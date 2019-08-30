Zafer Bayramı’nın anlamını bilelim

Ülkemizin birliğini ve ulusumuzun bağımsızlığını kazanmak uğruna emperyalist güçlere karşı verilen mücadeleyle kazanılan bu büyük zaferin 97. yıldönümünde, Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını, kahraman ordumuzu bir kez daha saygıyla anıyoruz.
26 Ağustos 1922’de Türk ordusu, yayılmacılığın (emperyalizmin) silahlı gücünü el koydukları Anadolu’dan atmak için büyük bir askeri harekât başlatmıştı. Büyük bir ‘kutsal isyan’dı! Bu büyük bir ulusal kavgaydı. Büyük bir var olma savaşıydı bu! Başkomutan ise ordularının başındaydı.
Mustafa Kemal Atatürk’ün “Yurtta barış, dünyada barış” sözünü yol haritası olarak uygulamamız gerektiğini unutmamalıyız.
İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği üyeleri diyor ki: “Ülkemizin geçirmekte olduğu zor günlerden kurtuluş mücadelesindeki ruh ve iradeyle yine birlik ve dayanışma içinde kurtulacağımız inancıyla tüm Cumhuriyet sevdalılarının Zafer Bayramı’nı kutluyoruz.”
Özetle, 30 Ağustos Zaferi bir ülkenin bağımsızlığını kazanmasıdır. Bu zafer, kendisini parçalanmış ve sömürge bir ülke haline getirmek isteyen ülkelere karşı indirilen bir darbedir. Bu zafer, bir anlamda mazlum bir ulusun şahlandığı ve haykırdığı, kendi özgürlüğünü ve bağımsızlığını sağlamaya yönelik sürecin başladığı tarihtir.
‘KARALAR BAĞLAMIŞ BİR BAŞKAN’ BÜTÇESİNİ NASIL TOPARLASIN!
ADANA Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’a paraların suyunu çektiğini, görev yapamadığını söylüyor. Aslında bu bakışı hiç sevmiyor. Ama anlatıyor: ASKİ açık veriyor, Adana’nın üçte birinde sağlıklı su yok. Bazı yerlerde arıtma yok. Esasında ASKİ para da üretemiyor. Geliri arttırmak, gideri düşürmek gerek. Çünkü zorunlu hizmetler verilmemiş zamanında... “Tasarruf” diyor ama nereye kadar! Sayaç ihalesinde kuşkular var... Kuyu için kazı yapmaya bile gerek görmemişler. Ama fatura kesmişler. Su deposu ihalesinde yapılan işin ‘sıfır’ olduğunu söylüyor Karalar... Tüm yazıcı-tarayıcı ve fotokopi makinelerinin baskı sayısı 6 milyon 400 olarak tespit edilmiş...
“Belediyelerin kentin eksiğini gideren, modernleştiren bir yönetim biçimi olduğunu sergilemiyorlar ancak biz bakış açısını değiştireceğiz” diyor yine de... Eski yönetimi kapalı şekilde eleştiriyor:
“Vakti geldiğinde teknik eleman alınabilir ama belediyenin işi sadece insan çalıştırmak değildir” diye bir çıkış yapıyor. En çarpıcı sözleri de şöyle:
“4 milyar 320 milyon borçla devraldım belediyeyi. Her ay 60 milyon bütçesi açık veren bir belediye... Bugün itibariyle borç 4.5 milyara geldi. Böyle bir belediyenin hareket kabiliyetini takdirlerinize sunuyorum.”
Karalar, hukuki sürece güveniyor artık.
BU SORULAR YANIT BEKLİYOR
“TÜRK Hava Kurumu’nun ‘batak’ durumu, birbirinden bağımsız 5 kamu ve özel otorite tarafından denetlenmiş ve İçişleri Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Yükseköğretim Kurumu ve bağımsız denetim kuruluşu E&Y’nin denetim raporları ile yolsuzluklar aleni şekilde ortaya çıkarılmıştır.
Ancak ne yazık ki bu yolsuzluklar ve bunları aleni şekilde ortaya koyan raporlar ‘sümenaltı’ edilmiştir. Yolsuzlukları yapanlar kadar bunu örtbas eden, denetim raporlarını sümenaltı edenler de kurumun bugün içinde bulunduğu itibar kaybından, borç batağından sorumludurlar.”
