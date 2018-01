Hayatın peşinde koşmak

Ve çok mutluyum. Çünkü işlerini iyi yapan, zevk ve tercihleri farklı olan ve yine de ortak değerleri saygı-çalışkanlık-etik olan genç bir ekiple beraberim.

Her geldiğimde bir gün burayı doya doya koşmak, kayalarına dokunmak istiyorum dediğim Masa Dağı, Aslan Başı Tepesi... Her birine kavuştum.

Hayallerinin peşinde koşmak ve hayalperest olmak arasındaki en kalın çizgi bu... Birinde hayal kuruyorsun, öbüründe eylemdesin.

Ve ben şu an eylem halindeyim...

Capetown’dayım. Vodafone Red Dünya Avucunuzda takımı ile, yanımda İdil Yazar, Sezgin Yılmaz; CNN TÜRK “Dünya Avucunuzda” yapımcısı ve sunucusu Sinan Kunter, programın yönetmeni Özcan Maviş, kameraman Bilal Söyleyen sizlere Capetown’u bambaşka açılardan anlatmak için yaşıyoruz...

Her birinden bir dünya bambaşka bakış açısı ve farklı bilgi edindim.

En sevdiğim şey öğrenmek. Yaşayarak, paylaşarak öğrenmek!

Uzaktan baktığımız Masa Dağı’nı koşmak dahil, her türlü farklı açıdan Capetown deneyimlerimizi biriktirmek ve sizlere detayıyla anlatmak için oradan oraya kelimenin tam Yonca anlamıyla koşmaktayım.

Kapsamlı yazı için 21 Ocak Pazar günü önce Hürriyet Seyahat alıp okumanızı ve saat 18.10’da da CNN TÜRK’te “Dünya Avucunuzda” programını izlemenizi dilerim...

Bütün mutluluğumu, öğrendiklerimi, bildiklerimi ve yaşadıklarımı paylaşmak için çıldırıyorum...

Bana bu imkanı veren gazeteme teşekkür ederim!

Yonca

“Masa Örtüsü”

Masa Örtüsü: Masa Dağı’nın üzerini bembeyaz bir bulut kaplar bazen. Böyle akar gibi gelir üstüne konar, o zaman yerlisi “Masa’nın örtüsü örtüldü” der...

Oradan esinle...