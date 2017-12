Yonca’nın yeni yıl duası

Kendi duamdaki cümlelerin barındırdığı “yapma-etme-me me me” negatif eklerini ilk defa bu sene, size dileklerinizi bana yollamanın kurallarını yazarken fark ettim iyi mi!

“Aman çukura girme” derken tam içine düşersin ya, aynen öyle oldum işte.

“İnsan iyi bir şey söylediğini zannederken, olumsuzlukla söyleyebiliyor, aman dikkat!” diye dilinde tüy biten ben, yıllardır aynı hatayı yapıyormuşum.

İşin gerçeği, herkesin her şeyine çok özenirken, kendimi ihmal ettiğimden... “Aman ben nasıl olsa...” dediğimden... Geri dönüp kendi yazdığım duamı, dileklerimi alıcı gözle okumadığımdan...

Önce 2005 halini ele aldım... 2017 halini yazdım, şimdi.

Her sene yenilemeye karar verdim. Her sene daha cesur, daha kesin, daha belirgin bir şeyler yazmaya da niyet ettim. Sesim daha gür, kalemim daha net olmalı bir şeyi evrenden isterken.

Buraya yazdıklarımdan daha kapsamlı, sanki bir kurumsal şirketmişim gibi, ince detay bütçelendirilmiş, amaç-misyon-hedef belirlenmiş olanını da yazdım, hatta görselli bir koca pano haline getirdim. Sürekli gördüğüm yere koyuyorum.

Unutursam, kırılırsam, yolda düşersem, yüzüme gözüme çarpsın da beni şaha kaldırsın diye.

Hepimizin dilekleri gerçek olsun.

Hayatı, yaşamayı çok seviyorum...

Yaşamayı ve yaşarken her duygunun tadına varıp keyfini çıkarmayı çok iyi becerdiğimi en çok çocuklarım bilsin istiyorum.

Yonca

“Dilek Ağacı”

Yonca 2005

Kendine, hayallerine, iyi şeylere ve umuda inan.

İnanıyorsan kendine GÜVEN.

Duyma sadece sesleri, DİNLE.

İyiliklere doyma, aç gözlü ol, hep daha fazlasını İSTE.

Aklına düşerse YAP.

İçinden nasıl geliyorsa öyle OL.

Nasıl hissediyorsan öyle YAZ.

Mutlulukları asla BEKLETME.

Hayatını asla GECİKTİRME.

İçine düşerse fikri hemen SEVİŞ.

Naz etme GÜL.

Farkında olarak YAŞA.

Hayata kızıp YILMA.

Hiçbir kapıyı KAPAMA.

Kimseye KÜSME.

İmkansız deme, DENE.

Yorulma, ÇALIŞ.

Hor görme kendini, SEV.

Yaşadıysan eğer, vardır elbet bir sebebi, PİŞMAN OLMA.

Her şeye ilaçtır ZAMAN, o zaman KAYBETME.

Oluverdi mi dileğin, hemen ŞÜKRET.

Her daim UMUTLU ve MUTLU OL.

Hayat bu...

AFFET!

Dön başa, büyük ve koyu renk yazdığım kelimeleri yukarıdan aşağıya yüksek sesle oku!

Ha bir de unutmadan; yap iyilikleri, çok düşünme at derin sulara.

Geri gelecekler elbet.

Zamanla...

SABRET....

Yonca

‘işbitirici’

Yonca 2017

Kendine, hayallerine ve umuda İNAN.

Her şeyin çözümü var!

İnanıyorsun madem, kendine GÜVEN.

Duyduğun sesleri, DİNLE.

İyilikleri, yapabileceklerinin hacmini büyüt, İSTE.

Kalbine düşerse YAP.

Aklına takılırsa kalbine SOR.

İçinden nasıl geliyorsa öyle OL.

Nasıl hissediyorsan öyle YAZ.

Mutlulukları ÇAĞIR.

ANLAT, KONUŞ, PAYLAŞ.

İçine düşerse fikri hemen SEVİŞ.

Hep GÜL.

İçinden geldiği an sal ve AĞLA.

Farkında YAŞA.

Hayatta KAL.

Her kapıyı AÇ.

Kendine de SAYGI. Kendine de EŞİT HAK. Kendine de ADALET. Kendine de MERHAMET.

Her şey mümkün, DENE.

Dinlen.

Arı gibi ÇALIŞKAN, zeytin gibi ÖLMEZ yaşa.

Su gibi yolunu bul.

Toprak gibi yeşert.

Hava gibi nefes ol.

Ateş gibi parla.

Ağaç gibi kök sal.

KAZAN-Kazandır.

Kendini SEV.

Yaşadıysan eğer, vardır elbet bir sebebi, PİŞMAN da olabilirsin. Her şeye ilaçtır ZAMAN, o zamanı KAZAN.

Anında ŞÜKRET.

Her daim UMUTLU ve MUTLU OL.

Hayat bu...

Kendini AFFET!

HAREKETE GEÇ.

Her şeye yetecek kadar NAKİT ve VAKİT VAR.

Eylemde kalarak SABRET.

ŞANSLISIN.

Yonca

“oldu”

(Dön başa şimdi, koyu renk yazdığım kelimeleri yukarıdan aşağıya yüksek sesle oku! Çünkü hepsi gerçek oldu.)