Bunları söyleyen hukukçu ve eski CHP milletvekili Haluk Pekşen soruyor:
“THK Üniversitesi sahte diplomaları kimlere dağıtmıştır? Usulsüz ihaleler ile kurum kimler tarafından milyonlarca lira kasten zarara uğratılmıştır? Kurumun envanterinde kayıtlı hava araçları kimler tarafından yabancı menşeili firmalara değerinin çok altında tutarlara satılmış ve kiralanmıştır? THK’nın turistik amaçlı sıcak hava balonları kimler tarafından organize suç örgütlerine terk edilmiştir? THK’nın sahip olduğu uçaklar, helikopterler kimlere peşkeş çekilmiş, kimler için uçurulmuştur? THK’nın yangın söndürme uçaklarının motorları nerededir?”
MESAJ
KUZEY ormanları ‘muhafaza ormanı’ ilan edilmeli ve mutlaka koruma altına alınmalıdır.
Süleyman DEMİRKAN
İDAM cezası ile suçluya misilleme yapmak en basit yöntemdir ve tek başına sonuç verebilecek bir tedbir değildir.
Mevhibe DEMİR
OKUYUNUZ
ARNAVUTLUK-Tiran Tomor Dağı etkinlikleri üzerine Alevi ve Bektaşilikle ilgili bir eleştiri. Dr. Öğr. Üyesi Mehmet ERSAL
BİLİYOR MUSUNUZ?
30 Ağustos etkinlikleri
KIRKLARELİ Belediyesi’nin 30 Ağustos etkinliklerinde bugün Özgürlük ve Demokrasi Meydanı’nda fener alayı, animasyon ve gösteri grupları, Kırklareli Gezici Bando dinletisi, Musa Göçmen Orkestrası konseri ve yarın 19.30’da Sabahattin Ali Sokağı’nda ‘Trakya’nın Ünlüleri: Ramize Erer, Yalçın Bayer’ söyleşilerinin yapılacağını...
BEŞİKTAŞ Belediyesi’nin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı Barbaros Meydanı’nda zafer yürüyüşü ve Ceza konseriyle kutlayacağını...
ESKİŞEHİR Odunpazarı’ndaki 265 yıllık tarihi Yağcızade Konağı yenilenerek ve Ataol Behramoğlu tarafından belediyeye bağışlanan 7 bin kitapla oluşturulan ‘Ataol Behramoğlu Kitaplığı’nın 1 Eylül Dünya Barış Günü’nde açılacağını...
Zafer Bayramı’nın anlamını bilelim
Ülkemizin birliğini ve ulusumuzun bağımsızlığını kazanmak uğruna emperyalist güçlere karşı verilen mücadeleyle kazanılan bu büyük zaferin 97. yıldönümünde, Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını, kahraman ordumuzu bir kez daha saygıyla anıyoruz.
26 Ağustos 1922’de Türk ordusu, yayılmacılığın (emperyalizmin) silahlı gücünü el koydukları Anadolu’dan atmak için büyük bir askeri harekât başlatmıştı. Büyük bir ‘kutsal isyan’dı! Bu büyük bir ulusal kavgaydı. Büyük bir var olma savaşıydı bu! Başkomutan ise ordularının başındaydı.
Mustafa Kemal Atatürk’ün “Yurtta barış, dünyada barış” sözünü yol haritası olarak uygulamamız gerektiğini unutmamalıyız.
İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği üyeleri diyor ki: “Ülkemizin geçirmekte olduğu zor günlerden kurtuluş mücadelesindeki ruh ve iradeyle yine birlik ve dayanışma içinde kurtulacağımız inancıyla tüm Cumhuriyet sevdalılarının Zafer Bayramı’nı kutluyoruz.”
Özetle, 30 Ağustos Zaferi bir ülkenin bağımsızlığını kazanmasıdır. Bu zafer, kendisini parçalanmış ve sömürge bir ülke haline getirmek isteyen ülkelere karşı indirilen bir darbedir. Bu zafer, bir anlamda mazlum bir ulusun şahlandığı ve haykırdığı, kendi özgürlüğünü ve bağımsızlığını sağlamaya yönelik sürecin başladığı tarihtir.
‘KARALAR BAĞLAMIŞ BİR BAŞKAN’ BÜTÇESİNİ NASIL TOPARLASIN!
