Yok böyle bir muhtarlık yarışı... Muhtarlığı kura ile kaybeden kadın aday YSK’nın kararına karşı AYM’ye gitti

MUĞLA-Fethiye’nin Karacaören Mahallesi’nin 25 yıllık muhtarı Tacettin Akça, 4 rakibi ile yarıştı. Bunlardan birisi de (39) Arife Dikmentepe’ydi. Akça ve Dikmentepe 56’şar oy aldı. Köydekiler muhtara, “Yap bir babalık, görevi Arife’ye devret. Tecrübelerini de onunla paylaş” der. Ama muhtar, “Nuh” deyip, peygamber demez.”
Jandarmada çektirilen kurayı muhtar kazanır. Bunun üzerine Dikmentepe, ilçe seçim kuruluna itiraz eder, ancak reddolunur. İl seçim kurulundaki itirazı ise kabul edilir. Mazbatasını alır ve muhtarlık koltuğuna oturur. Ve icraatlarına başlar; önce atıl halde bulunan sağlık evini temizler. İnternet hattını komşudan çektirir. Köye haftada bir gün gelip oturacağı yer olmayan, hastalara reçete bile yazamayan doktoru koltuğuna oturtur.
Köyün geçim kaynaklarından biri olan arıcılık nedeniyle 25’i muhtar, yaklaşık 250 kişinin katıldığı ‘Arılara şükran yemeği’ düzenler. Kaymakamı, büyükşehir ve ilçe belediye başkanlarını ziyaret eder. Hizmet ister. Muhtarlar kahvaltısına katılır. Projeler, hizmetler konuşulur. Planlar yapılır. Herkes çok sever Dikmentepe’yi... Ama biri hariç! Köyün çeyrek asırdır muhtarlığını yapan Tacettin Akça! Bu işler anlaşılan hoşuna gitmez ki “Koltuğum da koltuğum” diyerek, YSK’ya itiraz eder. YSK, ilin kararının iptal edilerek tek sandıkta seçim olduğu gerekçesiyle, ilçe seçim kurulunun kararının uygulanmasını ister. 20 gün boyunca hayallerini gerçeğe dönüştürmek için yola koyulan Dikmentepe bu kararla yıkılır. Babası yaşındaki rakibinin koltuk hırsı, onu karardan daha çok yaralar.
O da son bir hamleye hazırlanır ve Anayasa Mahkemesi’ne giderek “bireysel itiraz” hakkını kullanır.
Sonuç nereye varır bilinmez ama insan küçücük bir köyde yaşanan bu koltuk hırsını görünce, yukarıyı varın siz düşünün demekten kendini alamıyor.
ŞEHİR HASTANELERİNDE KAÇ GÖRÜNTÜLEME OLUYOR
ANKARA, Eskişehir, Manisa, Isparta, Kayseri, Yozgat, Elazığ, Mersin ve Adana’da açılan şehir hastanelerinde görüntüleme ve laboratuvar hizmetleri hastaneyi inşa eden şirketler tarafından veriliyor. Tıbbi destek hizmetleri için sözü geçen şirketlere ücret ödenirken, hizmetlerin niteliği tartışma konusu oluyor. Şirketler ucuz iş gücü için yeni mezun, deneyimsiz personel çalıştırmayı tercih ediyor. Tetkik sonuçları sağlıklı alınamadığı için tekrarlanırken, yurttaşlar da tekrar radyasyona maruz kalıyor.
CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya soruyor: “2014, 2015, 2016, 2017 ve 2018 yıllarında Türkiye’de toplam kaç görüntüleme tetkiki yapılmıştır? İstatistikleri dünya ortalaması ile karşılaştırır mısınız? Aynı yıllarda kaç hastanın görüntüleme ve laboratuvar tetkikleri tekrar edilmiştir? Sözü geçen şehir hastanelerinin görüntüleme ve laboratuvar hizmetlerinde görev yapan personelin iş tecrübesi ortalaması yıllık değer bazında nedir? Şehir hastaneleri açıldığından beri görüntüleme ve laboratuvar hizmetleri için özel şirketlere aylık ne kadar bedel ödenmiştir?”
