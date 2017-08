Zeytinyağında hak edilmiş başarı

Buna göre dünyanın her yerinden zeytinyağı firmaları arasında, yarışmalara en çok katılan ve en iyi puanları alan firmalara bakılarak bir sıralama yapılıyor.

En çok yarışmaya katılan ve en çok ödülle dönen zeytinyağları da sitede yayınlanıyor.

Kendi puanlama sistemlerinde sadece 160 puanı geçen zeytinyağları listeye girebilmeye değer görülüyor.

Türkiye’den 9 firma belirli puanlar ile bu çalışmada yer alırken, 172.75 puan ile en iyi doğal sızma zeytinyağı sıralamasına giren tek Türk markası TUAY oldu.

Ülkemizi uluslararası yarışmalarda temsil eden, zeytin çeşitlerimizin ve zeytinyağlarımızın adını dünyaya duyuran tüm firmalarımızı tebrik ediyorum.

Türkiye’den 160 puanı geçip bu listeye girebilen TUAY...

Hani benim sonsuz güvenle yazmaya ve tavsiye etmeye doyamadığım TUAY!

O kadar mutluyum ki!

Geçen kış, Milas’a gidip Zeytin Hasadı Şenliği’nde TUAY’ın sahibi Atilla Totoş ile canlı yayın yapıp, zeytinyağına dair doğru bilinen yanlışları anlatmıştık.

Hatta yine köşemde yazmıştım Milas’ın memecik zeytinini ve Atilla beyin fabrikasını, zeytinyağlarını, yörenin elbirliğiyle zeytin hakkında nasıl bilinçlendirme çalışması yaptığını.

Atilla bey çok iyi bir eczacı. Bütün bilgisini müthiş bir zeytin aşkıyla ve bu işin bilimini, ilimini yapan insanlarla fabrikasında uyguluyor. Atilla bey, Feridun bey ve tüm zeytin dostları, zeytine dair ne biliyorlarsa ellerinden geldiğince herkesle paylaşarak, eğitimler vererek her türlü farkındalığı ve kalite artırımını sağlamak için canla başla çalışıyorlar.

Memecik zeytini, en yüksek polifenol değerlerini taşıyan zeytin çeşidi. Bu zeytinin ihtiyacı olan, değerinin bilinip doğru ve en doğal haliyle soframıza gelmesi.

Hani hep diyorum ya, hayatıma giren insanların her biri bir başka mucize, ben çok şanslı ve zenginim diye... Alın işte bu da bir başka örnek böyle gururdan övüne övüne yazdığım köşemde.

Geçen kış Zeytin Dostu Derneği’nden Feridun Kaykı ve eşi Nurdan hanım sağ olsun, bahçemizdeki zeytinleri hep beraber topladık, aldık götürdük Atilla beyin fabrikasına.

Hepi topu 50 kilo zeytinimden 5 litrecik zeytinyağı çıktı.

Ama tek tanesini ve damlasını ziyan etmedik diye havalara uçtum.

Şu kadarcık zeytinim dünyanın Türkiye’den tek en iyi seçtiği fabrikadan çıktı deme cümlem ve şansım da oldu şimdi iyi mi!

Bu arada, sadece iyi makinelere sahip olmak ödül için yeterli değil

tabii ki.

Çok iyi bir ekiple de çalışmak gerekiyor.

Zeytinyağı tadımcıları, akademisyenler ve değişik mesleklerden gönüllülerin desteği de gerekiyor.

TUAY, bu saydığım desteklerin hepsini alıyor olmasının yanında, memecik zeytin çeşidi gibi güçlü bir çeşitle çalışmanın avantajına da sahip.

Tüm bu bileşenler, bizzat tanık olduğum zeytin aşkı ve işine tutkuyla bağlı bir ekiple yoğrulup heyecanla işlendiğinde böyle güzel sonuçlara ulaşılmasına insan şaşıramıyor.

Hiçbir emek karşılıksız kalmamalı.

Memecik zeytinini bütün Muğla’nın destekliyor olması da tesadüf değil. Çünkü tüm destekçilerin ortak bir hedefi var. Zeytin Dostu Derneği’nden aldıkları güçle Muğla’nın her ilçesinden en az bir fabrikanın bu kalitede ürün yapması.

Bunu başaracaklarına da hiç şüphem yok. Milas Zeytin Hasadı Şenliği boyunca bu ortak amacı, bilinci, çabayı yaşayarak gördüm.

Bu sene ve her sene ben de yanlarındayım. Zeytin ağacı, yağı için şu hayatta yapmayacağım şey yok.

Yonca “zeytindelisi”