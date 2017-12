Seneye yeniden açarız.

Dileklerin hepsi gerçek olsun.

Yonca

“dilekçi bacı”



Ne güzel bir şeye vesile oluyorsunuz. 2017’nin son aylarını paramparça geçiren bir kadın olarak sihir, mucize, kuantum, Kundalini, Reiki ne varsa muhtacım. 2018’de kalbime, ruhuma dokunan, benim gibi özgürce sevip sımsıkı sarılan bir aşk/eş/evlilik diliyorum. Bir de yeteneklerime ve hayallerime uygun bir iş sahibi olmayı, çevremdekilere de faydalı olabilecek kadar gelir sahibi olmayı kalpten istiyorum. Farkındalığımın daha da artmasını, baktığım yerde ihtiyacım olan dersi görüp, fark edip kabul etmeyi diliyorum. Karşıma çıkan herkes benim aynam, kendimle birlikte onları da şifalandırma yeteneğimin artmasına niyet ediyorum.



Hedeflediklerimi yapabilmem için bereket diliyorum.



Ailem için sağlık, yavrularım için hayırlı iş, renkli gözlü, asil ve hayırlı bir eş istiyorum.



Askerlerimiz vatani görevlerini sağlıkla tamamlayarak yuvalarına, sevdiklerine dönsünler. Hiçbir askerimizin ayağı taşa dokunmasın inşallah.



Sizin enerjinizi ve samimiyetinizi çok hissettiğim için dilek kutusu çağrınıza kayıtsız kalamadım, tanımadığım birine tüm içtenliğimle dileklerimi yazabildim. Kendimin ve ailemin ruhen, zihnen ve bedenen sağlıklı olması ve dengede kalmasını, işlerimizin düşündüğümüz şekilde yolunda gitmesini, çocuklarımın mutluluk ve başarılarının artmasını, eşimin daha düzenli çalışma saatlerinin olmasını ve bu sayede düzenli uyku-beslenme-sporu hayatına katarak sağlıklı bir bedene sahip olmasını, hem ailece hem dostlarımızla çoook keyifli seyahatler yapabilmeyi, Nevşah’ın mucize kursuna katılmayı, yıl boyunca toplam 100 saat yoga yapabilmeyi istiyorum.



Canım ülkemde güler yüzlü, herkesi kucaklayan liderler olsun. 2018’de çok iyi bir damadım olsun. Sağlık, mutluluk, huzur benimle ve herkesle olsun. Canım kızım çok mutlu olsun. Kıvırcık kumral saçlı, gülen badem gözlü bir torunum olsun. 10 tane kız çocuğu okutacak ekonomik gücüm olsun. Ne olur olsun. Anneciğime güzel bir ev alacak param olsun. Herkese mutluluk veren 4 yapraklı Yonca da çok mutlu ve sağlıklı olsun. Çocukları ve eşiyle birlikte tabii ki. Güzel ülkeme güneş doğsun, hiç batmasın. Yüzlerimizden gülümseme hiç eksik olmasın.



8 yaşındaki kızım tırnaklarına iyi baksın. Elini ağzına götürten davranışın nedenini bulup çözebilelim. Evimizdeki herkes; kedimiz Bal da dahil mutlu ve sağlıklı olalım.



Özgür ve adaletli bir ülkede oğlumun sağlıkla tüm gerçekleştirmek istediklerine ulaşmasını, iki kız kardeşimin hayat arkadaşlarını bulmaları ve çok para kazanmalarını, ben de torun görüp sağlıklı ve huzurlu, kaliteli bir yaşlılık geçirmeyi başarmayı diliyorum.



İyi ki varsın. Seni okuyorum, Instagram’dan takip ediyorum. Bazen de diyorum ki yollarımız kesişse çok iyi arkadaş oldurduk. Her sene kendi kendime oynarım bu oyunu. Oyun deyip hafife almamak lazım. Oyun eğitir, ders çıkarırsın sonunda, gurur duyarsın. Bu sene içimden gelen sesi dinleyip senin sihirli kutuna yazacağım. Benim için 2017 bir geçiş yılıydı. Çin’de kritik bir ameliyat geçirdim. “Yeni yılda ailemle, arkadaşlarımla ev ortamında olacağım” dedim, öyle asıldım ki 30’unda taburcu etti doktor beni. O ameliyat, hastanedeki 3 gece, 4 gün çok şey öğretti bana. Şimdi yeni bir düzen kuruyoruz kendimize (3 kişilik bir çeteyiz biz). 41 olacağım 2018’de. Karar verdim, Defne’ye bir kardeş gelecek. Hep istedim ama kendime itiraf edemedim, işi gücü bahane ettim, şimdi kendimi silkeledim, karar verdim.



Önce sağlık, sonra bolluk, bereket, mutluluk, güzel dostluklar... Oğlum ve kızımın istediği, onların hayrına olan ne varsa olsun. Bodrum’da güzel bir ev istiyorum. Ve sizin gibi insanlar daha da çoğalsın.



Yaşasın sihirli dilek kutusu! Sen ilk fikri verdiğinden beri her sene yapıyorum. Özel seçtiğim bir kağıda, el yazısı ile yazıyorum, tüm sene cüzdanımda geziyor. Arada açıp okuyorum. Ne çok hayata dokunuyorsun. Dileklerimin temeli, yaşın getirdiği doyumla beraber, sağlık olsun.

Dileklerim; ailemizin sağlıklı ve mutlu olmaya devam etmesi. Yıl boyunca ailece eğlenceli seyahatler yapmamız. Deniz’in Barselona’da iş bulması. TNS’nin işlerinin çeşitlenerek artması. N&S’in önüne harika bir fırsat çıkması ve sevdikleri bir yere yerleşmeleri. Yazın en az 1 ayını Bidağınbibaşı’nda ailece geçirmemiz. Ecotrail Florence 42, Zugspitze ve OCC’yi Özgür’le beraber sağlıkla tamamlamamız. Özgür’ün işinin rahatlaması. Koşucu arkadaşlarımın sakatlanmadan mutlulukla koşması. F&B’nin sevecekleri yeni işler bulmaları. Ela’nın jimnastik takımına girip, başarılı ve mutlu olması. Kaan’ın tenis ve pinponda mutlu ve başarılı olması. Tam gönlüme göre olan, fayda sağlayan, yoğun olmayan ama anlamı, katkısı olan bir işin gelip beni bulması. Hayvanlara ve çocuklara yardım için maddi gücümün devam etmesi. Yaşlanmanın etkilerini fiziksel ve duygusal olarak kabul edebilme gücü, sabrı...

Sana güzel ailenle beraber macera dolu, her istediğinin peşinden gidebildiğin, soluğunun sadece heyecan ve mutluluktan kesileceği yeni bir yıl diler, bir gün bir yarışta veya Bodrum’da karşılaşmayı umarım.



Artık kendi hayatımı yaşamak ve mutlu olmak istiyorum. Başkalarının hayatlarıyla değil. Kalbimden geçenleri benliğimde hissetmek istiyorum ve bunu hayata geçirmek en büyük dileğim.