GÜNÜN SÖZÜ
“Gizli bir ajandam yok. Dünya malı da gözümde değil. Tek amacım halka hizmet götürmek.”
(Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer)
KİTAPLAR
Orhan Koloğlu ‘Mamma Li Turchi- Annneee Türkler’ (Tarihçi), Doğu Perinçek ‘Hz. Muhammed-Silahlı Peygamberin Medeniyet Devrimi’ (Kaynak), Kadir Sabuncuoğlu ‘Bir Ömür Bin Haber’ (Rönesans), Cenk Çalışır ‘Beria’ (Oğlak), Mevsim Yenice ‘Bilinmeyen Sular’ (Can) Serhan Asker ‘Efsane Değil İnsanım’ (Bilgi), Eşref Karadağ ‘Torbadaki Maksim Gorki’ (Bilgi), F. Gülru Aksoy ‘Ağzı Karanfilli Adam-Ukde’ (Alter), Afşar Çelik ‘Adayımızsın Hayrettin’ (Bilgi)
BİLİYOR MUSUNUZ
- ÇYDD’nin 2010’dan beri her yıl verdiği ‘Türkan Saylan 9. Sanat ve Bilim Ödülleri’nin bu yıl, Nebil Özgentürk’ün hazırladığı ‘Adı Türkan’ adlı belgesel gösterimi, Ayşe Kulin’in Türkan Saylan’ı anlatacağı konuşma ve Sirene Kadınlar Korosu’nun konseri ile 25 Mayıs Cumartesi 19.00’da İş Sanat’ta yapılacak törenle verileceğini...
- CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut’un besicilerin feryadını Meclis gündemine taşıyıp kırmızı etle ilgili ithalat politikalarını sert bir dille eleştirerek, “Besicilerimizi artan maliyetlere ezdirmeyin. İthalata değil üretim ve üretene destek verin” dediğini...
- PROF. Dr. Cüneyt Akalın’ın ‘İran ve Güncel Sorunlar’ konusunda Moda Tarihçi Kitabevi’nde Cumartesi 16.00’da konuşacağını...
Yok böyle bir muhtarlık yarışı... Muhtarlığı kura ile kaybeden kadın aday YSK’nın kararına karşı AYM’ye gitti
MUĞLA-Fethiye’nin Karacaören Mahallesi’nin 25 yıllık muhtarı Tacettin Akça, 4 rakibi ile yarıştı. Bunlardan birisi de (39) Arife Dikmentepe’ydi. Akça ve Dikmentepe 56’şar oy aldı. Köydekiler muhtara, “Yap bir babalık, görevi Arife’ye devret. Tecrübelerini de onunla paylaş” der. Ama muhtar, “Nuh” deyip, peygamber demez.”
Jandarmada çektirilen kurayı muhtar kazanır. Bunun üzerine Dikmentepe, ilçe seçim kuruluna itiraz eder, ancak reddolunur. İl seçim kurulundaki itirazı ise kabul edilir. Mazbatasını alır ve muhtarlık koltuğuna oturur. Ve icraatlarına başlar; önce atıl halde bulunan sağlık evini temizler. İnternet hattını komşudan çektirir. Köye haftada bir gün gelip oturacağı yer olmayan, hastalara reçete bile yazamayan doktoru koltuğuna oturtur.
Köyün geçim kaynaklarından biri olan arıcılık nedeniyle 25’i muhtar, yaklaşık 250 kişinin katıldığı ‘Arılara şükran yemeği’ düzenler. Kaymakamı, büyükşehir ve ilçe belediye başkanlarını ziyaret eder. Hizmet ister. Muhtarlar kahvaltısına katılır. Projeler, hizmetler konuşulur. Planlar yapılır. Herkes çok sever Dikmentepe’yi... Ama biri hariç! Köyün çeyrek asırdır muhtarlığını yapan Tacettin Akça! Bu işler anlaşılan hoşuna gitmez ki “Koltuğum da koltuğum” diyerek, YSK’ya itiraz eder. YSK, ilin kararının iptal edilerek tek sandıkta seçim olduğu gerekçesiyle, ilçe seçim kurulunun kararının uygulanmasını ister. 20 gün boyunca hayallerini gerçeğe dönüştürmek için yola koyulan Dikmentepe bu kararla yıkılır. Babası yaşındaki rakibinin koltuk hırsı, onu karardan daha çok yaralar.
