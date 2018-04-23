Dubai’de 9 yıldır 23 Nisan’ı çocuklarla yaşıyoruz

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı 98 yıldır kutlayan bir ülkenin çocuklarıyız. Tam 9 yıldır da, Dubai’de 23 Nisan’ı çocuklarımızla, en mükemmel şekliyle yaşayıp kutluyoruz.

Al Mamzar’da bulunan The Cultural & Scientific Assosication’da bu yıl yine müthiş bir organizasyon gerçekleştirdik.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlaması Dubai Başkonsolosluğu himayesinde, Dubai ve Kuzey Emirlikler Türk İş Konseyi desteğiyle, Dubai’de yaşayan Türk kadınlarını bir araya getirmek için kurduğum Sultans of Dubai grubumuzdan gönüllü, özverili, çalışkan 23 Nisan Komitesi kadınları tarafından düzenleniyor.

9 senedir, Türkiye’den ilkokulda halk oyunları oynayan çocuklarımızı misafir ediyoruz. Bu sene İzmir Barbaros Hayrettin İlkokulu halk oyunları ve dans gösterisiyle bizimleydi.

Türkiye Dubai Başkonsolosluğu, Türkçe Kursu çocukları hazırladıkları gösterilerle bizi şaşırtıyor. Dubai Drum Şov dinamik vurmalı çalgıları ve Bogz the Magician sihirbazlık gösterisiyle de, çocuklara özel ve eğlenceli bir zaman yaratıyoruz.

Dubai’deki Türk restoranlarının açık büfe ikramları, bahçede çocuklar için eğlenceli oyunlar ve bir de Türkiye’den gelen İrem Derlen ve Orkestrası ile çocukluğumuza, ülkemize ve değerlerimize olan özlemimizi gideriyoruz.

Ana sponsorluğunu yıllardır Pınar ve THY’nin üstlendiği 23 Nisan organizasyonumuza, “Platin Sponsor” olarak MNG, LC Waikiki, Rani ve BurJuman Arjaan by Rotana, “Silver Sponsor” olarak Turkish Village Restaurant, HealthBay, Mahmood Tea, Dr. Tosun Dental Clinic, TAV Construction, Deligourme ve “Bronz Sponsor” olarak Marmara Hotel Apartments, Bosporus Turkish Restaurant, Abdulla AL Suwaidi Advocates & Legal Consultants, Pomegranate Institute, IMG Worlds of Adventure, ZOUZOU Restaurant ile Sesame Restaurant destek veriyor.

Bakın bu işi başarabilmek kolay değil.

Uluslararası boyutta başarı yakalamış tüm Türk markalarına ve bize her destek verene yürekten teşekkür ederim.

Bu kutlamanın öncesinde, artık geleneksel hale gelen bir de 23 Nisan koşumuz var.

Fikir annesiyim.

Arı kılığımı giyip gidiyorum çocukları koşturmaya. Henüz anne karnında olanından tutun, her yaştan çocuğumuzla el ele, yan yana koştuğumuz, kazananın/kaybedenin olmadığı, tek amacın gülümsemek olduğu, isteyenin emekleyebildiği koşumuza bu sene 150 çocuk katıldı.

Bunun benim için anlamını tarif etmem imkansız.

İlk defa bu sene sağlık nedenleriyle çocukların yanında olamadım.

O coşkuyu yanlarında yaşayamadım diye çok üzüldüm. Fakat bir yandan da, ben orada olmasam da, muhteşem bir organizasyon yaptı gönüllü arkadaşlarım.

Beni en çok mutlu eden de ben olmasam da artık bu koşunun Dubai’de bu kadar yer etmiş ve bundan böyle her daim olacak bir 23 Nisan koşusu mutluluğu haline dönüşmüş olması.

Hani içimden “Vay be kızım Yonca... Bak ne güzel bir şeyler yaratmışsın. Ne inanılmaz kadınlar tanıyorsun, bayrağı elden ele taşıyan, götüren... Gör bak farkına var, çok şanslısın” dedim durdum gözlerim dolu dolu.

Huzurlarınızda, saygıyı ve esas teşekkürü hak eden sevgili arkadaşlarımı tanıtmak isterim;

Bu seneki 23 Nisan Komitesi kadınları Melike Akgün Shanabo, Ayça Günay, Derya Kuş Yavuz, Ebru Genç Cengiz, Funda Özüdinler, Rana Şengelen, Seben Görgülü, Tülay Farra ve Züleyha Dokuyucu.

Açıkçası işte bu kadınların özverileri, emekleri, sabırları ve azimleri olmasa... Bilmiyorum bunca sene devam edebilir miydik.

Tüm gönüllülere ve katılan tüm ailelere ayrıca teşekkürler.

Yurtdışında yaşarken güç ve gönül birliğinin böylesini yaşamak paha biçilmez bir gurur.

İnsan, dünyanın neresinde olursa olsun, sahip çıkmak ve yaşatmak istediği değerleri için başka türlü bir sevgiyle emek veriyor. Değerini biliyor.

Büyüdükçe daha da çok önemsediğim “egemenlik ve çocukluk” kavramlarının bir arada kutlandığı 23 Nisan’ı, çocuklarımıza güzel hatırlayacakları şekilde, gülücüklerle yaşatabilmek için yıllardır çaba veren tüm eski ve yeni arkadaşlarıma, hepimiz adına ben teşekkür ederim.

Bütün bunları şunun için de yazdım:

Evet en güzel bayram bu bayram.

Bütün dünyaya barışı getirebilecek tek gücün, çocukluğun bayramı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun.

Yonca

“miras”