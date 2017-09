Çocuğunuza “güven ne demek?” diye sorun

Sonra susun. Onun yerine cevap vermeyin. Gözlerine bakın, beden dilini gözlemleyin.

O size bir şey sorarsa, sorusuna cevap verin.

Sonra, benim gibi, duyduklarınızı not edin. Herkesin tanımı kendine has ve özel. Önemli olan, güvenden onun anladığı neymiş onu öğrenmek.

Çocuklarıma böyle bir soru sormak hiç aklıma gelmemişti. Verdikleri cevap, beni çok etkiledi. Sonrası müthiş bir sohbet olmuştu.

Sımsıkı sarılmıştık birbirimize.

Bu soru, aramızda giderek keyiflenen nefis sohbetlerin açılışı oldu. Parentology öğrenmekten aldığım zevk sonsuz. Türlü çeşit atölye, özel çalışma grubu, araştırma, deney; merak ettiğim her şeyi gider denerim.

Bir sorunu çözmek için gittiğim yerde, genelde bana hep en doğru çözümü öneren birileri oldu. Karşımdaki yetkili bilirkişinin önerdiği, kendince doğru olan çözümlerden bahsediyorum. “Sen bunu nasıl çözmek istersin?” veya “hangi çözüm yolu seni rahatlatır?” sorusuyla beni kendi çözümümü üretmeye iten pek fazla kişi ve ortam olmadı.

O zamanlar ben de, kim bana hap gibi çözüm önerecekse, uysun uymasın, löp yutmaya hazırdım. İnsanın hayatında bir dönem oluyor, uyuşuyor.

İçgüdülerini, çözüm bulma yetisini, kendini kaybediyor.

Anneliğiyle, kadınlığıyla, işiyle, kendi olma haliyle sürekli yargılanmaktan bitap düşüyor.

Kalıplar ve yazılı tanımlar var. Azıcık sapsan, seni o düzene yeniden sokmak gerekiyor ki sistem içinde sırıtma ve düzen devam etsin.

Oysa her insanın, çocuk ve gençlerin de, kendilerine has değer tanımları var.

Önce onun o tanımını bir anlamak lazım. Benim güven tanımımla, senin güven tanımın farklı olabilir. Ve biz, farklı tanımlarımızla, dayatma-yargılama yapmadan da anlaşabiliriz.

3 sene önce gittiğim 3 günlük “Parentology” çalışması bende duvara çarpma etkisi yaptıydı. 100. kattan yere çakıldım sanki.

Ve, kendi kendimi, kendi elimden tutarak BEN ayağa kaldırdım. Ben ayağa kalkınca çocuklarım ve onlarla ilişkim de şaha kalktı.

Parentology çalışmasının yaratıcısı bir Türk kadını; Gönan Premfors.

Sayesinde CTI’dan Co-active Coaching eğitimlerimi tamamladım. Birçok insana kalbinin sesini duyabilme konusunda yol arkadaşlığı yapabildim, yapıyorum da.

En büyük hayalim, “Parentology” çalışmasının dünyanın her yerinde, her isteyene ulaştırılabilir olmasıydı. Gönan’a bir keresinde; “İçimden bütün Türkiye’yi Parentology içine sokup çıkartmak geliyor” demiştim.

Bu sadece ebeveynlere özel bir çalışma değil.

Benim gittiğim çalışma grubunda 2 CEO vardı mesela, çalışanlarıyla daha yapıcı ilişki kurabilmek istiyordu. İK Yöneticisi vardı, çalışan anneleri anlamak istediğini söylemişti. Bir hamile ve anne-babası ile olan ilişkisini anlamak için gelen birileri de vardı. İşi gücü olmadığı için meraktan gelen de vardı inanın.

Bana sorarsanız o 3 gün sonunda hepimiz bir dolu şey kazandık ama ben en çok güven kazandım. Hayata, kendime, çocuklarıma... Geleyim bugüne. Hayalim bir parça gerçek oldu.

Gönan’ın Parentology’si gördüğü ilgiyle tüm dünyaya yayıldı ve Parentology online bir çalışma haline geldi.

Şimdilik sadece İngilizce.

Aramızda bu yazıyı okuyan, İngilizce bilen, imkanı olan birçok insan var. Bu bir Kelebek etkisiyse, kimin imkanı varsa oradan başlaması da kârdır diyerek paylaşmak istedim.

Çünkü biliyorum, orada birilerinin kalbi cayır cayır yanıyor.

“İlişkilerim böyle olsun istemiyorum” diye sayıklıyor ve ne yapacağını, nereden başlayacağını bilemiyor. Herkesin dilinde “ergenlik” sorunu. Herkesin ortak sorunu iletişim, güven ve saygı.

Parentology için link şu:

https://gozamm.com/live-online-courses/goz/1/

Kendinizi hazır hissettiğinizde... bağlanın.

Güvenin.

Yonca “açık kalp”

9 yaş

Aslan Cem’in 9 yaşında güven tanımı:

Güven, birine inanmak demek. Örneğin beraber sallanırken beni düşürmeyeceğini bilmek demek. Bazı insanların gözüne, yüzüne baktığında güvenebileceğini bilirsin. Onlar da sana bakınca bilir bunu.

Güven içgüdüseldir. İçtendir. Doğaldır.

Doğuştan hepimizde var.

13 yaş

Destina’nın 13 yaşında güven tanımı:

Birine sırtını yaslayabilmektir. O da sana sırtını yaslayabilir olacak. İnanmak, inanılmak demek. Karşılıklı bir his.

Destek olmak, desteklenmek demek.

Güven, insanlar arasında çok güçlü bir bağ demek.

Güven benim için umut demek. En önemlisi güven, herkesin sahip olması gereken duygu...