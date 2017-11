Arıların hayatı

Eğer birbirimizi tanırsak severiz. Sevmesek de, birbirimize zarar vermeden de birlikte yaşayabiliriz.

Arılar gibi, bir ömür boyu bütünün hayrına çalışmak da, kolaylaştırır aslında.

Adana Kozan’da, TOG gençlerimize verdiğimiz Arı Sevgisi eğitiminden minik bilgileri sizinle de paylaşmak istiyorum.

Anavarza Bal’ın Genel Müdürü Can Sezen’in, gençlerimizin sorularına bütün dürüstlüğü ile verdiği cevaplar, şeffaflığı hepimizi çok etkiledi. Bir iş eğer etik şekilde, dürüstçe yapılıyorsa kimse kaçak cevap vermeye ihtiyaç duymuyor. Büyük bir özgürlük, güç ve erdem bu.

Gerçekleri öğrenebiliyorsunuz.

Sorunları tespit etmek de, çözüm üretebilmek de mümkün oluyor.

Arıların sorunlarına, çözüm projeleri geliştiriyoruz hep birlikte.

En şahane kazanımlarımızdan biri de şu oldu; 2014’te ilk verdiğimiz Arı Sevgisi eğitimini alan gencimiz, Koç Üniversitesi Kimya ve Biyoloji Mühendisliği Bölümü son sınıf öğrencisi Cemre Ağaoğlu, bu hafta sonu 24 genç arkadaşının eğitiminden de sorumluydu. Arı Sevgisi eğitimi bir üst seviyeye taşınmış durumda.

Bunca zorluğa bunları başarabilmek, benim için tarifsiz bir mutluluk.

Şimdi arıların hayatına dair bilgiler...

1- Arılar, insan suratına yakın uçarak, kişiyi tanımaya çalışıyor. Yani bir arı yüzünüze yakın uçtuğunda derdi sizi sokmak değil. Tanımak.

2- Arı çiçeklerden besleniyor. Çiçekler de neslini sürdürmek için arıya ihtiyaç duyuyor. Besinlerin yüzde 90’ı arılar sayesinde var.

3- Arılarda dayanışma çok güçlü! Her bir arı, bulduğu besin kaynağını, bütün kovana haber veriyor.

4- Neredeyse tüm meyve ve sebzeler, arılar sayesinde var.

5- Alakasız bir yerde kocaman bir arı topluluğu görürseniz adı “Oğul”. O arılar, yeni ev bulma telaşında. Evi ne kadar zamanda bulacaklarını belirsiz. Ondan, önceki evlerinden çıkarken midelerini besinle doldurup çıktıklarından da, rehavet içindeler. Tehdit etmediğiniz sürece, sokma olasılıkları yok denecek kadar az. İzin verin yaşasınlar. Taşınacaklar. Geçici kiracılar.

6- Türkiye’de, 500 ballı endemik bitki var. Dünya zenginiyiz!

7- Adana Kozan’da 2000 arıcı var.

8- Türkiye, bal üretiminde Dünya’da ikinci.

9- Türkiye’de geçimini arıcılıktan sağlayan 80 bin arıcı var.

10- Arıların sağlığına en büyük tehdit pestisidler, zirai ilaçlamalar. İlaçlama arılara da, toprağa da, bize de, gıdaya da geçip sağlığımızı bozuyor.

11- Balın kristalize olması kötü değildir. Bal kendini korumaya almıştır. Atıp, milyon arının bir ömürlük emeğini ziyan etmeyiniz.

12- Amerika’da çiftçi, tarlasına kovan getirmesi için arıcıya para ödüyor. Bizde ise çiftçi bilinçsizlikten, bilgisizlikten arıyı istemiyor, arıcıyı kovalıyor. Meyvesine, pamuğuna tozlanma için konan arının meyvesini yediğini, zarar verdiğini zannediyor. Oysa o pamuk ve meyve, arı yoksa yok.

Evet...

Arıların hayatına dair öğretip öğrendiklerimizle, hep birlikte, çözümler için çalışabildiğimiz için umutluyuz işte!

Her şeyin başı sevgi.

Yonca

“işçi arı”