bildikken insanlar daha 1900 lerin ikinci yarılarından beri bilimle bile iyi sözün etkilerini daha çok yazıp çizmeye başlamışken insanlara neden yeryüzünde bundan bihaber bu kadar çok insan var değil mi??

Okuyorum bugün dileklerini seninle paylaşanları

Daha ne kadar ''çok iyi yaz iyi konuşu'' anlatmak gerektiğini bana da hatırlattı bir kez daha

İçinde İYİ lik olan bir şey diledin mi zaten ona kötülük nasıl bulaşır ki

Herkes herkesi kendi en sevdiği gibi görsün bu dünyada

Tanımadığı bir insana Hay Allah nerde tanışmıştık biz bu tatlı insanla duygusuyla baksın hep

Her daim sıcacık evlerde lezzetli yemeklerle muhteşem ailelerle yaşasın insanlar

Hatta dünyadaki tüm canlılar diyelim buna hayvan dostlarımızı unutmamak adına

Sular havalar bitkiler kirlenmesin en harikulade şekilde yaşamlarını devam ettirebilsinler diye muazzam özen gösteren yaratıklar olalım

Herkes herkesle akraba herkes herkesle kol kola bütün şarkılar bildik bütün dilekler dua

Şimdi özetle her şey genel büyük tabloda iyi olacaksa tek ve bir dua ile; zaten özele de yukardaki iyilik sirayet etmeyecek mi ki

oysa biz duaya dilemeye en alttan başlıyoruz bi yerde bu yanlışa düşmüşüz düşürülmüşüz bilemiyorum kimseyi suçlayasım yok

illa bana ver beni koru benim sevdilerimi koru ben dolaşayım dünyayı ben yardım edeyim insanlara hayvanlara beni cennetine al vs vs vs

yahu herkes iyi olursa zaten benim yardımıma ihtiyaç kalmazsa bu daha güzel değil mi

yarın sabah dünyada hiç kimse kötülük görmeyecek kimse öldürülmeyecek açlık olmayacak herkes bilgi için gülümsemek için gayret edicek bir düşünsene diyesim var insanlara

oysa biz olmayı zenginliği her türlü iyilik için kullanmayı ve paylaşmayı paylaşınca katlanarak çoğalacağını iyiliğin EBE der gibi birbimize bulaşması gerektiğini ve bunun bu dünyadaki ödevimiz ve görevimiz olduğunu düşünmek istiyorum her daim

Kaan için istediğimi Aslan Cem için istemeyeceksem içine yaratıldığım bu yaşamda yaradan’ın yüzüne nasıl bakıcam huzuruna vardığımda

kıymet değer saygı sevgi iyilik aşk dostluk kucaklaşma emek gayret bilgi dilek dilemek ve duaya varıyor

öze varıyor

bir delinin günlüğü kıvamında oldu farkındayım ama yine susamadım

ruhuna bir sarılasım geldi sanki senin de buna benimde buna ihtiyacım vardı

teşekkür ediyorum Yonca iyi ki varsın selam olsun sana diyesim geldi

not: çok da noktalayamadım affet :))

****

Okuduklarımı, biriktirdiklerimi daha çok kişiye aktarabileyim. Paylaştıkça mutlu oluyorum.

Daha az kaygılı olayım istiyorum. İki kızımın da yetenekleri ve istekleri ile ilgili alanlarda yürümeleri dileğim.

Eğitime çok fazla önem verilmesi bunun içinde gerekli olanların yapılması ve konudan iyi anlayan kişilerin ele alması dileğim.

Gönlümde deniz kenarında bir ev ve güzel bir arabada var tabi ki.

***

2018, geçen hiçbir yılı aratmasın dilerim. Sağlıklar, güzellikler, mucizeler benimle olsun. Hayallerime adım adım yaklaştığım, ufkumu genişlettiğim, yaratıcılığımı arttırdığım bir sene olsun. Bayadır yazı yazamıyorum, ilham gelmiyor. 2018 ilhamlı gelsin. En önemlisi en güzel yıllardan biri olsun... Kafamda birkaç yurtdışı rotası var, onlar olursa da süper olur. Aynı şeyleri sevdiklerim için de dilerim tabii ki. Valla çift sayılı yıllar tek sayılı yıllar bilmem, 2018 umarım şansıyla bereketiyle sağlığıyla gelir.

****

2018 yılında; Bolca sağlığım olsun, tatlı huzurum olsun, ballı kaymaklı aşk dolu evliliğim olsun, lokum gibi bebeğim olsun. Mesleğime uygun hafta sonu tatil kayda değer olan bir işim olsun. Etrafimda iyi yürekli insanlar olsun. Sevdiklerim hep yanımda olsun. İnsanlığa yarar sağlayacak projelerim olsun. Dünyayı gezecek ve keşfedecek zamanım ve param olsun. Evim olsun arabam olsun bisikletim olsun ve bunları yapacak gücüm olsun. Teşekkürler.

***

1) oğlum sağlıkla okulunu bitirsin, mutlu olacağı bir iş yapsın ve bolluk

bereket içinde hayatı sevdikleriyle paylaşarak yaşasın, iyi kalpli bir

sevgilisi olsun birbirleriyle mutlu olsunlar.

2)Sevgilimle beraberliğim huzurla aşkla sürsün aynı evde yaşamaya

başlayalım, sakin ama eğlenceli bir hayatımız olsun, güzel sofralarda

sevdiklerimizle güzel günlerimiz olsun.

3) istediğimiz zeytinlikler içinde bir evimiz olsun, ben verandada

zeytinyağlı yaprak sararken sevgilim bahçe ile uğraşsın fonda güzel bir

Zeki Müren şarkısı çalsın.

4) ikimizin de çocukları mutlu sağlıklı olsun

5) Annem sağlıkla ve mutlulukla yaşasın hayattan zevk alsın

6) işyerinde sistem kurulsun her şey yoluna girsin, patronum huzur bulsun,

sakin olsun, mutlu olsun, bol paralar kazansın ve ben çalışma saatlerimi

günlerimi azaltayım

7) sevgilim güzel projeler yapsın, bereketli kazancı olsun hayallerini

gerçekleştirsin.

8) spora geri döneyim, sağlığım yerinde olsun, yediğim her lokmayı sağlıkla

şükürle yiyeyim

9) dostlarım, sevdiklerim etrafımda olsun



Her anını şükrederek neşeyle yaşayayım ve hayat amacıma uygun mutlu mesut

etrafıma fayda sağlayarak yaşayacağım bir yıl olsun

Yonca’cım iyi ki varsın sihirli dilek kutun tüm dünyanın güzel dileklerini alıp

gerçeğe dönüştürsün. Yazılmayanları da!

(devamı yarına.. )