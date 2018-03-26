Eğitime Koşar Adım

Eğer çocuklarımın okul, sınav durumları izin verirse, bir ucundan tutmak için yanıp tutuştuğum bir proje hayata geçiyor.

Kimin elinden gelir de, herhangi bir şekilde destek verirse, bu iş çığ gibi büyür gider.

Ahmet Uysal, geçen sene, Kuzey Kutbu’nda koşan ve Kuzey Kutbu’nu TEGV’e bağış toplayarak koşan ilk Türk oldu.

TEGV’in Pervari’deki eğitim faaliyetlerinin 1 yıllık masrafını karşılamak için koşacağını sosyal medya hesaplarından duyurdu.

Amacı, vakfın Pervari’deki biriminin 800 çocuğu kapsayan 1 yıllık eğitim faaliyetinin masrafını karşılamaktı.

‘Kuzey Kutbu’nda koşan ilk Türk’ unvanını da aldığı bu koşuyla bir değil, iki yıllık masrafı karşılamaya yeten 188 bin lira bağış topladı.

Ahmet bununla kalmadı, çocuklarımızın eğitimi için bağış toplama yolculuğuna devam etme kararı aldı.

15 yıldan fazladır hayalini kurduğu Türkiye’yi bir uçtan bir uca koşma projesini yine TEGV için bağış toplayarak hayata geçiriyor.

Ne yalan söyleyeyim, acayip özeniyorum Ahmet’e; çünkü benim de en büyük hayalim, memleketimin tamamını koşabilmek.

Ahmet, 11 Nisan’da Artvin’den yola çıkacak, Türkiye’yi boydan boya koşarak kat edip Göcek’e kadar koşacak.

45 günde 1.630 km, aşağı yukarı her gün bir maraton -yani 42 km, 195 metre- koşmuş olacak.

7 Haziran’da Göcek’te çocuklarla coşkulu bir buluşma hayal ediyor, planlıyor.

Aslında bizlerden, yani hem koşu, hem eğitim sevdalısı dostlarından, destek olarak yanında “Koşan Dostlar”ı da olacak. Ben de davet ettiği dostlardan biriyim.

Ahmet’i TEGV’in sosyal medya paylaşımlarından takip edebilir, paylaşımlarını sizler de #EğitimeKoşarAdım etiketiyle paylaşıp kulaktan kulağa duyurarak bile, bağış desteği, farkındalık desteği veya gönül birliği desteği verebilirsiniz.

Bir insanın harekete geçtiğini duyurmak da harekete geçmek demektir ve harekete geçirir.

Tüm bağışlar TEGV’e yapılıyor. Projenin bütün kişisel masraflarını Ahmet kendisi üstleniyor.

Gereken diğer bilgiler ve takip için web sitesi: https://egitimekosaradim.tegv.org/

Bağış yaparken açıklama kısmına: “Kendi isminiz / bağışçı adı ve soyadı yazmayı unutmayın lütfen.

Ahmet’i takip edenler, nereden geçtiğini, nereye vardığını da haber alacağından, ben eminim vardığı yerlerde çok güzel karşılanacak, çok da güzel uğurlanacak.

Benim de en büyük amacım, yolun bir yerinde, Ahmet’le beraber yan yana, omuz omuza çocuklarımızın eğitimi için adımlamak.

Yonca “koşaradım”

Ahmet Uysal kimdir

Ahmet H. Uysal 1972’de Adana’da doğdu. İsmet İnönü İlkokulu ve İstanbul Amerikan Robert Koleji’nde okudu. İTÜ İnşaat Mühendisliği üzerine Boston College’da Finans yüksek lisansı yaptı. Bir süre Amerika’da mühendis olarak çalıştıktan sonra Türkiye’ye döndü. 2000 yılından bugüne İstanbul’da yaşıyor, birkaç değişik sektörde girişimci olarak yatırımlar yapıyor.

Evli ve iki çocuk babası. Hayalleri, çocuk sevgisi ve eğitim sevdası onu Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı ile tanıştırdı.

TEGV bayrağını Siirt Pervari birimi için ilk Türk katılımcı olarak Kuzey Kutbu’na taşıdı ve Kuzey Kutbu Maratonu’nu koştu.

Instagram: @ahmet.h.uysal

Instagram: @tegv