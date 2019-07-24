Yıldızlar altında endişe

DÜŞÜNÜN, sıcak bir yaz akşamı oturmuşsunuz.
Bir yanda berrak gökyüzünde yıldız denizi, bir yanda hafif serin esinti. Hele bir de sevdiğiniz sanatçının konserindeyseniz tadına doyum olmaz... Biz de bu duygularla Almanya’dan gelip İstanbul Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda konsere gittik. Herkes yerini aldı. Ama bir de baktık merdivenler de dolmaya başladı. Zaten dışarda “Merdiven bileti olanlar en son alınacak” yazıyordu. Bir anlam verememiştim.
Konser başladı ama aldı bizi bir tedirginlik. Ya bir şey olsa buradan nasıl çıkacağız! Tiyatro kimsenin burnu kanamadan nasıl boşaltılacak?
Gelişmiş ülkelerde böyle bir şeye kesinlikle izin verilmez. Kapasite ne kadarsa o kadar bilet satılır. Gazetelerin magazin haberlerinde “Filan sanatçı Harbiye’yi tıklım tıklım doldurdu” diye yazıyor. 5 bin diyen de var 6 bin diyen de. Resmi sitesinde kapasite 3 bin 978 diyor.
Almanya’da bir açık hava konserinde çıkan panikte yetersiz çıkış noktaları yüzünden çok sayıda genç hayatını kaybetmişti. Dava hâlâ sürüyor. Orası da pek farklı değil galiba... Herkes suçu bir başkasına atıyor. Ama sebep olanın/olanların ömür boyu çekecekleri vicdan azabı onları ölünceye kadar rahat bırakmaz... Nalan ÇELİKBUDAK
ŞEREFLİ BİR TARİH
TÜRKİYE, Lozan’da genel olarak Misak-ı Millî’yi gerçekleştirdi. Lozan aslında Doğu ile Batı’nın hesaplaşmasıdır. İsmet İnönü Antlaşmayı TBMM’ye sunarken, Lozan’dan getirdiği Türkiye’yi şöyle tanımlamıştır:
“Birlik ve bütünlük içinde bir vatan, bunun dahilinde, harice karşı olağanüstü sınırlamalardan ve hükümet içinde hükümet ifade eden dahilî ayrıcalıklardan aklanmış bir vaziyet; olağanüstü malî yükümlülüklerden kurtulmuş bir hâl, hakkı müdafaası mutlak, kaynakları bol ve serbest bir vatan. Bu vatanın adı Türkiye’dir. O Türkiye’yi bu Antlaşma ifade ve izah etmektedir.”
HASTANEMİZİ AÇMAK İSTİYORUZ
KASTAMONU’da FETÖ’nün kumpas ve gizli tanık ifadeleriyle iflas ettirdiği hastane sahibi Atıf Uğurlu atıl durumdaki hastanesini yeniden açmaya hazırlanıyor. 2012’de hizmete giren Uğurlu Royal Hastanesi’ni, açıldığının ilk haftasında sahibi Atıf Uğurlu dahil 6 doktor gizli tanık ifadesiyle tutuklanınca faaliyeti durmuştu. İlk duruşmada doktorlar tahliye edilmeyince hastane iflas etti. 75 gün tutuklu kalan doktorlar 6 buçuk yıl sonra beraat ettiler.
Uğurlu, “Kastamonu’da Türkiye’nin o tarihteki az sayıdaki hastanelerinden birisini kurduk. Cemaat hastanesi de bu şekilde rakip gördü. Yapamazlar, yaptırmayız gibi sözler söylediler. Duruşmada bunu defalarca söylememize rağmen bize inanmadılar. FETÖ’ye ait olan hastane hâlâ duruyor. Ama bizim hastanemiz hâlâ atıl halde. Hastanenin şu anda 103 milyonluk değeri var. Açılması için büyük çaba harcıyoruz” diyor.
KARPUZ RAPORU
TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası’nın yayınladığı 2019 Karpuz Raporu’na göre Türkiye’de yılda 4 milyon ton karpuz üretim yapılıyor. Kişi başı karpuz tüketimi 50 kg. Çin’den sonra İran ve Türkiye, en fazla karpuz üreten ülkeler.
2002 yılında 6.55 kg karpuz satarak 1 dolar alınabiliyorken, 2018 yılında 1 dolar alabilmek için 7.29 kg karpuz satılması gerekiyor.
BİLİYOR MUSUNUZ... HEYBELİADA’DA LOZAN ETKİNLİĞİ
- İNÖNÜ Vakfı’nın bugün 18.00’de Heybeliada İnönü Evi Müzesi’nde gerçekleştireceği ‘Lozan Barış Antlaşmasının 96. Yıldönümü’ etkinliklerinde Özden Toker, Prof. Dr. Ayşe Yüksel, Erdem Gül, Alev Coşkun’un katılacakları program ve Bahar Zeynep Aşçı müzik dinletisinin yer alacağını...
