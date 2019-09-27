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Yasin Keskin

Yasin Keskin

yasinkeskin1616@gmail.com

Yolun sonu 2.Lig

27 Eylül 2019

Sezon öncesinde takımın geleceği ile ilgili oluşan spekülasyonlar hat safhadaydı.

Belirsizlikle birlikte takımdan giden oyuncuların sonrasında bir elin parmağını geçmeyecek kadar kısıtlı kadro vardı ortada.
Transferin son günlerinde Karacabey Belediye Başkanı ve takımın Onursal Başkanı olan Ali Özkan’ın müdahalesiyle ilk olarak teknik heyetle anlaşılmasının ardından peşi sıra transferler yapıldı.
Belirsizlik git gide ortadan kalkmış ve takım olma yolunda emin adımlar atılmaya başlanmıştı.
Geçtiğimiz seneden alınan ceza nedeniyle ilk maç olan Pazarspor maçına taraftarından yoksun çıkan Karacabey Belediyespor sahadan beraberlikle ayrılmıştı.
Takımın uyum sorunu var, biraz zaman vermek gerekir diye düşünürken art arda deplasman galibiyetleri gelmeye başladı.
İlk olarak Osmaniyespor, ardından Türkiye Kupası’nda Şile Yıldızspor, sonrasında Yozgatspor deplasmanlarından galibiyetle ayrıldı mavi-siyahlılar.
Taraftarından yoksun çıkılan ve cezasını bu maçla tamamlayan Karaca, Nevşehirspor’u kendi sahasından boynu bükük gönderdi.
Aldığı bu galibiyetle grubunda liderliğe yükseldi.
Son olarak da 1. Lig’in lider takımı Ümraniyespor’u 2-0 gibi net skorla eleyerek Türkiye Kupası’nın dışına itti ve yoluna devam ediyor.
Bazıları şunu düşünebilir veya söyleyebilir.
Ümraniyespor yedek kadroyla müsabakaya çıktı.
Ona bakacak olursak, Karacabey Belediyespor’da müsabakaya yedek kadrosuyla çıktı.
Bu çocuklarda azim, gayret ve istek hat safhada.
Bu ara Karacabey Belediyespor’a yan bakılmıyor.
Şehir kenetlenmiş durumda.
Bu yolun sonu 2. Lig.

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