O da son bir hamleye hazırlanır ve Anayasa Mahkemesi’ne giderek “bireysel itiraz” hakkını kullanır.
Sonuç nereye varır bilinmez ama insan küçücük bir köyde yaşanan bu koltuk hırsını görünce, yukarıyı varın siz düşünün demekten kendini alamıyor.
ŞEHİR HASTANELERİNDE KAÇ GÖRÜNTÜLEME OLUYOR
ANKARA, Eskişehir, Manisa, Isparta, Kayseri, Yozgat, Elazığ, Mersin ve Adana’da açılan şehir hastanelerinde görüntüleme ve laboratuvar hizmetleri hastaneyi inşa eden şirketler tarafından veriliyor. Tıbbi destek hizmetleri için sözü geçen şirketlere ücret ödenirken, hizmetlerin niteliği tartışma konusu oluyor. Şirketler ucuz iş gücü için yeni mezun, deneyimsiz personel çalıştırmayı tercih ediyor. Tetkik sonuçları sağlıklı alınamadığı için tekrarlanırken, yurttaşlar da tekrar radyasyona maruz kalıyor.
CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya soruyor: “2014, 2015, 2016, 2017 ve 2018 yıllarında Türkiye’de toplam kaç görüntüleme tetkiki yapılmıştır? İstatistikleri dünya ortalaması ile karşılaştırır mısınız? Aynı yıllarda kaç hastanın görüntüleme ve laboratuvar tetkikleri tekrar edilmiştir? Sözü geçen şehir hastanelerinin görüntüleme ve laboratuvar hizmetlerinde görev yapan personelin iş tecrübesi ortalaması yıllık değer bazında nedir? Şehir hastaneleri açıldığından beri görüntüleme ve laboratuvar hizmetleri için özel şirketlere aylık ne kadar bedel ödenmiştir?”
GÜNÜN SÖZÜ
“Gizli bir ajandam yok. Dünya malı da gözümde değil. Tek amacım halka hizmet götürmek.”
(Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer)
KİTAPLAR
Orhan Koloğlu ‘Mamma Li Turchi- Annneee Türkler’ (Tarihçi), Doğu Perinçek ‘Hz. Muhammed-Silahlı Peygamberin Medeniyet Devrimi’ (Kaynak), Kadir Sabuncuoğlu ‘Bir Ömür Bin Haber’ (Rönesans), Cenk Çalışır ‘Beria’ (Oğlak), Mevsim Yenice ‘Bilinmeyen Sular’ (Can) Serhan Asker ‘Efsane Değil İnsanım’ (Bilgi), Eşref Karadağ ‘Torbadaki Maksim Gorki’ (Bilgi), F. Gülru Aksoy ‘Ağzı Karanfilli Adam-Ukde’ (Alter), Afşar Çelik ‘Adayımızsın Hayrettin’ (Bilgi)
BİLİYOR MUSUNUZ
- ÇYDD’nin 2010’dan beri her yıl verdiği ‘Türkan Saylan 9. Sanat ve Bilim Ödülleri’nin bu yıl, Nebil Özgentürk’ün hazırladığı ‘Adı Türkan’ adlı belgesel gösterimi, Ayşe Kulin’in Türkan Saylan’ı anlatacağı konuşma ve Sirene Kadınlar Korosu’nun konseri ile 25 Mayıs Cumartesi 19.00’da İş Sanat’ta yapılacak törenle verileceğini...
- CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut’un besicilerin feryadını Meclis gündemine taşıyıp kırmızı etle ilgili ithalat politikalarını sert bir dille eleştirerek, “Besicilerimizi artan maliyetlere ezdirmeyin. İthalata değil üretim ve üretene destek verin” dediğini...
- PROF. Dr. Cüneyt Akalın’ın ‘İran ve Güncel Sorunlar’ konusunda Moda Tarihçi Kitabevi’nde Cumartesi 16.00’da konuşacağını...