- EKONOMİ Gazetecileri Derneği’nin düzenlediği ‘İklim Değişikliği Tehlikesi’ toplantısının bugün Beyoğlu EGD binasında 16.30’da yapılacağını...
- İSTANBUL Gazeteciler Derneği’nin ‘Basında Sansürün Kaldırılışı’ sebebiyle düzenlediği bugün 16.00’da Avcılar Barış Manço Kültür Merkezi’nde yapılacak söyleşide İsmail Küçükkaya’nın konuk olacağını...
- SİLİVRİ Belediyesi’nin ‘58. Yoğurt Festivali’nin 25-28 Temmuz tarihlerinde; ödüllü turnuvalar, geleneksel yoğurt mayalama ve yoğurt yeme yarışmaları, ödüllü spor aktiviteleri ve Edis, Demet Akalın, Ali Kınık, Zafer İşleyen ve MFÖ konserleriyle gerçekleştirileceğini...
- ‘20. ULUSLARARASI Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali’nin 26 Temmuz-3 Ağustos tarihlerinde yapılacağını...
- ÖNCEKİ gün başlayan ‘Bayburt Dede Korkut 25. Uluslararası Kültür ve Sanat Şöleni’nin 28 Temmuz’a kadar süreceğini...
MESAJ PANOSU
- AYASOFYA ve Topkapı Sarayı’na giriş ücreti 72 TL olmuş! Bütün müze giriş ücretlerine zam yapılmış. Giriş ücretleri yabancı turistler dışında TC vatandaşları için sembolik olmalı. Kültür ve Turizm Bakanlığı bu konuda geri adım atmalı. Utku REYHAN
KİTAPLAR
- ERTUĞRUL Günay ‘Sevgili Anadolu’ (Doğan), Tufan Türenç ‘Aynadaki Yüzler’ (Remzi), Hüsnü Açıkgöz ‘İstiklal Harbinde Kastamonu’ (Türk Ocakları), Av. Mehmet Gün ‘Bozkırdan Dünyaya-Avukat Olmak’ (Gün+), Hikmet Özdemir ‘Savaşta ve Barışta-Kemal Atatürk’ (Doğan), Turan Akıncı ‘Cumhuriyette Beyoğlu’ (Remzi).
Yıldızlar altında endişe
DÜŞÜNÜN, sıcak bir yaz akşamı oturmuşsunuz.
Bir yanda berrak gökyüzünde yıldız denizi, bir yanda hafif serin esinti. Hele bir de sevdiğiniz sanatçının konserindeyseniz tadına doyum olmaz... Biz de bu duygularla Almanya’dan gelip İstanbul Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda konsere gittik. Herkes yerini aldı. Ama bir de baktık merdivenler de dolmaya başladı. Zaten dışarda “Merdiven bileti olanlar en son alınacak” yazıyordu. Bir anlam verememiştim.
Konser başladı ama aldı bizi bir tedirginlik. Ya bir şey olsa buradan nasıl çıkacağız! Tiyatro kimsenin burnu kanamadan nasıl boşaltılacak?
Gelişmiş ülkelerde böyle bir şeye kesinlikle izin verilmez. Kapasite ne kadarsa o kadar bilet satılır. Gazetelerin magazin haberlerinde “Filan sanatçı Harbiye’yi tıklım tıklım doldurdu” diye yazıyor. 5 bin diyen de var 6 bin diyen de. Resmi sitesinde kapasite 3 bin 978 diyor.
Almanya’da bir açık hava konserinde çıkan panikte yetersiz çıkış noktaları yüzünden çok sayıda genç hayatını kaybetmişti. Dava hâlâ sürüyor. Orası da pek farklı değil galiba... Herkes suçu bir başkasına atıyor. Ama sebep olanın/olanların ömür boyu çekecekleri vicdan azabı onları ölünceye kadar rahat bırakmaz... Nalan ÇELİKBUDAK
ŞEREFLİ BİR TARİH
TÜRKİYE, Lozan’da genel olarak Misak-ı Millî’yi gerçekleştirdi. Lozan aslında Doğu ile Batı’nın hesaplaşmasıdır. İsmet İnönü Antlaşmayı TBMM’ye sunarken, Lozan’dan getirdiği Türkiye’yi şöyle tanımlamıştır:
“Birlik ve bütünlük içinde bir vatan, bunun dahilinde, harice karşı olağanüstü sınırlamalardan ve hükümet içinde hükümet ifade eden dahilî ayrıcalıklardan aklanmış bir vaziyet; olağanüstü malî yükümlülüklerden kurtulmuş bir hâl, hakkı müdafaası mutlak, kaynakları bol ve serbest bir vatan. Bu vatanın adı Türkiye’dir. O Türkiye’yi bu Antlaşma ifade ve izah etmektedir.”