ADANA Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’a paraların suyunu çektiğini, görev yapamadığını söylüyor. Aslında bu bakışı hiç sevmiyor. Ama anlatıyor: ASKİ açık veriyor, Adana’nın üçte birinde sağlıklı su yok. Bazı yerlerde arıtma yok. Esasında ASKİ para da üretemiyor. Geliri arttırmak, gideri düşürmek gerek. Çünkü zorunlu hizmetler verilmemiş zamanında... “Tasarruf” diyor ama nereye kadar! Sayaç ihalesinde kuşkular var... Kuyu için kazı yapmaya bile gerek görmemişler. Ama fatura kesmişler. Su deposu ihalesinde yapılan işin ‘sıfır’ olduğunu söylüyor Karalar... Tüm yazıcı-tarayıcı ve fotokopi makinelerinin baskı sayısı 6 milyon 400 olarak tespit edilmiş...
“Belediyelerin kentin eksiğini gideren, modernleştiren bir yönetim biçimi olduğunu sergilemiyorlar ancak biz bakış açısını değiştireceğiz” diyor yine de... Eski yönetimi kapalı şekilde eleştiriyor:
“Vakti geldiğinde teknik eleman alınabilir ama belediyenin işi sadece insan çalıştırmak değildir” diye bir çıkış yapıyor. En çarpıcı sözleri de şöyle:
“4 milyar 320 milyon borçla devraldım belediyeyi. Her ay 60 milyon bütçesi açık veren bir belediye... Bugün itibariyle borç 4.5 milyara geldi. Böyle bir belediyenin hareket kabiliyetini takdirlerinize sunuyorum.”
Karalar, hukuki sürece güveniyor artık.
BU SORULAR YANIT BEKLİYOR
“TÜRK Hava Kurumu’nun ‘batak’ durumu, birbirinden bağımsız 5 kamu ve özel otorite tarafından denetlenmiş ve İçişleri Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Yükseköğretim Kurumu ve bağımsız denetim kuruluşu E&Y’nin denetim raporları ile yolsuzluklar aleni şekilde ortaya çıkarılmıştır.
Ancak ne yazık ki bu yolsuzluklar ve bunları aleni şekilde ortaya koyan raporlar ‘sümenaltı’ edilmiştir. Yolsuzlukları yapanlar kadar bunu örtbas eden, denetim raporlarını sümenaltı edenler de kurumun bugün içinde bulunduğu itibar kaybından, borç batağından sorumludurlar.”
Bunları söyleyen hukukçu ve eski CHP milletvekili Haluk Pekşen soruyor:
“THK Üniversitesi sahte diplomaları kimlere dağıtmıştır? Usulsüz ihaleler ile kurum kimler tarafından milyonlarca lira kasten zarara uğratılmıştır? Kurumun envanterinde kayıtlı hava araçları kimler tarafından yabancı menşeili firmalara değerinin çok altında tutarlara satılmış ve kiralanmıştır? THK’nın turistik amaçlı sıcak hava balonları kimler tarafından organize suç örgütlerine terk edilmiştir? THK’nın sahip olduğu uçaklar, helikopterler kimlere peşkeş çekilmiş, kimler için uçurulmuştur? THK’nın yangın söndürme uçaklarının motorları nerededir?”
MESAJ
KUZEY ormanları ‘muhafaza ormanı’ ilan edilmeli ve mutlaka koruma altına alınmalıdır.
Süleyman DEMİRKAN
İDAM cezası ile suçluya misilleme yapmak en basit yöntemdir ve tek başına sonuç verebilecek bir tedbir değildir.
Mevhibe DEMİR
OKUYUNUZ
ARNAVUTLUK-Tiran Tomor Dağı etkinlikleri üzerine Alevi ve Bektaşilikle ilgili bir eleştiri. Dr. Öğr. Üyesi Mehmet ERSAL
BİLİYOR MUSUNUZ?
30 Ağustos etkinlikleri
KIRKLARELİ Belediyesi’nin 30 Ağustos etkinliklerinde bugün Özgürlük ve Demokrasi Meydanı’nda fener alayı, animasyon ve gösteri grupları, Kırklareli Gezici Bando dinletisi, Musa Göçmen Orkestrası konseri ve yarın 19.30’da Sabahattin Ali Sokağı’nda ‘Trakya’nın Ünlüleri: Ramize Erer, Yalçın Bayer’ söyleşilerinin yapılacağını...
BEŞİKTAŞ Belediyesi’nin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı Barbaros Meydanı’nda zafer yürüyüşü ve Ceza konseriyle kutlayacağını...
ESKİŞEHİR Odunpazarı’ndaki 265 yıllık tarihi Yağcızade Konağı yenilenerek ve Ataol Behramoğlu tarafından belediyeye bağışlanan 7 bin kitapla oluşturulan ‘Ataol Behramoğlu Kitaplığı’nın 1 Eylül Dünya Barış Günü’nde açılacağını...