HASTANEMİZİ AÇMAK İSTİYORUZ
KASTAMONU’da FETÖ’nün kumpas ve gizli tanık ifadeleriyle iflas ettirdiği hastane sahibi Atıf Uğurlu atıl durumdaki hastanesini yeniden açmaya hazırlanıyor. 2012’de hizmete giren Uğurlu Royal Hastanesi’ni, açıldığının ilk haftasında sahibi Atıf Uğurlu dahil 6 doktor gizli tanık ifadesiyle tutuklanınca faaliyeti durmuştu. İlk duruşmada doktorlar tahliye edilmeyince hastane iflas etti. 75 gün tutuklu kalan doktorlar 6 buçuk yıl sonra beraat ettiler.
Uğurlu, “Kastamonu’da Türkiye’nin o tarihteki az sayıdaki hastanelerinden birisini kurduk. Cemaat hastanesi de bu şekilde rakip gördü. Yapamazlar, yaptırmayız gibi sözler söylediler. Duruşmada bunu defalarca söylememize rağmen bize inanmadılar. FETÖ’ye ait olan hastane hâlâ duruyor. Ama bizim hastanemiz hâlâ atıl halde. Hastanenin şu anda 103 milyonluk değeri var. Açılması için büyük çaba harcıyoruz” diyor.
KARPUZ RAPORU
TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası’nın yayınladığı 2019 Karpuz Raporu’na göre Türkiye’de yılda 4 milyon ton karpuz üretim yapılıyor. Kişi başı karpuz tüketimi 50 kg. Çin’den sonra İran ve Türkiye, en fazla karpuz üreten ülkeler.
2002 yılında 6.55 kg karpuz satarak 1 dolar alınabiliyorken, 2018 yılında 1 dolar alabilmek için 7.29 kg karpuz satılması gerekiyor.
BİLİYOR MUSUNUZ... HEYBELİADA’DA LOZAN ETKİNLİĞİ
- İNÖNÜ Vakfı’nın bugün 18.00’de Heybeliada İnönü Evi Müzesi’nde gerçekleştireceği ‘Lozan Barış Antlaşmasının 96. Yıldönümü’ etkinliklerinde Özden Toker, Prof. Dr. Ayşe Yüksel, Erdem Gül, Alev Coşkun’un katılacakları program ve Bahar Zeynep Aşçı müzik dinletisinin yer alacağını...
- EKONOMİ Gazetecileri Derneği’nin düzenlediği ‘İklim Değişikliği Tehlikesi’ toplantısının bugün Beyoğlu EGD binasında 16.30’da yapılacağını...
- İSTANBUL Gazeteciler Derneği’nin ‘Basında Sansürün Kaldırılışı’ sebebiyle düzenlediği bugün 16.00’da Avcılar Barış Manço Kültür Merkezi’nde yapılacak söyleşide İsmail Küçükkaya’nın konuk olacağını...
- SİLİVRİ Belediyesi’nin ‘58. Yoğurt Festivali’nin 25-28 Temmuz tarihlerinde; ödüllü turnuvalar, geleneksel yoğurt mayalama ve yoğurt yeme yarışmaları, ödüllü spor aktiviteleri ve Edis, Demet Akalın, Ali Kınık, Zafer İşleyen ve MFÖ konserleriyle gerçekleştirileceğini...
- ‘20. ULUSLARARASI Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali’nin 26 Temmuz-3 Ağustos tarihlerinde yapılacağını...
- ÖNCEKİ gün başlayan ‘Bayburt Dede Korkut 25. Uluslararası Kültür ve Sanat Şöleni’nin 28 Temmuz’a kadar süreceğini...
MESAJ PANOSU
- AYASOFYA ve Topkapı Sarayı’na giriş ücreti 72 TL olmuş! Bütün müze giriş ücretlerine zam yapılmış. Giriş ücretleri yabancı turistler dışında TC vatandaşları için sembolik olmalı. Kültür ve Turizm Bakanlığı bu konuda geri adım atmalı. Utku REYHAN
KİTAPLAR
- ERTUĞRUL Günay ‘Sevgili Anadolu’ (Doğan), Tufan Türenç ‘Aynadaki Yüzler’ (Remzi), Hüsnü Açıkgöz ‘İstiklal Harbinde Kastamonu’ (Türk Ocakları), Av. Mehmet Gün ‘Bozkırdan Dünyaya-Avukat Olmak’ (Gün+), Hikmet Özdemir ‘Savaşta ve Barışta-Kemal Atatürk’ (Doğan), Turan Akıncı ‘Cumhuriyette Beyoğlu’ (Remzi).